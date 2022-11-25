УКР
У ГУР провели космічну розвідку 150 районів розташування військ РФ

супутник

ГУР МО провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території окупанта та його союзників.

Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників, повідомляє пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом, завдяки проекту, в якому взяла участь велика кількість патріотів України, виявлено та підтверджено близько 2600 одиниць військової техніки. Зокрема: танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1", ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога.

Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі", - йдеться у повідомленні.

космос (876) розвідка (3925) супутник (313)
+27
25.11.2022 20:14 Відповісти
+19
Який там Притула? Все космічне угруповання НАТО працює зараз для України! Все моніториться у реальному режимі.
25.11.2022 20:15 Відповісти
+16
25.11.2022 20:22 Відповісти
25.11.2022 20:14 Відповісти
це "повідомлення" схоже на темник, розповсюдженний для змі
25.11.2022 20:19 Відповісти
готуються до майбутніх президентських виборів? на зе вже не ставлять? новий кумір для мас - Сірожа.
25.11.2022 20:22 Відповісти
так і є, це гівняний темник!! який оп примушує публікувати всі змі
25.11.2022 20:37 Відповісти
йо*ана русня !!! )))) це вже як відклик ))))
25.11.2022 20:19 Відповісти
.
25.11.2022 20:14 Відповісти
А бог для вас хто : Будда, Крішна. Зевс, Перун, Один, Іісус, Аллах, Яхве чи хто? Богів на планеті Земля нараховують більш 32 тис, ну то тількі істиних, хто з них особисто дав вам життя?
25.11.2022 22:04 Відповісти
Бог один,тільки всі його по різному кличуть!
25.11.2022 22:13 Відповісти
У нашій Галактиці Чумацький Шлях , до речі дуже маленькій в порівнянні з сусідами, нараховуваеться більше 400 мільярдів зірок типа Сонце, а Ви про якогось бога, ну то таке, кожному своє
25.11.2022 22:25 Відповісти
Ну так то й так - комусь теорія великого вибуху , а комусь біблія з " хай буде світло " - різницю можете знайти у чомусь крім фізичних і богословських термінів що описують той самий процес трішки різними способами , бо у мене чомусь не виходить ? ((
25.11.2022 23:15 Відповісти
помиляєтесь,
Бог один, а імен у Бога більше чим Ви написали
на планеті люди різні, тому і імена різні, образи різні
а той хто дякує Богу за життя, з верху Вашого допису, хай скаже це батькам, тим хто втратив рідних та близьких людей в цій війні
отримає не однозначну відповідь...
25.11.2022 23:11 Відповісти
Який там Притула? Все космічне угруповання НАТО працює зараз для України! Все моніториться у реальному режимі.
25.11.2022 20:15 Відповісти
Натівські супутники ми не моніторимо напряму, тільки отримуємо інформацію, на передання якої щє потрібен час на обробку натівцями. ICEYE ми моніторимо напряму. Отак.
25.11.2022 20:21 Відповісти
Не отак.
25.11.2022 20:25 Відповісти
And Baba Iaga against.💁‍♂️
25.11.2022 20:27 Відповісти
чого один і той самий текст по всім ЗМІ? бо це зпущений "зверху" темник! ніякого "супутника притули" не існує
25.11.2022 20:38 Відповісти
Звідки такі висновки?
25.11.2022 21:24 Відповісти
Потому , что те , кто БРЕХАЛИ НЕ ОДИН РАЗ , пусть не расчитывают , что им поверят
26.11.2022 00:39 Відповісти
А що б ви запропонували - супутником її знищити ? (( Гарно писати чому дали , коли сам не під Херсоном ((
25.11.2022 23:19 Відповісти
людина з наявністю мізків зрозуміла б, що за наявності розвідувального супутника ніхто не ніс би хрінь стосовно засідки в Херсоні
26.11.2022 07:52 Відповісти
Супутник тут ні до чого. Техніку почали вивозити за місяць до оголошення відступу із Херсону. Тоді ж почалися новини про залишені блокпости під Херсоном, тощо. Вивозили розосереджено, щоб складіше було вдарити Хаймарсами
25.11.2022 23:27 Відповісти
все це було б чудово видно на знімках з того супутника! ви перечитайте в новинах про його начебто характеристики!! за наявності такого рівня розвідувальної інформації не було б ніяких вкидів про засідку кацапів в Херсоні
26.11.2022 07:56 Відповісти
За те шо обробляють - доплачувати НАТiвцям треба
25.11.2022 20:35 Відповісти
25.11.2022 20:15 Відповісти
Клоуни тішать глядачів
