В ГУР провели космическую разведку 150 районов расположения войск РФ
ГУР МО провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения врага, как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории оккупанта и его союзников.
Это стало возможным благодаря сотрудничеству с БФ Сергея Притулы, передавшим в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия SAR-спутников, сообщает пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
"В целом благодаря проекту, в котором приняло участие большое количество патриотов Украины, выявлено и подтверждено около 2600 единиц военной техники. В частности: танки, САУ, ББМ, вертолеты, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцирь- С1", вражеские РЛС, понтонные переправы, катера и палатки в местах расположения подразделений врага.
Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях, в любую погоду и ночью", - говорится в сообщении.
Бог один, а імен у Бога більше чим Ви написали
на планеті люди різні, тому і імена різні, образи різні
а той хто дякує Богу за життя, з верху Вашого допису, хай скаже це батькам, тим хто втратив рідних та близьких людей в цій війні
отримає не однозначну відповідь...
..
"Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога" - тобто дані косморозвідки у реальному часі у ГУР є (у тому числі напевне і розміщення РСЗВ) але ці дані ГУР не надає для відпрацювання по ним артою або Хімарсами (якщо далеченько)
Але в нас їх немає...
чого ж по ним не луплять без зупинки?
супутника в форматі JPG
НАТО моніторить, канада виділяє мільйони, на забезпечення ЗСУ, супутниковою інформацією, ГУР , начебто, забрало супутник сірожки, і навіть військовим не надає інформацію з нього.
Як , маючи стільки засобів, мовчу вже про дрони, можна було прої -ати москалів з технікою, при втечі з Херсона.....
Як....
Для чого, той же Буданов, розганяв інфу, про западню для ЗСУ в Херсоні, яку готують москалі...
Вони що не бачили, зі супутника, чи їм лише зараз розвиднилося....
Як...."
Ну якось отак як сидить собі людина в Польщі і нервує чому під Херсоном про#б@ли , а у відповідь зараз напише що під VPN і тоді відразу буде нове питання - чому ця особа сциться коменти під українським прапором писати (((
Потім ГУР покірно ловив у Молдові Чауса, тримати його у своєму підвалі і інші злочини.
Довіри ГУР - НЕМАЄ!
Забули тільки написати хто і коли запустив той супутник.
Є така теорія - грощі назбирва Притула, купив супутник, а запустили його Зе з Арестовичем і Подоляком з катапульти. Це не люди - це космонавти 😆
Навіть не сумнівайтеся.
Це ж комерційний супутник!
Не кожен військовий супутник має радіолокатор, бо це скажені витрати електроенергі і відповідно, потрібні батареї великої ємності і велика кількість сонячних панелей, щоб це живити!
Це все впливає на масу апарата і вартість запуску.
Крім того, сам радіолокатор, що буде ефективно працювати на відстані як мінімум в декілька сотень кілометрів, долаючи таку перешкоду як іоносфера Землі, маючи водночас компактні розміри та масу, теж недешеве задоволення.
Подібний супутник, буде коштувати сотні мільйонів доларів.