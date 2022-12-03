РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12315 посетителей онлайн
Новости
6 044 32

В Великобритании задержали и отпустили под залог российского миллиардера Фридмана по подозрению в отмывании денег, - СМИ

михайло,фрідман

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) задержало российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег, он был освобожден под залог.

Об этом пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

"NCA провело масштабную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний", - говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании.

Сообщается, что 58-летний бизнесмен был задержан в четверг 1 декабря в своей многомиллионной резиденции в Лондоне.

Кроме того, задержали еще двух человек. 35-летний мужчина, который работал в этом доме, был задержан неподалеку по подозрению в отмывании денег и препятствовании офицеру NCA. Он выходил из дома с сумкой, в которой были обнаружены тысячи фунтов стерлингов наличными.

Другой мужчина 39 лет, бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, был арестован в своем доме в Пимлико, Лондон, за отмывание денег и заговор с целью мошенничества.

Читайте также: Из санкционного списка ЕС исчезли сестра Усманова, Жириновский и бывшая супруга Фридмана

В операции в лондонском доме бизнесмена было задействовано более 50 офицеров. По результатам масштабных обысков, проведенных следователями NCA, был изъят ряд цифровых устройств и значительное количество наличных.

Все три человека были допрошены NCA и освобождены под залог.

По данным трех источников УП в бизнес-кругах, речь идет о Михаиле Фридмане. 

Источники УП в окружении олигарха сообщили, что он находится дома в Лондоне.

Читайте также: Российский олигарх Фридман предлагает Украине $1 млрд, чтобы избавиться от санкций, - WSJ

Автор: 

