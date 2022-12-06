Нуланд припускає, що за ударами по російських аеродромах стоїть Україна
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд припустила, що українці стоять за ударами по російських аеродромах, і прямо звинуватила президента Росії Володимира Путіна у вчиненні воєнних злочинів - завданні ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України.
В інтерв’ю Крістіан Аманпур з CNN заступниця держсекретаря з політичних питань зазначила, що "ніхто не взяв на себе відповідальність" за удари безпілотників по російських базах у понеділок, передає Цензор.НЕТ.
"Але цілями були дуже точні бомбардувальники, які росіяни використовували для атак на критичну інфраструктуру", - вказала вона, зазначивши, що "український народ неймовірно інноваційний; вони створюють власні дрони, повітряні та морські, які є неймовірно ефективними".
Також Нуланд прямо звинуватила Володимира Путіна у воєнних злочинах.
"Те, що ми повинні пам’ятати, так це те, що Путін зараз приніс цю війну до кожного цивільного будинку, і це є воєнним злочином", – сказала вона.
Нуланд сказала, що Путін розпочав новий етап війни, зазначивши, що "коли він не зміг перемогти на полі бою, він вирішив спробувати заморозити Україну".
Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, вранці стало відомо, що на російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи.
Пізніше у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків інциденту на авіабазі "Дягілєво". На них можна побачити пошкоджений стратегічний бомбардувальник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Госдеп ее словами попытался отмежеваться.
Это не мы… это может быть Украина..
І таке, щоб кацапи вищали і радбез оон скликали!
Жодних дорікань з цього приводу, ніхто Україні не зробить (окрім кацапів звісно).
А зачем?
Это военные действия
(Слава ВСУ)) ибо нечем... а они... .......и это ж они еще не начинали бить !!!
Новости кулинарии.