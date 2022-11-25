УКР
Вінницька облрада закликає владу заборонити діяльність УПЦ МП

Вінницька обласна рада ухвалила рішення про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабміну щодо заборони діяльності УПЦ в єдності з московським патріархатом та релігійних організацій з центром в країні-агресорі на території України.

Про це йдеться у рішенні облради, текст якого яке має у своєму розпорядженні Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Схвалити звернення Вінницької обласної Ради 8 скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо заборони діяльності УПЦ в єдності з московським патріархатом, релігійних організацій з центром в країні - агресорі на території України", - йдеться у рішенні.

В ухваленому облрадою Зверненні зазначається, що УПЦ в єдності з московським патріархатом та інші релігійні організації з центром в країні-агресорі, ідеологічно обґрунтовують і підтримують війну та виправдовують всі воєнні злочини, що скоює Росія на території України. А значна кількість їх духовенства виявляє антиукраїнську та антидержавну позицію, про що, зокрема, свідчать обшуки СБУ за місцем проживання митрополита однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині.

Читайте: СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян РФ під час безпекових заходів у Лаврі та храмах УПЦ МП на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Депутати закликали очільників держави заборонити їхню діяльність в країні "для уникнення реальних та потенційних ризиків загрози національній безпеці України".

З присутніх на сесії 60 депутатів Вінницької обласної ради за таке рішення проголосували 58, один депутат утримався, один не голосував.

Надаємо, в парламенті зареєстровано законопроєкт про заборону діяльності в Україні російської православної церкви та пов’язаних з нею релігійних організацій.

Також читайте: Пєсков про обшуки в Лаврі: Це війна України з РПЦ

З початку повномасштабної війни в Україні відкрито 23 кримінальних провадження щодо кліриків-колаборантів з УПЦ МП, серед яких є вже 33 підозрюваних.

Служба безпеки України 22 листопада провела безпекові заходи на територіях та у приміщеннях УПЦ МП, де знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та осіб з радянськими документами.

Топ коментарі
+25
25.11.2022 13:24 Відповісти
+15
25.11.2022 13:32 Відповісти
+11
25.11.2022 13:31 Відповісти
Я тільки за. Заборонити сатанінську секту вбивць і терористів РПЦ, які наділи ряси і тут себе називають УПЦ, маскуючись під українців.
25.11.2022 13:24 Відповісти
Не при цій **** владі!
25.11.2022 13:28 Відповісти
А при якій владі?
25.11.2022 13:37 Відповісти
Погоджуюся, що ця влада навпаки, тільки підтримує московську церкву РПЦ і її філію УПЦ, але люди ці питання почали самостійно вирішувати на місцях і влада, яка тільки недавно перефарбувалась має сама піти слідом за народом, інакше народ її скоріше вишверне.
25.11.2022 14:34 Відповісти
Сколько минут понадобилось пукину запретить Киевский патриархат. В ситуации наоборот.
25.11.2022 13:29 Відповісти
Возможно Вы не в курсе, но не существует Киевского патриархата. У нас есть Православная церковь Украины.
В россии все что можно было закрыть украинское - закрыли. Сейчас особенно нужно прекратить деятельность УПЦ!
25.11.2022 13:54 Відповісти
А чому тільки москальський? Чому не заборонити усіх боодатих дядячок в платтячках?
25.11.2022 13:31 Відповісти
Українці тільки ЗА.
25.11.2022 13:31 Відповісти
все вірно - час настав....православні Віряни мають Православну Українську Церкву- а там (МП), це просто філія пропоганди фсб кацапіїї...-
25.11.2022 13:32 Відповісти
Вінничанам треба починати з себе !!!!! А не чекати від когось допомоги...
25.11.2022 13:34 Відповісти
..як альтернативу простої заборони секти масковскага пархату треба одразу пропонувати ліцензованим Москвою кацапським диверсантам кирили безболісну-швидку, гуманну страту - у нас же, в Україні, ніби-то військовий-воєнний стан?
навряд чи у борзих гундяєвських офіцерів-засланців виникнуть сумніви у виборі.. тим більше, що кувалда - то не наш мЄтод
25.11.2022 13:37 Відповісти
Житомирська коли це саме зробить?
25.11.2022 13:46 Відповісти
А коли Київ, Хмельницька, Тернопільська області, де саме більше наволочі від московії, а в Тернопольській області ще і Почаївська Лавра, по якій ходять сатаністи і пропагують проти свого народу? Люди за декілька місяців розібралися б, що ходять в московську церкву, яка себе іменує УПЦ, але цього їм ніхто не каже по "Єдиному марафону", бо московська церква задовольняє потреби сьогоднішньої влади і всі вони є прихожани цієї секти. Чи можливо президент вибачився за "Термос", як перед Кадиркою?
25.11.2022 14:39 Відповісти
Московский патриархат это обычный отдел ФСБ во главе с Гундявым (кличка агента Кирилл), которая поддерживает войну против Украины, делает все возможное для уничтожения независимого государства Украина. Это церковь страны спонсора терроризма. В период войны против Украины, постоянных бомбежек, убийства мирных жителей Украины, филиалы этой церкви спокойно действуют на территории Украины и проводят политику страны спонсора терроризма. Поэтому настало время, когда уже пора гнать метлой московских попов с Украины. Не допустимо преступно, чтобы церковь наших врагов спокойно находилась в Украине и вела войну против Украины. Пора уже растоптать это змеючье гнездо
25.11.2022 13:50 Відповісти
Місцева влада теж на богато що спроможна, велика кількість культових споруд належить громадам, і знаходиться в оренді. Розірвіть договори...
25.11.2022 13:52 Відповісти
Я добре слідкую за цим процесом і точно знаю, что сьогоднішня влада "слуг" на боці ворожої церкви РПЦ(УПЦ), бо це її потенційні виборці, які з великим задоволення будуть голосувати прроти Томоса і ПЦУ. Боневтік їм повідомив, що він свій не визнаючи ПЦУ і Томоса і проводив свою політику "какая разница", нагороджував орденами і медальками самозванця від москви Онуфрія і його попів. Вони разом з ним готові йти проти України, проти ПЦУ і Томоса і їх не мало, десь біля 11 тисяч приходів. Всі гррошові місця за ними, підтримка і пільги за ними і навіть українська назва і більшість судів за ними. Правда сбогодні Боневтік пристав до ЗСУ, наполовину до мови(хоча би на "марафоні") і нуль до нашої церкви.
25.11.2022 14:47 Відповісти
ни прошло и года войны, ее закрыть нужно было еще хер знаит когда
25.11.2022 14:02 Відповісти
Та хто ж їй дозволить?
25.11.2022 14:06 Відповісти
В Черкасах ще літом заборонили, та люди кажуть, як кадили кацапські попи по своїх кірхах так і кадять, а дурні гроші несуть. Туди треба не поліцію, а змусити відкривати ФОП і касові апарати ставити, тарифи, чеки. І податкова щоб наглядала, за 3 місяці попів не стане
25.11.2022 14:09 Відповісти
25.11.2022 14:28 Відповісти
25.11.2022 14:29 Відповісти
25.11.2022 14:30 Відповісти
Це наглядний приклад поваги держави, її свят, традицій, жалоб. Три жлоба сидять, коли всі піднялися і вшановують пам'ять українців. І ще хтось ходить в ті храми де править ця наволоч?
25.11.2022 15:19 Відповісти
це неповага не просто до держави, а неповага до тих людей котрi вiдали життя, захищаючи в тому

