УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
19 335 69

Азербайджан відмовився від мирних переговорів з Вірменією. Все через Макрона

макрон,пашинян,алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився від запланованої на 7 грудня зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном через те, що посередником на зустрічі мав бути президент Франції Емманюель Макрон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Відповідну заяву азербайджанський лідер зробив на міжнародній конференції "Вздовж Серединного коридору: геополітика, безпека та економіка", що проходила в Університеті АДА у Баку

"Зустріч мала відбутися в Брюсселі 7 грудня. Однак учора Хікмет Гаджієв (помічник Ільхама Алієва. - Ред.) повідомив мені, що з ним зв'язалися з офісу (голови Європейської ради. - Ред.) Шарля Мішеля. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Вірменії може дати згода на цю зустріч тільки в тому випадку, якщо на ній буде присутній президент Франції Емманюель Макрон. Це означає, що зустріч не відбудеться", - заявив він.

Дивіться: "Россия, вон из Армении!": в Єревані протестують проти ОДКБ та приїзду Путіна. ВIДЕО

При цьому Алієв обґрунтував своє рішення реакцією Франції на недавнє загострення конфлікту між країною та Вірменією.

"Менше ніж через тиждень після зустрічі в Празі президент Макрон у своєму інтерв'ю розкритикував Азербайджан і звинуватив нас у тому, чого ми не робили. Після цього була відома резолюція Сенату Франції, яка є абсолютно неприйнятною і образливою", - сказав Алієв.

Далі, за його словами, була ще одна "антиазербайджанська резолюція" Національної асамблеї Франції, а потім спроба Франції атакувати Баку через саміт Франкофонії.

Нагадаємо, 6 жовтня Нікол Пашинян та Ільхам Алієв у присутності Емманюеля Макрона та Шарля Мішеля вперше особисто зустрілися у столиці Чехії після вересневого загострення конфлікту між їхніми країнами.

Також читайте: Мирна угода з Вірменією може бути підписана до кінця року, - президент Азербайджану Алієв

15 листопада Сенат Франції ухвалив резолюцію під назвою "Застосування санкцій проти Азербайджану та його негайний вихід з території Вірменії, вимога дотримання угоди про припинення вогню від 9 листопада 2020 року та сприяння всім ініціативам, спрямованим на встановлення".

Автор: 

Азербайджан (887) Алієв Ільхам (164) Вірменія (751) перемовини (3092) Франція (3167) Макрон Емманюель (1607) Пашинян Нікол (138)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
У Францї проживає дуже багато етнічних вірмен Вони там селилися ще з часів Османської імперії Дуже багато втекло після різні 1916 року Тоді Європа жаліла "бідних християн" (вірменів) яких "мучать кровожерливі мусульмани" (не знаючи що ту різню спровокували саме ці "страждальці" ще в 1914-му - після відкриття Закавказьського фронту розпочавши різню турків та курдів у турецькій Вірменії) Зараз ці вірмени - частина електорату Макрона От він і "крутиться як воша на гребінці"
показати весь коментар
26.11.2022 10:31 Відповісти
+23
все вірно робить, хоч в когось нарешті хватило сміливості послати нах цього "величного європейського політика". шмаркля макрон вважає себе таким світовим миротворцем, насправді будучи бесхребетною жалюгідною тряпкою, ковриком для сциклів, навіть не самого *****, а шавок *****.
показати весь коментар
26.11.2022 10:18 Відповісти
+20
Это не цирк , не хер было армяшкам, в далекие 80- е, начинать варить эту кашу , и все было бы Шалом
показати весь коментар
26.11.2022 10:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
просто цирк какой-то
показати весь коментар
26.11.2022 10:10 Відповісти
Не понимаю Армению. Им прямо в лицо харкают и ссут на голову кацапы. А они лижут им и Ирану. Армения всерьез что ли не понимает, что кацапская военная база у вас - это вражеская база? И что вы не выйдете из ОДКБ просто так, на вас тут же нападут сами кацапы. Сейчас отличная возможность это сделать.

Мало того, что принимают беженцев-русаков к себе за вшивые 10% ВВП (да это немало и даже очень немало, но последствия будут куда хуже, в первую очередь из-за того, что если бы беженцев-русаков не принимали к себе, то они бы пошли против ***** устраивать диверсии, а не выезжать и не рисковать своей жизнью. Вам же хуже будет, зажаты в бутерброд между врагами, а США как у Израиля нету у вас.

