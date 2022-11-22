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Новини
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Білоруський McDonald’s мали віддати росіянам, але цього не сталося

mcdonalds

Ресторани McDonald’s у Білорусі з 22 листопада повинні були змінити назву і почати працювати під російським брендом "Вкусно - и точка". Але ребрендінг відклали з невідомих причин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання Зеркало.

McDonald's офіційно 21 листопада працював у Білорусі останній день. Від сьогодні ресторани мали передати російській мережі "Вкусно - и точка". Але замість цього заклади відкрилися, як і раніше.

У ресторанах журналістам підтвердили, що працюють, як зазвичай. А от чи працюватимуть завтра, кажуть, і самі не знають.

Один з працівників мережі розказав, що McDonald's у Білорусі продовжить працювати в штатному режимі принаймні ще кілька тижнів. Але серед колективу ходять чутки, що переходу під російський бренд може не бути взагалі.

"Усі ресторани мали закритися в понеділок [21 листопада] о 18:00, а о 18:30 планувалися збори працівників. Але десь о 17:55 надійшов дзвінок із головного офісу, сказали, що ребрендинг поки що скасовується", - розказав співрозмовник.

Дивіться: Білоруський пропагандист Азарьонок пропонує вдарити крилатими ракетами по ресторанах McDonald’s в Україні: "Товарищи генералы армии России, зафигачьте их "Калибрами". ВIДЕО

Причини такого рішення невідомі.

Можливо, казахстанський франчайзі не захотів іти з російського ринку. Інша версія - проблеми з постачальниками, на розв'язання яких потрібен певний час.

Про те, що McDonald's йде з білоруського ринку, стало відомо 11 листопада. Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, насмішив мережу фразою "У нас что, булочку пополам не могут разрезать?". Білоруський пропагандист Азарьонок запропонував вдарити по ресторанах McDonald's в Україні ракетами.

Автор: 

Білорусь (7969) McDonald’s (121)


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Топ коментарі
+3
"Вкус... ...очка" москалям смачно та СКРЄПНА)=
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22.11.2022 15:02 Відповісти
+2
"Вкус... ... очка" СКРЄПНА !
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22.11.2022 15:00 Відповісти
+1
для ЦЬОГО не обов"язково будувати Мак
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22.11.2022 14:31 Відповісти
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для ЦЬОГО не обов"язково будувати Мак
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22.11.2022 14:31 Відповісти
Патамушта НЕВКУСНО.
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22.11.2022 14:43 Відповісти
"Вкус... ...очка" москалям смачно та СКРЄПНА)=
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22.11.2022 15:02 Відповісти
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22.11.2022 16:07 Відповісти
Невкусно, и хоть ты ********.
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22.11.2022 14:48 Відповісти
Можна говорити про смак і колір...Але так як сказа підфрюрерок-класика."Ми що не можемо прикрутити 4 колеса до рами?Вчепити руль і кондиціонер?І будуть в Білорусії-хоч В...ольво,хоч Порше,хоч Феррарі...Треба розвивати ідею "ширше",і дивитися-більш глибоко...
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22.11.2022 15:00 Відповісти
"Вкус... ... очка" СКРЄПНА !
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22.11.2022 15:00 Відповісти
Мабуть, колян любить бургери. Ну, як же сина залишити без смаколиків?
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22.11.2022 15:42 Відповісти
Вирішили назвати Мак Дранік??
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22.11.2022 15:53 Відповісти
Правильно, белорусы не хотят "Вкусно-и точка", у них будет более скрепное название - "Чебуречная" с возможностью разлива пива и водки, а в меню будут добавлены ещё и макарошки.
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22.11.2022 15:56 Відповісти
Просто розглядається більш скрєпний варіант

"Вкус****очка"
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22.11.2022 17:14 Відповісти
 
 