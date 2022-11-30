Путін посилює репресії проти росіян на фоні відсутності перемог на фронті, - британська розвідка

Російський диктатор Володимир Путін посилює репресивні повноваження держави, аби ще більше придушити інакодумство.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що в липні Путін затвердив поправки до "закону про іноземних агентів" 2012 року, який широко використовують для репресій проти опонентів режиму, - нові заходи мають набути чинності 1 грудня.

Закон 2012 року визначав "іноземних агентів" як фізичних осіб чи організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону. Поправки розширять визначення тих, хто просто перебувають під невизначеним "впливом чи тиском іноземних гравців".

Російське міністерство юстиції тепер матиме право публікувати особисті дані та адреси "іноземних агентів", що майже напевно наражатиме їх на ризик переслідування.

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Нові поправки до закону ще більше розширять репресивні повноваження Кремля. Подібна тенденція зберігається з моменту повернення Путіна на посаду 2012 року, проте різко прискорилася після 24 лютого.

Кремль, ймовірно, намагається запобігти посиленню внутрішнього інакомислення, оскільки конфлікт залишається невирішеним і дедалі більше впливає на повсякденне життя росіян, резюмували у звіті.

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