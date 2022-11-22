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Ексміністра освіти Табачника підозрюють у держзраді: координував роботу окупантів на захоплених РФ територіях

табачник

Колишній міністр освіти і науки України Дмитро Табачник допомагав очільникам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. За це йому Служба безпеки України повідомила підозру в державній зраді в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  з посиланням на підозру, яка опублікована на сторінці Офісу генерального прокурора.

У тексті підозри зазначається, що 1 травня він за допомогою месенджеру "Телеграм" сконтактував колаборантів окупованих територій у Херсонській та Запорізькій областях Володимира Сальдо і Євгена Балицького із заступником міністра охорони здоров’я РФ Андрєєм Плутиницьким для організації процесів у сфері охорони у захоплених населених пунктах. При цьому діяв як представник вищих органів влади РФ.

Вже далі Табачник листувався із Сальдо для організації його зустрічі із "міністром МНС АР Крим" для вирішення питання про створення "служби з надзвичайних ситуацій", підписання "договору" про співпрацю з "Управлінням внутрішніх справ у Херсонській області" та створення служби "112". Наприкінці липня Табачник відібрав у Сальдо і Балицького інформацію про кількість об’єктів інфраструктури, навчальних закладів, медичних установ, виборчих дільниць.

Також дивіться: СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував російську агресію. ФОТОрепортаж

"На підставі цієї інформації Табачник подав на ім’я заступника голови уряду РФ доповідну записку про необхідність озброєної охорони для цих об’єктів", - йдеться у підозрі.

Також Табачник доповідав співробітнику 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ про некомпетентність "керівника Запорізької ВЦА" Балицького у питаннях створення мережі аптек на окупованій території, ціноутворенні на фармацевтичну продукцію, а також неналежного зберігання вакцин та інсулінів.

Слідчий УСБУ у Вінницькій області оголосив Табачнику про підозру у державній зраді, за що йому загрожує довічне ув'язнення. Табачник був міністром освіти і науки України за часів президента Віктора Януковича, проте у 2014 році покинув Україну.

Також читайте: Колишнього оперативника СБУ судитимуть за державну зраду в Івано-Франківській області

Автор: 

