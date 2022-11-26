РУС
Новости
19 335 69

Азербайджан отказался от мирных переговоров с Арменией. Все из-за Макрона

макрон,пашинян,алієв

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от запланированной на 7 декабря встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном из-за того, что посредником на встрече должен быть президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Соответствующее заявление азербайджанский лидер сделал на международной конференции "Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика", проходившей в Университете АДА в Баку.

"Встреча должна была состояться в Брюсселе 7 декабря. Однако вчера Хикмет Гаджиев (помощник Ильхама Алиева. - Ред.) сообщил мне, что с ним связались из офиса (главы Европейского совета. - Ред.) Шарля Мишеля. Сообщалось, что премьер-министр Армении может дать согласие на эту встречу только в том случае, если на ней будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон. Это означает, что встреча не состоится", - заявил он.

При этом Алиев обосновал свое решение реакцией Франции на недавнее обострение конфликта между его страной и Арменией.

"Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной", - сказал Алиев.

Далее, по его словам, была еще одна "антиазербайджанская резолюция" Национальной ассамблеи Франции, а затем - попытка Франции атаковать Баку через саммит Франкофонии.

Напомним, 6 октября Никол Пашинян и Ильхам Алиев в присутствии Эмманюэля Макрона и Шарля Мишеля впервые встретились в столице Чехии после сентябрьского обострения конфликта между их странами.

15 ноября Сенат Франции принял резолюцию под названием "Применение санкций против Азербайджана и его немедленный выход с территории Армении, требование соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и содействие всем инициативам, направленным на установление прочного мира между двумя странами".

Автор: 

Азербайджан (817) Алиев Ильхам (172) Армения (839) переговоры (5155) Франция (3597) Макрон Эмманюэль (1452) Пашинян Никол (131)
Топ комментарии
+28
У Францї проживає дуже багато етнічних вірмен Вони там селилися ще з часів Османської імперії Дуже багато втекло після різні 1916 року Тоді Європа жаліла "бідних християн" (вірменів) яких "мучать кровожерливі мусульмани" (не знаючи що ту різню спровокували саме ці "страждальці" ще в 1914-му - після відкриття Закавказьського фронту розпочавши різню турків та курдів у турецькій Вірменії) Зараз ці вірмени - частина електорату Макрона От він і "крутиться як воша на гребінці"
26.11.2022 10:31 Ответить
+23
все вірно робить, хоч в когось нарешті хватило сміливості послати нах цього "величного європейського політика". шмаркля макрон вважає себе таким світовим миротворцем, насправді будучи бесхребетною жалюгідною тряпкою, ковриком для сциклів, навіть не самого *****, а шавок *****.
26.11.2022 10:18 Ответить
+20
Это не цирк , не хер было армяшкам, в далекие 80- е, начинать варить эту кашу , и все было бы Шалом
26.11.2022 10:20 Ответить
просто цирк какой-то
26.11.2022 10:10 Ответить
Не понимаю Армению. Им прямо в лицо харкают и ссут на голову кацапы. А они лижут им и Ирану. Армения всерьез что ли не понимает, что кацапская военная база у вас - это вражеская база? И что вы не выйдете из ОДКБ просто так, на вас тут же нападут сами кацапы. Сейчас отличная возможность это сделать.

Мало того, что принимают беженцев-русаков к себе за вшивые 10% ВВП (да это немало и даже очень немало, но последствия будут куда хуже, в первую очередь из-за того, что если бы беженцев-русаков не принимали к себе, то они бы пошли против ***** устраивать диверсии, а не выезжать и не рисковать своей жизнью. Вам же хуже будет, зажаты в бутерброд между врагами, а США как у Израиля нету у вас.

