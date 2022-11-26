Авіація ЗСУ завдала ударів по 4 позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога, - Генштаб

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також 2 інші важливі об’єкти противника.

