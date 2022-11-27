УКР
Російські окупанти пошкодили вже 32 тисячі цивільних об’єктів і 700 об’єктів інфраструктури, - Єнін

Внаслідок російських обстрілів в Україні постраждало вже близько 32 тисяч цивільних об’єктів і понад 700 об’єктів критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

Він зазначив: "Як і належить терористам, під прицілом у них (росіян – ред.) цивільні об’єкти. На сьогоднішній день нараховано близько 32 тисяч подібних об’єктів, які зазнали уражень від російських снарядів. Це, в першу чергу, приватні або багатоквартирні будинки мирних мешканців. Лише 3% від кількості зафіксованих обстрілів – це військові об’єкти.

Під прицілом росіян залишаються і об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз зафіксовано понад 700 об’єктів критичної інфраструктури – це аеродроми, мости, нафтобази, електричні підстанції і тому подібне, які попали під удари орків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Періодичність обстрілів України може бути приблизно раз на тиждень, - Повітряні сили

Єнін зазначив, що росіяни "досі марять маніакальним бажанням занурити Україну в темряву, і немає жодних підстав вважати, що вони зупиняться".

"Нас можуть чекати досить непрості часи, але і уряд готується, і я знаю, що переважна більшість українців так само готуються до подібних атак, і нас не зламати", - запевнив він.

Перший заступник міністра також повідомив, що на сьогодні 524 населених пункти в 7 регіонах України мають проблеми з електропостачанням – йдеться як про повну відсутність електроенергії, так і часткову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти упродовж минулої доби обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 15 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

обстріл (31050) Єнін Євген (348)
Народ, активніше баньте ******** кацапорилого, смердить в темах!
27.11.2022 21:18 Відповісти
Не кормите русскую свинью. Пусть жрет из срального чемоданчика своего фюрера.
27.11.2022 21:22 Відповісти
.
27.11.2022 21:08 Відповісти
В спам, кацапе! І радій, що не до кабиздоха!
27.11.2022 21:16 Відповісти
.
27.11.2022 21:32 Відповісти
А в нас телемарафон та асфальтоукладчик в пріорітеті
27.11.2022 22:15 Відповісти
Да, разрушения огромные.
Да, народ ненавидит кацапов.
Да, правительство работает.

Но, почему этот представитель правительства не сказал на Какую Сумму ущерба уже выставлен счёт кацапской *********?!

Кто то ведёт этот подсчет?
каждый день обстрелы-
каждый день Украина теряет имущество и жизни.

Каждый день кто то должен вести контроль ущерба- damage control.

и выражать его в $ и гривнах.

Весь мир должен знать Какой ущерб мы уже понесли. И несем каждый день.

Эти цифры также нужны для Репарации от РФ.
Они хотят переговоров? Дайте им цифру в триллионах $ !
Пусть готовиться к капитуляции и репарации.
27.11.2022 22:29 Відповісти
Єнін, то кацап?
27.11.2022 23:05 Відповісти
 
 