Сенатори США проведуть секретну нараду щодо допомоги Україні, - CNN
На тлі прагнення адміністрації президента США Джо Байдена збільшити допомогу Україні американські сенатори проведуть наступної середи секретний брифінг.
Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Ця зустріч відбудеться в той час, коли Білий Дім наполягає на наданні Україні додаткової допомоги у розмірі 37 мільярдів доларів. Допомога може бути включена до зведеного законопроекту на кінець року, який мають схвалити до 16 грудня.
Досі незрозуміло, чи укладе адміністрація Байдена угоду щодо гігантського комплексного пакета, або їй доведеться погодитися на тимчасову резолюцію про фінансування федеральних агентств на торішньому рівні - проти чого застерігає Пентагон, йдеться в публікації.
Згідно з інформаційним бюлетенем, опублікованим минулого місяця CNN, запит на фінансування України розподілено між чотирма урядовими відомствами США.
Фінансування "забезпечить Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідні їй для самозахисту, і щоб уразливі категорії населення продовжували отримувати рятувальну допомогу", - зазначається у листі директора Управління та бюджету Шаланди Янг, направленому спікеру палати представників Ненсі Пелосі.
За її словами, у ньому також розглядається гостра нестача продовольства та енергії, спричинена повномасштабною військовою агресією РФ та масованими ракетними ударами.
Відповідно до фактичного бюлетеня, розбивка виглядає так:
- 21,7 мільярда доларів для Міністерства оборони, які будуть витрачені на "обладнання для України, поповнення запасів Міністерства оборони, а також на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки".
- 14,5 млрд доларів для Державного департаменту на "пряму бюджетну підтримку України, критично важливі інвестиції під час війни, допомогу у забезпеченні безпеки, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу".
- 626 мільйонів доларів для Міністерства енергетики "для підтримки ядерної безпеки України та для модернізації Стратегічного нафтового резерву".
- 900 мільйонів доларів для Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб "для надання стандартної медичної допомоги та допоміжних послуг українським умовно-достроково звільненим".
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вопрос будет стоять только в плоскости ускорения и усиление поставок.
Дякуємо, Америка!
Ми ніколи не забудемо вашої допомоги - Україна ваш самий вірний союзник в Європі
Сер Уінстон Черчиль
Наприклад:
- 4,5 млрд доларів для Державного департаменту на "пряму бюджетну підтримку України, критично важливі інвестиції під час війни і допомогу у забезпеченні безпеки, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу". Це ж зовсім не стосується України і ще цікаві пропорції розподілу цих коштів. А о може бути... Україні 1 млрд. а на інші статті по цій сумі 3,5 млрд.
І так по всім іншим сумам. Там, я з досвіду, буде багато такого, що України навіть дотично не стосується. Просто демократи-комуністи (старпери - капець, який ейджизм ) з демократами-комсомольцями (ленінці-троцкісти і т.п. ) борються з республіканцями за місце під сонцем, тобто за посаду Президента США.
Соромно за Байдена і держоргани США що цю зброю не дають, хоча можуть,
а тим часом наша піхота гине у ближніх боях і із за арти кацапів
Трамписты в конгрессе будут сейчас из штанов вылазить, чтобы не дать принять этот законопроект в декабре и оставить Украину без помощи.
Они надеются, что в следующем году, когда у республиканцев будет+9 в конгрессе, помощь Украине будет заморожена и заговорена бюрократическими процедурами.
Ближайшие две недели -это действительно поворотный момент в этой войне. Даже кратковременный срыв поставок из США будет иметь катастрофические последствия для фронта.
Надо держать кулаки, чтобы у пособников клоуна ничего не получилось и чтобы демократы и адекватная часть республиканцев, проголосовала за законопроект.
Тут вбачається наявність "ДЛБЙБа - або в перекладачі, або в "писарчуку" який статтю писав Про наявність його в урядових колах США мало віриться
Може йшлося про "закриту нараду"?