Табачник Дмитро (172) державна зрада (1717) підозра (788) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+32
Та ви шо??? Оце сенсація. Типу при кучмі був "сільнєйшим патріотом". Витоки цієї війни тягнуться з дуже далеких часів.
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22.11.2022 21:37 Відповісти
+26
І хтось ще сумнівається,що після того як у Верховній Владі роками сиділи такі колаборанти і запроданці як Табачник,такі як Царьов який тепер відкрито заявляє,що треба убивати українців,нічого путнього тут і не могло бути? Вся ця влада яка була в Україні по суті не вважала українців за людей,вона просто на них наживалася,а тепер ці люди не проти українців навіть вбивати. Якийсь сюр просто... люди ходили,голосували за тих.хто їх по суті зараз вбиває
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22.11.2022 21:47 Відповісти
+25
А в 2014 не було його зради???
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22.11.2022 21:35 Відповісти
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А в 2014 не було його зради???
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22.11.2022 21:35 Відповісти
Та ви що!? 😕
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22.11.2022 21:37 Відповісти
В якому 2014му??? У вас пам'ять коротка?
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22.11.2022 21:38 Відповісти
так він розвалював все до чого торкався та крав все що проскакувало біля нього
я думав він втік а воно тут, тука і не в тюрмі.....
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22.11.2022 22:10 Відповісти
Та ви шо??? Оце сенсація. Типу при кучмі був "сільнєйшим патріотом". Витоки цієї війни тягнуться з дуже далеких часів.
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22.11.2022 21:37 Відповісти
Свинособачник!
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22.11.2022 21:38 Відповісти
Ніхто не здивований.
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22.11.2022 21:38 Відповісти
ось такі вони риги. добрий рига - знищений рига.
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22.11.2022 21:39 Відповісти
Прокинулись довбні 😏
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22.11.2022 21:39 Відповісти
Ага і судять ти до кого дотягнутися не можуть. А ті що "під боком" ходять наче павичі хвости порозпускали
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22.11.2022 21:42 Відповісти
Коли посадять Кучму, тоді і почнеться очистка від усякої такої мразі. А хто все це дірьмо породив?
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22.11.2022 21:42 Відповісти
у кучми плавучість краща ніж у флагмана чорного кацапячого флоту - тей все одно випливе...
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22.11.2022 21:50 Відповісти
І хтось ще сумнівається,що після того як у Верховній Владі роками сиділи такі колаборанти і запроданці як Табачник,такі як Царьов який тепер відкрито заявляє,що треба убивати українців,нічого путнього тут і не могло бути? Вся ця влада яка була в Україні по суті не вважала українців за людей,вона просто на них наживалася,а тепер ці люди не проти українців навіть вбивати. Якийсь сюр просто... люди ходили,голосували за тих.хто їх по суті зараз вбиває
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22.11.2022 21:47 Відповісти
А в 2019 хіба не таких же обрали?
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22.11.2022 22:27 Відповісти
Не видумуй, зЕлені це недостиглі червоні і вони тільки вчаться.
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23.11.2022 00:49 Відповісти
Саме таких
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23.11.2022 02:38 Відповісти
Ківу ще забули. То взагалі крінж лютий.
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22.11.2022 23:31 Відповісти
Отвлекающий маневр: куда исчез руководитель СБУ, лейтенант Баканов, которого уволили по статье - ожидали судебный процесс !??
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22.11.2022 21:51 Відповісти
До речі , а де Баканов , хтось знає ?
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22.11.2022 22:07 Відповісти
Ніхто не знає. Пропав бідолага і ніде не світиться. Я прям начінаю хвилюватись, чи не сидить він уже під пальмою у Монако?
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23.11.2022 08:11 Відповісти
Так це ж одна шобла , що СН , що ОПЗЖ😠
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22.11.2022 22:06 Відповісти
А теперешний гнида не намного лучше
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22.11.2022 21:53 Відповісти
в часи Януковича у міністра освіти Табачника був дуже україноненависницький зам, який робив дуже багато для придушення української мови і історії в школах і вишах. Його фамілія Шкарлет.
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22.11.2022 21:53 Відповісти
Табачник був ще й головою адміністрації Кучми.
Йому не першому як голові адміністрації висунули підозру та намагаються арештовати. Дай, Боже, не останньому.
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22.11.2022 21:54 Відповісти
Мерзотник , ворюга і зрадник - хіба таке падло має право на життя ??😡
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22.11.2022 22:05 Відповісти
какое пожизненное?да этому ватному ****** и петли мало будет..........................................
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22.11.2022 22:06 Відповісти
ахаха...та Шкарлет то другий Табачник!
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22.11.2022 22:10 Відповісти
А що про це каже т.Кучма?
Це ж у нього був Табачник обіймав посаду другого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 голови Адміністрації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України (https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 )
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22.11.2022 22:14 Відповісти

гнида табачник на похоронах гниди стремоусова

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22.11.2022 22:16 Відповісти
За вказівкою цього табачника була сфальсифікована історія України у шкільних підручниках - він їх узгоджував з росіянами щоб не було розбіжностей з їхньою трактовкою історії. Саме при ньому з програми з української літератури були вилучені твори Лесі Українки - п'єса "Бояриня", Уласа Самчука "Марія" та інші, бо там була правда про рашку, а наше міністерство освіти цього досі не виправило! Цей покидьок повинен відповісти за всі свої діяння!
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22.11.2022 22:22 Відповісти
.

дякую про нагадування, панi Олено.


Аудіокнига Лесі Українки - Бояриня (драматична поема)

https://youtu.be/1YaL-w7u1-o

Улас Самчук - Марія(аудіокнига)

https://youtu.be/6ZPmSMEy4-8
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23.11.2022 04:54 Відповісти
"РОБОТУ"?Вы мне моск ломаете - это на какой мове?Может ещё пару памятников снесём?
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22.11.2022 22:22 Відповісти
Побачив табачник- дай йому пiдсрачник!))
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22.11.2022 22:23 Відповісти
Ще Табачник зі Львівський бібліотеки поцупив древні дорогі книги. До сих пір йому нема підозри .
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22.11.2022 22:36 Відповісти
прокремлевская шлюха. обворовал украинцев и прячется в Израиле.
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22.11.2022 22:40 Відповісти
якби Київ захопили, то замість міністра освіти Табачника окупантам допомагав би нинішній міністр культури Ткаченко - що Риги, що ОПЗЖ, що Слуги, всі вони з одного яйця

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22.11.2022 22:45 Відповісти
в Херсоне мы уже все порешали...

