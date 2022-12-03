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У Великій Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, - ЗМІ

михайло,фрідман

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) затримало російського мільярдера Михайла Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, згодом його звільнили під заставу.

Про це пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

"NCA провело масштабну операцію з арешту багатого російського бізнесмена за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ та змові з метою дачі неправдивих свідчень", - йдеться у повідомленні Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великої Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фрідман звернувся до Мінфіну Великої Британії для розблокування $1 млрд на докапіталізацію "Альфа-Банку Україна"

Повідомляється, що 58-річний бізнесмен був затриманий у четвер 1 грудня у своїй багатомільйонній резиденції в Лондоні.

Крім того, затримали ще двох осіб. 35-річний чоловік, який працював у цьому будинку, був затриманий неподалік за підозрою у відмиванні грошей та перешкоджанні офіцеру NCA. Він виходив з будинку з сумкою, в якій було виявлено тисячі фунтів стерлінгів готівкою.

Інший чоловік, віком 39 років, колишній бойфренд теперішньої партнерки бізнесмена, був заарештований у своєму будинку в Пімліко, Лондон, за відмивання грошей та змову з метою шахрайства.

В операції у лондонському будинку бізнесмена було задіяно понад 50 офіцерів. За результатами масштабних обшуків, проведених слідчими NCA, було вилучено низку цифрових пристроїв та значну кількість готівки.

Всі троє осіб були допитані NCA та звільнені під заставу.

За даними трьох джерел УП в бізнес-колах, мова йде про Михайла Фрідмана.

Джерела УП в оточенні олігарха повідомили, що він перебуває вдома у Лондоні.

Автор: 

арешт (2520) Велика Британія (5549) Михайло Фрідман (170)


