У Великій Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, - ЗМІ

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) затримало російського мільярдера Михайла Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, згодом його звільнили під заставу.

Про це пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

"NCA провело масштабну операцію з арешту багатого російського бізнесмена за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ та змові з метою дачі неправдивих свідчень", - йдеться у повідомленні Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великої Британії.

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Повідомляється, що 58-річний бізнесмен був затриманий у четвер 1 грудня у своїй багатомільйонній резиденції в Лондоні.

Крім того, затримали ще двох осіб. 35-річний чоловік, який працював у цьому будинку, був затриманий неподалік за підозрою у відмиванні грошей та перешкоджанні офіцеру NCA. Він виходив з будинку з сумкою, в якій було виявлено тисячі фунтів стерлінгів готівкою.

Інший чоловік, віком 39 років, колишній бойфренд теперішньої партнерки бізнесмена, був заарештований у своєму будинку в Пімліко, Лондон, за відмивання грошей та змову з метою шахрайства.

В операції у лондонському будинку бізнесмена було задіяно понад 50 офіцерів. За результатами масштабних обшуків, проведених слідчими NCA, було вилучено низку цифрових пристроїв та значну кількість готівки.

Всі троє осіб були допитані NCA та звільнені під заставу.

За даними трьох джерел УП в бізнес-колах, мова йде про Михайла Фрідмана.

Джерела УП в оточенні олігарха повідомили, що він перебуває вдома у Лондоні.