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Сенатори США проведуть секретну нараду щодо допомоги Україні, - CNN

сша,сенат,конгрес

На тлі прагнення адміністрації президента США Джо Байдена збільшити допомогу Україні американські сенатори проведуть наступної середи секретний брифінг.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Ця зустріч відбудеться в той час, коли Білий Дім наполягає на наданні Україні додаткової допомоги у розмірі 37 мільярдів доларів. Допомога може бути включена до зведеного законопроекту на кінець року, який мають схвалити до 16 грудня.

Досі незрозуміло, чи укладе адміністрація Байдена угоду щодо гігантського комплексного пакета, або їй доведеться погодитися на тимчасову резолюцію про фінансування федеральних агентств на торішньому рівні - проти чого застерігає Пентагон, йдеться в публікації.

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Згідно з інформаційним бюлетенем, опублікованим минулого місяця CNN, запит на фінансування України розподілено між чотирма урядовими відомствами США.

Фінансування "забезпечить Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідні їй для самозахисту, і щоб уразливі категорії населення продовжували отримувати рятувальну допомогу", - зазначається у листі директора Управління та бюджету Шаланди Янг, направленому спікеру палати представників Ненсі Пелосі.

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За її словами, у ньому також розглядається гостра нестача продовольства та енергії, спричинена повномасштабною військовою агресією РФ та масованими ракетними ударами.

Відповідно до фактичного бюлетеня, розбивка виглядає так:

  • 21,7 мільярда доларів для Міністерства оборони, які будуть витрачені на "обладнання для України, поповнення запасів Міністерства оборони, а також на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки".
  • 14,5 млрд доларів для Державного департаменту на "пряму бюджетну підтримку України, критично важливі інвестиції під час війни, допомогу у забезпеченні безпеки, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу".
  • 626 мільйонів доларів для Міністерства енергетики "для підтримки ядерної безпеки України та для модернізації Стратегічного нафтового резерву".
  • 900 мільйонів доларів для Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб "для надання стандартної медичної допомоги та допоміжних послуг українським умовно-достроково звільненим".

Автор: 

допомога (8294) США (22512) Сенат США (597)


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Топ коментарі
+13
Сенат , как и палата представителей единодушна в поддержки Украины.

вопрос будет стоять только в плоскости ускорения и усиление поставок.
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03.12.2022 07:09
+10
пАнове Американські Сенатори! Ви-патріоти Сполучених Штатів Америки! Тож, вважайте що ми-Україна Є ЩЕ ОДИН ВАШ ШТАТ! Допоможіть закінчити війну зі слугами Сатани. Заплануйте 37 млрд долларів на ці цілі! З повагою громадяни України!!!
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03.12.2022 07:12
+9
+ 100!
Дякуємо, Америка!
Ми ніколи не забудемо вашої допомоги - Україна ваш самий вірний союзник в Європі
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03.12.2022 08:50
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В 07:06 сонце ще не прокинулось а в зелебоби вже загострення?
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03.12.2022 10:32 Відповісти
Йди до мацковських папів, вони тобі шеколяду намісять
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03.12.2022 10:54 Відповісти
Сенат , как и палата представителей единодушна в поддержки Украины.

