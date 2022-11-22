Ексміністра освіти Табачника підозрюють у держзраді: координував роботу окупантів на захоплених РФ територіях
Колишній міністр освіти і науки України Дмитро Табачник допомагав очільникам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. За це йому Служба безпеки України повідомила підозру в державній зраді в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на підозру, яка опублікована на сторінці Офісу генерального прокурора.
У тексті підозри зазначається, що 1 травня він за допомогою месенджеру "Телеграм" сконтактував колаборантів окупованих територій у Херсонській та Запорізькій областях Володимира Сальдо і Євгена Балицького із заступником міністра охорони здоров’я РФ Андрєєм Плутиницьким для організації процесів у сфері охорони у захоплених населених пунктах. При цьому діяв як представник вищих органів влади РФ.
Вже далі Табачник листувався із Сальдо для організації його зустрічі із "міністром МНС АР Крим" для вирішення питання про створення "служби з надзвичайних ситуацій", підписання "договору" про співпрацю з "Управлінням внутрішніх справ у Херсонській області" та створення служби "112". Наприкінці липня Табачник відібрав у Сальдо і Балицького інформацію про кількість об’єктів інфраструктури, навчальних закладів, медичних установ, виборчих дільниць.
"На підставі цієї інформації Табачник подав на ім’я заступника голови уряду РФ доповідну записку про необхідність озброєної охорони для цих об’єктів", - йдеться у підозрі.
Також Табачник доповідав співробітнику 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ про некомпетентність "керівника Запорізької ВЦА" Балицького у питаннях створення мережі аптек на окупованій території, ціноутворенні на фармацевтичну продукцію, а також неналежного зберігання вакцин та інсулінів.
Слідчий УСБУ у Вінницькій області оголосив Табачнику про підозру у державній зраді, за що йому загрожує довічне ув'язнення. Табачник був міністром освіти і науки України за часів президента Віктора Януковича, проте у 2014 році покинув Україну.
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я думав він втік а воно тут, тука і не в тюрмі.....
Йому не першому як голові адміністрації висунули підозру та намагаються арештовати. Дай, Боже, не останньому.
Це ж у нього був Табачник обіймав посаду другого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 голови Адміністрації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України (https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 )
гнида табачник на похоронах гниди стремоусова
дякую про нагадування, панi Олено.
Аудіокнига Лесі Українки - Бояриня (драматична поема)
https://youtu.be/1YaL-w7u1-o
Улас Самчук - Марія(аудіокнига)
https://youtu.be/6ZPmSMEy4-8
шкарлет є протеже табачника а табачник відомий українофоб і русофіл
Дивимось...
Ця мерзота за роки свого керування в освітній галузі України, перешерстив разом з своїми пропідоруzzкіми посіпаками з "РИГІВ" та "пропідороських громадських організацій та формувань" усі МУЗЕЇ, БІБЛІОТЕКИ та АРХІВИ УКРАЇНИ та ВКРАВ і ВИВІЗ ДО підоросії тисячі ІСТОРИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ та РУКОПИСІВ ФАКТИЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, щоб історичні інститути підороzів могли перекручувати історичні факти ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, та видавати ВКРАДЕНІ ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ ТА АРТИФАКТИ за історію підоросії...!!!
І це, що ця мерзота ТАБАЧНИК являється агентом ФСБ з підрозділу викрадення історичних документів та артифактів УКРАЇНИ та товаришем славно звісного бувшого міністра ФСБ та оборони підоросії ІВАНОВА С.Б., котрий і на даний час являється керівником таємного підрозділу ФСБ підоросії з історичного надбання (викрадених історичних артифактів (зброї, вбрання, сімейних древ бояр, гетьманів, полководців, козачества, картин, документів та рукописів) КИЇВСЬКОЇ РУСИ...!!!
Дивитись УСІМ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ з 5 серій
Україна. Повернення своєї історії. Частина 1
https://www.youtube.com/watch?v=j3LhEdsdAo8
І будете знати, як нагуляна орда кацапомордих підоросів, байстрюків, злодіїв і вбивць захотіла стати росіянами ВИКРАДАЮЧИ ЧУЖІ ІСТОРИЧНІ АРТИФАКТИ і спотворюючи ІСТОРІЮ УКРАЇНИ, а такі як Табачник їм у цьому допомагали...!!!
Острозькій БІБЛІЇ - 400 років.
У передмові Московської Біблії використали текст Острозької,
змінивши назву народу.
https://www.radiosvoboda.org/a/bibliya-ostrozka-ostroh-ukrajina/31063955.html
СБУ потрібно накласти арешти на нерухомість цього музейного злодія. Але дивина то дивина. Діма Тютюнник і так засвітився. Страшно обережний і боягузливий, а тут влаштувався інспектором з повноваженнями "решать". Видно, посприяв помічник царя син замполіта з Лубен, теж музейний злодій.
так само буде і з Татаровими-Дермаками, коли вони спокійно від'їдуть з України в Омани-КНДРи з наколядованим баблом, лівоохоронці також безтолково збудяться у порожнечу