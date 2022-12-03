Будинок українського посла у Ватикані Юраша осквернили: забруднили екскрементами
Невідомі проникли до будинку посла України у Ватикані Андрія Юраша та забруднили вхідні двері, сходи та стіни екскрементами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
"Ми не знаємо, хто фізично вчинив вандалізм, але ми можемо уявити, хто замовив усе це", - наголосив Юраш.
На запитання, чи не лягає підозра на Кремль, посол відповів: "Я так думаю, прямо чи опосередковано, це скоординована кампанія та подібних епізодів, що сталися в Європі, близько десяти".
За його словами, заходи безпеки українських диппредставництв буде посилено, поліція обов'язково втрутиться і знайде винних.
Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриді надійшов конверт, що вибухнув у руках коменданта.
Загалом в Іспанії виявили вже шість конвертів із вибухівкою. За словами глави МЗС України, українські посольства останнім часом 17 разів отримували різні посилки та листи з погрозами, а також вибуховими речовинами.
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"Мы в Европах побывали
И дела там ладили:
На перила мы насрали
И в рояль нагадили!"
Те ж саме було і в Афганістані Тепер повторилося в Україні - у товариша в селі під Черніговом батьківська хата стоїть Він її як "заміську дачу" використовував Прийшли і напаскудили прямо на стіл
Ну а тепер повернули "скрепу" і в ******* Європу
Супердержава та її суперславні вчинки