Могли сделать политический капитал, опустив ***** так или иначе (плеснув в лицо мочу и кал из ведра, например). Привлекли бы к себе внимание, многие бы с удовольствием оказали бы вам поддержку за такой красивый жест. Военную базу закрыть и разграбить кацапские бандформирования, отнять у них технику. Из ОДКБ выйти и разрушить эту смешную и забавную недоорганизацию. И армянское лобби в США приличное, к тому же состыкованное с греческим, есть свои представители. Была бы возможность отбиться от Азербайджана самостоятельно, в любом случае потеряв меньше, чем вы потеряйте из-за кацапов.
26.11.2022 10:17 Ответить
Все нічого, тільки бажано було б поменше про біологічні відходи !!
26.11.2022 12:57 Ответить
можно тоже самое сказать про белорусь. Пытаться поняьь- бессмысленно. Это просто гнилые нации
26.11.2022 15:28 Ответить
Для того, что бы понять, что там происходит нужно немного почитать историю. Когда то у них была Великая Армения - по факту обычная империя, завоевывавшая и колонизировавшая близ лежащие територии. Но со временем на этой територии старые народы воставали (кому же нравится окупационный режим?), а еще приходили новые. Армяне их щемили (и щимят до сих пор) как только появлялась возможность. В начале 18 века, когда армян в очередной раз конкретно укатали, они предложили вечный союз Российской Империи. За военную помощь. С тех пор являются представителями интересов РИ в Закавказье. Тут надо понимать, что в те времена национальность имела второстепенное значение, а первостепенное - религия (вспоминаем Богдана Хмельницкого и Переявлавську угоду), поэтому варианты у них были так себе (с точки зрения христиан). Поэтому они до сих пор считают Россию своим союзником, представляют ее интересы, этс. Поэтому они не могут насрать на Россию. Они это сделают, только если получат более могущественного союзника. Но поезд уже уехал. Потому как правильных союзников смог получить Азербайжан. В первую очередь Израиль, во вторую очередь Турцию. Ну и не будет забывать о "тюрских" странах.
ПС. Если бы армянцы не срались со всеми своими соседями, все было бы у них хорошо.
ППС. В цивилизационной войне Армения будет на стороне зла.
ПППС. Я думаю азеры серьезно взялись за Армению, ничто им уже не поможет. Вопрос времени. Пусть готовят вазелин.
26.11.2022 22:22 Ответить
Какая такая ЭрМэния???(Муж Я с одэрбэджанского)=МэнУш=ПэриУш=ПэриДжан.Это выдуманное другое название Персии(половины Одэрбэйджана)по англомассонскому проекту,Святые места Пэриджана на Кавказе были и есть, а не в Иране .А они- хайские арабы.ЧТО 2 Персии(Пэриджана было)???? Они и карты Пэриджанской империи рисуют(друга половина Базанта ст.ГанаУдч) от моря до моря.Шах Аббас Великий полмира завоевал.Его алмазный трон выносили из Дербенда.И ВООБЩЕ В ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ (в пророчествее Даниила) АзУш(Иезус)-Младшее сознание ГОВОРИЛ НА ОДЭРБЭЙДЖАНСКОМ -"Илахи,Илахи ламма сабахбани"Как кстати и многие другие пророки!
29.11.2022 08:47 Ответить
Мудозвон !
От чего должна "отбиваться" оормния?
28.11.2022 23:10 Ответить
Ти б краще заткнувся. Після всієї зброї, яку Франція передала Україні так про Макрона може казати або повний ідіот або кремлебот!
показать весь комментарий
26.11.2022 14:30 Ответить
из-за в т.ч. франции Украина не в НАТО
так что заткнитесь лучше вы
26.11.2022 15:30 Ответить
Там вялічіє як і у кацапів.
Обрали собі союзника, нехай пожинають «врожай».
26.11.2022 10:30 Ответить
Макрон грае на боці раши ?
26.11.2022 10:20 Ответить
Але на додачу до вищесказаного французькі президенти в принципі ******* ставити з себе великих дипломатів, що примирюють ворогуючі боки.
показать весь комментарий
26.11.2022 13:22 Ответить
где тех етнічних вірмен только нет..
где не плюнь - везде они
26.11.2022 15:31 Ответить
Мікрон.
26.11.2022 10:25 Ответить
Макрон назвав Карабах територією Вірменії, та ще й санкції ініціював проти Азербайджана?!
Дуже «виважена» політика!
26.11.2022 10:28 Ответить
Ну да, это же не *****, вот то конкретно миротворец.
26.11.2022 10:35 Ответить
МММ= макрон+меркель+моль
26.11.2022 10:35 Ответить
Еманюєль поімєлі)
26.11.2022 10:40 Ответить
Оп'ять?)
26.11.2022 12:17 Ответить
Вірменська діаспора у Франції мутить воду...
26.11.2022 10:40 Ответить
З Макроном все зрозуміле - він хоче значущості Франції у вирішенні світових проблем ( в кожну дірку затичка ). Також на нього тисне вірменська діаспора.
Азербайджан наполягає на міжнародно признаних кордонах, а Вірменія на своєму баченні, тому Пашинян хотів заручитись підтримкою Макрона.
В будь-якому випадку у Вірменії програшна ситуація - Москва конкретно "забила" на Єреван, для всього світу Баку веде звільнення своїх територій і на боці Азербайджана сама потужна сила Близького Сходу - Турція.