числi i цю промоскальську сволоту.

попи сатанату РПЦ-КДБ - це здебiльшого просто вороги.
25.11.2022 15:37 Відповісти
Звичайно, якщо "москотський мір " вбиває тіла українців, то "московська церква " вбиває душі українців....
25.11.2022 16:04 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
25.11.2022 16:07 Відповісти
.

Чернiвецька епархiя. Секс з молоденьким iпадiаконом.

https://lb.ua/society/2022/11/25/537108_sbu_pid_chas_perevirki.html


СБУ під час перевірки Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) виявила методички з Москви і паспорт паРашi в керівництва.

секретар епархii продовжував навiть пiд час перевiрки жарити молодого iпадiакона.)

не мiг вiдiрватися. ))

https://i.lb.ua/021/10/6380bd75d6e51.jpeg


За даними джерел, під час обшуку там заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархіі УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі.
23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ https://lb.ua/society/2022/11/23/536860_upts_zvilnila_troh_iepiskopiv-z.html обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії - замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до росії паРашi.

"У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність росіянського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми маасковскiмi кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення", - зазначили в пресрелізі правоохоронці.
СБУ в ході перевірки приміщення УПЦ (МП) на Буковині виявила методички з мааскви, кацапо-ординське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів.

https://i.lb.ua/015/55/6380bd6f98881.jpeg

.
https://i.lb.ua/023/18/6380b9fef2475.jpeg

.
25.11.2022 16:33 Відповісти
.
москальський сатанат на Прикарпатті очолив прорашистський провокатор-збочинець

https://galka.if.ua/app/uploads/2022/11/4444.webp

Синод так званої української православної церкви москальського сатанату обрав нового єпископа Івано-Франківського та Коломийського.

Ним став Сторожук Андрій (Никита). Про це йдеться у повідомленні на сайті місцевої єпархії УПЦ МП.

"Згідно рішення Священного Синоду УПЦ від 23.11.2022 клірик Чернівецько-Буковинської єпархії архімандрит Никита (Сторожук) обраний єпископом Івано-Франківським та Коломийським. Духовенство, чернецтво та вірні Івано-Франківської єпархії вітають архімандрита Никиту з обранням у сан єпископа", - йдеться у повідомленні.

Як https://myrotvorets.center/criminal/storozhuk-andrej-petrovich/ йдеться на сайті "Миротворець", Сторожук Андрій (Никита) - проросійський провокатор та маніпулятор. Він брав участь у дестабілізації громадського життя в Україні. Також він виступає проти незалежної української православної церкви.

https://i.lb.ua/021/10/6380bd75d6e51.jpeg
25.11.2022 16:40 Відповісти
 
 