Могли сделать политический капитал, опустив ***** так или иначе (плеснув в лицо мочу и кал из ведра, например). Привлекли бы к себе внимание, многие бы с удовольствием оказали бы вам поддержку за такой красивый жест. Военную базу закрыть и разграбить кацапские бандформирования, отнять у них технику. Из ОДКБ выйти и разрушить эту смешную и забавную недоорганизацию. И армянское лобби в США приличное, к тому же состыкованное с греческим, есть свои представители. Была бы возможность отбиться от Азербайджана самостоятельно, в любом случае потеряв меньше, чем вы потеряйте из-за кацапов.
показати весь коментар
26.11.2022 10:17 Відповісти
Все нічого, тільки бажано було б поменше про біологічні відходи !!
показати весь коментар
26.11.2022 12:57 Відповісти
можно тоже самое сказать про белорусь. Пытаться поняьь- бессмысленно. Это просто гнилые нации
показати весь коментар
26.11.2022 15:28 Відповісти
Для того, что бы понять, что там происходит нужно немного почитать историю. Когда то у них была Великая Армения - по факту обычная империя, завоевывавшая и колонизировавшая близ лежащие територии. Но со временем на этой територии старые народы воставали (кому же нравится окупационный режим?), а еще приходили новые. Армяне их щемили (и щимят до сих пор) как только появлялась возможность. В начале 18 века, когда армян в очередной раз конкретно укатали, они предложили вечный союз Российской Империи. За военную помощь. С тех пор являются представителями интересов РИ в Закавказье. Тут надо понимать, что в те времена национальность имела второстепенное значение, а первостепенное - религия (вспоминаем Богдана Хмельницкого и Переявлавську угоду), поэтому варианты у них были так себе (с точки зрения христиан). Поэтому они до сих пор считают Россию своим союзником, представляют ее интересы, этс. Поэтому они не могут насрать на Россию. Они это сделают, только если получат более могущественного союзника. Но поезд уже уехал. Потому как правильных союзников смог получить Азербайжан. В первую очередь Израиль, во вторую очередь Турцию. Ну и не будет забывать о "тюрских" странах.
ПС. Если бы армянцы не срались со всеми своими соседями, все было бы у них хорошо.
ППС. В цивилизационной войне Армения будет на стороне зла.
ПППС. Я думаю азеры серьезно взялись за Армению, ничто им уже не поможет. Вопрос времени. Пусть готовят вазелин.
показати весь коментар
26.11.2022 22:22 Відповісти
Какая такая ЭрМэния???(Муж Я с одэрбэджанского)=МэнУш=ПэриУш=ПэриДжан.Это выдуманное другое название Персии(половины Одэрбэйджана)по англомассонскому проекту,Святые места Пэриджана на Кавказе были и есть, а не в Иране .А они- хайские арабы.ЧТО 2 Персии(Пэриджана было)???? Они и карты Пэриджанской империи рисуют(друга половина Базанта ст.ГанаУдч) от моря до моря.Шах Аббас Великий полмира завоевал.Его алмазный трон выносили из Дербенда.И ВООБЩЕ В ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ (в пророчествее Даниила) АзУш(Иезус)-Младшее сознание ГОВОРИЛ НА ОДЭРБЭЙДЖАНСКОМ -"Илахи,Илахи ламма сабахбани"Как кстати и многие другие пророки!
показати весь коментар
29.11.2022 08:47 Відповісти
Мудозвон !
От чего должна "отбиваться" оормния?
показати весь коментар
28.11.2022 23:10 Відповісти
все вірно робить, хоч в когось нарешті хватило сміливості послати нах цього "величного європейського політика". шмаркля макрон вважає себе таким світовим миротворцем, насправді будучи бесхребетною жалюгідною тряпкою, ковриком для сциклів, навіть не самого *****, а шавок *****.
показати весь коментар
26.11.2022 10:18 Відповісти
Ти б краще заткнувся. Після всієї зброї, яку Франція передала Україні так про Макрона може казати або повний ідіот або кремлебот!
показати весь коментар
26.11.2022 14:30 Відповісти
из-за в т.ч. франции Украина не в НАТО
так что заткнитесь лучше вы
показати весь коментар
26.11.2022 15:30 Відповісти
Это не цирк , не хер было армяшкам, в далекие 80- е, начинать варить эту кашу , и все было бы Шалом
показати весь коментар
26.11.2022 10:20 Відповісти
Там вялічіє як і у кацапів.
Обрали собі союзника, нехай пожинають «врожай».
показати весь коментар
26.11.2022 10:30 Відповісти
Макрон грае на боці раши ?
показати весь коментар
26.11.2022 10:20 Відповісти
У Францї проживає дуже багато етнічних вірмен Вони там селилися ще з часів Османської імперії Дуже багато втекло після різні 1916 року Тоді Європа жаліла "бідних християн" (вірменів) яких "мучать кровожерливі мусульмани" (не знаючи що ту різню спровокували саме ці "страждальці" ще в 1914-му - після відкриття Закавказьського фронту розпочавши різню турків та курдів у турецькій Вірменії) Зараз ці вірмени - частина електорату Макрона От він і "крутиться як воша на гребінці"
показати весь коментар
26.11.2022 10:31 Відповісти
Але на додачу до вищесказаного французькі президенти в принципі ******* ставити з себе великих дипломатів, що примирюють ворогуючі боки.
показати весь коментар
26.11.2022 13:22 Відповісти
где тех етнічних вірмен только нет..
где не плюнь - везде они
показати весь коментар
26.11.2022 15:31 Відповісти
Мікрон.
показати весь коментар
26.11.2022 10:25 Відповісти
Макрон назвав Карабах територією Вірменії, та ще й санкції ініціював проти Азербайджана?!
Дуже «виважена» політика!
показати весь коментар
26.11.2022 10:28 Відповісти
Ну да, это же не *****, вот то конкретно миротворец.
показати весь коментар
26.11.2022 10:35 Відповісти
МММ= макрон+меркель+моль
показати весь коментар
26.11.2022 10:35 Відповісти
Еманюєль поімєлі)
показати весь коментар
26.11.2022 10:40 Відповісти
Оп'ять?)
показати весь коментар
26.11.2022 12:17 Відповісти
Вірменська діаспора у Франції мутить воду...
показати весь коментар
26.11.2022 10:40 Відповісти
З Макроном все зрозуміле - він хоче значущості Франції у вирішенні світових проблем ( в кожну дірку затичка ). Також на нього тисне вірменська діаспора.
Азербайджан наполягає на міжнародно признаних кордонах, а Вірменія на своєму баченні, тому Пашинян хотів заручитись підтримкою Макрона.
В будь-якому випадку у Вірменії програшна ситуація - Москва конкретно "забила" на Єреван, для всього світу Баку веде звільнення своїх територій і на боці Азербайджана сама потужна сила Близького Сходу - Турція.