26.11.2022 10:42 Ответить
Азербайджан відмовився від мирних переговорів з Вірменією - через Макрона. Адвокат? агент? наймит? Путіна? Чи все в одному... організЬмі ? Макрон ...Саркозі... Орбан, Меркель, Шредер...
26.11.2022 10:42 Ответить
Одного поля ягоди...
26.11.2022 13:31 Ответить
Знайдіть макарону ще одну бабцю, щоб відволікала його.
26.11.2022 10:43 Ответить
чи буде франція постачати зброю в арменію ? НІ. навіщо тоді ця резолюція ? чи то франція готова якось втрутитисяь. сумнівно. вони ж розуміли що робили 100%, чи так і було задумано, пашинян же розумів що алієв після такого не надасть згоди
26.11.2022 10:49 Ответить
Макрона не миротворець,він своїм слюнтяйсвом тільке ще більше роздраконює агресора
26.11.2022 10:51 Ответить
Досить того, що Саркозі вже Грузію оголив на 20%,
а цей прийнявся бути новим миротворцем.
26.11.2022 10:56 Ответить
вы забыли про олланда и Крым...
26.11.2022 15:33 Ответить
Респект Алієву!
26.11.2022 11:03 Ответить
Интересно, те кто пишет тут всякий бред, это азербайджанские боты или честные идиоты?
26.11.2022 11:38 Ответить
Що Вам неясно ??

Вірменія союзник рф. Член ОДКБ - слава Ісу, вистачило мудрості не лізти сюди. Голосує у ООН синхронно з рф. Передала зброю рф для агресії в Україні.

От і маєте.
26.11.2022 13:22 Ответить
Поясняю, Армения не союзник РФ, а вынужденный сателлит.

Она член ОДКБ, но согласно устава ОДКБ, эта организация не может вмешиваться в войну между Украиной и РФ, поскольку, как и НАТО, это оборонительный союз.

Голосует в ООН синхронно? Неправда, когда РФ против голосует, то Армения воздерживается, а вот Белорусь тоже против. Китай и Индия тоже воздерживаются, однако никто не говорит что они голосуют синхронно с РФ.

