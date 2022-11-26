Авіація ЗСУ завдала ударів по 4 позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога, - Генштаб
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також 2 інші важливі об’єкти противника.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ksenia VB
показати весь коментар26.11.2022 07:41 Відповісти Мені подобається 18 Посилання
Вася Путлер
показати весь коментар26.11.2022 07:50 Відповісти Мені подобається 20 Посилання
Alex Zverev #512929
показати весь коментар26.11.2022 08:01 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
Сергей Хорунжий #460262
показати весь коментар26.11.2022 08:03 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
Галина Савич
показати весь коментар26.11.2022 08:22 Відповісти Мені подобається 14 Посилання
Александр Иванов #442761
показати весь коментар26.11.2022 09:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
AbOriginal_UA
показати весь коментар26.11.2022 11:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль