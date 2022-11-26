У Дніпрі лунають вибухи

Міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив обстріл. За його даними, інфраструктура міста не постраждала та відбулося автоматичне відключення кількох теплопунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Дніпра Борис Філатов

За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП.

Подробиці обстрілу та інформацію про жертв чекаємо від ВА.

Аварійні служби вже усі виїхали на місце.

У Дніпрі знову пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. Повітряна тривога в міста та області триває.