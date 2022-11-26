Україна визволила з російського полону 12 громадян. ВIДЕО

Серед них - чотирьох бійців ВМС, двох нацгвардійців, прикордонників, одного бійця ТРо, а також трьох цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в телеграмі керівник ОП Андрій Єрмак.

"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів. Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний", - зазначив Єрмак.

Єрмак повідомив, що за останній тиждень нам вдалося повернути 98 українців.

Також додав, що робота над звільненням всіх людей триває.

Також Єрмак подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.



