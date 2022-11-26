УКР
Пекін у відповідь на слова про геноцид українців росіянами: Ми за діалог

мао,нін

У відповідь на заклик надати допомогу Україні та звернутися до Путіна, щоб той припинив знищувати цивільну інфраструктуру, Китай закликає Україну до діалогу з РФ.

Діалог на цю тему відбувся між іноземними журналістами та речницею міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Журналіст Reuters нагадав їй, що у всій Україні десятки мільйонів людей у зимових умовах живуть без електрики та опалення через воєнні злочини країни-терориста РФ - ракетні удари по енергосистемі, і запитав - а що Китай, де його реакція?

Представниця МЗС КНР відповіла традиційно: "Позиція Китаю щодо українського питання послідовна і зрозуміла".

"Ми завжди серйозно ставимося до гуманітарної ситуації в Україні та вважаємо, що невідкладним пріоритетом є якнайшвидша деескалація напруженості шляхом діалогу та переговорів. Це принциповий вихід для українського питання", - заявила вона.

Читайте: Відносини з Китаєм визначать історію цього століття, - речниця Борреля Массралі

Спікерка китайського відомства додала - "сподіваємося, що міжнародна спільнота відіграє конструктивну роль у послабленні напруженості та пошуку політичного вирішення кризи, що й робить Китай".

Китай принципово не називає найбільшу війну в Європі за багато десятиліть війною, а використовує термін "українська криза", співзвучний з пропагандою Росії. Офіційний Пекін не засудив ані агресії РФ, ані жодного з численних воєнних злочинів її армії: все це в позиції держави та інформаційному просторі КНР просто ігнорують. Іноді спікери КНР звинувачують у початку російської війни на знищення України та її народу США та НАТО - тобто роблять те, що і Москва. Тим часом, за відомою інформацією, Китай не надає РФ військову допомогу у цій війні.

Також читайте: Армія Китаю ніколи не буде сильніша за армію США, - генерал Міллі

+32
Китайська республіка була вигнана на о.Тайвань.

А це - комуняцька КНР, яка сама влаштувала геноцид народу Уйгурів і в західному Туркестані
26.11.2022 11:28 Відповісти
+31
Бойкот китайському ширпотребу!
26.11.2022 11:07 Відповісти
+25
Щоб вам самим довелося шукати дипломатичного рішення під бомбами і ракетами, тварюки
26.11.2022 11:08 Відповісти
А що, хтось очікував іншого від китаю?..
26.11.2022 11:07 Відповісти
Китайська республіка була вигнана на о.Тайвань.

А це - комуняцька КНР, яка сама влаштувала геноцид народу Уйгурів і в західному Туркестані
26.11.2022 11:28 Відповісти
приморозить бы их желтокосоглазых..минус T 286 жидким азотом что ли...
26.11.2022 12:18 Відповісти
−196 °C
26.11.2022 12:24 Відповісти
Бойкот китайському ширпотребу!
26.11.2022 11:07 Відповісти
Давно пора. Час переходити на якісне європейське та американське. Зменшення експорту - саме те, що може підірвати економіку Китаю.
26.11.2022 12:38 Відповісти
В декабре 1937 года Нанкин был захвачен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B японцами , которые истребили до 300 000 горожан (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5 Японские военные преступления в Нанкине ).

"душевне" кіно "Нанкін, Нанкін"
https://www.kinopoisk.ru/film/396661/

зараз дивлюсь зовсім іншими очима ніж до війни і овнізма китайоз .....
26.11.2022 13:06 Відповісти
Так американское это и есть китайское
26.11.2022 16:59 Відповісти
І ще раз змушений повторити:
Неконтрольоване споживання рису призводить до непоправних патологій у мозку.
26.11.2022 11:07 Відповісти
Чув давно, що денна пайка в армії мао це жменя сухого рису. Не перевіряв, але схоже на правду. Ні?
26.11.2022 11:11 Відповісти
Гуййозна...
"Васток - дєло тонкоє, Пєтруха!" (с)
26.11.2022 11:13 Відповісти
Коли злословив, навіть не думав, що настільки близький до істини. Натрапив випадково:

26.11.2022 11:20 Відповісти
Щоб вам самим довелося шукати дипломатичного рішення під бомбами і ракетами, тварюки
26.11.2022 11:08 Відповісти
Прикордонник зі Зміїного - експерт у діалогах, тому вважаю що комуняки йдуть на#уй.
26.11.2022 11:08 Відповісти
Такі ж червоні, як товарищи. А Сибиль наса
26.11.2022 11:08 Відповісти
«Китай - торгово-экономический партнер Украины номер один в мире. И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов», - отметил Президент Украины. Глава государства отдельно подчеркнул, что, несмотря на глобальную пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд. Это свидетельствует о продуктивном двустороннем сотрудничестве.

