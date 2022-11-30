УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4715 відвідувачів онлайн
Новини
6 197 16

Путін посилює репресії проти росіян на фоні відсутності перемог на фронті, - британська розвідка

путін

Російський диктатор Володимир Путін посилює репресивні повноваження держави, аби ще більше придушити інакодумство.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що в липні Путін затвердив поправки до "закону про іноземних агентів" 2012 року, який широко використовують для репресій проти опонентів режиму, - нові заходи мають набути чинності 1 грудня.

Закон 2012 року визначав "іноземних агентів" як фізичних осіб чи організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону. Поправки розширять визначення тих, хто просто перебувають під невизначеним "впливом чи тиском іноземних гравців".

Російське міністерство юстиції тепер матиме право публікувати особисті дані та адреси "іноземних агентів", що майже напевно наражатиме їх на ризик переслідування.

Читайте: Більше третини росіян змушені частіше економити на їжі після вторгнення в Україну, – опитування

Нові поправки до закону ще більше розширять репресивні повноваження Кремля. Подібна тенденція зберігається з моменту повернення Путіна на посаду 2012 року, проте різко прискорилася після 24 лютого.

Кремль, ймовірно, намагається запобігти посиленню внутрішнього інакомислення, оскільки конфлікт залишається невирішеним і дедалі більше впливає на повсякденне життя росіян, резюмували у звіті.

Також читайте: РФ готувала напад на Японію влітку 2021 року, але згодом передумала, - Newsweek

Автор: 

Велика Британія (5687) путін володимир (24218) розвідка (3894) репресії (1626) росія (66461)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Насрать на кацапов. Хороший кацап - дохлый кацап. Любой.
показати весь коментар
30.11.2022 11:56 Відповісти
+4
Раби народжені рабами у рабстві іньшого й не заслуговують...
показати весь коментар
30.11.2022 11:52 Відповісти
+3
Найцікавіше попереду. Цей терорист звик робити інформаційний фон за допомогою трупів.
Коли раша програє цю війну , йому потрібно буде дуже багато трупів,щоб перекрить інформаційний фон і відволікти увагу.
показати весь коментар
30.11.2022 11:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раби народжені рабами у рабстві іньшого й не заслуговують...
показати весь коментар
30.11.2022 11:52 Відповісти
Найцікавіше попереду. Цей терорист звик робити інформаційний фон за допомогою трупів.
Коли раша програє цю війну , йому потрібно буде дуже багато трупів,щоб перекрить інформаційний фон і відволікти увагу.
показати весь коментар
30.11.2022 11:53 Відповісти
Насрать на кацапов. Хороший кацап - дохлый кацап. Любой.
показати весь коментар
30.11.2022 11:56 Відповісти
Так їм і треба...
показати весь коментар
30.11.2022 11:57 Відповісти
тяжела і нєказіста жизнь кацапа-путініста...
показати весь коментар
30.11.2022 12:03 Відповісти
Злые языки из парашки пишут, что скоро там ввЯдут чипирование парашескота из 3-х категорий. Чёрным запретят покидать место жительства, серым- регион, белым- внешние границы параши. В белых будут вертухаи и прочее говно, в чёрных- до 90% парашескота.
показати весь коментар
30.11.2022 12:07 Відповісти
Вот это суть фашизма: вертикаль власти(тоталитаризм) и деление на касты, шо мы и видим. Можно сказать, шо наконец-то фашизм в нарабсее построен. Вот в этом суть фашизма - фашизм пекчись о своиих жителях, в отдельно взятой стране. Это аппогей фашизма... Агрессия, геноцид других наций - это уже другая петрушка, это нацизмо-расизмо-нараисшовинизм. Убедительная просьба не путать эти понятия, не берите пример с Подоляка и кремлевских кацапов.
показати весь коментар
30.11.2022 12:28 Відповісти
Яке щє чипування, в них сбєрбанк зі старих карток чіпи виковирює, щоб нові випустити.
показати весь коментар
30.11.2022 13:37 Відповісти
В виде карточки с QR- кодом. И это не шутка.
показати весь коментар
01.12.2022 09:53 Відповісти
Чудово
показати весь коментар
30.11.2022 12:11 Відповісти
Бей своих чтобы чужие боялись.
показати весь коментар
30.11.2022 12:38 Відповісти
Та їм ше краще, шо царь перднув - усе так
показати весь коментар
30.11.2022 13:35 Відповісти
тепер цю рашистську наволоч жаліють. із слізними розказами ,як їм важко на фронті
показати весь коментар
30.11.2022 13:43 Відповісти
Чим більше поросячий обсосок знищить своїх кацабів,тем меньше буде роботи нашим ВСУ.
показати весь коментар
30.11.2022 15:52 Відповісти
 
 