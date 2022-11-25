Вінницька облрада закликає владу заборонити діяльність УПЦ МП

Вінницька обласна рада ухвалила рішення про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабміну щодо заборони діяльності УПЦ в єдності з московським патріархатом та релігійних організацій з центром в країні-агресорі на території України.

Про це йдеться у рішенні облради, текст якого яке має у своєму розпорядженні Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Схвалити звернення Вінницької обласної Ради 8 скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо заборони діяльності УПЦ в єдності з московським патріархатом, релігійних організацій з центром в країні - агресорі на території України", - йдеться у рішенні.

В ухваленому облрадою Зверненні зазначається, що УПЦ в єдності з московським патріархатом та інші релігійні організації з центром в країні-агресорі, ідеологічно обґрунтовують і підтримують війну та виправдовують всі воєнні злочини, що скоює Росія на території України. А значна кількість їх духовенства виявляє антиукраїнську та антидержавну позицію, про що, зокрема, свідчать обшуки СБУ за місцем проживання митрополита однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині.

Читайте: СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Депутати закликали очільників держави заборонити їхню діяльність в країні "для уникнення реальних та потенційних ризиків загрози національній безпеці України".

З присутніх на сесії 60 депутатів Вінницької обласної ради за таке рішення проголосували 58, один депутат утримався, один не голосував.

Надаємо, в парламенті зареєстровано законопроєкт про заборону діяльності в Україні російської православної церкви та пов’язаних з нею релігійних організацій.

Також читайте: Пєсков про обшуки в Лаврі: Це війна України з РПЦ

З початку повномасштабної війни в Україні відкрито 23 кримінальних провадження щодо кліриків-колаборантів з УПЦ МП, серед яких є вже 33 підозрюваних.

Служба безпеки України 22 листопада провела безпекові заходи на територіях та у приміщеннях УПЦ МП, де знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та осіб з радянськими документами.