арест (10454) Великобритания (4927) Михаил Фридман (22)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Арахаміїї там не було?
показать весь комментарий
03.12.2022 17:06
+8
Вот... Вроде и новость так себе. Но очень важная. Неотвратимость наказания. Вот чего они реально боятся. Сколько бы бабла у тебя не было, за все рано или поздно придется ответить. Как смерть. Неизбежно. Но ответственность наступит при жизни.
показать весь комментарий
03.12.2022 17:10
+7
показать весь комментарий
03.12.2022 17:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мільярдера тяжко заарканити .
показать весь комментарий
03.12.2022 16:56 Ответить
а навіщо? шушики...шушики віддасть і гут!
показать весь комментарий
03.12.2022 17:26 Ответить
А в воюючій з мордором Україні, громодянином якої і є фрідман, за нього топить некто роман шпек, обіцяючи 1 млрд грн. наче в бюджет, в той же час діє по повній, грабуючи українців фрідмановський альфа-банк з російським капіталом і походженням. Міліард як виявилось можна конфіскувати і так, а якщо націоналізувати альфа-банк, то і більше.
показать весь комментарий
03.12.2022 17:00 Ответить
из шпека лоббист никакой, фридману надо было с арахамией договариваться. Дороже, конечно, но надёжнее.
показать весь комментарий
03.12.2022 17:09 Ответить
Згоден, шпек фінаніст/ є земляком фрідмана обоє зі Львова/, а охламідія факір, у якого б вийшло все, від миру з мордором до виділення США озброєння або виділення з бюджету любих коштів.
показать весь комментарий
03.12.2022 17:14 Ответить
как вы завуалированно назвали того, кто имеет население в голову и карманы )) Надо взять на вооружение.
показать весь комментарий
03.12.2022 17:25 Ответить
Да альфа-банк якій дере три шкіри з українців, у нас кришують всі і НБУ і захист прав споживачів і суди по повній, хоча він не має права тут працювати як банк з російськими засновниками, головний з яких фрідман.
Може з Лондона прийде можливість працювати українським законам. У випадку з Платінумом- банком, така справедливість прийшла з Ізраїлю, засновник якого в Україні витворяв все , що хотів, а от в Ізраїлі його зразу опустили в буцегарню і вся цепочка посипалася.
показать весь комментарий
03.12.2022 17:36 Ответить
не придет такая возможность ни из каких лондонов и вашингтонов. Это выбор исключительно избирателей, которые избирают менеджера, которій в свою очередь может назначить главным казначеем страны организатора "майнлского" схематоза кидка вкладчиков. Из Лондона можно только Гонтареву назад выписать. Но это уже не при этой власти.
показать весь комментарий
03.12.2022 17:44 Ответить
Да банки роблять в Україні те, що немає ніде в світі, включаючи Болівію і Бурунді. Уявляю. що фрідман робив на московщині з рядовими орками.
показать весь комментарий
03.12.2022 17:53 Ответить
Выписать - это с какой целью. Гонтарева....Гонтарева... то не та ли которая помогла Бене кинуть страну на 5.5 млрд. баксов?
показать весь комментарий
03.12.2022 18:12 Ответить
плазмой контузило?
показать весь комментарий
03.12.2022 18:18 Ответить
Арахаміїї там не було?
показать весь комментарий
03.12.2022 17:06 Ответить
Вчасно втік!
показать весь комментарий
03.12.2022 17:10 Ответить
Вот... Вроде и новость так себе. Но очень важная. Неотвратимость наказания. Вот чего они реально боятся. Сколько бы бабла у тебя не было, за все рано или поздно придется ответить. Как смерть. Неизбежно. Но ответственность наступит при жизни.
показать весь комментарий
03.12.2022 17:10 Ответить
может отпетлять. Как абрамович
показать весь комментарий
03.12.2022 17:18 Ответить
Абрамович умнее Фридмана видимо.
показать весь комментарий
03.12.2022 17:56 Ответить
Куда макшанє смотрят?!
показать весь комментарий
03.12.2022 17:21 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2022 17:37 Ответить
Фрідман родом зі Львова. тому в світлинах ніяких сенацій.
показать весь комментарий
03.12.2022 18:48 Ответить
та какая ж тут сенсация? это ж так... напоминание.
показать весь комментарий
03.12.2022 18:50 Ответить
обдер кацапію... а в рідні краї все одно тягне...
показать весь комментарий
03.12.2022 18:57 Ответить
родные - там, где бабло.
показать весь комментарий
03.12.2022 19:05 Ответить
і тільки в Україні зелені падлюки вигоражують цю потвору та не конфисковують його активи альфа банк....не здивуюсь якщо він вже громадянин України по таємному указу зелі
показать весь комментарий
03.12.2022 17:38 Ответить
Пятерочка за уход от санкций
https://www.youtube.com/watch?v=M0J4M0RdAhU
показать весь комментарий
03.12.2022 18:24 Ответить
Чекаємо, продовження серіала: " арахамія поспішає на допомогу"...
показать весь комментарий
03.12.2022 18:49 Ответить
А його "Моршинською" всі супермаркети завалені
показать весь комментарий
03.12.2022 18:55 Ответить
"По подозрению" - ну йо кы лы мы ны . . .
показать весь комментарий
03.12.2022 20:13 Ответить
Британська юридична система зістриже з Фрідмана всю лишню вовну. А Арахамія..., йому лишиться тільки себе в гузно поцілювати, і то для нього забагато.
показать весь комментарий
03.12.2022 20:14 Ответить
Лондоне задержали такого себе Михаила Фридмана, основателья холдинга «Альфа -групп», которую у нас знают по оНа таких деятелях как рас и выстраивался рейх нынешнего полу-фюрера и они являются стержнем «русского мира». В самом деле, имена этих людей, как раз и являются негласным знаменем нынешнего режима дному из активов этой группы, в лиц Альфа-банка.
В общем, бриллиантовую крутизну прутина уже начинают винтить как скотов, связанных с наркобизнесом или торговлей людьми. Теперь можно говорить однозначно, что их статус неприкасаемых, который подпитывался личной крутизной фюрера, уже кончился и начался процесс возвращения с небес на землю. Похоже на то, что потеря статуса это всего лишь анонс к потере бабла/
https://defence-line.org/2022/12/bez-statusa-ili-pervyj-poshel/
показать весь комментарий
03.12.2022 21:32 Ответить
Звільняти під грошову заставу того, кого підозрюють у відмиванні грошей - це певно такий тонкий англійський гумор
показать весь комментарий
03.12.2022 21:56 Ответить
В Лондоне тысячи российских воров которые покупают королевские дворцы, которые в РФ объявлены в международный розыск. А схватили Фридмана который пытается помочь Украине.
показать весь комментарий
04.12.2022 00:41 Ответить
 
 