Російські ракетні атаки свідчать, що Путін не зацікавлений у дипломатії, - представниця США Карті на Радбезі ООН

Російська війна в Україні призвела до найбільшої міграційної кризи з часу Другої світової війни, а також призводить до загострення проблем голоду у світі.

Про це під час спеціального засідання Ради Безпеки ООН з питань гуманітарної ситуації в Україні заявила представниця США Ліза Карті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За її словами, за час повномасштабної війни міжнародні агенції змогли надати допомогу 6 мільйонам українців на понад мільярд доларів. Однак, вона зазначила, що потрібно робити більше на тлі ударів Росії по цивільних об'єктах та інфраструктурі.

Карті, а також представники низки західних країн на засіданні Радбезу ООН вкотре засудили російські атаки й відзначили "надзвичайну стійкість народу України".

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"Під час останнього візиту до Києва посолки США в ООН Лінди Томас-Грінфілд президент Зеленський сказав їй, що він прагне справедливого миру, заснованого на принципах Статуту ООН, і це те, що захищає і підтримує ця Рада", - сказала Карті, яка очолює представництво США в економічній та соціальній раді ООН.

"Президент Путін посилює бомбардування української інфраструктури, що свідчить про те, що він не має щирого інтересу у переговорах чи змістовній дипломатії. Натомість він намагається зламати волю України до боротьби, скидаючи на них бомби й змушуючи замерзати, щоб змусити їх підкоритись. Але йому це не вдасться, тому що Україна бореться за свою свободу, за майбутнє своїх дітей. І ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти зберегти надію в Україні", - підкреслила Карті.

Нагадаємо, 5 грудня відбулась восьма масована ракетна атака Росії на українські енергетичні об’єкти. За даними Повітряних сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами.

Зафіксовано влучання російських ракет по об’єктах енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Внаслідок масованої російської ракетної атаки у понеділок без світла залишилася Сумська область, Житомир та ряд інших міст, в Одесі та Кривому Розі відключилося централізоване водопостачання.

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