8 880

Україна визволила з російського полону 12 громадян. ВIДЕО

Серед них - чотирьох бійців ВМС, двох нацгвардійців, прикордонників, одного бійця ТРо, а також трьох цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в телеграмі керівник ОП Андрій Єрмак.

"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів. Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний", - зазначив Єрмак.

Єрмак повідомив, що за останній тиждень нам вдалося повернути 98 українців.

Також додав, що робота над звільненням всіх  людей триває.

Також дивіться: З російського полону сьогодні повернули 50 українських воїнів. ФОТО

Також Єрмак подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

Україна визволила з російського полону 12 громадян 01


Україна визволила з російського полону 12 громадян 02

Автор: 

Топ коментарі
+19
Вітаємо наших воінів зі звільненням 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️

Шкода , що серед них немає жодного азовця 😕

26.11.2022 14:45 Відповісти
+14
Чого дякує Єрмак? Хто він такий?
26.11.2022 14:50 Відповісти
+7
єрмак - завхоз , тобто голова офісу презЕдента 😠
26.11.2022 14:53 Відповісти
А гражданские это кто? Таксисты из Бердянска? Знакомые Дерьмака?
26.11.2022 14:46 Відповісти
Найімовірніше - партизани
26.11.2022 14:51 Відповісти
Довбойоб?
26.11.2022 14:52 Відповісти
Ты из зеленых соплей, ЧМО?
26.11.2022 14:54 Відповісти
До чого тут зелені? Людей з полону повернули, з тортур, а тобі, довбойобу, смішно.
26.11.2022 14:56 Відповісти
Ну от нащо ви так,Смирнов-значить довбойоб?Воно ж не в курсі,що кожний цивільний,якого звільняють з кацапського полону-родич,або знайомий Єрмака.Кто що скаже Смирнову проти,чи за-зелена шмаркля.І не було б оцих промовистих-довбойоб,чмо,прибите мішком із-за рогу...
27.11.2022 13:51 Відповісти
не, пригожинский бот. Жмите на СПАМ.
26.11.2022 14:56 Відповісти
єрмак - завхоз , тобто голова офісу презЕдента 😠
26.11.2022 14:53 Відповісти
нікуя він не завгосп
воно секретарша, яка, ***** керує країною
а моня підписує і робить все що скаже ця, ****, млять, ****..а секретарка
27.11.2022 19:02 Відповісти
Віцепрепіздєнт !
26.11.2022 16:32 Відповісти
Должность Ермака в Конституции не прописана.
Он - никто. Ермак - это суфлер для Зеленского, чтобы тот не ляпнул ничего лишнего.
26.11.2022 20:45 Відповісти
Навіть шнурки для взуття зажилили, сволота.
В Польську війну 20 року Західний фронт Тухачевського мав у своєму складі цілий ряд дивізій кінноти, яка складалась із орд Поволжжя. Вони на фронт прибули в нацодежах, тобто в саф'янових чобітках із загнутими носами. Під час наступу вони почали роззувати полонених поляків. А потім вирізали, все як зазвичай у орд. І ось після контрнаступу поляки почали тих вояків, які в замародереному взутті, розстрілювати. Пішов поголос, решта почали скидати черевики і утікати босоніж. Але при попаданні в полон їх все одно розстрілювали. Інші орди зрозуміли, що живими не виберуться, перекинулись до німців,в Східну Пруссію. Таких було чверть війська Тухачевського. З цього фронту, який мав на початок наступу 340 тис орди, 35 000 було убитими, 140 000 потрапило в полон, 70000 інтернувались, Сам Тухачевський з Мінська не виїзджав. А вже потім, в часи Великого террору, в анкети ввели графу про перебування в полоні, і почали убивати цих полонених та інтернованих. Ніхто не вижив.
26.11.2022 15:00 Відповісти
После окончания Зимней войны в СССР вернулись из финского плена 8 тыс 247 красноармейцев: все были вывезены в отдаленные северные лагеря и там уничтожены.
26.11.2022 15:08 Відповісти
На нижньому фото незрозуміло застосування фотошопу.
Навіщо?
26.11.2022 15:16 Відповісти
Це не фотошоп, мабуть нечітке фото.
26.11.2022 20:02 Відповісти
Це Ви кажете фотографу с 30 -річним досвідом в фотографії?
26.11.2022 20:05 Відповісти
Нуу ... Я з власного досвіду виходжу. Якщо об*єктив так собі, різкість на задньому плані буде погана.
А так ... особливо сперечатися не буду.
26.11.2022 20:49 Відповісти
Обратите внимание на крайнего слева. Он в одной плоскости с теми, кто в зоне нерезкости. Но почему-то он резкий, а остальные - нет. Так не бывает.
26.11.2022 21:45 Відповісти
Могли знімати на телефон, тоді може не фотошоп, а "боке" телефонне отаким вийшло
27.11.2022 17:35 Відповісти
Дермак старается ,чтобы его проклятое имя асоциировалось с чем-то позитивным и всегда появляется эта гнида с объявлением об освобождении военопленных.Новость конечно чудесная,единственное ,что её омрачаетчто её ,это то что её объявляет всегда эта кремлёвская мразота
26.11.2022 19:08 Відповісти
Як хочеться, щоб цієї війни небуло!!! Щоб всі були живі, здорові і щасливі!!! Але нажаль ворог сіє смерть... Нехай допоможе нам всім БОГ!
показати весь коментар
26.11.2022 22:28 Відповісти

26.11.2022 22:31 Відповісти
Слава богу, каждая спасённая жизнь наших граждан - это успех. Надеюсь всех в итоге вызволят!
27.11.2022 07:18 Відповісти
 
 