Авіація ЗСУ завдала ударів по 4 позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога, - Генштаб

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також 2 інші важливі об’єкти противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 25 листопада авіація та артилерія ЗСУ уразили 14 районів зосередження ворога, 3 позиції ЗРК та пункт управління, - Генштаб

армія рф (18780) Генштаб ЗС (7296) втрати (4576) Повітряні сили (3033)
Супер !
26.11.2022 07:41 Відповісти
їбаште їх хлопці
26.11.2022 07:50 Відповісти
Бейте уродов! А главное - оставайтесь живыми.
26.11.2022 08:01 Відповісти
Давайте, ЗСУ, дякую!
26.11.2022 08:03 Відповісти
Слава ЗСУ 💙💛
26.11.2022 08:22 Відповісти
26.11.22 01:39 Цензор?
26.11.2022 09:17 Відповісти
++
26.11.2022 11:08 Відповісти
 
 