Владимир Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства.

Во время разговора была подтверждена заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке украинской сельскохозяйственной продукции.

Председатель КНР отметил важность президентского проекта «Большое строительство» и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении. Кроме того, стороны уделили внимание потенциалу сотрудничества в области торговли и возможности увеличения ее объемов. Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина может стать «мостиком в Европу» для китайского бизнеса.
26.11.2022 11:10 Відповісти
Ну так клован і в дупу ***** намагався заглянути. Безрезультатно,як і оці балачки з хитрозробленими китайцями.
26.11.2022 11:13 Відповісти
Обіцяти не значить одружитися.
26.11.2022 12:40 Відповісти
то треба добавляти, шо вони за діалог без визволення окупованих теріторій та виводу рос. віськ, чи навпоки
26.11.2022 11:10 Відповісти
У жовтопиких без змін. -60 градусів за Цельсієм.
26.11.2022 11:11 Відповісти
Українського питання… це як свого часу єврейського?
Підтримка тероризму та геноциду? ПНХ!
26.11.2022 11:11 Відповісти
Китай - это союзник расии . Было большой ошибкой дать этой орде развиваться . Нужно возвращать его на его историческое законное место - выливать во дворах аллюминиевые ложки и вилки .
26.11.2022 11:12 Відповісти
китай это и есть корень всей этой войны. по крайней мере один из факторов
26.11.2022 11:20 Відповісти
Союзник Раиси- це комуняцька КНР.
А Республіка Китай, та що на о.Тайвань- відправили Україні 800 дронів бомбардувальників
26.11.2022 11:30 Відповісти
ПНХ
26.11.2022 11:13 Відповісти
ВСІ ЗА ДІАЛОГ. хай рашка віддає то шо ЗАХОПИЛА, виводить всі війська до рашкі, та й буде діалог. От сразу
26.11.2022 11:14 Відповісти
А репарації?
26.11.2022 15:13 Відповісти
тю. а що ще очикувати від камуняк
26.11.2022 11:15 Відповісти
А що скаже арахамія друг китаю
26.11.2022 11:15 Відповісти
Могу пожелать этим "миролюбцам" скорейшего их возвращения во времена культурной революции и поедания воробьёв.
26.11.2022 11:16 Відповісти
Горобців жаль! Китайозів ні.
26.11.2022 12:11 Відповісти
Сцикливі китайці)Америка притиснула яйця,Бафет купив пакет акцій тайванського семіконактору,отже треба "тарґавать")кіна з Тайваню не буде,а отже і позицію щод рашки треба прояснити.
26.11.2022 11:19 Відповісти
Ну тоді хрін вам, а не Тайвань.
До речі, панове, товари з Індонезії, В'єтнаму і ще низки азійських країн не гірші і не дорожчі за китайські.
26.11.2022 11:20 Відповісти
Китай може бути другом або партнером, тільки для диктаторів та бариг, та ще й для гопників типу арахамія та шобла.

Китай, який свого часу підписав Будапештський меморандум як гарант України з територіальної цілісності, тепер дає пораду Україні здатися, це все, що треба знати про Китай, звичайна зливна яма комунізму.
26.11.2022 11:23 Відповісти
Китай??? Британія, США і рФія
показати весь коментар
26.11.2022 12:53 Відповісти
На этом этапе украинцы только за уничтожение оккупантов.
26.11.2022 11:23 Відповісти
Вот он восточный хитрожопый дракон. И на ... сесть и рис поесть.
26.11.2022 11:30 Відповісти
Мій прадід по маминій лінії був учасником російсько-японської війни 1905 року в Маньчжурії. Як мені розповідала мама, він називав китайців самим паскудними людьми, яких він знав.
26.11.2022 11:31 Відповісти
А арахамія так не вважає...
26.11.2022 15:07 Відповісти
Я правильно зрозумів: якщо цю китаяночку почне Ґвалтувати орк, вона, щоб бути послідовною, розпочне діалог з орком й почне шукати мирний вихід? І взагалі це буде не зҐвалтування, а криза в сексуальному житті китаяночки?

