У ГУР провели космічну розвідку 150 районів розташування військ РФ
ГУР МО провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території окупанта та його союзників.
Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників, повідомляє пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом, завдяки проекту, в якому взяла участь велика кількість патріотів України, виявлено та підтверджено близько 2600 одиниць військової техніки. Зокрема: танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1", ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога.
Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі", - йдеться у повідомленні.
Бог один, а імен у Бога більше чим Ви написали
на планеті люди різні, тому і імена різні, образи різні
а той хто дякує Богу за життя, з верху Вашого допису, хай скаже це батькам, тим хто втратив рідних та близьких людей в цій війні
отримає не однозначну відповідь...
..
"Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога" - тобто дані косморозвідки у реальному часі у ГУР є (у тому числі напевне і розміщення РСЗВ) але ці дані ГУР не надає для відпрацювання по ним артою або Хімарсами (якщо далеченько)
Але в нас їх немає...
чого ж по ним не луплять без зупинки?
супутника в форматі JPG
НАТО моніторить, канада виділяє мільйони, на забезпечення ЗСУ, супутниковою інформацією, ГУР , начебто, забрало супутник сірожки, і навіть військовим не надає інформацію з нього.
Як , маючи стільки засобів, мовчу вже про дрони, можна було прої -ати москалів з технікою, при втечі з Херсона.....
Як....
Для чого, той же Буданов, розганяв інфу, про западню для ЗСУ в Херсоні, яку готують москалі...
Вони що не бачили, зі супутника, чи їм лише зараз розвиднилося....
Як...."
Ну якось отак як сидить собі людина в Польщі і нервує чому під Херсоном про#б@ли , а у відповідь зараз напише що під VPN і тоді відразу буде нове питання - чому ця особа сциться коменти під українським прапором писати (((
Потім ГУР покірно ловив у Молдові Чауса, тримати його у своєму підвалі і інші злочини.
Довіри ГУР - НЕМАЄ!
Забули тільки написати хто і коли запустив той супутник.
Є така теорія - грощі назбирва Притула, купив супутник, а запустили його Зе з Арестовичем і Подоляком з катапульти. Це не люди - це космонавти 😆
Навіть не сумнівайтеся.
Це ж комерційний супутник!
Не кожен військовий супутник має радіолокатор, бо це скажені витрати електроенергі і відповідно, потрібні батареї великої ємності і велика кількість сонячних панелей, щоб це живити!
Це все впливає на масу апарата і вартість запуску.
Крім того, сам радіолокатор, що буде ефективно працювати на відстані як мінімум в декілька сотень кілометрів, долаючи таку перешкоду як іоносфера Землі, маючи водночас компактні розміри та масу, теж недешеве задоволення.
Подібний супутник, буде коштувати сотні мільйонів доларів.