Нацбанк выпустил памятную медаль "Город героев – Мариуполь". ФОТО

монета,маріуполь

Национальный банк ввел в обращение памятную медаль "Город героев – Мариуполь". Это третья медаль из серии, посвященная украинским городам и героическим защитникам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбук пресс-служба Национального банка Украины

"86 дней длилась оборона Мариуполя и "Азовстали". Из них 82 - в полном окружении. Мариуполь - это урок стойкости, несгибаемости и героизма. В первую очередь этот урок нам дали защитники "Азовстали". Безусловно, это одно из самых выдающихся проявлений победы украинских воинов в современной истории", – презентовал 25 ноября медаль глава НБУ Андрей Пышный.

Автор дизайна – киевская художница Марина Куц. По ее замыслу на реверсе медали изображен украинский воин, вокруг которого - стилизованные обломки, оружие, перекрестие прицела.

На аверсе медали композиция, символизирующая город-герой: фасад драматического театра под прицелом и стилизованные конструкции "Азовстали", на которые летят бомбы.

Нацбанк выпустил памятную медаль Город героев – Мариуполь 01

Внизу на фоне стилизованных волн изображен якорь, который есть и на гербе Мариуполя. Он символизирует надежду на освобождение и возрождение украинского города, находящегося в российской оккупации.

"В написании слова "Мариуполь" букву "i" заменяет свеча - это символ памяти по погибшим, а буква "о" имитирует карту города, созданную из двух профилей - детского и взрослого, как символ принудительной депортации", - рассказали в Нацбанке.

Нацбанк выпустил памятную медаль Город героев – Мариуполь 02

Медаль "Город героев - Мариуполь" изготовлена из нейзильбера. Ее выпустят тиражом 100 000 штук, первые 50 тысяч – в 2022 году.

Первая памятная медаль, посвященная недавно освобожденному из-под временной оккупации Херсону, выпущена 19 ноября 2022 года. Вторая, посвященная непокоренному Харькову, выпущена 21 ноября этого года. В декабре НБУ планирует выпуск памятной медали "Киевщина. Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень".

Мариуполь (5747) НБУ (4847)
Герої там оборонці Азовсталі.
26.11.2022 10:24 Ответить
Чогось тхнуло совком. Занадто дизайн нагадує.
26.11.2022 10:37 Ответить
все же - ни разу. и стиль тоже есть. хотя на вкус и цвет, как говорится.
26.11.2022 12:19 Ответить
Це залежить від того, хто чергує.
26.11.2022 10:42 Ответить
Написав лише про те, що Зе, єрмак та далі за списком,заслуговують на медаль в першу чергу... Без їх активної участі, до оборони Маріуполя справа зовсім не дійшла би...
26.11.2022 10:51 Ответить
 
 