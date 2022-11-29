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Новини
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Китай звинуватив США у вторгненні ракетного крейсеру в свої води. США не згодні. КАРТА

крейсер,американський

Китайські військові заявили, що ракетний крейсер США Chancellorsville "незаконно вторгся" у води КНР поблизу островів Спратлі у Південно-Китайському морі. Військово-морські сили США заперечують це звинувачення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

"Дії американських військових серйозно порушили суверенітет та безпеку Китаю", - заявив представник Південного командування Народно-визвольної армії Китаю Тянь Цзюньлі.

Ракетний крейсер USS Chancellorsville нещодавно пройшов через Тайванську протоку та поблизу островів Спратлі.

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Китай звинуватив США у вторгненні ракетного крейсеру в свої води. США не згодні 01

ВМС США назвали заяву Китаю "хибною" і охарактеризували її як "останню у довгій низці дій КНР щодо спотворення законних морських операцій США".

У заяві зазначається, що крейсер USS Chancellorsville (CG 62) діяв у межах принципу вільного судноплавства, закріпленого міжнародним правом.

"Сполучені Штати захищають право кожної країни літати, плавати та діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право", - заявили у ВМС США.

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Зазначимо, що Китай претендує майже на все Південно-Китайське море, і його води стали однією з багатьох гарячих точок у непростих відносинах між ним та США.

Сполучені Штати відкидають те, що вони називають незаконними територіальними претензіями Китаю у цих водах.

Американські військові кораблі останніми роками дедалі частіше проходять через Південно-Китайське море, щоб показати, що претензії Китаю є необґрунтованими.

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Китайські військові заявили, що їхні війська залишатимуться у стані підвищеної готовності, повідомило Південне командування ЗС КНР у своєму акаунті у соціальній мережі WeChat.

Автор: 

Китай (4739) крейсер (89) США (23613)


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Топ коментарі
+15
Останнє 137 китайське попередження)))
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29.11.2022 11:26 Відповісти
+9
Знову ці комуняки вийобуються
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29.11.2022 11:25 Відповісти
+9
Территориальные воды за 500км? Китайцы скоро и Луну объявят своими землями
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29.11.2022 12:00 Відповісти
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Знову ці комуняки вийобуються
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29.11.2022 11:25 Відповісти
кєтайці ті ще "вояки"!! за всю історію кєтаю, їх постійно хтось даблпенетрейтів! я так розумію, ***** вдало підбадрює своїх кєтайскіх товарищів бути більш агресивними по відношенню до штатів, а тупі кєтайці, не помічаючі ляпасів москалям по морді, вірять в свою "потужність" і починають биковати!
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29.11.2022 12:48 Відповісти
Останнє 137 китайське попередження)))
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29.11.2022 11:26 Відповісти
І екстренно переоформлять його на нас.
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29.11.2022 11:42 Відповісти
Щось на кшталт "Тримайте мене втрьох, бо двоє не впораються!"?
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29.11.2022 11:32 Відповісти
Ну якщо китайці вважають Тайвань своєю територією,то такі заявочки китайців не дивують.
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29.11.2022 11:36 Відповісти
желторотые выродки придурковатые не могут понять а нафиг им море?! они что в море живут.. как рыбы??? и вообще я смотрю в каждой странее происходитв Итсории массовый заразный психоз передающийся по воздуху вообще узкоглазые китаешки корейцы яапонцы вьетнамцы чокнутый народ по части поклонения идолам идеоологии фанатично преданы идиотизмы впрочем их родственная душа россияне также туда же... мусульманские выродки поехали умомо на религии исвоем аллахе и коране ******* люди им бы просто житьа нет придумывают себе пробелмы и препятствия а потом героически преодолевают фата морга и миражи...
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29.11.2022 12:40 Відповісти
Китайские студенты подняли Майдан в Китае...совпадение?не думаю...
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29.11.2022 11:53 Відповісти
Китай, не бикуй.., бо "ірпінсько-херсонська самооборона" і у Південно-Китайському морі дасть агресору мзди
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29.11.2022 11:55 Відповісти
Территориальные воды за 500км? Китайцы скоро и Луну объявят своими землями
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29.11.2022 12:00 Відповісти
є в них щось спільне з кацапами
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29.11.2022 13:06 Відповісти
Российский историк, академик Чудинов в своих трудах утверждает, что еще до царя Ивана Грозного русская империя была межпланетной, намекая таким образом, что в империю входили кроме Земли и другие планеты солнечной системы.
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29.11.2022 13:27 Відповісти
Китайці тільки і того,що їх багато
Вояки нікудишні
На В'єтнам вже нападали
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29.11.2022 12:14 Відповісти
Коммуняки соскучились по ламповым процессорам.
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29.11.2022 13:46 Відповісти
Напевно древні китайці те море ,,викопали".
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29.11.2022 14:15 Відповісти
Отдайте им Сибирь (пусть возьмут у кацапов и успокоятся уже)!
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29.11.2022 16:16 Відповісти
Скоро вести себе як *****, стане політичним прислів*ям.
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29.11.2022 19:15 Відповісти
 
 