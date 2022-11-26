Азербайджан відмовився від мирних переговорів з Вірменією. Все через Макрона
Президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився від запланованої на 7 грудня зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном через те, що посередником на зустрічі мав бути президент Франції Емманюель Макрон.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.
Відповідну заяву азербайджанський лідер зробив на міжнародній конференції "Вздовж Серединного коридору: геополітика, безпека та економіка", що проходила в Університеті АДА у Баку
"Зустріч мала відбутися в Брюсселі 7 грудня. Однак учора Хікмет Гаджієв (помічник Ільхама Алієва. - Ред.) повідомив мені, що з ним зв'язалися з офісу (голови Європейської ради. - Ред.) Шарля Мішеля. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Вірменії може дати згода на цю зустріч тільки в тому випадку, якщо на ній буде присутній президент Франції Емманюель Макрон. Це означає, що зустріч не відбудеться", - заявив він.
При цьому Алієв обґрунтував своє рішення реакцією Франції на недавнє загострення конфлікту між країною та Вірменією.
"Менше ніж через тиждень після зустрічі в Празі президент Макрон у своєму інтерв'ю розкритикував Азербайджан і звинуватив нас у тому, чого ми не робили. Після цього була відома резолюція Сенату Франції, яка є абсолютно неприйнятною і образливою", - сказав Алієв.
Далі, за його словами, була ще одна "антиазербайджанська резолюція" Національної асамблеї Франції, а потім спроба Франції атакувати Баку через саміт Франкофонії.
Нагадаємо, 6 жовтня Нікол Пашинян та Ільхам Алієв у присутності Емманюеля Макрона та Шарля Мішеля вперше особисто зустрілися у столиці Чехії після вересневого загострення конфлікту між їхніми країнами.
15 листопада Сенат Франції ухвалив резолюцію під назвою "Застосування санкцій проти Азербайджану та його негайний вихід з території Вірменії, вимога дотримання угоди про припинення вогню від 9 листопада 2020 року та сприяння всім ініціативам, спрямованим на встановлення".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мало того, что принимают беженцев-русаков к себе за вшивые 10% ВВП (да это немало и даже очень немало, но последствия будут куда хуже, в первую очередь из-за того, что если бы беженцев-русаков не принимали к себе, то они бы пошли против ***** устраивать диверсии, а не выезжать и не рисковать своей жизнью. Вам же хуже будет, зажаты в бутерброд между врагами, а США как у Израиля нету у вас.
Могли сделать политический капитал, опустив ***** так или иначе (плеснув в лицо мочу и кал из ведра, например). Привлекли бы к себе внимание, многие бы с удовольствием оказали бы вам поддержку за такой красивый жест. Военную базу закрыть и разграбить кацапские бандформирования, отнять у них технику. Из ОДКБ выйти и разрушить эту смешную и забавную недоорганизацию. И армянское лобби в США приличное, к тому же состыкованное с греческим, есть свои представители. Была бы возможность отбиться от Азербайджана самостоятельно, в любом случае потеряв меньше, чем вы потеряйте из-за кацапов.
Но поезд уже уехал.Потому как правильных союзников смог получить Азербайжан. В первую очередь Израиль, во вторую очередь Турцию. Ну и не будет забывать о "тюрских" странах.
ПС. Если бы армянцы не срались со всеми своими соседями, все было бы у них хорошо.
ППС. В цивилизационной войне Армения будет на стороне зла.
ПППС. Я думаю азеры серьезно взялись за Армению, ничто им уже не поможет. Вопрос времени. Пусть готовят вазелин.
От чего должна "отбиваться" оормния?
так что заткнитесь лучше вы
Обрали собі союзника, нехай пожинають «врожай».
где не плюнь - везде они
Дуже «виважена» політика!
Азербайджан наполягає на міжнародно признаних кордонах, а Вірменія на своєму баченні, тому Пашинян хотів заручитись підтримкою Макрона.
