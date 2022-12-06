Нуланд припускає, що за ударами по російських аеродромах стоїть Україна

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд припустила, що українці стоять за ударами по російських аеродромах, і прямо звинуватила президента Росії Володимира Путіна у вчиненні воєнних злочинів - завданні ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України.

В інтерв’ю Крістіан Аманпур з CNN заступниця держсекретаря з політичних питань зазначила, що "ніхто не взяв на себе відповідальність" за удари безпілотників по російських базах у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Але цілями були дуже точні бомбардувальники, які росіяни використовували для атак на критичну інфраструктуру", - вказала вона, зазначивши, що "український народ неймовірно інноваційний; вони створюють власні дрони, повітряні та морські, які є неймовірно ефективними".

Також Нуланд прямо звинуватила Володимира Путіна у воєнних злочинах.

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"Те, що ми повинні пам’ятати, так це те, що Путін зараз приніс цю війну до кожного цивільного будинку, і це є воєнним злочином", – сказала вона.

Нуланд сказала, що Путін розпочав новий етап війни, зазначивши, що "коли він не зміг перемогти на полі бою, він вирішив спробувати заморозити Україну".

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, вранці стало відомо, що на російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи.

Пізніше у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків інциденту на авіабазі "Дягілєво". На них можна побачити пошкоджений стратегічний бомбардувальник.

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