показати весь коментар
26.11.2022 10:42 Відповісти
Азербайджан відмовився від мирних переговорів з Вірменією - через Макрона. Адвокат? агент? наймит? Путіна? Чи все в одному... організЬмі ? Макрон ...Саркозі... Орбан, Меркель, Шредер...
показати весь коментар
26.11.2022 10:42 Відповісти
Одного поля ягоди...
показати весь коментар
26.11.2022 13:31 Відповісти
Знайдіть макарону ще одну бабцю, щоб відволікала його.
показати весь коментар
26.11.2022 10:43 Відповісти
чи буде франція постачати зброю в арменію ? НІ. навіщо тоді ця резолюція ? чи то франція готова якось втрутитисяь. сумнівно. вони ж розуміли що робили 100%, чи так і було задумано, пашинян же розумів що алієв після такого не надасть згоди
показати весь коментар
26.11.2022 10:49 Відповісти
Макрона не миротворець,він своїм слюнтяйсвом тільке ще більше роздраконює агресора
показати весь коментар
26.11.2022 10:51 Відповісти
Досить того, що Саркозі вже Грузію оголив на 20%,
а цей прийнявся бути новим миротворцем.
показати весь коментар
26.11.2022 10:56 Відповісти
вы забыли про олланда и Крым...
показати весь коментар
26.11.2022 15:33 Відповісти
Респект Алієву!
показати весь коментар
26.11.2022 11:03 Відповісти
Интересно, те кто пишет тут всякий бред, это азербайджанские боты или честные идиоты?
показати весь коментар
26.11.2022 11:38 Відповісти
Що Вам неясно ??

Вірменія союзник рф. Член ОДКБ - слава Ісу, вистачило мудрості не лізти сюди. Голосує у ООН синхронно з рф. Передала зброю рф для агресії в Україні.

От і маєте.
показати весь коментар
26.11.2022 13:22 Відповісти
Поясняю, Армения не союзник РФ, а вынужденный сателлит.

Она член ОДКБ, но согласно устава ОДКБ, эта организация не может вмешиваться в войну между Украиной и РФ, поскольку, как и НАТО, это оборонительный союз.

Голосует в ООН синхронно? Неправда, когда РФ против голосует, то Армения воздерживается, а вот Белорусь тоже против. Китай и Индия тоже воздерживаются, однако никто не говорит что они голосуют синхронно с РФ.