25.11.2022 20:22 Відповісти
не переоцінюй себе. нікого ваші "експертні висновки" на "цензорі" не тішать окрім таких же...
25.11.2022 20:39 Відповісти
25.11.2022 20:22 Відповісти
..а чого тоді досі безнаказано (мали б взагалі діяти на упередження) обстрілюють Херсон, наприклад, гинуть люди?.. чи ГУР не ділиться інфою з артою?..
25.11.2022 20:23 Відповісти
Де арта, а де супутники, хоч би голову включив. Проти арти працюють контрбатарейні радари, обстрілюють, бо у кацапів ми щє не всю арту вибили на тому напрямку.
25.11.2022 20:25 Відповісти
а чого ж ти голову не включаєшь? де ж тоді контрбатарейні радари?
25.11.2022 20:33 Відповісти
вмикання твоєї голови пагубно впливає на неї, капітан очевидність
..
"Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога" - тобто дані косморозвідки у реальному часі у ГУР є (у тому числі напевне і розміщення РСЗВ) але ці дані ГУР не надає для відпрацювання по ним артою або Хімарсами (якщо далеченько)
25.11.2022 20:38 Відповісти
Рашистський "Град" під'їхав, вистрілив, через хвилину з'їбавсь, потім ховають його між житловими будинками.
25.11.2022 22:17 Відповісти
Виходить,достатньо 150 ракет,щоб наробити безладу на тих складах та заводах....але,нажаль,в нас таких ракет немає.
25.11.2022 20:23 Відповісти
там заводи і склади за декілька тисяч км звідтси.
25.11.2022 20:29 Відповісти
А ракети є,які летять на 2-3тис.км...
Але в нас їх немає...
25.11.2022 20:34 Відповісти
так зʼясували де знаходиться техніка, ********** тощо!
чого ж по ним не луплять без зупинки?
25.11.2022 20:34 Відповісти
бо з дивану можна тільки язиком "лупити"...ну ще по клавіатурі.
25.11.2022 20:41 Відповісти
Больше. У противника сильное ПВО. Нужно много ракет запускать чтобы хотя бы 1 попала. Где то с десяток на объект.
26.11.2022 04:35 Відповісти
Сірожа притула може вам і флешку показать. З фотками техніки, знятими з "його"
супутника в форматі JPG
25.11.2022 20:24 Відповісти
"Хвотки" тут взагалі ні до чого, цей супутник не робить світлин.
25.11.2022 20:26 Відповісти
А ви все розумієте завжди буквально? Це всьо лишень сарказм.
25.11.2022 20:28 Відповісти
Такі речі треба аргументувати по суті, а не маячнею, ось і усе:
25.11.2022 20:32 Відповісти
та мені в принципі *****.
25.11.2022 20:46 Відповісти
😁
25.11.2022 20:27 Відповісти
Формула идеального оружия - Спутник Притулы +Гранатомет Арестовича
25.11.2022 20:29 Відповісти
25.11.2022 20:30 Відповісти
я не голосовал ни за зеленского,ни за порошенка,ни притулу не смотрю и особо не интересуюсь им, но читая коментарии таких вот людей с грустью понимаю,что у нас всегда найдутся люди которые будут высасывть с палца зрады,заговоры и так далее, и которым никогда не угодишь
25.11.2022 20:43 Відповісти
Також, жодного з них не підтримую, але,
НАТО моніторить, канада виділяє мільйони, на забезпечення ЗСУ, супутниковою інформацією, ГУР , начебто, забрало супутник сірожки, і навіть військовим не надає інформацію з нього.
Як , маючи стільки засобів, мовчу вже про дрони, можна було прої -ати москалів з технікою, при втечі з Херсона.....
Як....
Для чого, той же Буданов, розганяв інфу, про западню для ЗСУ в Херсоні, яку готують москалі...
Вони що не бачили, зі супутника, чи їм лише зараз розвиднилося....
25.11.2022 21:40 Відповісти
"Як , маючи стільки засобів, мовчу вже про дрони, можна було прої -ати москалів з технікою, при втечі з Херсона.....
Як...."
Ну якось отак як сидить собі людина в Польщі і нервує чому під Херсоном про#б@ли , а у відповідь зараз напише що під VPN і тоді відразу буде нове питання - чому ця особа сциться коменти під українським прапором писати (((
25.11.2022 23:32 Відповісти
Не голосували і вважаєте це досягненням ? (( Ну то розхльобуйте тепер те що і не голосували , чого тут пір"я розставляти !
25.11.2022 23:26 Відповісти
Врать ни надо только палатки они со впутника локатором заметили даже
25.11.2022 20:45 Відповісти
Після "Вагнергейту" Зеленський вигнав ВСЕ керівництво ГУР і призначив повністю слухняне.
Потім ГУР покірно ловив у Молдові Чауса, тримати його у своєму підвалі і інші злочини.
Довіри ГУР - НЕМАЄ!
25.11.2022 22:09 Відповісти
У ГУР провели космічну розвідку 150 районів розташування військ РФ Джерело:
Забули тільки написати хто і коли запустив той супутник.

