Азербайджан отказался от мирных переговоров с Арменией. Все из-за Макрона
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от запланированной на 7 декабря встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном из-за того, что посредником на встрече должен быть президент Франции Эмманюэль Макрон.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
Соответствующее заявление азербайджанский лидер сделал на международной конференции "Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика", проходившей в Университете АДА в Баку.
"Встреча должна была состояться в Брюсселе 7 декабря. Однако вчера Хикмет Гаджиев (помощник Ильхама Алиева. - Ред.) сообщил мне, что с ним связались из офиса (главы Европейского совета. - Ред.) Шарля Мишеля. Сообщалось, что премьер-министр Армении может дать согласие на эту встречу только в том случае, если на ней будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон. Это означает, что встреча не состоится", - заявил он.
При этом Алиев обосновал свое решение реакцией Франции на недавнее обострение конфликта между его страной и Арменией.
"Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной", - сказал Алиев.
Далее, по его словам, была еще одна "антиазербайджанская резолюция" Национальной ассамблеи Франции, а затем - попытка Франции атаковать Баку через саммит Франкофонии.
Напомним, 6 октября Никол Пашинян и Ильхам Алиев в присутствии Эмманюэля Макрона и Шарля Мишеля впервые встретились в столице Чехии после сентябрьского обострения конфликта между их странами.
15 ноября Сенат Франции принял резолюцию под названием "Применение санкций против Азербайджана и его немедленный выход с территории Армении, требование соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и содействие всем инициативам, направленным на установление прочного мира между двумя странами".
Мало того, что принимают беженцев-русаков к себе за вшивые 10% ВВП (да это немало и даже очень немало, но последствия будут куда хуже, в первую очередь из-за того, что если бы беженцев-русаков не принимали к себе, то они бы пошли против ***** устраивать диверсии, а не выезжать и не рисковать своей жизнью. Вам же хуже будет, зажаты в бутерброд между врагами, а США как у Израиля нету у вас.
Могли сделать политический капитал, опустив ***** так или иначе (плеснув в лицо мочу и кал из ведра, например). Привлекли бы к себе внимание, многие бы с удовольствием оказали бы вам поддержку за такой красивый жест. Военную базу закрыть и разграбить кацапские бандформирования, отнять у них технику. Из ОДКБ выйти и разрушить эту смешную и забавную недоорганизацию. И армянское лобби в США приличное, к тому же состыкованное с греческим, есть свои представители. Была бы возможность отбиться от Азербайджана самостоятельно, в любом случае потеряв меньше, чем вы потеряйте из-за кацапов.
Но поезд уже уехал.Потому как правильных союзников смог получить Азербайжан. В первую очередь Израиль, во вторую очередь Турцию. Ну и не будет забывать о "тюрских" странах.
ПС. Если бы армянцы не срались со всеми своими соседями, все было бы у них хорошо.
ППС. В цивилизационной войне Армения будет на стороне зла.
ПППС. Я думаю азеры серьезно взялись за Армению, ничто им уже не поможет. Вопрос времени. Пусть готовят вазелин.
От чего должна "отбиваться" оормния?
так что заткнитесь лучше вы
Обрали собі союзника, нехай пожинають «врожай».
где не плюнь - везде они
Дуже «виважена» політика!
Азербайджан наполягає на міжнародно признаних кордонах, а Вірменія на своєму баченні, тому Пашинян хотів заручитись підтримкою Макрона.
В будь-якому випадку у Вірменії програшна ситуація - Москва конкретно "забила" на Єреван, для всього світу Баку веде звільнення своїх територій і на боці Азербайджана сама потужна сила Близького Сходу - Турція.
а цей прийнявся бути новим миротворцем.
Вірменія союзник рф. Член ОДКБ - слава Ісу, вистачило мудрості не лізти сюди. Голосує у ООН синхронно з рф. Передала зброю рф для агресії в Україні.
От і маєте.
Она член ОДКБ, но согласно устава ОДКБ, эта организация не может вмешиваться в войну между Украиной и РФ, поскольку, как и НАТО, это оборонительный союз.
Голосует в ООН синхронно? Неправда, когда РФ против голосует, то Армения воздерживается, а вот Белорусь тоже против. Китай и Индия тоже воздерживаются, однако никто не говорит что они голосуют синхронно с РФ.
Что же касается передачи РФ оружия для войны в Украине, это настолько тупой фейк, что даже лень комментировать, хотя скажу, что когда он появился, кстати в турецких СМИ, то Пашинян собрал послов стран ЕС и США, провел им экскурсию по базам и складам вооружения Армении и наглядно показал, что всё оружие Армении находится на своих местах и никогда их не покидало.
А ми вже перемістилися у стратегічні противники.
Не имей глупой привычки, говорить о себе в множественном лице, потому что тысячи украинцев всегда рады меня видеть.
мы за Азербайджан, дай им Бог здоровья.
Дутен пуле.
Чисельність: 66,553 млн осіб
Народи Франції (2015 рік)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-WF-1 [1] Мова: Відсоток: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D0%B8 французи 89.4% іноземці 0.6%
Тобто ... Чому вважається, що вірменська діаспора така потужна, неясно. Їх навіть не видно.
О !
Вірмени у Франції
Вірменська діаспора у Франції, яка нараховує в даний час близько 700 тис. осіб, є однією з найбільших, потужних й значущих вірменських діаспор у світі. З перших років міграції вірмени відтворювали в приймаючих країнах свої інститути: церква, політичні партії, громадські організації і т.п. Ці установи відіграли істотну роль в структуруванні діаспори, а також у збереженні культурної і мовної ідентичності. Політичне життя вірменської діаспори у Франції представляють три національні партії: соціал демократична «Гнчак», ліберально-демократична «Рамгавар» і дрібнобуржуазна «Дашнакцутюн».
Сенат і Національна асамблея Франції офіційно визнали геноцид вірмен в 2000 році. А на початку 2001-го під сильним тиском вірменської діаспори президент Франції Ж. Ширак підписав Закон про визнання геноциду. Після прийняття цього закону громадяни Франції, які є нащадками жертв геноциду, отримали можливість вимагати від уряду Анкари виплати грошових компенсацій. Слідом за вірменами Франції це можуть зробити і вірмени в інших країнах. Згідно з підрахунками, загальна сума компенсацій може перевищити трильйон доларів, що й пояснює проявлена Туреччиною завзятість в запереченні факту геноциду.
Що стосується вірменських громадських організацій, то всі вони без виключення беруть участь у програмах щодо поліпшення соціального життя у Вірменії, в сфері впливу яких би політичних партій вони не знаходилися. У країні функціонують близько 500 громадських структур й філій організацій, деякі з яких входять до складу Координаційної ради вірменських організацій Франції (CCAF), створеної в 2001 році.
Серед відомих представників вірменської спільноти знаменитий французький шансоньє Шарль Азнавур, якого в дитинстві звали Шахнур Азнавурян, активно допомагав Вірменії всі пострадянські роки та всіляко підкреслював свій зв'язок з історичною батьківщиною.