Что же касается передачи РФ оружия для войны в Украине, это настолько тупой фейк, что даже лень комментировать, хотя скажу, что когда он появился, кстати в турецких СМИ, то Пашинян собрал послов стран ЕС и США, провел им экскурсию по базам и складам вооружения Армении и наглядно показал, что всё оружие Армении находится на своих местах и никогда их не покидало.
показати весь коментар
26.11.2022 14:59 Відповісти
Бідна Вірменія! Вона так в 90-ті "не хотыла" та "упиралася руками і ногами", а її російські десантники змусили привести свої війська і окупувать четверту частину Азербайджану Прийшли і сказали: "Армяне! Если вы не заберёте себе всю западную часть Азербайджана и не выгоните оттуда всех азербайджанцев - мы вас всех УБЬЁМ!!!"
показати весь коментар
26.11.2022 19:19 Відповісти
Едмонд ... У нас тут своїх кістяків у шафі повно. Але наразі Арменія стратегічний союзник РФ.
А ми вже перемістилися у стратегічні противники.
показати весь коментар
26.11.2022 20:53 Відповісти
Сателлит и союзник, это разные вещи.
https://www.facebook.com/reel/662082408702683?fs=e&s=m
показати весь коментар
26.11.2022 21:33 Відповісти
уважающие себя люди брезгуют быть даже сателлитом свинособак. Поэтому мы вас не уважаем.
показати весь коментар
26.11.2022 22:05 Відповісти
Мне, да и всей Армении, я думаю, глубоко безразлично, уважаешь ты нас или нет.
показати весь коментар
26.11.2022 23:14 Відповісти
поэтому ты пасешься на укр. сайте? меня нет на армянских сайтах, потому что вы вызываете отвращение. А то что тут забыл? оккупантам и их пособникам здесь не рады.
показати весь коментар
26.11.2022 23:19 Відповісти
Я пасусь на укросайте, потому что я гражданин Украины, живу в Украине, воюю, в отличие от тебя, за Украину.
Не имей глупой привычки, говорить о себе в множественном лице, потому что тысячи украинцев всегда рады меня видеть.
показати весь коментар
26.11.2022 23:28 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 23:30 Відповісти
честные украинцы.
мы за Азербайджан, дай им Бог здоровья.
показати весь коментар
26.11.2022 15:35 Відповісти
Вы можете быть хоть за Буркина Фасо, это ваше право, но бред зачем писать?
показати весь коментар
26.11.2022 21:32 Відповісти
Тверезо мислячі люди пишуть цей "брєд"! Це азербайджанці окупували четверту частину Вірменії у 90-ті? Ні!!! Це зробила Вірменія стосовно Азербайджану Тоді чим Вірменія на землях Азербайджану відрізнялася ці три десятки років від дій Росії в Україні за останні 8 років? До речі - за три десятки років вірмени не відновили нічого зі зруйнованого не тільки на окупованих територіях але й на території НКАО Точно так само як це робить РОсія в Україні
показати весь коментар
26.11.2022 18:29 Відповісти
Ублюдк, ты чьих будешь
показати весь коментар
28.11.2022 23:13 Відповісти
Нутусуле трендея, бербекуле.
показати весь коментар
28.11.2022 23:30 Відповісти
Кунем перенет, кельгуду.
показати весь коментар
29.11.2022 17:54 Відповісти
Киздамети, махарули.
Дутен пуле.
показати весь коментар
29.11.2022 18:23 Відповісти
Щени деди могет хан
показати весь коментар
30.11.2022 19:54 Відповісти
Кутак бош.
показати весь коментар
01.12.2022 14:09 Відповісти
Щени шебеци.
показати весь коментар
01.12.2022 15:21 Відповісти
Клирас гркес, нкарвес.
показати весь коментар
03.12.2022 23:05 Відповісти
Анову сикким, пейсярь !
показати весь коментар
04.12.2022 18:20 Відповісти
Dénigrer les dirigeants occidentaux est une technique russe. De plus de nombreux commentaires sont des diatribes anti arméniennes révisionnistes.
показати весь коментар
26.11.2022 12:21 Відповісти
Головні етноси метрополітанської частини країни: французи; етнічні меншості - бретонці, баски, слов'яни, марокканці, алжирці, індо-китайці.

Нацменшини: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96 бретонці , баски, слов'яни, мар...

Чисельність: 66,553 млн осіб

Народи Франції (2015 рік)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-WF-1 [1] Мова: Відсоток: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D0%B8 французи  89.4% іноземці 0.6%

Тобто ... Чому вважається, що вірменська діаспора така потужна, неясно. Їх навіть не видно.

О !

