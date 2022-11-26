Пекін у відповідь на слова про геноцид українців росіянами: Ми за діалог
У відповідь на заклик надати допомогу Україні та звернутися до Путіна, щоб той припинив знищувати цивільну інфраструктуру, Китай закликає Україну до діалогу з РФ.
Діалог на цю тему відбувся між іноземними журналістами та речницею міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Журналіст Reuters нагадав їй, що у всій Україні десятки мільйонів людей у зимових умовах живуть без електрики та опалення через воєнні злочини країни-терориста РФ - ракетні удари по енергосистемі, і запитав - а що Китай, де його реакція?
Представниця МЗС КНР відповіла традиційно: "Позиція Китаю щодо українського питання послідовна і зрозуміла".
"Ми завжди серйозно ставимося до гуманітарної ситуації в Україні та вважаємо, що невідкладним пріоритетом є якнайшвидша деескалація напруженості шляхом діалогу та переговорів. Це принциповий вихід для українського питання", - заявила вона.
Спікерка китайського відомства додала - "сподіваємося, що міжнародна спільнота відіграє конструктивну роль у послабленні напруженості та пошуку політичного вирішення кризи, що й робить Китай".
Китай принципово не називає найбільшу війну в Європі за багато десятиліть війною, а використовує термін "українська криза", співзвучний з пропагандою Росії. Офіційний Пекін не засудив ані агресії РФ, ані жодного з численних воєнних злочинів її армії: все це в позиції держави та інформаційному просторі КНР просто ігнорують. Іноді спікери КНР звинувачують у початку російської війни на знищення України та її народу США та НАТО - тобто роблять те, що і Москва. Тим часом, за відомою інформацією, Китай не надає РФ військову допомогу у цій війні.
А це - комуняцька КНР, яка сама влаштувала геноцид народу Уйгурів і в західному Туркестані
"душевне" кіно "Нанкін, Нанкін"
https://www.kinopoisk.ru/film/396661/
зараз дивлюсь зовсім іншими очима ніж до війни і овнізма китайоз .....
Неконтрольоване споживання рису призводить до непоправних патологій у мозку.
"Васток - дєло тонкоє, Пєтруха!" (с)
Владимир Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства.
Во время разговора была подтверждена заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке украинской сельскохозяйственной продукции.
Председатель КНР отметил важность президентского проекта «Большое строительство» и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении. Кроме того, стороны уделили внимание потенциалу сотрудничества в области торговли и возможности увеличения ее объемов. Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина может стать «мостиком в Европу» для китайского бизнеса.
Підтримка тероризму та геноциду? ПНХ!
А Республіка Китай, та що на о.Тайвань- відправили Україні 800 дронів бомбардувальників
До речі, панове, товари з Індонезії, В'єтнаму і ще низки азійських країн не гірші і не дорожчі за китайські.
Китай, який свого часу підписав Будапештський меморандум як гарант України з територіальної цілісності, тепер дає пораду Україні здатися, це все, що треба знати про Китай, звичайна зливна яма комунізму.
Китай просто зробив заяву але чи буде виконувати це Україна? Ні тож нехай ще зроблять заяву.
Для України основні партнери це США і ЄС а Китай не визнає що в Україні війна (а просто криза) Тому говорити з Китаєм теж саме що із Росією
Смішні китайози. Ви за окупацію України.
Пошли нахер.
разбомбили
И да..Шо с ******,узкопленочные?
ну так ми ж за діалог
чого ви там
как и руссские
1 обмежити імпорт з китаю - це менше 3 мілліардів зараз ，для китаю це якби слона уколоти зубочисткою і смішного і грішно
2 про те що в них все погано ，будь ласка з'їздіть до Шанхаю - там рівень автоматизація до якого ще треба рости Нью Йорку і взагалі США ，в них все нормально ，а якщо порівнювати 30 років потому коли їм їсти нема що було то зараз вони живуть як "мільйонери"
3 китай міг би зупинити війну одним телефонним дзвінком Сі : "путін забирай війська " і той би забрав!
Ви знаєте в чому проблема китаю ,？ як я думаю їх не влаштовую номер два на планеті вони хочуть бути номер один по впливу економіці ，тощо .
Що зараз заважає США та росії тупо розділити росію ? Китай може повернути велику частину земель та придбати нові . Росія так склалося має найбільші поклади ресурсів на планеті .
Але китай грає в довгу гру , захищаючи росію в ООН ，заявами свого лідера Сі заявами своїх дипломатів він дає всім зрозуміти Росія - це зона інтересів виключно китаю . Китай вже активно експлуатує ресурси росії ，але китаю потрібно все . Замість "дружби " з заходом китай обирає конфронтацію і справа не лише в Тайвані ，китай хоче бути гегемоном у світі ，а зараз гегемон це США ,бо саме до США дослухаються більшість країн світу.
Росія для китаю це кукла яка китайськими руками робить все те що хотів би зробити китай ，напасти на сусіда ，перевірити як працюють санкції це демо версія війни Китаю та США .
Китай також грає на слабкостях демократії в США Трамп це явний якщо не агент то людина котра представляла інтереси Китаю .
Дивлячись на ситуацію в Україні вже всіс зрозуміло і навіть китайцям що путін програв ，питання тільки часу .І якщо США переконали ненадавати суттєву підтримку росії значить домовленості все ж є і питання з захопленням Тайваню відкладається на невизначений термін .
Особисто я думаю що китай зрозумів що реакція від війни та санкції можуть дуже боляе вдарити . Залишив китай спроби захопити Тайвань ？- ні Залишив китай замаху стати єдиним гегемоном в світі потеснивши США ？- ні .
Я думаю зараз китайська розвідка вивчає війну в Україні щоб не допустити тих помилок що зробив Путін .
Великий китай просто відклав свою війну .Якщо США не хочуть воювати з китаєм то поперше треба вже виграти війну в україні і виробити такі правила міжнародної гри щоб іншим державам було занадто дорого починати військову авантюру . Сподіваюся що союзники не допустять помилок Чемберлена ，бо Китай зараз найбільша загроза людству і задача США настільки вибудувати лінію від Японії до Тайваню щоб китай неіколи не зміг розпалити нову війну.
вони ж пропонують придбати
https://www.youtube.com/watch?v=uHKJrmTMOgw
ми ж отримуємо поміч. фінансову. давайте кинемо запит: оферту.
хай відмовлять - затягнуть, але - це буде на користь нам (маємо доказовий матеріал, а не подачки)
бойові роботи - це тема. я не хочу, щоб вмирали наші українці.
скоротіть зарплатню до ВРУ, скоротіть всіх "помічників", не платіть колишнім вру - ************* - ригам, комунякам та іншим гамадрилам. переведіть буфет Ради на каші та чай, а не це б..ське кофе.
заберіть в них тачки, хай їздять на веліках, потім миються в одному душі і вдягають чисту форму на знак солідарності з ЗСУ та народом! всіх переселіть в казарму, а кошти - на протези для військових.
депутана - це навіть не трибун в Давньому Римі!
а це вона схвалює? народна пам'ять, жертви серед ЇЇ народу пані Мао Нін лишили байдужими?
у нас таке повторили рос. нелюди.
історичні паралелі, військові злочини пані речника ні до чого не закликають?
душа - мертва?