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23.11.2022 04:57 Відповісти
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23.11.2022 04:59 Відповісти
Историю Украины и Руси до сих пор по Табачнику предподают в школах.
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22.11.2022 23:05 Відповісти
коли шкарлета за пристойне місце візьмете???
шкарлет є протеже табачника а табачник відомий українофоб і русофіл
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22.11.2022 23:28 Відповісти
В апреле он был в Германии . А где сейчас ?
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22.11.2022 23:59 Відповісти
Табачник...
Дивимось...

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23.11.2022 00:15 Відповісти
Цю мерзоту треба обовязково притягнути за цю козлячу бороду і повісити за яйця на шибиниці...!!!
Ця мерзота за роки свого керування в освітній галузі України, перешерстив разом з своїми пропідоруzzкіми посіпаками з "РИГІВ" та "пропідороських громадських організацій та формувань" усі МУЗЕЇ, БІБЛІОТЕКИ та АРХІВИ УКРАЇНИ та ВКРАВ і ВИВІЗ ДО підоросії тисячі ІСТОРИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ та РУКОПИСІВ ФАКТИЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, щоб історичні інститути підороzів могли перекручувати історичні факти ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, та видавати ВКРАДЕНІ ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ ТА АРТИФАКТИ за історію підоросії...!!!
І це, що ця мерзота ТАБАЧНИК являється агентом ФСБ з підрозділу викрадення історичних документів та артифактів УКРАЇНИ та товаришем славно звісного бувшого міністра ФСБ та оборони підоросії ІВАНОВА С.Б., котрий і на даний час являється керівником таємного підрозділу ФСБ підоросії з історичного надбання (викрадених історичних артифактів (зброї, вбрання, сімейних древ бояр, гетьманів, полководців, козачества, картин, документів та рукописів) КИЇВСЬКОЇ РУСИ...!!!

Дивитись УСІМ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ з 5 серій

Україна. Повернення своєї історії. Частина 1

https://www.youtube.com/watch?v=j3LhEdsdAo8

І будете знати, як нагуляна орда кацапомордих підоросів, байстрюків, злодіїв і вбивць захотіла стати росіянами ВИКРАДАЮЧИ ЧУЖІ ІСТОРИЧНІ АРТИФАКТИ і спотворюючи ІСТОРІЮ УКРАЇНИ, а такі як Табачник їм у цьому допомагали...!!!



Острозькій БІБЛІЇ - 400 років.

У передмові Московської Біблії використали текст Острозької,

змінивши назву народу.

https://www.radiosvoboda.org/a/bibliya-ostrozka-ostroh-ukrajina/31063955.html

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23.11.2022 00:40 Відповісти
ну і що вони йому зроблять? він громадянин "Ізраїлю" ! а той своїх пейсонутих не видає нікому
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23.11.2022 00:55 Відповісти
Текст повідомлення:

СБУ потрібно накласти арешти на нерухомість цього музейного злодія. Але дивина то дивина. Діма Тютюнник і так засвітився. Страшно обережний і боягузливий, а тут влаштувався інспектором з повноваженнями "решать". Видно, посприяв помічник царя син замполіта з Лубен, теж музейний злодій.
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23.11.2022 01:31 Відповісти
відчайдушна СБУ відчайдушно атакує, в основному, привидів та блазнів, до яких суворому печерському кривосуддю точно вже не дотягтися..
так само буде і з Татаровими-Дермаками, коли вони спокійно від'їдуть з України в Омани-КНДРи з наколядованим баблом, лівоохоронці також безтолково збудяться у порожнечу
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23.11.2022 06:23 Відповісти
А что там на счет его поидатка плагиатора шкарлета????
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23.11.2022 08:00 Відповісти
 
 