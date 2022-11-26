РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9325 посетителей онлайн
Новости
8 347 20

В Днепре раздаются взрывы

пожежа,дніпро

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил обстрел. По его данным, инфраструктура города не пострадала и произошло автоматическое отключение нескольких теплопунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов.

По предварительным данным, вследствие прилета городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Было автоматическое отключение нескольких ТП.

Подробности обстрела и информацию о жертвах ждем от ВА.

Аварийные службы уже все выехали на место.

Читайте также: За день вследствие российских обстрелов Херсона погибли 15 гражданских, 35 – пострадали

В Днепре снова раздался взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного. Воздушная тревога в городе и области продолжается.

Автор: 

Днепр (4502) обстрел (29653)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
тварюки!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.11.2022 12:41 Ответить
+8
Пишуть про зруйновані приватні будинки. Тобто з військами не можуть, з інфраструктурою не можуть, зайшлися воювати з приватною власністю містян
показать весь комментарий
26.11.2022 12:42 Ответить
+6
Руссо-швайне-трансформаторные войска только с инфраструктурой и могут воевать.
показать весь комментарий
26.11.2022 12:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Руссо-швайне-трансформаторные войска только с инфраструктурой и могут воевать.
показать весь комментарий
26.11.2022 12:35 Ответить
Пишуть про зруйновані приватні будинки. Тобто з військами не можуть, з інфраструктурою не можуть, зайшлися воювати з приватною власністю містян
показать весь комментарий
26.11.2022 12:42 Ответить
Мабуть так, бо на інше тварюки не спроможні.
показать весь комментарий
26.11.2022 12:52 Ответить
https://t.me/nu_i_novyny/20050 https://t.me/nu_i_novyny/20050

показать весь комментарий
26.11.2022 12:57 Ответить
тварюки!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.11.2022 12:41 Ответить
ТП это не теплопункт ,а трансформаторная подстанция
показать весь комментарий
26.11.2022 12:42 Ответить
Тварям поки по бєлгороду, курську і брянську не прилетить, то вони не заспокояться....
показать весь комментарий
26.11.2022 12:50 Ответить
Найдурнішій тезіс який дехто стабільно розповсюджує на Цензорі
показать весь комментарий
26.11.2022 12:55 Ответить
Правильний тезис. Бо відморозка, який на вас напав, можна втихомирити тільки добряче набивши йому пику у відповідь. Ніякі інші методи не діють.
показать весь комментарий
26.11.2022 13:21 Ответить
Так і бий відморозка а ні його дружину, яка поруч стоїть
показать весь комментарий
28.11.2022 17:22 Ответить
"Дружина" нічим не краща за самого відморозка і допомагає йому тебе бити. Тому в даному випадку треба місити обох.
показать весь комментарий
28.11.2022 22:08 Ответить
То є так, але від того що лубцюєшь його жінку він не зупиниться, тільки зліше буде, треба зупинити самого відморозка, у даному випадку треба знищувати засоби нанесення ударів: літаки, кораблі, пускови системи
показать весь комментарий
29.11.2022 23:18 Ответить
Це треба було робити з першого ж дня. Але чим і, головне, як? Наші західні друзі категорично проти, "щоб не було ескалації". А той же Іран, тим часом, ніякої ескалації, чомусь, не боїться...
показать весь комментарий
29.11.2022 23:23 Ответить
Так в том і справа, що треба носії знищувати, а не підстанції з ТЕЦ
показать весь комментарий
30.11.2022 23:06 Ответить
Я з кацапами ще у 1986-1988 роках в радянській армії служив, а потім працював у геологічних експедиціях, не треба дядьку розповідати про психологію кацапів.
Кацап рахується лише із силою.
показать весь комментарий
26.11.2022 13:38 Ответить
ні на що не натякаю, але як Філатов десь за кордон (як зараз у Франції,- мабуть, на дрони/"Петріоти"/"Абрамси"/"Ф-16" збирає чи просто вечерю Корбану повіз) виїжджає, москалота завжди "валить" по Дніпру.. дуже якась підозріла атака - тільки Дніпро, при чому, як розумію, якоюсь надзвуковою "вундер-вафлею", бо сирена тільки після першого вибуху ввімкнулась.
показать весь комментарий
27.11.2022 00:04 Ответить
 
 