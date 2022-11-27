Российские оккупанты повредили уже 32 тысячи гражданских объектов и 700 объектов инфраструктуры, - Енин
Вследствие российских обстрелов в Украине пострадало уже около 32 тысяч гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.
Он отметил: "Как и положено террористам, под прицелом у них (россиян. – Ред.) гражданские объекты. На сегодняшний день насчитано около 32 тысяч подобных объектов, которые подверглись ударам российских снарядов. Это, в первую очередь, частные или многоквартирные дома мирных жителей. Лишь 3% от количества зафиксированных обстрелов – это военные объекты.
Под прицелом россиян остаются и объекты критической инфраструктуры. По состоянию на сегодняшний день зафиксировано более 700 объектов критической инфраструктуры – это аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции и тому подобное, которые попали под удары орков".
Енин отметил, что россияне "до сих пор грезят маниакальным желанием погрузить Украину в темноту, и нет никаких оснований считать, что они остановятся".
"Нас могут ждать достаточно непростые времена, но и правительство готовится, и я знаю, что подавляющее большинство украинцев так же готовятся к подобным атакам, и нас не сломить", - заверил он.
Первый замминистра также сообщил, что на сегодня 524 населенных пункта в 7 регионах Украины имеют проблемы с электроснабжением – речь идет как о полном отсутствии электроэнергии, так и частичном.
Да, народ ненавидит кацапов.
Да, правительство работает.
Но, почему этот представитель правительства не сказал на Какую Сумму ущерба уже выставлен счёт кацапской *********?!
Кто то ведёт этот подсчет?
каждый день обстрелы-
каждый день Украина теряет имущество и жизни.
Каждый день кто то должен вести контроль ущерба- damage control.
и выражать его в $ и гривнах.
Весь мир должен знать Какой ущерб мы уже понесли. И несем каждый день.
Эти цифры также нужны для Репарации от РФ.
Они хотят переговоров? Дайте им цифру в триллионах $ !
Пусть готовиться к капитуляции и репарации.