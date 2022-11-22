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Поінформуємо сусідів, що Транслейтанії вже немає, - МЗС Австрії про шарф Орбана

орбан

Міністерство закордонних справ Республіки Австрії з гумором відреагувало на появу угорського прем’єра Орбана з шарфом "Великої Угорщини" та заявило, що поінформує угорських сусідів, що Транслейтанії (землі угорської корони у складі двоєдиної Австро-Угорщини) вже давно не існує.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Austria Presse Agentur із посиланням на заяву австрійського МЗС.

"Зроблений у МЗС швидкий погляд на історичні карти підтвердив початкові припущення, що Транслейтанії не існує вже близько 100 років. Ми поінформуємо наших угорських сусідів про цей розвиток подій за першої ж можливості", - заявили в МЗС.

Речниця відомства також повідомила, що дипломатичні кроків проти Угорщини з боку Австрії не плануються, оскільки це питання не сприймається серйозно.

Між тим, в австрійській партії "Зелені", яка є членом урядової коаліції, висловилися більш жорстко з приводу шалика Орбана, на якому карта Угорщини поширювалася і на частину нинішньої території Австрії. Як заявив речник "Зелених" з європейських справ Міхаель Раймон, провокація з боку Орбана під час агресивної війни рф проти України є "неприйнятною". За його словами, глава угорського уряду та посол Угорщини в Австрії мають вибачитися.

Також без жартів відреагували і в опозиційній "Соціал-демократичній партії", де закликали міністра закордонних справ Александера Шалленберга викликати в міністерство угорського посла. Як заявив речник партії Йорг Ляйхтфрід, такий "історичний ревізіонізм є неприпустимим".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 21 листопада прийшов на футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта так званої "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі, включаючи території сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Словенії, Сербії та України.

Міністерство закордонних справ України заявило, що "пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин" та зажадало офіційних вибачень.

Автор: 

Австрія (975) Угорщина (2338) Віктор Орбан (576)


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Топ коментарі
+25
Скажите им заодно, что бывший вассал Австрии рамсы попутал, и вы сможете повторить.
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22.11.2022 22:25 Відповісти
+17
цяцькаються з цими фашистами там в ЄС...........
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22.11.2022 22:24 Відповісти
+15
А як елегантно австріяки обізвали "велику мадярщину"!
Транслейтанія - на більше не тягнуть ! 😂
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22.11.2022 22:48 Відповісти
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цяцькаються з цими фашистами там в ЄС...........
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22.11.2022 22:24 Відповісти
Скажите им заодно, что бывший вассал Австрии рамсы попутал, и вы сможете повторить.
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22.11.2022 22:25 Відповісти
Браво , австрійцям , бо Орбан таки отримав по писку
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22.11.2022 22:26 Відповісти
А як елегантно австріяки обізвали "велику мадярщину"!
Транслейтанія - на більше не тягнуть ! 😂
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22.11.2022 22:48 Відповісти
На території кількох країн ця кацапська мразота претендує? Женіть вже цю країну-повію з ЕС і буде вам щастя.
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22.11.2022 22:27 Відповісти
я понимаю если бы у них хотя бы 150 к армия была и минимум танков 500 и самолетов 100.....в так кроме ухмылки эти клоуны ничего не вызывают,ну если хотят подарить Украине или Румынии Будапешт то пускай атакуют)))
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22.11.2022 22:30 Відповісти
Тем не менее - если бы РФ ожидал в Украине успех - Венгрия бы ударила в спину "для защиты венгров в Закарпатье" - они и войстка к границе подвели - единственные из всех стран ЕС.
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22.11.2022 22:36 Відповісти
якщо це зробити, рашка з радістю підбере Угорщину, і з угорцями буде то саме що з білорусами. Нам це треба? Не треба.
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22.11.2022 22:53 Відповісти
Зате залишилось багато йьобіків...
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22.11.2022 22:27 Відповісти
Підар орбан знає,що перебуваючи в НАТО він може розповідати все що завгодно не боячись очевидного факту ,що ЗСУ "розмотає" мад'ярську "армію" чуханів за неділю.🤷
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22.11.2022 22:28 Відповісти
за 1 день
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22.11.2022 23:24 Відповісти
Здається, будуть пороть уйобського цигана всім гуртом на центральноєвропейській конюшні 😂
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22.11.2022 22:35 Відповісти
Наверное касапы его "новичком" удобряют..
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22.11.2022 22:37 Відповісти
Проффінансуйте краще операцію по імплантації мозку в черепну коробку Орбана... хоча не факт що приживеться ...
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22.11.2022 22:41 Відповісти
І чого ви чіпились того Органа? Шарф, звязала його бабуся, а вона памятала ще Франса-Йосифа. І це пам'ять про неї.
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22.11.2022 22:43 Відповісти
Тоді най уйобік їде у Сараєво... в кабріолеті 😂
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22.11.2022 22:50 Відповісти
До сраки ваш "гумор"". ..
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22.11.2022 22:48 Відповісти
Що угорці, *****№2, не виходить? Цікаво, а як ви, у ЄС та НАТО потрапили, с касабськими поглядами? Мабуть УНР, дуже сподобався? Мрієте туди повернутися? ДНР вас прийме!!!
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22.11.2022 22:49 Відповісти
УНР(уйо) - уральская народная республіка (уйобиків)?? 😂
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22.11.2022 22:53 Відповісти
Хіба я на свинопсином изіке, писав? Гугл Вам, у допомогу... =)
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22.11.2022 23:01 Відповісти
Еще лет 10-15 с этими уродскими политиками прошлого века 60-70-80 летними мучаться нам придётся... Не дадут паскуды спокойно пожить, будут тянуть мир в своё прошлое.
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22.11.2022 22:55 Відповісти
фіно-угорське коріння, однако...
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22.11.2022 23:01 Відповісти
Обережніше з подібними "закидонами" Фінни та естонці можуть і "морду начистить"!
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23.11.2022 05:40 Відповісти
орбан - міні#уйло
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22.11.2022 23:02 Відповісти
#uylo 2
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22.11.2022 23:08 Відповісти
Орбан, путін, Сі Цзіньпін, іранські аятолли повинні розуміти, що бажання пригребсти собі ще земельки в кінцевому підсумку має всі шанси закінчитися втратою своєї . . .

