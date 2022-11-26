УКР
Новини
8 347 20

У Дніпрі лунають вибухи

пожежа,дніпро

Міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив обстріл. За його даними, інфраструктура міста не постраждала та відбулося автоматичне відключення кількох теплопунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Дніпра Борис Філатов

За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП.

Подробиці обстрілу та інформацію про жертв чекаємо від ВА.

Аварійні служби вже усі виїхали на місце.

Упродовж доби на Херсонщині через обстріли загинули двоє людей, десятеро - поранені

У Дніпрі знову пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. Повітряна тривога в міста та області триває.

Автор: 

Дніпро (3366) обстріл (30991)
Топ коментарі
+11
тварюки!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
26.11.2022 12:41 Відповісти
+8
Пишуть про зруйновані приватні будинки. Тобто з військами не можуть, з інфраструктурою не можуть, зайшлися воювати з приватною власністю містян
показати весь коментар
26.11.2022 12:42 Відповісти
+6
Руссо-швайне-трансформаторные войска только с инфраструктурой и могут воевать.
показати весь коментар
26.11.2022 12:35 Відповісти
Руссо-швайне-трансформаторные войска только с инфраструктурой и могут воевать.
показати весь коментар
26.11.2022 12:35 Відповісти
Пишуть про зруйновані приватні будинки. Тобто з військами не можуть, з інфраструктурою не можуть, зайшлися воювати з приватною власністю містян
показати весь коментар
26.11.2022 12:42 Відповісти
Мабуть так, бо на інше тварюки не спроможні.
показати весь коментар
26.11.2022 12:52 Відповісти
https://t.me/nu_i_novyny/20050 https://t.me/nu_i_novyny/20050

показати весь коментар
26.11.2022 12:57 Відповісти
тварюки!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
26.11.2022 12:41 Відповісти
ТП это не теплопункт ,а трансформаторная подстанция
показати весь коментар
26.11.2022 12:42 Відповісти
Тварям поки по бєлгороду, курську і брянську не прилетить, то вони не заспокояться....
показати весь коментар
26.11.2022 12:50 Відповісти
Найдурнішій тезіс який дехто стабільно розповсюджує на Цензорі
показати весь коментар
26.11.2022 12:55 Відповісти
Правильний тезис. Бо відморозка, який на вас напав, можна втихомирити тільки добряче набивши йому пику у відповідь. Ніякі інші методи не діють.
показати весь коментар
26.11.2022 13:21 Відповісти
Так і бий відморозка а ні його дружину, яка поруч стоїть
показати весь коментар
28.11.2022 17:22 Відповісти
"Дружина" нічим не краща за самого відморозка і допомагає йому тебе бити. Тому в даному випадку треба місити обох.
показати весь коментар
28.11.2022 22:08 Відповісти
То є так, але від того що лубцюєшь його жінку він не зупиниться, тільки зліше буде, треба зупинити самого відморозка, у даному випадку треба знищувати засоби нанесення ударів: літаки, кораблі, пускови системи
показати весь коментар
29.11.2022 23:18 Відповісти
Це треба було робити з першого ж дня. Але чим і, головне, як? Наші західні друзі категорично проти, "щоб не було ескалації". А той же Іран, тим часом, ніякої ескалації, чомусь, не боїться...
показати весь коментар
29.11.2022 23:23 Відповісти
Так в том і справа, що треба носії знищувати, а не підстанції з ТЕЦ
показати весь коментар
30.11.2022 23:06 Відповісти
Я з кацапами ще у 1986-1988 роках в радянській армії служив, а потім працював у геологічних експедиціях, не треба дядьку розповідати про психологію кацапів.
Кацап рахується лише із силою.
показати весь коментар
26.11.2022 13:38 Відповісти
ні на що не натякаю, але як Філатов десь за кордон (як зараз у Франції,- мабуть, на дрони/"Петріоти"/"Абрамси"/"Ф-16" збирає чи просто вечерю Корбану повіз) виїжджає, москалота завжди "валить" по Дніпру.. дуже якась підозріла атака - тільки Дніпро, при чому, як розумію, якоюсь надзвуковою "вундер-вафлею", бо сирена тільки після першого вибуху ввімкнулась.
показати весь коментар
27.11.2022 00:04 Відповісти
 
 