Україна визволила з російського полону 12 громадян. ВIДЕО
Серед них - чотирьох бійців ВМС, двох нацгвардійців, прикордонників, одного бійця ТРо, а також трьох цивільних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в телеграмі керівник ОП Андрій Єрмак.
"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів. Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний", - зазначив Єрмак.
Єрмак повідомив, що за останній тиждень нам вдалося повернути 98 українців.
Також додав, що робота над звільненням всіх людей триває.
Також Єрмак подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.
Шкода , що серед них немає жодного азовця 😕
воно секретарша, яка, ***** керує країною
а моня підписує і робить все що скаже ця, ****, млять, ****..а секретарка
Он - никто. Ермак - это суфлер для Зеленского, чтобы тот не ляпнул ничего лишнего.
В Польську війну 20 року Західний фронт Тухачевського мав у своєму складі цілий ряд дивізій кінноти, яка складалась із орд Поволжжя. Вони на фронт прибули в нацодежах, тобто в саф'янових чобітках із загнутими носами. Під час наступу вони почали роззувати полонених поляків. А потім вирізали, все як зазвичай у орд. І ось після контрнаступу поляки почали тих вояків, які в замародереному взутті, розстрілювати. Пішов поголос, решта почали скидати черевики і утікати босоніж. Але при попаданні в полон їх все одно розстрілювали. Інші орди зрозуміли, що живими не виберуться, перекинулись до німців,в Східну Пруссію. Таких було чверть війська Тухачевського. З цього фронту, який мав на початок наступу 340 тис орди, 35 000 було убитими, 140 000 потрапило в полон, 70000 інтернувались, Сам Тухачевський з Мінська не виїзджав. А вже потім, в часи Великого террору, в анкети ввели графу про перебування в полоні, і почали убивати цих полонених та інтернованих. Ніхто не вижив.
Навіщо?
А так ... особливо сперечатися не буду.