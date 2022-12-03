В Великобритании задержали и отпустили под залог российского миллиардера Фридмана по подозрению в отмывании денег, - СМИ
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) задержало российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег, он был освобожден под залог.
Об этом пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.
"NCA провело масштабную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний", - говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании.
Сообщается, что 58-летний бизнесмен был задержан в четверг 1 декабря в своей многомиллионной резиденции в Лондоне.
Кроме того, задержали еще двух человек. 35-летний мужчина, который работал в этом доме, был задержан неподалеку по подозрению в отмывании денег и препятствовании офицеру NCA. Он выходил из дома с сумкой, в которой были обнаружены тысячи фунтов стерлингов наличными.
Другой мужчина 39 лет, бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, был арестован в своем доме в Пимлико, Лондон, за отмывание денег и заговор с целью мошенничества.
В операции в лондонском доме бизнесмена было задействовано более 50 офицеров. По результатам масштабных обысков, проведенных следователями NCA, был изъят ряд цифровых устройств и значительное количество наличных.
Все три человека были допрошены NCA и освобождены под залог.
По данным трех источников УП в бизнес-кругах, речь идет о Михаиле Фридмане.
Источники УП в окружении олигарха сообщили, что он находится дома в Лондоне.
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Може з Лондона прийде можливість працювати українським законам. У випадку з Платінумом- банком, така справедливість прийшла з Ізраїлю, засновник якого в Україні витворяв все , що хотів, а от в Ізраїлі його зразу опустили в буцегарню і вся цепочка посипалася.
https://www.youtube.com/watch?v=M0J4M0RdAhU
В общем, бриллиантовую крутизну прутина уже начинают винтить как скотов, связанных с наркобизнесом или торговлей людьми. Теперь можно говорить однозначно, что их статус неприкасаемых, который подпитывался личной крутизной фюрера, уже кончился и начался процесс возвращения с небес на землю. Похоже на то, что потеря статуса это всего лишь анонс к потере бабла/
https://defence-line.org/2022/12/bez-statusa-ili-pervyj-poshel/