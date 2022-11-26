Украина освободила из российского плена 12 граждан. ВИДЕО

В частности, четырех бойцов ВМС, двух нацгвардейцев, пограничников, одного бойца ТРО, а также трех гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале руководитель ОП Андрей Ермак.

"Очередной обмен пленными. Нам удалось освободить 12 наших людей. Среди них - 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев, пограничники, один из ТРО, а также трое гражданских - супруги и мужчина, считавшийся пропавшими без вести. Среди военных - двое офицеров, а также семь рядовых и сержантов. Домой едут воины, которые защищали, в частности, Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный", - отметил Ермак.

Ермак сообщил, что за последнюю неделю нам удалось вернуть 98 украинцев.

Также добавил, что работа над освобождением всех людей продолжается.

Также Ермак поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за работу.



