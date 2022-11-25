В ГУР провели космическую разведку 150 районов расположения войск РФ

ГУР МО провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения врага, как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории оккупанта и его союзников.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с БФ Сергея Притулы, передавшим в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия SAR-спутников, сообщает пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"В целом благодаря проекту, в котором приняло участие большое количество патриотов Украины, выявлено и подтверждено около 2600 единиц военной техники. В частности: танки, САУ, ББМ, вертолеты, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцирь- С1", вражеские РЛС, понтонные переправы, катера и палатки в местах расположения подразделений врага.

Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях, в любую погоду и ночью", - говорится в сообщении.