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Топ коментарі
+8
Арахаміїї там не було?
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03.12.2022 17:06
+8
Вот... Вроде и новость так себе. Но очень важная. Неотвратимость наказания. Вот чего они реально боятся. Сколько бы бабла у тебя не было, за все рано или поздно придется ответить. Как смерть. Неизбежно. Но ответственность наступит при жизни.
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03.12.2022 17:10
+7
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03.12.2022 17:37
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Мільярдера тяжко заарканити .
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03.12.2022 16:56 Відповісти
а навіщо? шушики...шушики віддасть і гут!
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03.12.2022 17:26 Відповісти
А в воюючій з мордором Україні, громодянином якої і є фрідман, за нього топить некто роман шпек, обіцяючи 1 млрд грн. наче в бюджет, в той же час діє по повній, грабуючи українців фрідмановський альфа-банк з російським капіталом і походженням. Міліард як виявилось можна конфіскувати і так, а якщо націоналізувати альфа-банк, то і більше.
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03.12.2022 17:00 Відповісти
из шпека лоббист никакой, фридману надо было с арахамией договариваться. Дороже, конечно, но надёжнее.
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03.12.2022 17:09 Відповісти
Згоден, шпек фінаніст/ є земляком фрідмана обоє зі Львова/, а охламідія факір, у якого б вийшло все, від миру з мордором до виділення США озброєння або виділення з бюджету любих коштів.
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03.12.2022 17:14 Відповісти
как вы завуалированно назвали того, кто имеет население в голову и карманы )) Надо взять на вооружение.
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03.12.2022 17:25 Відповісти
Да альфа-банк якій дере три шкіри з українців, у нас кришують всі і НБУ і захист прав споживачів і суди по повній, хоча він не має права тут працювати як банк з російськими засновниками, головний з яких фрідман.
Може з Лондона прийде можливість працювати українським законам. У випадку з Платінумом- банком, така справедливість прийшла з Ізраїлю, засновник якого в Україні витворяв все , що хотів, а от в Ізраїлі його зразу опустили в буцегарню і вся цепочка посипалася.
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03.12.2022 17:36 Відповісти
не придет такая возможность ни из каких лондонов и вашингтонов. Это выбор исключительно избирателей, которые избирают менеджера, которій в свою очередь может назначить главным казначеем страны организатора "майнлского" схематоза кидка вкладчиков. Из Лондона можно только Гонтареву назад выписать. Но это уже не при этой власти.
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03.12.2022 17:44 Відповісти
Да банки роблять в Україні те, що немає ніде в світі, включаючи Болівію і Бурунді. Уявляю. що фрідман робив на московщині з рядовими орками.
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03.12.2022 17:53 Відповісти
Выписать - это с какой целью. Гонтарева....Гонтарева... то не та ли которая помогла Бене кинуть страну на 5.5 млрд. баксов?
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03.12.2022 18:12 Відповісти
плазмой контузило?
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03.12.2022 18:18 Відповісти
Арахаміїї там не було?
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03.12.2022 17:06 Відповісти
Вчасно втік!
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03.12.2022 17:10 Відповісти
Вот... Вроде и новость так себе. Но очень важная. Неотвратимость наказания. Вот чего они реально боятся. Сколько бы бабла у тебя не было, за все рано или поздно придется ответить. Как смерть. Неизбежно. Но ответственность наступит при жизни.
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03.12.2022 17:10 Відповісти
может отпетлять. Как абрамович
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03.12.2022 17:18 Відповісти
Абрамович умнее Фридмана видимо.
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03.12.2022 17:56 Відповісти
Куда макшанє смотрят?!
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03.12.2022 17:21 Відповісти
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03.12.2022 17:37 Відповісти
Фрідман родом зі Львова. тому в світлинах ніяких сенацій.
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03.12.2022 18:48 Відповісти
та какая ж тут сенсация? это ж так... напоминание.
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03.12.2022 18:50 Відповісти
обдер кацапію... а в рідні краї все одно тягне...
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03.12.2022 18:57 Відповісти
родные - там, где бабло.
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03.12.2022 19:05 Відповісти
і тільки в Україні зелені падлюки вигоражують цю потвору та не конфисковують його активи альфа банк....не здивуюсь якщо він вже громадянин України по таємному указу зелі
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03.12.2022 17:38 Відповісти
Пятерочка за уход от санкций
https://www.youtube.com/watch?v=M0J4M0RdAhU
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03.12.2022 18:24 Відповісти
Чекаємо, продовження серіала: " арахамія поспішає на допомогу"...
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03.12.2022 18:49 Відповісти
А його "Моршинською" всі супермаркети завалені
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03.12.2022 18:55 Відповісти
"По подозрению" - ну йо кы лы мы ны . . .
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03.12.2022 20:13 Відповісти
Британська юридична система зістриже з Фрідмана всю лишню вовну. А Арахамія..., йому лишиться тільки себе в гузно поцілювати, і то для нього забагато.
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03.12.2022 20:14 Відповісти
Лондоне задержали такого себе Михаила Фридмана, основателья холдинга «Альфа -групп», которую у нас знают по оНа таких деятелях как рас и выстраивался рейх нынешнего полу-фюрера и они являются стержнем «русского мира». В самом деле, имена этих людей, как раз и являются негласным знаменем нынешнего режима дному из активов этой группы, в лиц Альфа-банка.
В общем, бриллиантовую крутизну прутина уже начинают винтить как скотов, связанных с наркобизнесом или торговлей людьми. Теперь можно говорить однозначно, что их статус неприкасаемых, который подпитывался личной крутизной фюрера, уже кончился и начался процесс возвращения с небес на землю. Похоже на то, что потеря статуса это всего лишь анонс к потере бабла/
https://defence-line.org/2022/12/bez-statusa-ili-pervyj-poshel/
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03.12.2022 21:32 Відповісти
Звільняти під грошову заставу того, кого підозрюють у відмиванні грошей - це певно такий тонкий англійський гумор
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03.12.2022 21:56 Відповісти
В Лондоне тысячи российских воров которые покупают королевские дворцы, которые в РФ объявлены в международный розыск. А схватили Фридмана который пытается помочь Украине.
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04.12.2022 00:41 Відповісти
 
 