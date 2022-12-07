Росіяни створили десятки фейкових Telegram-каналів ДТЕК, - заява компанії

Компанія ДТЕК попереджає про десятки фейкових Telegram-каналів, які видають себе за офіційні канали компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ДТЕК повідомив в своєму офіційному Telegram-каналі.

"Ворог створив в телеграм десятки фейкових каналів і ботів з використанням назви ДТЕК. Їх мета — залучити багато підписників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю, і при потребі сіяти паніку", - йдеться в повідомленні. В ДТЕК зазначили, що росіяни розгорнули кампанію з дезінформації українців, оскільки вони не мають жодних шансів проти Збройних сил України на полі бою.

Також в компанії підкреслили, що єдиний офіційний Telegram-канал компанії веріфікований, та має синю галочку, яка це підтверджує.

Нагадаємо, начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявляв, що росія супроводжує свої ракетні удари по українських енергооб’єктах потужними кібератаками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щомісяця фіксуємо близько 100 кампаній з дезінформації, - керівник департаменту кібербезпеки СБУ Вітюк