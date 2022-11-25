УКР
Новини
Потреби України в електриці забезпечені на 70%, - Укренерго

В Україні станом на 11:00 25 листопада виробники електроенергії забезпечили покриття 70% потреби у споживанні.

Про це повідомили в Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11:00 виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні. Першочергово подано живлення на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, в деяких регіонах працює громадський електротранспорт", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Україна знову з’єднана з енергосистемою ЄС. Планові графіки можуть повернути за 1-2 дні, - Укренерго

В Укренерго розповіли, що набирають потужність атомні електростанції, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, включилась в роботу частина "зеленої" генерації. Енергетики продовжують відновлювати живлення побутових споживачів, але робити це складно через негоду.

В Укренерго наголосили, що дефіцит електроенергії в системі зберігається. Наразі це 30% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим в усіх областях України введені і планові, і аварійні графіки обмеження споживання.

Читайте на Цензор.НЕТ: У Києві підключатимуть світло почергово на три години, – Кличко

електроенергія (6363) Укренерго (2746) Електрика (2048)
самі трудяги-енергетики та ремонтні бригади гідні слів нашої щирої вдячності...
25.11.2022 13:03 Відповісти
Я сам непосредственно отношусь к энергетике. и там все очень тяжело сейчас. Скажу лишь про Херсон. Там нечего востанавливать. Там ******. Там нада с ноля все делать ( подстанции, линии и тп...)
25.11.2022 13:08 Відповісти
Я працюю рятувальником на сумському прикордонні. Практично після кожного артобстрілу населених пунктів обриви дротів і руйнування опор, враження ТП. Кілька годин - і знову все працює, аварійна бригада енергетиків справжні герої, герої без зброї!
25.11.2022 13:17 Відповісти
///
Так виглядають пошкоджені підстанції

https://t.me/hyevuy_dnepr/42295 https://t.me/hyevuy_dnepr/42295

і ось чому і не можна відновити подачу електрики за годину-дві.
Наші електрики - герої
25.11.2022 13:18 Відповісти
Вчора дружина запропонувала зробити День енергетика нашим сімейним святом. Підтримали одноголосно.
25.11.2022 13:08 Відповісти
Що наші військові на війні, що енергетики на своєму фронті - Герої і це без пафосу, це наше сьогодення. Всім ГЕРОЯМ - здоров'я і витримки, хай Вас Господь оберігає. ЩИРА ПОДЯКА.
25.11.2022 13:30 Відповісти
укренерго, а не пі*ди, будь ласка, дуже прошу - краще вже мовчи, заший собі рота
25.11.2022 15:14 Відповісти
 
 