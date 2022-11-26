Азербайджан отказался от мирных переговоров с Арменией. Все из-за Макрона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от запланированной на 7 декабря встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном из-за того, что посредником на встрече должен быть президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Соответствующее заявление азербайджанский лидер сделал на международной конференции "Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика", проходившей в Университете АДА в Баку.

"Встреча должна была состояться в Брюсселе 7 декабря. Однако вчера Хикмет Гаджиев (помощник Ильхама Алиева. - Ред.) сообщил мне, что с ним связались из офиса (главы Европейского совета. - Ред.) Шарля Мишеля. Сообщалось, что премьер-министр Армении может дать согласие на эту встречу только в том случае, если на ней будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон. Это означает, что встреча не состоится", - заявил он.

При этом Алиев обосновал свое решение реакцией Франции на недавнее обострение конфликта между его страной и Арменией.

"Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной", - сказал Алиев.

Далее, по его словам, была еще одна "антиазербайджанская резолюция" Национальной ассамблеи Франции, а затем - попытка Франции атаковать Баку через саммит Франкофонии.

Напомним, 6 октября Никол Пашинян и Ильхам Алиев в присутствии Эмманюэля Макрона и Шарля Мишеля впервые встретились в столице Чехии после сентябрьского обострения конфликта между их странами.

15 ноября Сенат Франции принял резолюцию под названием "Применение санкций против Азербайджана и его немедленный выход с территории Армении, требование соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и содействие всем инициативам, направленным на установление прочного мира между двумя странами".