26.11.2022 11:33 Відповісти
Сидите на березі річки і чекаєте на труп ворога? О мудрі китайці...
26.11.2022 11:39 Відповісти
Україна не повинна звертати увагу на те що каже Китай -це азійська країна а Україна туди не рухається і з Китаєм тільки торговельні відносини а не політичні.
Китай просто зробив заяву але чи буде виконувати це Україна? Ні тож нехай ще зроблять заяву.
Для України основні партнери це США і ЄС а Китай не визнає що в Україні війна (а просто криза) Тому говорити з Китаєм теж саме що із Росією
26.11.2022 11:41 Відповісти
Майстри потриздєть?
Смішні китайози. Ви за окупацію України.
26.11.2022 11:42 Відповісти
наче зі штучним інтелектом говорять
26.11.2022 11:45 Відповісти
Пекин их надо выкинуть с украинского рынка. Это комунистический режим, запрещенный в Украине.
26.11.2022 11:47 Відповісти
Китай спонсори терроризма і можуть йти *****
26.11.2022 11:56 Відповісти
Тьфу надоели уже хитрожопые.
26.11.2022 11:57 Відповісти
Обиделись, что им не продали мотор сич
Пошли нахер.
26.11.2022 12:00 Відповісти
....та не тільки - там ще кидочок був із зерном за попередні роки - ДПЗКУ банкротик, тобто аграрії виконали договірні (закрили питання з передоплатою), а коє-хто НЄ, і ми всі знаємо, хто це такі...ГИ ГИ ....тобто тепер в кінцевому сенсі ми пожинаємо нєпаняткі...інфа офіційна, є скрізь...читайте ...Оце все звідти - ДПЗКУ, Мотор-Січ, Інвест заборгованості по альтернативним (сонячна), так щооооо. . . почитай, оціни...і посміхнись, іншого не залишається
26.11.2022 12:19 Відповісти
говорят ее уже нет
разбомбили
26.11.2022 15:04 Відповісти
Вона шо,кінську ****** побачила,що насувається,чи шо?)
26.11.2022 12:13 Відповісти
Для них це норм .
26.11.2022 12:20 Відповісти
Китайцы сами творили геноцид малых народов, и сейчас творят - держат уйгуров в концтаборах
26.11.2022 12:29 Відповісти
комуняки срані
26.11.2022 12:35 Відповісти
Та мы в курсе,что вы за диалог,мрази желтомордые.Мы так же в курсе,что в Нанкине в 1937-38 годах была просто гражданская война.Видимо плохо вам тогда самураи обьянили-где ваше место,твари гнилозубые.
26.11.2022 12:50 Відповісти
Обьяснили.
И да..Шо с ******,узкопленочные?
26.11.2022 12:51 Відповісти
****** кітайські макаки
26.11.2022 13:25 Відповісти
Треба їм нагадати про необхідність перемовин між Китаєм та Японією,під час бойових дій у Другу Світову!
26.11.2022 13:49 Відповісти
треба по пекіну лупануть кількома сотнями ракет і сказати
ну так ми ж за діалог
чого ви там
26.11.2022 14:02 Відповісти
так а чого китайці бились проти японців, коли ті на них напали? треба було "вести діалог"!
26.11.2022 14:04 Відповісти
У китайців теж китайська криза. Бо та в Китаї хто зна що трапляється бо вони борються з ковідом замикаючи людей вдома фізично . Люди вийти не можуть нікуди взагалі. Сидять вдома під замком. Наприклад ось вчора показували як живцем згоріло в пожежі в багато поверхівки 44 людини бо не змогли вийти і пожежна машина не змогла доїхати бо на вулицях загороди . В тому Китаю жах що робиться і це не один випадок. Я думаю там не стільки з Ковідом борються як Сі намагається тримати «нарід» під контролем. А вони півтора мілярди як стадо нічого ге роблять коли над ними знущаються бо навіть з дома вийти не можуть фізично
26.11.2022 14:06 Відповісти
гнилой народец
как и руссские
26.11.2022 15:05 Відповісти
А вони з тибетцями чи уйгупами сильно домовлялися? Чи з тайванцями? Нехай покажуть спочатку, як це робити цивілізовано, а потім нас закликають. Покидьки лицемірні...
26.11.2022 15:04 Відповісти
о з цими косоглазими договарюварся,їм перестати поставляти кукурудзу з Украіни і хай дохнуть з голоду,і заборонити ввозити сюда той непотріб який вони з дерьма ліплять,і побачимо як вони заспівають,мерзота косоглаза.
26.11.2022 15:35 Відповісти
Просто нужно прекратить покупать китайское Гавно, минимизировать все отношения с этими косоглазыми Пи...сами и дело пойдет...
26.11.2022 15:56 Відповісти
Ця ******** позиція нас не влаштовує і МЗС має щось сказати. Треба відмовлятись з китайських товарів. Хоча б від китайських брендів.
