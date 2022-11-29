Китай звинуватив США у вторгненні ракетного крейсеру в свої води. США не згодні. КАРТА

Китайські військові заявили, що ракетний крейсер США Chancellorsville "незаконно вторгся" у води КНР поблизу островів Спратлі у Південно-Китайському морі. Військово-морські сили США заперечують це звинувачення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

"Дії американських військових серйозно порушили суверенітет та безпеку Китаю", - заявив представник Південного командування Народно-визвольної армії Китаю Тянь Цзюньлі.

Ракетний крейсер USS Chancellorsville нещодавно пройшов через Тайванську протоку та поблизу островів Спратлі.

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ВМС США назвали заяву Китаю "хибною" і охарактеризували її як "останню у довгій низці дій КНР щодо спотворення законних морських операцій США".

У заяві зазначається, що крейсер USS Chancellorsville (CG 62) діяв у межах принципу вільного судноплавства, закріпленого міжнародним правом.

"Сполучені Штати захищають право кожної країни літати, плавати та діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право", - заявили у ВМС США.

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Зазначимо, що Китай претендує майже на все Південно-Китайське море, і його води стали однією з багатьох гарячих точок у непростих відносинах між ним та США.

Сполучені Штати відкидають те, що вони називають незаконними територіальними претензіями Китаю у цих водах.

Американські військові кораблі останніми роками дедалі частіше проходять через Південно-Китайське море, щоб показати, що претензії Китаю є необґрунтованими.

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Китайські військові заявили, що їхні війська залишатимуться у стані підвищеної готовності, повідомило Південне командування ЗС КНР у своєму акаунті у соціальній мережі WeChat.