В будь-якому випадку у Вірменії програшна ситуація - Москва конкретно "забила" на Єреван, для всього світу Баку веде звільнення своїх територій і на боці Азербайджана сама потужна сила Близького Сходу - Турція.
а цей прийнявся бути новим миротворцем.
Вірменія союзник рф. Член ОДКБ - слава Ісу, вистачило мудрості не лізти сюди. Голосує у ООН синхронно з рф. Передала зброю рф для агресії в Україні.
От і маєте.
Она член ОДКБ, но согласно устава ОДКБ, эта организация не может вмешиваться в войну между Украиной и РФ, поскольку, как и НАТО, это оборонительный союз.
Голосует в ООН синхронно? Неправда, когда РФ против голосует, то Армения воздерживается, а вот Белорусь тоже против. Китай и Индия тоже воздерживаются, однако никто не говорит что они голосуют синхронно с РФ.
Что же касается передачи РФ оружия для войны в Украине, это настолько тупой фейк, что даже лень комментировать, хотя скажу, что когда он появился, кстати в турецких СМИ, то Пашинян собрал послов стран ЕС и США, провел им экскурсию по базам и складам вооружения Армении и наглядно показал, что всё оружие Армении находится на своих местах и никогда их не покидало.
А ми вже перемістилися у стратегічні противники.
https://www.facebook.com/reel/662082408702683?fs=e&s=m
Не имей глупой привычки, говорить о себе в множественном лице, потому что тысячи украинцев всегда рады меня видеть.
мы за Азербайджан, дай им Бог здоровья.
Дутен пуле.
Нацменшини: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96 бретонці , баски, слов'яни, мар...
Чисельність: 66,553 млн осіб
Народи Франції (2015 рік)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-WF-1 [1] Мова: Відсоток: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D0%B8 французи 89.4% іноземці 0.6%
Тобто ... Чому вважається, що вірменська діаспора така потужна, неясно. Їх навіть не видно.
О !
Вірмени у Франції
Вірменська діаспора у Франції, яка нараховує в даний час близько 700 тис. осіб, є однією з найбільших, потужних й значущих вірменських діаспор у світі. З перших років міграції вірмени відтворювали в приймаючих країнах свої інститути: церква, політичні партії, громадські організації і т.п. Ці установи відіграли істотну роль в структуруванні діаспори, а також у збереженні культурної і мовної ідентичності. Політичне життя вірменської діаспори у Франції представляють три національні партії: соціал демократична «Гнчак», ліберально-демократична «Рамгавар» і дрібнобуржуазна «Дашнакцутюн».
Сенат і Національна асамблея Франції офіційно визнали геноцид вірмен в 2000 році. А на початку 2001-го під сильним тиском вірменської діаспори президент Франції Ж. Ширак підписав Закон про визнання геноциду. Після прийняття цього закону громадяни Франції, які є нащадками жертв геноциду, отримали можливість вимагати від уряду Анкари виплати грошових компенсацій. Слідом за вірменами Франції це можуть зробити і вірмени в інших країнах. Згідно з підрахунками, загальна сума компенсацій може перевищити трильйон доларів, що й пояснює проявлена Туреччиною завзятість в запереченні факту геноциду.
Що стосується вірменських громадських організацій, то всі вони без виключення беруть участь у програмах щодо поліпшення соціального життя у Вірменії, в сфері впливу яких би політичних партій вони не знаходилися. У країні функціонують близько 500 громадських структур й філій організацій, деякі з яких входять до складу Координаційної ради вірменських організацій Франції (CCAF), створеної в 2001 році.
Серед відомих представників вірменської спільноти знаменитий французький шансоньє Шарль Азнавур, якого в дитинстві звали Шахнур Азнавурян, активно допомагав Вірменії всі пострадянські роки та всіляко підкреслював свій зв'язок з історичною батьківщиною.
http://civildiplomat.com/virmenska-diaspora-rol-ta-vpliv