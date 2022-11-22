Поінформуємо сусідів, що Транслейтанії вже немає, - МЗС Австрії про шарф Орбана

Міністерство закордонних справ Республіки Австрії з гумором відреагувало на появу угорського прем’єра Орбана з шарфом "Великої Угорщини" та заявило, що поінформує угорських сусідів, що Транслейтанії (землі угорської корони у складі двоєдиної Австро-Угорщини) вже давно не існує.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Austria Presse Agentur із посиланням на заяву австрійського МЗС.

"Зроблений у МЗС швидкий погляд на історичні карти підтвердив початкові припущення, що Транслейтанії не існує вже близько 100 років. Ми поінформуємо наших угорських сусідів про цей розвиток подій за першої ж можливості", - заявили в МЗС.

Речниця відомства також повідомила, що дипломатичні кроків проти Угорщини з боку Австрії не плануються, оскільки це питання не сприймається серйозно.

Між тим, в австрійській партії "Зелені", яка є членом урядової коаліції, висловилися більш жорстко з приводу шалика Орбана, на якому карта Угорщини поширювалася і на частину нинішньої території Австрії. Як заявив речник "Зелених" з європейських справ Міхаель Раймон, провокація з боку Орбана під час агресивної війни рф проти України є "неприйнятною". За його словами, глава угорського уряду та посол Угорщини в Австрії мають вибачитися.

Також без жартів відреагували і в опозиційній "Соціал-демократичній партії", де закликали міністра закордонних справ Александера Шалленберга викликати в міністерство угорського посла. Як заявив речник партії Йорг Ляйхтфрід, такий "історичний ревізіонізм є неприпустимим".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 21 листопада прийшов на футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта так званої "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі, включаючи території сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Словенії, Сербії та України.

Міністерство закордонних справ України заявило, що "пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин" та зажадало офіційних вибачень.