вопрос будет стоять только в плоскости ускорения и усиление поставок.
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03.12.2022 07:09 Відповісти
пАнове Американські Сенатори! Ви-патріоти Сполучених Штатів Америки! Тож, вважайте що ми-Україна Є ЩЕ ОДИН ВАШ ШТАТ! Допоможіть закінчити війну зі слугами Сатани. Заплануйте 37 млрд долларів на ці цілі! З повагою громадяни України!!!
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03.12.2022 07:12 Відповісти
+ 100!
Дякуємо, Америка!
Ми ніколи не забудемо вашої допомоги - Україна ваш самий вірний союзник в Європі
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03.12.2022 08:50 Відповісти
Суперсекретно: вже знають всі
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03.12.2022 07:25 Відповісти
Ну такии секрет для малєнькіх .
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03.12.2022 07:28 Відповісти
нужно подумать, как вырвать жало у плеши©
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03.12.2022 08:31 Відповісти
"дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі"
Сер Уінстон Черчиль
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03.12.2022 08:51 Відповісти
Місяць тому писали,що 37млрд-це допомога на весь 2023 рік,а зараз пишуть,що це якась додаткова
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03.12.2022 11:32 Відповісти
в цих грошах знову закладено витрати на зовсім не пов'язані з Україною речі. Мабуть, через це хочуть переговорити, бо Байден з компанією ще той фанат протягувати питання "ліві" поряд з допомогою Україні, тобто свою "хотелки" із соціально і політично значущими питаннями.
Наприклад:
- 4,5 млрд доларів для Державного департаменту на "пряму бюджетну підтримку України, критично важливі інвестиції під час війни і допомогу у забезпеченні безпеки, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу". Це ж зовсім не стосується України і ще цікаві пропорції розподілу цих коштів. А о може бути... Україні 1 млрд. а на інші статті по цій сумі 3,5 млрд.

І так по всім іншим сумам. Там, я з досвіду, буде багато такого, що України навіть дотично не стосується. Просто демократи-комуністи (старпери - капець, який ейджизм ) з демократами-комсомольцями (ленінці-троцкісти і т.п. ) борються з республіканцями за місце під сонцем, тобто за посаду Президента США.
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03.12.2022 12:41 Відповісти
лучше б дали норм. ПВО и оружие средней и дальней дальности
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03.12.2022 16:12 Відповісти
Почитал я немного про эти 37 лярдов.... Вкратце могу сказать только одно. Не только у нас умеют дерибанить госбабло между министерствами. Если напрямую Украине перепадет хоть 10% от этого и то будет хорошо. Это конечно лучше чем ничего и за это спасибо, но цифра звучит слишком пафосно.
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03.12.2022 18:14 Відповісти
Танки, літаки і гелікоптери потрібні Україні більш за все, звісно окрім ракет середньої дальності.
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03.12.2022 20:45 Відповісти
У дужках те що є на військових складах Америки, зверху те що є у армії США
Соромно за Байдена і держоргани США що цю зброю не дають, хоча можуть,
а тим часом наша піхота гине у ближніх боях і із за арти кацапів
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03.12.2022 20:48 Відповісти
Розповсюджуйте цю інформацію, може діло буде.
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03.12.2022 20:49 Відповісти
Очень важно принять именно законопроект, а не резолюцию. В резолюцию не может попасть финансирование Украины.
Трамписты в конгрессе будут сейчас из штанов вылазить, чтобы не дать принять этот законопроект в декабре и оставить Украину без помощи.
Они надеются, что в следующем году, когда у республиканцев будет+9 в конгрессе, помощь Украине будет заморожена и заговорена бюрократическими процедурами.
Ближайшие две недели -это действительно поворотный момент в этой войне. Даже кратковременный срыв поставок из США будет иметь катастрофические последствия для фронта.
Надо держать кулаки, чтобы у пособников клоуна ничего не получилось и чтобы демократы и адекватная часть республиканцев, проголосовала за законопроект.
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03.12.2022 23:15 Відповісти
Будуть обговорювати в тому числі і художества Гнусавого, Ермака та Агрохімії. В сенаті раніше було 11 мазохістів Трампа. Вони тільки тріщали як ворони взимку біля полігону твердих відходів. Все обійдеться. Одне радує, що і конгресмени і сенатори не змішують поняття зелена шваль і Україна.
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04.12.2022 02:09 Відповісти
Що ж це за "секретність", коли про нього будь-яка собака знає? І який же може буть Бр́ифінг (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. briefing) - короткий публічний виступ, на якому учасники певних подій або заходів надають інформацію про поточний перебіг справ, позиції сторін, повідомляють раніше невідомі деталі та відповідають на питання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82 журналістів - якщо він "секретний?!!!
Тут вбачається наявність "ДЛБЙБа - або в перекладачі, або в "писарчуку" який статтю писав Про наявність його в урядових колах США мало віриться
Може йшлося про "закриту нараду"?
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04.12.2022 05:28 Відповісти
 
 