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Чекаємо, коли США визнають Росію країною-спонсором тероризму, - Стефанчук

стефанчук

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що рішення Європейського парламенту щодо визнання Росії спонсором тероризму стане каталізатором для багатьох країн у світі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Звичайно, ми очікуємо такого рішення насамперед від Сполучених Штатів. Ми знаємо, що це тривала дискусія. І ми дуже сподіваємось, що такий статус - чи, можливо, інший спеціальний статус - буде наданий РФ", - сказав нардеп.

Водночас Стефанчук зазначив, що статус спонсора тероризму потягне за собою правові наслідки.

"Держава, яка носить такий статус, вважається "нерукопотисною" у всьому світі, і будь-хто, хто працює з нею, піддаватиметься найжорстокішим санкціям з боку світової спільноти", - додав глава ВРУ.

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Нагадаємо, 23 листопада Європарламент проголосував за резолюцію про оголошення Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Рішення привітав президент Володимир Зеленський, заявивши, що Росія має бути ізольована на всіх рівнях і притягнута до відповідальності.

Автор: 

росія (66193) США (23483) тероризм (2868) Стефанчук Руслан (760)


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раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.11.2022 09:41 Відповісти
Не на часі, бо "бізнес ез южал":
"США продовжили до 15 травня 2023 року дію дозволу на операції, пов'язані з енергетикою, для російських банків, які підпали під американські санкції через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України.".
Про це йдеться у ліцензії, опублікованій Мінфіном США, повідомляє https://interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна.
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24.11.2022 09:50 Відповісти
імітація бурхливої діяльності
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24.11.2022 09:54 Відповісти
о вот это будет бомба покруче эмбарго, это будет лицензия на отстрел *****
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24.11.2022 10:14 Відповісти
Не визнають. Хотіли би, то давно вже це зробили
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24.11.2022 10:44 Відповісти
подає ознаки життєдіяльності
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24.11.2022 10:51 Відповісти
Чекаємо коли Стефанчук з ВР заборонять в країні церкви МП.
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24.11.2022 22:16 Відповісти
Бидло зелене коли поставиш на голосування законопроєкт про заборону кацапської церкви, чмошник?
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25.11.2022 05:52 Відповісти
 
 