В Великобритании задержали и отпустили под залог российского миллиардера Фридмана по подозрению в отмывании денег, - СМИ

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) задержало российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег, он был освобожден под залог.

Об этом пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

"NCA провело масштабную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний", - говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании.

Сообщается, что 58-летний бизнесмен был задержан в четверг 1 декабря в своей многомиллионной резиденции в Лондоне.

Кроме того, задержали еще двух человек. 35-летний мужчина, который работал в этом доме, был задержан неподалеку по подозрению в отмывании денег и препятствовании офицеру NCA. Он выходил из дома с сумкой, в которой были обнаружены тысячи фунтов стерлингов наличными.

Другой мужчина 39 лет, бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, был арестован в своем доме в Пимлико, Лондон, за отмывание денег и заговор с целью мошенничества.

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В операции в лондонском доме бизнесмена было задействовано более 50 офицеров. По результатам масштабных обысков, проведенных следователями NCA, был изъят ряд цифровых устройств и значительное количество наличных.

Все три человека были допрошены NCA и освобождены под залог.

По данным трех источников УП в бизнес-кругах, речь идет о Михаиле Фридмане.

Источники УП в окружении олигарха сообщили, что он находится дома в Лондоне.

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