Что же касается передачи РФ оружия для войны в Украине, это настолько тупой фейк, что даже лень комментировать, хотя скажу, что когда он появился, кстати в турецких СМИ, то Пашинян собрал послов стран ЕС и США, провел им экскурсию по базам и складам вооружения Армении и наглядно показал, что всё оружие Армении находится на своих местах и никогда их не покидало.
26.11.2022 14:59 Ответить
Бідна Вірменія! Вона так в 90-ті "не хотыла" та "упиралася руками і ногами", а її російські десантники змусили привести свої війська і окупувать четверту частину Азербайджану Прийшли і сказали: "Армяне! Если вы не заберёте себе всю западную часть Азербайджана и не выгоните оттуда всех азербайджанцев - мы вас всех УБЬЁМ!!!"
26.11.2022 19:19 Ответить
Едмонд ... У нас тут своїх кістяків у шафі повно. Але наразі Арменія стратегічний союзник РФ.
А ми вже перемістилися у стратегічні противники.
26.11.2022 20:53 Ответить
Сателлит и союзник, это разные вещи.
https://www.facebook.com/reel/662082408702683?fs=e&s=m
26.11.2022 21:33 Ответить
уважающие себя люди брезгуют быть даже сателлитом свинособак. Поэтому мы вас не уважаем.
26.11.2022 22:05 Ответить
Мне, да и всей Армении, я думаю, глубоко безразлично, уважаешь ты нас или нет.
26.11.2022 23:14 Ответить
поэтому ты пасешься на укр. сайте? меня нет на армянских сайтах, потому что вы вызываете отвращение. А то что тут забыл? оккупантам и их пособникам здесь не рады.
26.11.2022 23:19 Ответить
Я пасусь на укросайте, потому что я гражданин Украины, живу в Украине, воюю, в отличие от тебя, за Украину.
Не имей глупой привычки, говорить о себе в множественном лице, потому что тысячи украинцев всегда рады меня видеть.
26.11.2022 23:28 Ответить
26.11.2022 23:30 Ответить
честные украинцы.
мы за Азербайджан, дай им Бог здоровья.
26.11.2022 15:35 Ответить
Вы можете быть хоть за Буркина Фасо, это ваше право, но бред зачем писать?
26.11.2022 21:32 Ответить
Тверезо мислячі люди пишуть цей "брєд"! Це азербайджанці окупували четверту частину Вірменії у 90-ті? Ні!!! Це зробила Вірменія стосовно Азербайджану Тоді чим Вірменія на землях Азербайджану відрізнялася ці три десятки років від дій Росії в Україні за останні 8 років? До речі - за три десятки років вірмени не відновили нічого зі зруйнованого не тільки на окупованих територіях але й на території НКАО Точно так само як це робить РОсія в Україні
26.11.2022 18:29 Ответить
Ублюдк, ты чьих будешь
28.11.2022 23:13 Ответить
Нутусуле трендея, бербекуле.
28.11.2022 23:30 Ответить
Кунем перенет, кельгуду.
29.11.2022 17:54 Ответить
Киздамети, махарули.
Дутен пуле.
29.11.2022 18:23 Ответить
Щени деди могет хан
30.11.2022 19:54 Ответить
Кутак бош.
01.12.2022 14:09 Ответить
Щени шебеци.
01.12.2022 15:21 Ответить
Клирас гркес, нкарвес.
03.12.2022 23:05 Ответить
Анову сикким, пейсярь !
04.12.2022 18:20 Ответить
Dénigrer les dirigeants occidentaux est une technique russe. De plus de nombreux commentaires sont des diatribes anti arméniennes révisionnistes.
26.11.2022 12:21 Ответить
Головні етноси метрополітанської частини країни: французи; етнічні меншості - бретонці, баски, слов'яни, марокканці, алжирці, індо-китайці.

Нацменшини: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96 бретонці , баски, слов'яни, мар...

Чисельність: 66,553 млн осіб

Народи Франції (2015 рік)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-WF-1 [1] Мова: Відсоток: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D0%B8 французи  89.4% іноземці 0.6%

Тобто ... Чому вважається, що вірменська діаспора така потужна, неясно. Їх навіть не видно.

О !

Вірмени у Франції

Вірменська діаспора у Франції, яка нараховує в даний час близько 700 тис. осіб, є однією з найбільших, потужних й значущих вірменських діаспор у світі. З перших років міграції вірмени відтворювали в приймаючих країнах свої інститути: церква, політичні партії, громадські організації і т.п. Ці установи відіграли істотну роль в структуруванні діаспори, а також у збереженні культурної і мовної ідентичності. Політичне життя вірменської діаспори у Франції представляють три національні партії: соціал демократична «Гнчак», ліберально-демократична «Рамгавар» і дрібнобуржуазна «Дашнакцутюн».

