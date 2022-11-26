В Днепре раздаются взрывы

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил обстрел. По его данным, инфраструктура города не пострадала и произошло автоматическое отключение нескольких теплопунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов.

По предварительным данным, вследствие прилета городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Было автоматическое отключение нескольких ТП.

Подробности обстрела и информацию о жертвах ждем от ВА.

Аварийные службы уже все выехали на место.

В Днепре снова раздался взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного. Воздушная тревога в городе и области продолжается.