8 880 26

Украина освободила из российского плена 12 граждан. ВИДЕО

В частности, четырех бойцов ВМС, двух нацгвардейцев, пограничников, одного бойца ТРО, а также трех гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале руководитель ОП Андрей Ермак.

"Очередной обмен пленными. Нам удалось освободить 12 наших людей. Среди них - 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев, пограничники, один из ТРО, а также трое гражданских - супруги и мужчина, считавшийся пропавшими без вести. Среди военных - двое офицеров, а также семь рядовых и сержантов. Домой едут воины, которые защищали, в частности, Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный", - отметил Ермак.

Ермак сообщил, что за последнюю неделю нам удалось вернуть 98 украинцев.

Также добавил, что работа над освобождением всех людей продолжается.

Смотрите также: Из российского плена вернулись трое морских пехотинцев, - ВМС. ФОТО

Также Ермак поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за работу.

Украина освободила из российского плена 12 граждан 01


Украина освободила из российского плена 12 граждан 02

Автор: 

+19
Вітаємо наших воінів зі звільненням 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️

Шкода , що серед них немає жодного азовця 😕

26.11.2022 14:45 Ответить
26.11.2022 14:45 Ответить
+14
Чого дякує Єрмак? Хто він такий?
26.11.2022 14:50 Ответить
26.11.2022 14:50 Ответить
+7
єрмак - завхоз , тобто голова офісу презЕдента 😠
26.11.2022 14:53 Ответить
26.11.2022 14:53 Ответить
Вітаємо наших воінів зі звільненням 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️

Шкода , що серед них немає жодного азовця 😕

26.11.2022 14:45 Ответить
26.11.2022 14:45 Ответить
А гражданские это кто? Таксисты из Бердянска? Знакомые Дерьмака?
26.11.2022 14:46 Ответить
26.11.2022 14:46 Ответить
Найімовірніше - партизани
26.11.2022 14:51 Ответить
26.11.2022 14:51 Ответить
Довбойоб?
26.11.2022 14:52 Ответить
26.11.2022 14:52 Ответить
Ты из зеленых соплей, ЧМО?
26.11.2022 14:54 Ответить
26.11.2022 14:54 Ответить
До чого тут зелені? Людей з полону повернули, з тортур, а тобі, довбойобу, смішно.
26.11.2022 14:56 Ответить
26.11.2022 14:56 Ответить
Ну от нащо ви так,Смирнов-значить довбойоб?Воно ж не в курсі,що кожний цивільний,якого звільняють з кацапського полону-родич,або знайомий Єрмака.Кто що скаже Смирнову проти,чи за-зелена шмаркля.І не було б оцих промовистих-довбойоб,чмо,прибите мішком із-за рогу...
27.11.2022 13:51 Ответить
27.11.2022 13:51 Ответить
не, пригожинский бот. Жмите на СПАМ.
26.11.2022 14:56 Ответить
26.11.2022 14:56 Ответить
Чого дякує Єрмак? Хто він такий?
26.11.2022 14:50 Ответить
26.11.2022 14:50 Ответить
єрмак - завхоз , тобто голова офісу презЕдента 😠
26.11.2022 14:53 Ответить
26.11.2022 14:53 Ответить
нікуя він не завгосп
воно секретарша, яка, ***** керує країною
а моня підписує і робить все що скаже ця, ****, млять, ****..а секретарка
27.11.2022 19:02 Ответить
27.11.2022 19:02 Ответить
Віцепрепіздєнт !
26.11.2022 16:32 Ответить
26.11.2022 16:32 Ответить
Должность Ермака в Конституции не прописана.
Он - никто. Ермак - это суфлер для Зеленского, чтобы тот не ляпнул ничего лишнего.
26.11.2022 20:45 Ответить
26.11.2022 20:45 Ответить
Навіть шнурки для взуття зажилили, сволота.
В Польську війну 20 року Західний фронт Тухачевського мав у своєму складі цілий ряд дивізій кінноти, яка складалась із орд Поволжжя. Вони на фронт прибули в нацодежах, тобто в саф'янових чобітках із загнутими носами. Під час наступу вони почали роззувати полонених поляків. А потім вирізали, все як зазвичай у орд. І ось після контрнаступу поляки почали тих вояків, які в замародереному взутті, розстрілювати. Пішов поголос, решта почали скидати черевики і утікати босоніж. Але при попаданні в полон їх все одно розстрілювали. Інші орди зрозуміли, що живими не виберуться, перекинулись до німців,в Східну Пруссію. Таких було чверть війська Тухачевського. З цього фронту, який мав на початок наступу 340 тис орди, 35 000 було убитими, 140 000 потрапило в полон, 70000 інтернувались, Сам Тухачевський з Мінська не виїзджав. А вже потім, в часи Великого террору, в анкети ввели графу про перебування в полоні, і почали убивати цих полонених та інтернованих. Ніхто не вижив.
26.11.2022 15:00 Ответить
26.11.2022 15:00 Ответить
После окончания Зимней войны в СССР вернулись из финского плена 8 тыс 247 красноармейцев: все были вывезены в отдаленные северные лагеря и там уничтожены.
26.11.2022 15:08 Ответить
26.11.2022 15:08 Ответить
На нижньому фото незрозуміло застосування фотошопу.
Навіщо?
Навіщо?
26.11.2022 15:16 Ответить
26.11.2022 15:16 Ответить
Це не фотошоп, мабуть нечітке фото.
26.11.2022 20:02 Ответить
26.11.2022 20:02 Ответить
Це Ви кажете фотографу с 30 -річним досвідом в фотографії?
26.11.2022 20:05 Ответить
26.11.2022 20:05 Ответить
Нуу ... Я з власного досвіду виходжу. Якщо об*єктив так собі, різкість на задньому плані буде погана.
А так ... особливо сперечатися не буду.
А так ... особливо сперечатися не буду.
26.11.2022 20:49 Ответить
26.11.2022 20:49 Ответить
Обратите внимание на крайнего слева. Он в одной плоскости с теми, кто в зоне нерезкости. Но почему-то он резкий, а остальные - нет. Так не бывает.
26.11.2022 21:45 Ответить
26.11.2022 21:45 Ответить
Могли знімати на телефон, тоді може не фотошоп, а "боке" телефонне отаким вийшло
27.11.2022 17:35 Ответить
27.11.2022 17:35 Ответить
Дермак старается ,чтобы его проклятое имя асоциировалось с чем-то позитивным и всегда появляется эта гнида с объявлением об освобождении военопленных.Новость конечно чудесная,единственное ,что её омрачаетчто её ,это то что её объявляет всегда эта кремлёвская мразота
26.11.2022 19:08 Ответить
26.11.2022 19:08 Ответить
Як хочеться, щоб цієї війни небуло!!! Щоб всі були живі, здорові і щасливі!!! Але нажаль ворог сіє смерть... Нехай допоможе нам всім БОГ!
26.11.2022 20:39 Ответить
26.11.2022 20:39 Ответить
26.11.2022 22:28 Ответить
26.11.2022 22:28 Ответить

26.11.2022 22:31 Ответить
26.11.2022 22:31 Ответить
Слава богу, каждая спасённая жизнь наших граждан - это успех. Надеюсь всех в итоге вызволят!
26.11.2022 07:18 Ответить
26.11.2022 07:18 Ответить
 
 