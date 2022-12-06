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Новини Війна
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Нуланд припускає, що за ударами по російських аеродромах стоїть Україна

аеродром,авіабаза,maxar,енгельс

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд припустила, що українці стоять за ударами по російських аеродромах, і прямо звинуватила президента Росії Володимира Путіна у вчиненні воєнних злочинів - завданні ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України.

В інтерв’ю Крістіан Аманпур з CNN заступниця держсекретаря з політичних питань зазначила, що "ніхто не взяв на себе відповідальність" за удари безпілотників по російських базах у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Але цілями були дуже точні бомбардувальники, які росіяни використовували для атак на критичну інфраструктуру", - вказала вона, зазначивши, що "український народ неймовірно інноваційний; вони створюють власні дрони, повітряні та морські, які є неймовірно ефективними".

Також Нуланд прямо звинуватила Володимира Путіна у воєнних злочинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може розосередити свої бомбардувальники після ударів по аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс", - Reuters

"Те, що ми повинні пам’ятати, так це те, що Путін зараз приніс цю війну до кожного цивільного будинку, і це є воєнним злочином", – сказала вона.

Нуланд сказала, що Путін розпочав новий етап війни, зазначивши, що "коли він не зміг перемогти на полі бою, він вирішив спробувати заморозити Україну".

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, вранці стало відомо, що на російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи.

Пізніше у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків інциденту на авіабазі "Дягілєво". На них можна побачити пошкоджений стратегічний бомбардувальник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська база авіації "Енгельс-2" після вибуху 5 грудня. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

путін володимир (23773) росія (65007) аеродром (299) Нуланд Вікторія (175) воєнні злочини (1855)


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Топ коментарі
+14
А якщо і причетна Україна, то що? Кацапи нас обстрілюють як хочуть. А ми що , маємо в піддавки грати? Навпаки треба кацапам прямо заявити-будуть обстріли нашої цивільної інфраструктури то кацапня взагалі без бомбардувальників залишиться, і не тільки!
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06.12.2022 21:23
+13
Сподіваюсь, буде продовження!
І таке, щоб кацапи вищали і радбез оон скликали!
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06.12.2022 21:22
+10
Это не мы. Это они сами себя мозахисты кацапские.
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06.12.2022 21:19
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06.12.2022 21:16 Відповісти
Все как путлер : "нас там нет"
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06.12.2022 22:04 Відповісти
Нуланд- чиновник Госдепа.

Госдеп ее словами попытался отмежеваться.
Это не мы… это может быть Украина..
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06.12.2022 22:16 Відповісти
a možet Buriatija, ni? Mstit za svoix zadoxlyx čmogikiv.
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07.12.2022 05:07 Відповісти
Ага , а через три неділі Новий рік))
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06.12.2022 21:16 Відповісти
Это не мы. Это они сами себя мозахисты кацапские.
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06.12.2022 21:19 Відповісти
То шахіди замерзли і збилися налаштування.
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06.12.2022 21:37 Відповісти
Бреше!
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06.12.2022 21:19 Відповісти
Нє нуланд,то ДРГ Вейшнорії
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06.12.2022 21:37 Відповісти
Нах#й оце все обмусолювати? Ракети давайте,слизняки.
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06.12.2022 21:19 Відповісти
нас там нєт ...... вьі все врете......просто курить меньше нужно.....
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06.12.2022 21:20 Відповісти
ні, то кацапи самі себе, бо вже хочуть якось вийти з війни і вирішили почати потроху ліквідовувати те, чим можна завдавати значних ударів. Наступним буде Чорноморський флот. Потім - арсенали з б/к і т.д.
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06.12.2022 21:21 Відповісти
Сподіваюсь, буде продовження!
І таке, щоб кацапи вищали і радбез оон скликали!
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06.12.2022 21:22 Відповісти
А якщо і причетна Україна, то що? Кацапи нас обстрілюють як хочуть. А ми що , маємо в піддавки грати? Навпаки треба кацапам прямо заявити-будуть обстріли нашої цивільної інфраструктури то кацапня взагалі без бомбардувальників залишиться, і не тільки!
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06.12.2022 21:23 Відповісти
Це такий заголовок, на Цензорі з цим явні проблеми!
Жодних дорікань з цього приводу, ніхто Україні не зробить (окрім кацапів звісно).
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06.12.2022 21:27 Відповісти
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06.12.2022 21:26 Відповісти
Слава ЗЕ слава Залуєному Слава ЗСУ ! порохоботам до расєї матушки !
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06.12.2022 21:27 Відповісти
"Не стОит подозревать, если уверен".
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06.12.2022 21:28 Відповісти
"ніхто не взяв на себе відповідальність" за удари Джерело:
А зачем?
Это военные действия
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06.12.2022 21:30 Відповісти
та ну.... аткудава... у нас шо есть чем??? уже дали дальнобойное?
(Слава ВСУ)) ибо нечем... а они... .......и это ж они еще не начинали бить !!!
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06.12.2022 21:33 Відповісти
І до ворожки не ходи а хто б ше рішився проти рашки
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06.12.2022 21:35 Відповісти
У нас треть страны в руинах почти..А ей кажется..них себе..У нас уже убытков на 2 трлн минимум..,а мы бомбим силой мысли??Сцыкота вокруг..Нефть-газ-керогаз жрут, зерном заедают..
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06.12.2022 21:37 Відповісти
То єноти.
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06.12.2022 21:42 Відповісти
.вона зазначила, що "український народ неймовірно інноваційний; вони створюють власні дрони, повітряні та морські, які є неймовірно ефективними".
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06.12.2022 21:46 Відповісти
Ми намьок поняли, хай буде, що це наше оружиє, ми не проти
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06.12.2022 21:51 Відповісти
З кумом ввечері у гаражі зварганили. Так
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06.12.2022 22:55 Відповісти
ничего страшного,курят рюзке где попало
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06.12.2022 21:55 Відповісти
та я тоже нас в этом подозреваю.
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06.12.2022 21:55 Відповісти
Та ні, нас там нема!
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06.12.2022 22:02 Відповісти
Я не стріляв. Хоча хотів би, але це не рахується.
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06.12.2022 22:05 Відповісти
Курят в неположеном месте.Курите на здоровье. Приємна новина,чекаємо продовження.
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06.12.2022 22:09 Відповісти
Це неможливо ні читати, ні слухати. Таки зливають. Все повторюється як в 14: занепокоєння, всі як один, ну не надо так, ''договоріться'', і всі продовжують торгувати з кацапами, а влада тоді і проукраїнська, і і проєсівська, і пронатівська, на відміну від цього лайна
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06.12.2022 22:58 Відповісти
Да, да, ето укрАінскає певео...
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06.12.2022 23:31 Відповісти
Пані Нуланд дуже дипломатично познущалась над ФСБешним шоблом. Далі буде
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06.12.2022 23:50 Відповісти
Есть булочки с маком, а есть с дальностью 1000 км.
Новости кулинарии.
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06.12.2022 23:57 Відповісти
США проводят изолиционистскую политику ещё с времён Рузвельта..им по пофиг что делается в Мире и Европе...да и во Вторую Мировую вступили только из за разгрома в Перл-Харбор,японцы типа заставили...
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07.12.2022 01:03 Відповісти
 
 