Зеленський підписав закон про Держбюджет на 2023 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2023 рік. Половина коштів піде на національну безпеку та оборону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на карточку законопроекта №8000 на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що номінальний валовий внутрішній продукт України у 2023 році становитиме 6 трлн 279,3 млрд гривень. Реальний ВВП зросте на 3,2% після падіння на 32,0% у 2022 році, пише РБК-Україна.

Зростання споживчих цін у 2023 році очікується на рівні 28,0% після інфляції у 29,3% у 2022 році (грудень до грудня).

Таким чином, за два роки гривня втратить приблизно дві третини вартості.

У держбюджеті закладено курс 42,2 гривні за долар у середньому за рік. Таким чином, долар може подорожчати приблизно на 10 гривень (у 2022 році середній курс буде 32,3 гривень).

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Крім того, прогнозується, що на кінець 2023 курс виросте до 45,8 гривень.

Водночас, бюджетний прогноз жодним чином не впливає на рішення НБУ за офіційним курсом.

Розмір прожиткового мінімуму у 2023 році залишиться без змін. Від цього показника залежить розмір зарплат бюджетників, пенсій та соціальних виплат.

З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць встановлено у розмірі 2589 гривень, а для основних соціальних та демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років - 2272 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років - 2833 гривні;

працездатних осіб - 2684 гривень;

працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури - 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) - 2093 гривні.

2023 року мінімальна зарплата підвищуватися не буде. Документом встановлено з 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі - 6700 гривень;

у погодинному розмірі - 40,46 гривні.

У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладено очікування на зростання реальних зарплат на 1,4%.

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Уряд очікує, що середньомісячна номінальна заробітна плата працівників брутто у 2022 році становитиме 14 025 гривень та майже не зміниться порівняно з 2021 роком (14 014 гривень).

Водночас через високу інфляцію (20,5%) у середньому за 2022 рік скоригована на індекс споживчих цін зарплата впаде на 16,9%.

У 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 гривні. Однак через інфляцію 28,4% реальна зарплата зросте лише на 1,4%.

Кабінет міністрів України вирішив не підвищувати зарплати бюджетників у 2023 році. Не буде підвищення до кінця поточного року.

Кабінет міністрів планував скоротити витрати на Міністерство соціальної політики у 2023 році до 405 млрд гривень порівняно з 425 млрд гривень у поточному році. Скорочення планувалося за рахунок зменшення дотацій Пенсійного фонду. Разом з тим, до другого читання витрати на ПФУ було збільшено на 38,9 млрд гривень. Таким чином, витрати на соціальну сферу дещо зростуть.

У державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії спрямують 37,9 млрд гривень, що на 9,2% менше, ніж у 2022 році.

Доходи держбюджету передбачені у сумі 1 трлн 329,3 млрд гривень, у тому числі загального фонду 1 трлн 173,1 млрд гривень, спеціального фонду 156,1 млрд. гривень.

Видатки становитимуть 2 трлн 580,7 млрд гривень, у тому числі загального фонду 2 трлн. 296,5 млрд. гривень, спеціального фонду 284,2 млрд гривень. Граничний розмір дефіциту становить 1 трлн 296,5 млрд гривень.

У бюджеті загальний ресурс на національну безпеку та оборону становить 1 трлн 141,1 млрд гривень (загальний фонд - 1 трлн 6,1 млрд гривень спеціальний фонд – 115,0 млрд гривень, державні гарантії - до 20 млрд гривень) або 18,2% ВВП.

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Законом визначено, що на 31 грудня 2023 року граничний обсяг державного боргу становитиме 6 трлн 422,7 млрд гривень і перевищить номінальний ВВП.