Історичні карти - справа архіпаскудна, там можна крутити в різні боки так, що офігіти можуть всі. Це скринька Пандори. У цьому контексті можна нагадати путіну, що пів Південно-Західної росії - то історичні українські землі (Білгород, Курськ, Брянськ, Ростов, Краснодар, Вороніж, Ставропіль . . .). У Ірана половина території (умовно, менше половини, звичайно) - т. з. Південний Азербайджан з етнічним азербайджанським, а не персидським населенням . . . Китаю варто пам'ятати і про Тибет, і про інші етнічні (переважно мусульманські) території . . .
Та і Віктору Орбану не повадить знати, що угорське місто Дебрецен колись мало і слов'янську назву Дебречень . . . Можна ж і нарватися. Якщо з росією і Китаєм складно "розбиратися", а з Іраном - важко і довго, то з Угорщини можуть зробити показовий приклад, що може бути з тими, хто позарився на хату сусіда - вона маленька, супротив чинити буде важко, якщо сусіди по НАТО вирішать провчити, а ФРН, США і Франція зроблять вигляд, що зайняті чимось іншим.
Угорщина пішла за Гітлером, бо хотіла ревізії наслідків І світової війни. Не вийшло. Тепер вони йдуть за путіним, бо все ще хочуть того самого. Але замість ревізії можна ж отримати і продовження . . . Краще би він не починав, от чесно.
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22.11.2022 23:11 Відповісти
Лаври ***** комусь не дають спокою? Орбан теж хоче отримати люлєй, як і його кумир?
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22.11.2022 23:14 Відповісти
мадярской армии без нато хватит максимум на 10 дней,а то и меньше)
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22.11.2022 23:23 Відповісти
А-ха-ха...Чітко австріяки присадили мадьяроків....

При чому ЦИСЛЕЙТАНІЯ - це була найрозвиненіша частина ІМПЕРІЇ ГАБСБУРГІВ... Відень, Прага, Краків, Львів це були перлини цієї імперії...культурні, наукові і освітянські центри....
А весь шлак, австрійці запхали в ТРАНСЛЕЙТАНІЮ і віддали Будапешту...самих мадьяроків, частину Балкан і Трансильванію, тобто Румунію
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22.11.2022 23:21 Відповісти
Транслейтанії вже немає

Для вас, модьори, лишилася сама Пролєтанія.
"Ото сидіть, мамо, і не киздіть!" (с)
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22.11.2022 23:43 Відповісти
Транслейтании уже давно не существует. И В. Орбан, уже давно, - политическийм труп...
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23.11.2022 00:39 Відповісти
цісаром хоче бути. А шалик демонстрував для свого дружбана путіна, царя планети мавп та *******. Одним словом бабуїни
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23.11.2022 00:40 Відповісти
кацапів теж не серйозно сприймали з їхнім Вєлічієм, і он у що все вилилось...
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23.11.2022 01:31 Відповісти
втім, можливо, через те, що почали потакати уявній важливості кацапів, їх Его почало роздуватись...
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23.11.2022 01:36 Відповісти
Не дивуйтесь орбан це венгерське ***** із шарфом на шиї замість голови.
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23.11.2022 05:13 Відповісти
 
 