Вірмени у Франції

Вірменська діаспора у Франції, яка нараховує в даний час близько 700 тис. осіб, є однією з найбільших, потужних й значущих вірменських діаспор у світі. З перших років міграції вірмени відтворювали в приймаючих країнах свої інститути: церква, політичні партії, громадські організації і т.п. Ці установи відіграли істотну роль в структуруванні діаспори, а також у збереженні культурної і мовної ідентичності. Політичне життя вірменської діаспори у Франції представляють три національні партії: соціал демократична «Гнчак», ліберально-демократична «Рамгавар» і дрібнобуржуазна «Дашнакцутюн».

Сенат і Національна асамблея Франції офіційно визнали геноцид вірмен в 2000 році. А на початку 2001-го під сильним тиском вірменської діаспори президент Франції Ж. Ширак підписав Закон про визнання геноциду. Після прийняття цього закону громадяни Франції, які є нащадками жертв геноциду, отримали можливість вимагати від уряду Анкари виплати грошових компенсацій. Слідом за вірменами Франції це можуть зробити і вірмени в інших країнах. Згідно з підрахунками, загальна сума компенсацій може перевищити трильйон доларів, що й пояснює проявлена Туреччиною завзятість в запереченні факту геноциду.

Що стосується вірменських громадських організацій, то всі вони без виключення беруть участь у програмах щодо поліпшення соціального життя у Вірменії, в сфері впливу яких би політичних партій вони не знаходилися. У країні функціонують близько 500 громадських структур й філій організацій, деякі з яких входять до складу Координаційної ради вірменських організацій Франції (CCAF), створеної в 2001 році.

Серед відомих представників вірменської спільноти знаменитий французький шансоньє Шарль Азнавур, якого в дитинстві звали Шахнур Азнавурян, активно допомагав Вірменії всі пострадянські роки та всіляко підкреслював свій зв'язок з історичною батьківщиною.

http://civildiplomat.com/virmenska-diaspora-rol-ta-vpliv
показати весь коментар
26.11.2022 13:20 Відповісти
Кстати, в США, армянская диаспора, на втором месте по влиянию, после еврейской.
показати весь коментар
26.11.2022 15:01 Відповісти
Слово эрМэн не было раньше.Их переселяли (на Кавказ) как евреев,но сильно смешанных с цыганами арабскими( Василий Величко 19в.Лучший историк России и любимец Александра 3-го.) Да и ОмурАгу(Жизни Господина) открыл ИндоПэриджан.
показати весь коментар
26.11.2022 15:43 Відповісти
зря Алиев отказался, был хороший шанс плюнуть в нетрадиционное рыло передаста Макарона и одеть на голову ведро с гавном
показати весь коментар
26.11.2022 13:33 Відповісти
Брр ... Ви справді думаєте, що охорона Алієве це з собою таскає ??
показати весь коментар
26.11.2022 20:55 Відповісти
Дружба ***** з Макроном. От і логічні наслідки.
показати весь коментар
26.11.2022 14:00 Відповісти
Франко-российская клоунада продолжаетсяя.КАКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ??ЕСЛИ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РАЕНОВ КЕЛЬБАШ(ДЖ)АР,ЛАЧИНА,КАРАБАХА,части Физули и Агдама ЗАХВАЧЕННА РОССИЕЙ И ПЕРЕДАННА(со всякими документами) ПРИШЛЫМ АРАБОХАЙЯМ(эр мэн?),чтоб теперь их защищали США и Франция.Может поэтому Калантаряны(Лавров) и Мишустяны(по матери) хотели развала России и начали войну в Украине.Самое пагубное что официальный Баха(Баку) досих пор не уведомил Французский народ что их Историческая Родина Одэрбэйджан(1460г.выход отсюда) и все названия их гор,рек и городов пер-ся с нашего языка.Бастилия=БашАтаАла(Главныййй Отец Древний) =п\оАбшерон(БашЭр)-Главный Муж .там Баку нах-ся.
показати весь коментар
26.11.2022 15:40 Відповісти
Ерусалим кстати тоже поделен на четыре части , одна из них армянская
показати весь коментар
26.11.2022 19:34 Відповісти
Карочє ... люде ... З вірменами тре дружити !!
показати весь коментар
26.11.2022 20:56 Відповісти
Парадокс в том, что азербайджанский режим считается антизападным. А союзники рашки армяне лояльными Западу. Хитрожо*ость бывших республик всегда выходила им боком. Алиев хотя бы не считает себя самым хитрым как армяне.
показати весь коментар
27.11.2022 01:08 Відповісти
ИНТРИГИ !)
показати весь коментар
27.11.2022 07:47 Відповісти
 
 