Вінницька облрада закликає владу заборонити діяльність УПЦ МП
Вінницька обласна рада ухвалила рішення про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабміну щодо заборони діяльності УПЦ в єдності з московським патріархатом та релігійних організацій з центром в країні-агресорі на території України.
Про це йдеться у рішенні облради, текст якого яке має у своєму розпорядженні Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Схвалити звернення Вінницької обласної Ради 8 скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо заборони діяльності УПЦ в єдності з московським патріархатом, релігійних організацій з центром в країні - агресорі на території України", - йдеться у рішенні.
В ухваленому облрадою Зверненні зазначається, що УПЦ в єдності з московським патріархатом та інші релігійні організації з центром в країні-агресорі, ідеологічно обґрунтовують і підтримують війну та виправдовують всі воєнні злочини, що скоює Росія на території України. А значна кількість їх духовенства виявляє антиукраїнську та антидержавну позицію, про що, зокрема, свідчать обшуки СБУ за місцем проживання митрополита однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині.
Депутати закликали очільників держави заборонити їхню діяльність в країні "для уникнення реальних та потенційних ризиків загрози національній безпеці України".
З присутніх на сесії 60 депутатів Вінницької обласної ради за таке рішення проголосували 58, один депутат утримався, один не голосував.
Надаємо, в парламенті зареєстровано законопроєкт про заборону діяльності в Україні російської православної церкви та пов’язаних з нею релігійних організацій.
З початку повномасштабної війни в Україні відкрито 23 кримінальних провадження щодо кліриків-колаборантів з УПЦ МП, серед яких є вже 33 підозрюваних.
Служба безпеки України 22 листопада провела безпекові заходи на територіях та у приміщеннях УПЦ МП, де знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та осіб з радянськими документами.
В россии все что можно было закрыть украинское - закрыли. Сейчас особенно нужно прекратить деятельность УПЦ!
навряд чи у борзих гундяєвських офіцерів-засланців виникнуть сумніви у виборі.. тим більше, що кувалда - то не наш мЄтод
числi i цю промоскальську сволоту.
попи сатанату РПЦ-КДБ - це здебiльшого просто вороги.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Чернiвецька епархiя. Секс з молоденьким iпадiаконом.
https://lb.ua/society/2022/11/25/537108_sbu_pid_chas_perevirki.html
СБУ під час перевірки Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) виявила методички з Москви і паспорт паРашi в керівництва.
секретар епархii продовжував навiть пiд час перевiрки жарити молодого iпадiакона.)
не мiг вiдiрватися. ))
https://i.lb.ua/021/10/6380bd75d6e51.jpeg
За даними джерел, під час обшуку там заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархіі УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі.
23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ https://lb.ua/society/2022/11/23/536860_upts_zvilnila_troh_iepiskopiv-z.html обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії - замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до
росіїпаРашi.
"У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність росіянського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми маасковскiмi кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення", - зазначили в пресрелізі правоохоронці.
СБУ в ході перевірки приміщення УПЦ (МП) на Буковині виявила методички з мааскви, кацапо-ординське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів.
https://i.lb.ua/015/55/6380bd6f98881.jpeg
.
https://i.lb.ua/023/18/6380b9fef2475.jpeg
.
москальський сатанат на Прикарпатті очолив прорашистський провокатор-збочинець
https://galka.if.ua/app/uploads/2022/11/4444.webp
Синод так званої української православної церкви москальського сатанату обрав нового єпископа Івано-Франківського та Коломийського.
Ним став Сторожук Андрій (Никита). Про це йдеться у повідомленні на сайті місцевої єпархії УПЦ МП.
"Згідно рішення Священного Синоду УПЦ від 23.11.2022 клірик Чернівецько-Буковинської єпархії архімандрит Никита (Сторожук) обраний єпископом Івано-Франківським та Коломийським. Духовенство, чернецтво та вірні Івано-Франківської єпархії вітають архімандрита Никиту з обранням у сан єпископа", - йдеться у повідомленні.
Як https://myrotvorets.center/criminal/storozhuk-andrej-petrovich/ йдеться на сайті "Миротворець", Сторожук Андрій (Никита) - проросійський провокатор та маніпулятор. Він брав участь у дестабілізації громадського життя в Україні. Також він виступає проти незалежної української православної церкви.
https://i.lb.ua/021/10/6380bd75d6e51.jpeg