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Новини Війна Бюджет-2023
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Зеленський підписав закон про Держбюджет на 2023 рік

деньги,гривня

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2023 рік. Половина коштів піде на національну безпеку та оборону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на карточку законопроекта №8000 на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що номінальний валовий внутрішній продукт України у 2023 році становитиме 6 трлн 279,3 млрд гривень. Реальний ВВП зросте на 3,2% після падіння на 32,0% у 2022 році, пише РБК-Україна.

Зростання споживчих цін у 2023 році очікується на рівні 28,0% після інфляції у 29,3% у 2022 році (грудень до грудня).

Таким чином, за два роки гривня втратить приблизно дві третини вартості.

У держбюджеті закладено курс 42,2 гривні за долар у середньому за рік. Таким чином, долар може подорожчати приблизно на 10 гривень (у 2022 році середній курс буде 32,3 гривень).

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Крім того, прогнозується, що на кінець 2023 курс виросте до 45,8 гривень.

Водночас, бюджетний прогноз жодним чином не впливає на рішення НБУ за офіційним курсом.

Розмір прожиткового мінімуму у 2023 році залишиться без змін. Від цього показника залежить розмір зарплат бюджетників, пенсій та соціальних виплат.

З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць встановлено у розмірі 2589 гривень, а для основних соціальних та демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років - 2272 гривні;
  • дітей віком від 6 до 18 років - 2833 гривні;
  • працездатних осіб - 2684 гривень;
  • працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді - 2102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів - 2102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури - 1600 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) - 2093 гривні.

2023 року мінімальна зарплата підвищуватися не буде. Документом встановлено з 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату:

  • у місячному розмірі - 6700 гривень;
  • у погодинному розмірі - 40,46 гривні.

У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладено очікування на зростання реальних зарплат на 1,4%.

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Уряд очікує, що середньомісячна номінальна заробітна плата працівників брутто у 2022 році становитиме 14 025 гривень та майже не зміниться порівняно з 2021 роком (14 014 гривень).

Водночас через високу інфляцію (20,5%) у середньому за 2022 рік скоригована на індекс споживчих цін зарплата впаде на 16,9%.

У 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 гривні. Однак через інфляцію 28,4% реальна зарплата зросте лише на 1,4%.

Кабінет міністрів України вирішив не підвищувати зарплати бюджетників у 2023 році. Не буде підвищення до кінця поточного року.

Кабінет міністрів планував скоротити витрати на Міністерство соціальної політики у 2023 році до 405 млрд гривень порівняно з 425 млрд гривень у поточному році. Скорочення планувалося за рахунок зменшення дотацій Пенсійного фонду. Разом з тим, до другого читання витрати на ПФУ було збільшено на 38,9 млрд гривень. Таким чином, витрати на соціальну сферу дещо зростуть.

У державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії спрямують 37,9 млрд гривень, що на 9,2% менше, ніж у 2022 році.

Доходи держбюджету передбачені у сумі 1 трлн 329,3 млрд гривень, у тому числі загального фонду 1 трлн 173,1 млрд гривень, спеціального фонду 156,1 млрд. гривень.

Видатки становитимуть 2 трлн 580,7 млрд гривень, у тому числі загального фонду 2 трлн. 296,5 млрд. гривень, спеціального фонду 284,2 млрд гривень. Граничний розмір дефіциту становить 1 трлн 296,5 млрд гривень.

У бюджеті загальний ресурс на національну безпеку та оборону становить 1 трлн 141,1 млрд гривень (загальний фонд - 1 трлн 6,1 млрд гривень спеціальний фонд – 115,0 млрд гривень, державні гарантії - до 20 млрд гривень) або 18,2% ВВП.

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Законом визначено, що на 31 грудня 2023 року граничний обсяг державного боргу становитиме 6 трлн 422,7 млрд гривень і перевищить номінальний ВВП.

