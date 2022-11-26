Азербайджан відмовився від мирних переговорів з Вірменією. Все через Макрона

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився від запланованої на 7 грудня зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном через те, що посередником на зустрічі мав бути президент Франції Емманюель Макрон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Відповідну заяву азербайджанський лідер зробив на міжнародній конференції "Вздовж Серединного коридору: геополітика, безпека та економіка", що проходила в Університеті АДА у Баку

"Зустріч мала відбутися в Брюсселі 7 грудня. Однак учора Хікмет Гаджієв (помічник Ільхама Алієва. - Ред.) повідомив мені, що з ним зв'язалися з офісу (голови Європейської ради. - Ред.) Шарля Мішеля. Повідомлялося, що прем'єр-міністр Вірменії може дати згода на цю зустріч тільки в тому випадку, якщо на ній буде присутній президент Франції Емманюель Макрон. Це означає, що зустріч не відбудеться", - заявив він.

Дивіться: "Россия, вон из Армении!": в Єревані протестують проти ОДКБ та приїзду Путіна. ВIДЕО

При цьому Алієв обґрунтував своє рішення реакцією Франції на недавнє загострення конфлікту між країною та Вірменією.

"Менше ніж через тиждень після зустрічі в Празі президент Макрон у своєму інтерв'ю розкритикував Азербайджан і звинуватив нас у тому, чого ми не робили. Після цього була відома резолюція Сенату Франції, яка є абсолютно неприйнятною і образливою", - сказав Алієв.

Далі, за його словами, була ще одна "антиазербайджанська резолюція" Національної асамблеї Франції, а потім спроба Франції атакувати Баку через саміт Франкофонії.

Нагадаємо, 6 жовтня Нікол Пашинян та Ільхам Алієв у присутності Емманюеля Макрона та Шарля Мішеля вперше особисто зустрілися у столиці Чехії після вересневого загострення конфлікту між їхніми країнами.

Також читайте: Мирна угода з Вірменією може бути підписана до кінця року, - президент Азербайджану Алієв

15 листопада Сенат Франції ухвалив резолюцію під назвою "Застосування санкцій проти Азербайджану та його негайний вихід з території Вірменії, вимога дотримання угоди про припинення вогню від 9 листопада 2020 року та сприяння всім ініціативам, спрямованим на встановлення".