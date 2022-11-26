Пекін у відповідь на слова про геноцид українців росіянами: Ми за діалог

У відповідь на заклик надати допомогу Україні та звернутися до Путіна, щоб той припинив знищувати цивільну інфраструктуру, Китай закликає Україну до діалогу з РФ.

Діалог на цю тему відбувся між іноземними журналістами та речницею міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Журналіст Reuters нагадав їй, що у всій Україні десятки мільйонів людей у зимових умовах живуть без електрики та опалення через воєнні злочини країни-терориста РФ - ракетні удари по енергосистемі, і запитав - а що Китай, де його реакція?

Представниця МЗС КНР відповіла традиційно: "Позиція Китаю щодо українського питання послідовна і зрозуміла".

"Ми завжди серйозно ставимося до гуманітарної ситуації в Україні та вважаємо, що невідкладним пріоритетом є якнайшвидша деескалація напруженості шляхом діалогу та переговорів. Це принциповий вихід для українського питання", - заявила вона.

Спікерка китайського відомства додала - "сподіваємося, що міжнародна спільнота відіграє конструктивну роль у послабленні напруженості та пошуку політичного вирішення кризи, що й робить Китай".

Китай принципово не називає найбільшу війну в Європі за багато десятиліть війною, а використовує термін "українська криза", співзвучний з пропагандою Росії. Офіційний Пекін не засудив ані агресії РФ, ані жодного з численних воєнних злочинів її армії: все це в позиції держави та інформаційному просторі КНР просто ігнорують. Іноді спікери КНР звинувачують у початку російської війни на знищення України та її народу США та НАТО - тобто роблять те, що і Москва. Тим часом, за відомою інформацією, Китай не надає РФ військову допомогу у цій війні.

