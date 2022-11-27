РУС
1 384 12

Российские оккупанты повредили уже 32 тысячи гражданских объектов и 700 объектов инфраструктуры, - Енин

єнін

Вследствие российских обстрелов в Украине пострадало уже около 32 тысяч гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

Он отметил: "Как и положено террористам, под прицелом у них (россиян. – Ред.) гражданские объекты. На сегодняшний день насчитано около 32 тысяч подобных объектов, которые подверглись ударам российских снарядов. Это, в первую очередь, частные или многоквартирные дома мирных жителей. Лишь 3% от количества зафиксированных обстрелов – это военные объекты.

Под прицелом россиян остаются и объекты критической инфраструктуры. По состоянию на сегодняшний день зафиксировано более 700 объектов критической инфраструктуры – это аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции и тому подобное, которые попали под удары орков".

Енин отметил, что россияне "до сих пор грезят маниакальным желанием погрузить Украину в темноту, и нет никаких оснований считать, что они остановятся".

"Нас могут ждать достаточно непростые времена, но и правительство готовится, и я знаю, что подавляющее большинство украинцев так же готовятся к подобным атакам, и нас не сломить", - заверил он.

Первый замминистра также сообщил, что на сегодня 524 населенных пункта в 7 регионах Украины имеют проблемы с электроснабжением – речь идет как о полном отсутствии электроэнергии, так и частичном.

+4
Не кормите русскую свинью. Пусть жрет из срального чемоданчика своего фюрера.
показать весь комментарий
27.11.2022 21:22 Ответить
+3
.
показать весь комментарий
27.11.2022 21:08 Ответить
+3
В спам, кацапе! І радій, що не до кабиздоха!
показать весь комментарий
27.11.2022 21:16 Ответить
