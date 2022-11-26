Нацбанк випустив пам’ятну медаль "Місто героїв - Маріуполь". ФОТО

Національний банк випустив у обіг пам’ятну медаль "Місто героїв - Маріуполь". Це третя медаль із серії, що присвячена українським містам та героїчним захисникам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбук преслужба Національного банку України

"86 днів тривала оборона Маріуполя та "Азовсталі". З них 82 - в повному оточенні. Маріуполь - це урок стійкості, незламності та героїзму. Насамперед цей урок нам дали захисники "Азовсталі". Безумовно, це один із найвидатніших проявів звитяги українських воїнів у новітній історії ", - презентував 25 листопада медаль голова НБУ Андрій Пишний.

Авторка дизайну - київська художниця Марина Куц. За її задумом, на реверсі медалі зображений український воїн, навколо якого - стилізовані уламки, зброя, перехрестя прицілу.

На аверсі медалі - композиція, що символізує місто-герой: фасад драматичного театру під прицілом та стилізовані конструкції "Азовсталі", на які летять бомби.

Унизу на тлі стилізованих хвиль зображено якір, який є і на гербі Маріуполя. Він символізує надію на звільнення та відродження українського міста, яке перебуває у російській окупації.

"У написанні слова "Маріуполь" літеру "і" заміняє свічка — це символ пам’яті за загиблими, а літера "о" імітує карту міста, створену з двох профілів – дитячого та дорослого, як символ примусової депортації", - розповіли у Нацбанку.

Медаль "Місто героїв - Маріуполь" виготовлено з нейзильберу. Її випустять тиражем 100 000 штук, перші 50 тисяч - у 2022 році.

Першу пам’ятну медаль, присвячену щойно звільненому з тимчасової окупації Херсону, випущено 19 листопада 2022 року. Другу, присвячену нескореному Харкову, випущено 21 листопада цього року. У грудні НБУ планує випуск пам’ятної медалі "Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь".

