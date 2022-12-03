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Новини
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Будинок українського посла у Ватикані Юраша осквернили: забруднили екскрементами

андрій,юраш

Невідомі проникли до будинку посла України у Ватикані Андрія Юраша та забруднили вхідні двері, сходи та стіни екскрементами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Ми не знаємо, хто фізично вчинив вандалізм, але ми можемо уявити, хто замовив усе це", - наголосив Юраш.

На запитання, чи не лягає підозра на Кремль, посол відповів: "Я так думаю, прямо чи опосередковано, це скоординована кампанія та подібних епізодів, що сталися в Європі, близько десяти".

За його словами, заходи безпеки українських диппредставництв буде посилено, поліція обов'язково втрутиться і знайде винних.

Також читайте: Вибух у посольстві України в Мадриді: Пакунок було адресовано послу Погорельцеву

Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриді надійшов конверт, що вибухнув у руках коменданта.

Загалом в Іспанії виявили вже шість конвертів із вибухівкою. За словами глави МЗС України, українські посольства останнім часом 17 разів отримували різні посилки та листи з погрозами, а також вибуховими речовинами.

Автор: 

Ватикан (137) посол (1094) вандалізм (425) Юраш Андрій (19)


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Топ коментарі
+16
то московские СКРЕПЫ
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03.12.2022 06:35
+13
На цю "скрепу" як на характерну ознаку кацапні звернули увагу давно Про це писали фінни - після звільнення своїх населених пунктів бачили купи екскрементів прямо на столах у світлицях Про це писали в Європі - коли Червона армія пройшла по Європі (Мій дід-фронтовик згадував російську частушку тих років:
"Мы в Европах побывали
И дела там ладили:
На перила мы насрали
И в рояль нагадили!"
Те ж саме було і в Афганістані Тепер повторилося в Україні - у товариша в селі під Черніговом батьківська хата стоїть Він її як "заміську дачу" використовував Прийшли і напаскудили прямо на стіл
Ну а тепер повернули "скрепу" і в ******* Європу
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03.12.2022 06:53
+12
Й що руззкiе тим добиваються? Показують себе.....
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03.12.2022 06:40
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то московские СКРЕПЫ
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03.12.2022 06:35 Відповісти
На цю "скрепу" як на характерну ознаку кацапні звернули увагу давно Про це писали фінни - після звільнення своїх населених пунктів бачили купи екскрементів прямо на столах у світлицях Про це писали в Європі - коли Червона армія пройшла по Європі (Мій дід-фронтовик згадував російську частушку тих років:
"Мы в Европах побывали
И дела там ладили:
На перила мы насрали
И в рояль нагадили!"
Те ж саме було і в Афганістані Тепер повторилося в Україні - у товариша в селі під Черніговом батьківська хата стоїть Він її як "заміську дачу" використовував Прийшли і напаскудили прямо на стіл
Ну а тепер повернули "скрепу" і в ******* Європу
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03.12.2022 06:53 Відповісти
Треба здати "скверну" на предмет глистів - я певен що це були сєвєрні макаки 😂
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03.12.2022 09:03 Відповісти
То гавном кидаться , то глаза собак присылают ,в письмах , и кричат ,третий рим ,религиозная страна . *****. САТАНИСТЫ ,***** . ГААГА.
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03.12.2022 11:12 Відповісти
Й що руззкiе тим добиваються? Показують себе.....
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03.12.2022 06:40 Відповісти
А їм "насрать"!!!
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03.12.2022 06:54 Відповісти
Ну якщо какашки, то до ворожки не ходи, знамо хто
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03.12.2022 06:53 Відповісти
Ще років та к із 40 тому розповідав мені наш водій, як у 1939 році він, малий пацан , сидів під столом в своїй карпатській хаті, а дід і батько про щось тихо розмовляли. " Слухай Петре,- сказав дід,- та як тоті москалі си сюди ввірвуть-вони все засеруть". Хлопчик прийшов в жах : " Як то засеруть?"... І треба ж такому статися, що в кінці вересня 1939 до їхньої хати заселили взвод москальні. Встав рано, на другий день, хлопчик до школи, відкрив двері......, а кругом ( на порозі, на сходах, на доріжці-все засрано!!!!! Там де Раша і рашня-все засрано!
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03.12.2022 07:00 Відповісти
Згадує мешканка с. Тершів Старосамбірського району Львівської області пані Ірина.,до хати якої у вересні 1939 року теж підселили на постой взвод " аслабанітєлєй". Так ті і на вулицю не виходили, а лазили сцяти і срати на стрих в коробки, якісь куфри, ведра, аж поки цей їхній смердючий субстрат не перелився на стелю, яка однієї ночі зі страшним грюкотом впала їм на голови. Нарано уся ця шобла перелізла у хату сусіда. Звісно для чого. Засирати....
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03.12.2022 07:10 Відповісти
мабуть за цей участок відповідає якутський шаман - скульптор
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03.12.2022 07:42 Відповісти
один знайомий в роках так 80 х разок зїздив з першою жінкою до її батьків в раїсю, що більше добило, каже, це відсутність туалету та привичка срати " с крильца"...більше не їздив..
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03.12.2022 07:46 Відповісти
це у прігожинских ПЄТУХІв зашкварєних лайно випадає з дуп
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03.12.2022 08:00 Відповісти
В детстве я знал одного "ветерана", который любил собирать во дворе детвору и рассказывать истории "пра вайну". Так вот самая любимая его история была про то, как он первым ворвался в бункер Гитлера и насрал в его личную золотую пепельницу
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03.12.2022 08:25 Відповісти
Забруднити знадвору стіни і двері - не значить осквернити будинок.
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03.12.2022 08:59 Відповісти
.
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03.12.2022 09:05 Відповісти
Нехай папа і з ним весь захід милується "високодуховністю" вялікой парашки: це і є рівень "свєрхдєржави".
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03.12.2022 09:19 Відповісти
Ой, а хто ж це зробив???
Супердержава та її суперславні вчинки
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03.12.2022 09:26 Відповісти
Кацапський підпис.
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03.12.2022 10:10 Відповісти
 
 