Автор: 

ВВП (1380) держбюджет (2414) Зеленський Володимир (24413)


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Топ коментарі
+7
на "велике крадівництво" скільки передбачено?
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23.11.2022 18:48 Відповісти
+6
На асфальт та телемарафон добре що виділили
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23.11.2022 18:53 Відповісти
+5
вгадай з першого разу! (підказка -бублик)
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23.11.2022 19:01 Відповісти
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Біда треба було негайно подвоїти фінансування судової гілки це ж спасателі системи.
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23.11.2022 18:44 Відповісти
Якби ви знали, гадячи, скільки роботи робить секретар і помічник за копійки, і скільки вже звільнилося від цього рабства...
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23.11.2022 21:43 Відповісти
на "велике крадівництво" скільки передбачено?
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23.11.2022 18:48 Відповісти
На асфальт та телемарафон добре що виділили
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23.11.2022 18:53 Відповісти
а могли б ракети купити
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23.11.2022 21:17 Відповісти
Скільки грошей на відновлення ракетноі програми?
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23.11.2022 18:58 Відповісти
вгадай з першого разу! (підказка -бублик)
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23.11.2022 19:01 Відповісти
64 млрд грн..... Ой ні... це на дороги.

В мене одного виникає когнітивний дисонанс коли я намагаюся співставити дві речі:
1. Закладення в бюджеті на наступний рік 64 млрд. грн. на дороги
2. Оголошення Зеленським збору коштів в 1 млрд. грн. на морські дрони

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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24.11.2022 15:06 Відповісти
чмо ЗЕлене - 2 ярди на "***о-марафон" та 90 ярдів на "Велике шахрайництво" його влаштовують у повній мірі?? тварина тупа...
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23.11.2022 19:05 Відповісти
«Но Украина при Порохе была бы подготовлена к войне гораздо лучше. Не был бы разминирован Чонгар. Была бы укреплена граница с Белоруzzией. У нас бы были ракеты большой дальности, Нептуны, свои точные РСЗО и Богданы. Не было бы дурацких перемирий и отвода войск, запрета на работу Аэроразведки и снайперов. И Аэроразведка не была бы расформирована.»(С)
Ну, тепер Украінці заживуть, як в офшорі….
Украінці без такої влади справляються на фронті, а от влада без Українців, це тільки на Ростов квиток!!
‼️⚔️🇺🇦❤️😡✊😠🤔🇺🇦🇨🇿🇩🇪🇨🇦🇮🇩🇱🇹🇪🇪🇹🇷🇬🇧🇺🇸🇪🇺🇳🇴🇯🇵🇦🇿🇸🇪🇫🇮‼️⚔️🇺🇦❤️
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23.11.2022 19:35 Відповісти
😭😭😭
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23.11.2022 19:39 Відповісти
Жду, когда этого ублюдка посадят...
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23.11.2022 19:41 Відповісти
Краще б грохнули
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23.11.2022 20:22 Відповісти
Ні фіга! Хочу бачити нескінченний серіал з його камери. І нехай здихає повільно, падла..
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24.11.2022 12:25 Відповісти
З видатками "зелені" не ********.

Zynoviy Zenon: https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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23.11.2022 20:55 Відповісти
2 млрд грн на Зе-марафон+ТК Рада +та +руськомовний Фрее + Дом підписав? А хто їх при відсутністі електрики дивитись буде? Включть генератори, щоб на Арестовича подивитись? Напітемрява і дефіит електрикиу нас надовго- великі трансформатори якщо купимо, то не раніше, ніж через півроку -рік. А ті 2млрд на закупівлю необхідного для енергетики і її захисту віддати -ні?Своя кишенька не дозволяє?
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23.11.2022 22:49 Відповісти
это кстати хороший вопрос. Лучше бы эти деньги пустили на стимулы для бизнеса, который без кредитов и так загибается
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26.11.2022 15:42 Відповісти
 
 