Є така теорія - грощі назбирва Притула, купив супутник, а запустили його Зе з Арестовичем і Подоляком з катапульти. Це не люди - це космонавти 😆
25.11.2022 22:44 Відповісти
Щось не зрозумів, чогось вважав що з супутника цілодобово моніторять що де є, а виходить що один раз, та як досягнення? Так воно сьогодні тут, а завтра - де інде. Тут якийсь мутняк, це точно.
26.11.2022 00:08 Відповісти
Шоу довгоносиків від Буданова.
26.11.2022 00:25 Відповісти
Ясна річ, шо один міфічний супутник Притули дає інформації більше, ніж сотні реальних супутників США та НАТО.
Навіть не сумнівайтеся.
26.11.2022 00:27 Відповісти
Притула, це ти тут маскуєшся під кацапа?
26.11.2022 08:02 Відповісти
Чел который родился в Украине, прожил тут всю жизнь,всегда был за нее- кацап?
27.11.2022 08:11 Відповісти
Можна народитися і все життя прожити в Україні, але споживаючи контент гібридної війни на кшталт "сватів", "кварталу" та інших "какаяразніца" стати, якщо не кацапом то закінченим малоросом по духу.
27.11.2022 17:32 Відповісти
Радіолокаційну розвідку?
Це ж комерційний супутник!
Не кожен військовий супутник має радіолокатор, бо це скажені витрати електроенергі і відповідно, потрібні батареї великої ємності і велика кількість сонячних панелей, щоб це живити!
Це все впливає на масу апарата і вартість запуску.
Крім того, сам радіолокатор, що буде ефективно працювати на відстані як мінімум в декілька сотень кілометрів, долаючи таку перешкоду як іоносфера Землі, маючи водночас компактні розміри та масу, теж недешеве задоволення.
Подібний супутник, буде коштувати сотні мільйонів доларів.
26.11.2022 09:45 Відповісти
Цензор превратился в дикий балаган. Тонна ботов топят против власти, вылизывают зад пороху и критикуют волонтеров. Пришли бы вы в твитер, вам там быстренько в панамку бы накидали, увидели бы силу демократии. Те, кто гроша ломаного не пожертвовали больше всего орут о бесполезности спутников. Гур для них уже не авторитет.
27.11.2022 08:15 Відповісти
 
 