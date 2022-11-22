Поінформуємо сусідів, що Транслейтанії вже немає, - МЗС Австрії про шарф Орбана
Міністерство закордонних справ Республіки Австрії з гумором відреагувало на появу угорського прем’єра Орбана з шарфом "Великої Угорщини" та заявило, що поінформує угорських сусідів, що Транслейтанії (землі угорської корони у складі двоєдиної Австро-Угорщини) вже давно не існує.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Austria Presse Agentur із посиланням на заяву австрійського МЗС.
"Зроблений у МЗС швидкий погляд на історичні карти підтвердив початкові припущення, що Транслейтанії не існує вже близько 100 років. Ми поінформуємо наших угорських сусідів про цей розвиток подій за першої ж можливості", - заявили в МЗС.
Речниця відомства також повідомила, що дипломатичні кроків проти Угорщини з боку Австрії не плануються, оскільки це питання не сприймається серйозно.
Між тим, в австрійській партії "Зелені", яка є членом урядової коаліції, висловилися більш жорстко з приводу шалика Орбана, на якому карта Угорщини поширювалася і на частину нинішньої території Австрії. Як заявив речник "Зелених" з європейських справ Міхаель Раймон, провокація з боку Орбана під час агресивної війни рф проти України є "неприйнятною". За його словами, глава угорського уряду та посол Угорщини в Австрії мають вибачитися.
Також без жартів відреагували і в опозиційній "Соціал-демократичній партії", де закликали міністра закордонних справ Александера Шалленберга викликати в міністерство угорського посла. Як заявив речник партії Йорг Ляйхтфрід, такий "історичний ревізіонізм є неприпустимим".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 21 листопада прийшов на футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта так званої "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі, включаючи території сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Словенії, Сербії та України.
Міністерство закордонних справ України заявило, що "пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин" та зажадало офіційних вибачень.
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Транслейтанія - на більше не тягнуть ! 😂
Історичні карти - справа архіпаскудна, там можна крутити в різні боки так, що офігіти можуть всі. Це скринька Пандори. У цьому контексті можна нагадати путіну, що пів Південно-Західної росії - то історичні українські землі (Білгород, Курськ, Брянськ, Ростов, Краснодар, Вороніж, Ставропіль . . .). У Ірана половина території (умовно, менше половини, звичайно) - т. з. Південний Азербайджан з етнічним азербайджанським, а не персидським населенням . . . Китаю варто пам'ятати і про Тибет, і про інші етнічні (переважно мусульманські) території . . .
Та і Віктору Орбану не повадить знати, що угорське місто Дебрецен колись мало і слов'янську назву Дебречень . . . Можна ж і нарватися. Якщо з росією і Китаєм складно "розбиратися", а з Іраном - важко і довго, то з Угорщини можуть зробити показовий приклад, що може бути з тими, хто позарився на хату сусіда - вона маленька, супротив чинити буде важко, якщо сусіди по НАТО вирішать провчити, а ФРН, США і Франція зроблять вигляд, що зайняті чимось іншим.
Угорщина пішла за Гітлером, бо хотіла ревізії наслідків І світової війни. Не вийшло. Тепер вони йдуть за путіним, бо все ще хочуть того самого. Але замість ревізії можна ж отримати і продовження . . . Краще би він не починав, от чесно.
При чому ЦИСЛЕЙТАНІЯ - це була найрозвиненіша частина ІМПЕРІЇ ГАБСБУРГІВ... Відень, Прага, Краків, Львів це були перлини цієї імперії...культурні, наукові і освітянські центри....
А весь шлак, австрійці запхали в ТРАНСЛЕЙТАНІЮ і віддали Будапешту...самих мадьяроків, частину Балкан і Трансильванію, тобто Румунію
Для вас, модьори, лишилася сама Пролєтанія.
"Ото сидіть, мамо, і не киздіть!" (с)