Потреби України в електриці забезпечені на 70%, - Укренерго

В Україні станом на 11:00 25 листопада виробники електроенергії забезпечили покриття 70% потреби у споживанні.

"Станом на 11:00 виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні. Першочергово подано живлення на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, в деяких регіонах працює громадський електротранспорт", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго розповіли, що набирають потужність атомні електростанції, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, включилась в роботу частина "зеленої" генерації. Енергетики продовжують відновлювати живлення побутових споживачів, але робити це складно через негоду.

В Укренерго наголосили, що дефіцит електроенергії в системі зберігається. Наразі це 30% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим в усіх областях України введені і планові, і аварійні графіки обмеження споживання.