26.11.2022 16:53 Відповісти
Три коментаря коротко
1 обмежити імпорт з китаю - це менше 3 мілліардів зараз ，для китаю це якби слона уколоти зубочисткою і смішного і грішно
2 про те що в них все погано ，будь ласка з'їздіть до Шанхаю - там рівень автоматизація до якого ще треба рости Нью Йорку і взагалі США ，в них все нормально ，а якщо порівнювати 30 років потому коли їм їсти нема що було то зараз вони живуть як "мільйонери"
3 китай міг би зупинити війну одним телефонним дзвінком Сі : "путін забирай війська " і той би забрав!
Ви знаєте в чому проблема китаю ,？ як я думаю їх не влаштовую номер два на планеті вони хочуть бути номер один по впливу економіці ，тощо .
Що зараз заважає США та росії тупо розділити росію ? Китай може повернути велику частину земель та придбати нові . Росія так склалося має найбільші поклади ресурсів на планеті .
Але китай грає в довгу гру , захищаючи росію в ООН ，заявами свого лідера Сі заявами своїх дипломатів він дає всім зрозуміти Росія - це зона інтересів виключно китаю . Китай вже активно експлуатує ресурси росії ，але китаю потрібно все . Замість "дружби " з заходом китай обирає конфронтацію і справа не лише в Тайвані ，китай хоче бути гегемоном у світі ，а зараз гегемон це США ,бо саме до США дослухаються більшість країн світу.
Росія для китаю це кукла яка китайськими руками робить все те що хотів би зробити китай ，напасти на сусіда ，перевірити як працюють санкції це демо версія війни Китаю та США .
Китай також грає на слабкостях демократії в США Трамп це явний якщо не агент то людина котра представляла інтереси Китаю .
Дивлячись на ситуацію в Україні вже всіс зрозуміло і навіть китайцям що путін програв ，питання тільки часу .І якщо США переконали ненадавати суттєву підтримку росії значить домовленості все ж є і питання з захопленням Тайваню відкладається на невизначений термін .
Особисто я думаю що китай зрозумів що реакція від війни та санкції можуть дуже боляе вдарити . Залишив китай спроби захопити Тайвань ？- ні Залишив китай замаху стати єдиним гегемоном в світі потеснивши США ？- ні .
Я думаю зараз китайська розвідка вивчає війну в Україні щоб не допустити тих помилок що зробив Путін .
Великий китай просто відклав свою війну .Якщо США не хочуть воювати з китаєм то поперше треба вже виграти війну в україні і виробити такі правила міжнародної гри щоб іншим державам було занадто дорого починати військову авантюру . Сподіваюся що союзники не допустять помилок Чемберлена ，бо Китай зараз найбільша загроза людству і задача США настільки вибудувати лінію від Японії до Тайваню щоб китай неіколи не зміг розпалити нову війну.
26.11.2022 17:52 Відповісти
ой то чого ж ви бидло жовтопике так на японців за нанкінську різню злитесь,ви ж бидло за діалог,і японці були... на полі бою готові були все вирішити,але ви сикливе бидло стільки раз тікали,що навіть коли японці вирізали нанкін ви на битву не прийшли
26.11.2022 21:59 Відповісти
не бачу роботи нашої дипломатії - а де запит на прибдання китайської зброї?
вони ж пропонують придбати
https://www.youtube.com/watch?v=uHKJrmTMOgw
ми ж отримуємо поміч. фінансову. давайте кинемо запит: оферту.
хай відмовлять - затягнуть, але - це буде на користь нам (маємо доказовий матеріал, а не подачки)
бойові роботи - це тема. я не хочу, щоб вмирали наші українці.
скоротіть зарплатню до ВРУ, скоротіть всіх "помічників", не платіть колишнім вру - ************* - ригам, комунякам та іншим гамадрилам. переведіть буфет Ради на каші та чай, а не це б..ське кофе.
заберіть в них тачки, хай їздять на веліках, потім миються в одному душі і вдягають чисту форму на знак солідарності з ЗСУ та народом! всіх переселіть в казарму, а кошти - на протези для військових.
депутана - це навіть не трибун в Давньому Римі!
29.11.2022 19:22 Відповісти
南京大屠殺
а це вона схвалює? народна пам'ять, жертви серед ЇЇ народу пані Мао Нін лишили байдужими?
у нас таке повторили рос. нелюди.
історичні паралелі, військові злочини пані речника ні до чого не закликають?
душа - мертва?
29.11.2022 19:39 Відповісти
 
 