Сенат і Національна асамблея Франції офіційно визнали геноцид вірмен в 2000 році. А на початку 2001-го під сильним тиском вірменської діаспори президент Франції Ж. Ширак підписав Закон про визнання геноциду. Після прийняття цього закону громадяни Франції, які є нащадками жертв геноциду, отримали можливість вимагати від уряду Анкари виплати грошових компенсацій. Слідом за вірменами Франції це можуть зробити і вірмени в інших країнах. Згідно з підрахунками, загальна сума компенсацій може перевищити трильйон доларів, що й пояснює проявлена Туреччиною завзятість в запереченні факту геноциду.

Що стосується вірменських громадських організацій, то всі вони без виключення беруть участь у програмах щодо поліпшення соціального життя у Вірменії, в сфері впливу яких би політичних партій вони не знаходилися. У країні функціонують близько 500 громадських структур й філій організацій, деякі з яких входять до складу Координаційної ради вірменських організацій Франції (CCAF), створеної в 2001 році.

Серед відомих представників вірменської спільноти знаменитий французький шансоньє Шарль Азнавур, якого в дитинстві звали Шахнур Азнавурян, активно допомагав Вірменії всі пострадянські роки та всіляко підкреслював свій зв'язок з історичною батьківщиною.

http://civildiplomat.com/virmenska-diaspora-rol-ta-vpliv
26.11.2022 13:20 Ответить
Кстати, в США, армянская диаспора, на втором месте по влиянию, после еврейской.
26.11.2022 15:01 Ответить
Слово эрМэн не было раньше.Их переселяли (на Кавказ) как евреев,но сильно смешанных с цыганами арабскими( Василий Величко 19в.Лучший историк России и любимец Александра 3-го.) Да и ОмурАгу(Жизни Господина) открыл ИндоПэриджан.
26.11.2022 15:43 Ответить
зря Алиев отказался, был хороший шанс плюнуть в нетрадиционное рыло передаста Макарона и одеть на голову ведро с гавном
26.11.2022 13:33 Ответить
Брр ... Ви справді думаєте, що охорона Алієве це з собою таскає ??
26.11.2022 20:55 Ответить
Дружба ***** з Макроном. От і логічні наслідки.
26.11.2022 14:00 Ответить
Франко-российская клоунада продолжаетсяя.КАКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ??ЕСЛИ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РАЕНОВ КЕЛЬБАШ(ДЖ)АР,ЛАЧИНА,КАРАБАХА,части Физули и Агдама ЗАХВАЧЕННА РОССИЕЙ И ПЕРЕДАННА(со всякими документами) ПРИШЛЫМ АРАБОХАЙЯМ(эр мэн?),чтоб теперь их защищали США и Франция.Может поэтому Калантаряны(Лавров) и Мишустяны(по матери) хотели развала России и начали войну в Украине.Самое пагубное что официальный Баха(Баку) досих пор не уведомил Французский народ что их Историческая Родина Одэрбэйджан(1460г.выход отсюда) и все названия их гор,рек и городов пер-ся с нашего языка.Бастилия=БашАтаАла(Главныййй Отец Древний) =п\оАбшерон(БашЭр)-Главный Муж .там Баку нах-ся.
26.11.2022 15:40 Ответить
Ерусалим кстати тоже поделен на четыре части , одна из них армянская
26.11.2022 19:34 Ответить
Карочє ... люде ... З вірменами тре дружити !!
26.11.2022 20:56 Ответить
Парадокс в том, что азербайджанский режим считается антизападным. А союзники рашки армяне лояльными Западу. Хитрожо*ость бывших республик всегда выходила им боком. Алиев хотя бы не считает себя самым хитрым как армяне.
27.11.2022 01:08 Ответить
ИНТРИГИ !)
27.11.2022 07:47 Ответить
 
 