Сенатори США проведуть секретну нараду щодо допомоги Україні, - CNN

На тлі прагнення адміністрації президента США Джо Байдена збільшити допомогу Україні американські сенатори проведуть наступної середи секретний брифінг.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Ця зустріч відбудеться в той час, коли Білий Дім наполягає на наданні Україні додаткової допомоги у розмірі 37 мільярдів доларів. Допомога може бути включена до зведеного законопроекту на кінець року, який мають схвалити до 16 грудня.

Досі незрозуміло, чи укладе адміністрація Байдена угоду щодо гігантського комплексного пакета, або їй доведеться погодитися на тимчасову резолюцію про фінансування федеральних агентств на торішньому рівні - проти чого застерігає Пентагон, йдеться в публікації.

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Згідно з інформаційним бюлетенем, опублікованим минулого місяця CNN, запит на фінансування України розподілено між чотирма урядовими відомствами США.

Фінансування "забезпечить Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідні їй для самозахисту, і щоб уразливі категорії населення продовжували отримувати рятувальну допомогу", - зазначається у листі директора Управління та бюджету Шаланди Янг, направленому спікеру палати представників Ненсі Пелосі.

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За її словами, у ньому також розглядається гостра нестача продовольства та енергії, спричинена повномасштабною військовою агресією РФ та масованими ракетними ударами.

Відповідно до фактичного бюлетеня, розбивка виглядає так: