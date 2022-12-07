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Росіяни створили десятки фейкових Telegram-каналів ДТЕК, - заява компанії

дтэк

Компанія ДТЕК попереджає про десятки фейкових Telegram-каналів, які видають себе за офіційні канали компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ДТЕК повідомив в своєму офіційному Telegram-каналі.

"Ворог створив в телеграм десятки фейкових каналів і ботів з використанням назви ДТЕК. Їх мета — залучити багато підписників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю, і при потребі сіяти паніку", - йдеться в повідомленні. В ДТЕК зазначили, що росіяни розгорнули кампанію з дезінформації українців, оскільки вони не мають жодних шансів проти Збройних сил України на полі бою.

Також в компанії підкреслили, що єдиний офіційний Telegram-канал компанії веріфікований, та має синю галочку, яка це підтверджує.

Нагадаємо, начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявляв, що росія супроводжує свої ракетні удари по українських енергооб’єктах потужними кібератаками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щомісяця фіксуємо близько 100 кампаній з дезінформації, - керівник департаменту кібербезпеки СБУ Вітюк

Автор: 

ДТЕК (1981) фейк (743)


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Топ коментарі
+5
Для того щоб були цікаві аналітичні радіо програми потрібно запрошувати фахівців. А їх не запрошують бо ще щось не те скажуть проти зєлєні. То ж ******** надутих хуцпою шарлатанів ладних проголошувати себе за гроші експертами у всіх галузях.
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07.12.2022 01:25
+4
Час забути про той фейсбук, бо він просто уйобіщний і з точки зору інтерфейсу/юзабіліті, й точки зору контенту, модерації та відвертого залицяння з кацапнею.
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07.12.2022 00:55
+2
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07.12.2022 00:28
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07.12.2022 00:28 Відповісти
Та фіг з тим телеграмом кремлівським. От Маск зараз твіттер запустить на повну без обмежень. Це буде головний майданчик для кремлівської пропаганди та ультраправих трампіздів.
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07.12.2022 00:41 Відповісти
В пейсбуку русня коментує наші події в наших пабліках таким чином щоб спровокувати на відповідь. Відповів - зразу на тебе купа скарг і ти в бані. Метод відпрацьований.
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07.12.2022 00:45 Відповісти
Час забути про той фейсбук, бо він просто уйобіщний і з точки зору інтерфейсу/юзабіліті, й точки зору контенту, модерації та відвертого залицяння з кацапнею.
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07.12.2022 00:55 Відповісти
Кацапобук у меня давно в игноре. Не любят там когда кацапов называют убийцами и дебилами.
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07.12.2022 04:18 Відповісти
Кацапи втручалися через Інтернет-платформи у вибори в США, документальне підтвердження - фільм Большой Хак 2019 рік‼️🇺🇦⚔️💯🤯😡🤷‍♂️🙈‼️🇺🇦⚔️💯
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07.12.2022 00:47 Відповісти
Це скільки вiльного часу треба мати на усі соціал та телеграм.
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07.12.2022 01:03 Відповісти
Кацапи лізуть в кожну щілину в нашій країні і по всьому світу ,
як сомалійська саранча 😠
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07.12.2022 01:09 Відповісти
Коли нема світла по 5-6 часів, то було б не погано почути якісь новини по радіо. Але нема новостійного канала жодного. Музика, футбол, якісь незрозумілі інтервью.
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07.12.2022 01:14 Відповісти
Для того щоб були цікаві аналітичні радіо програми потрібно запрошувати фахівців. А їх не запрошують бо ще щось не те скажуть проти зєлєні. То ж ******** надутих хуцпою шарлатанів ладних проголошувати себе за гроші експертами у всіх галузях.
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07.12.2022 01:25 Відповісти
То хай не кажуть проти президента. Чи їм казати українцям більш нічого, крім отрути?
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07.12.2022 03:27 Відповісти
Якщо незручну для корумпованої влади правду вважати отрутою то остаточно втратимо країну, що вже майже відбулось завдяки холуям і пригодованим брехунам.
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07.12.2022 03:53 Відповісти
Телеграм цілком і повністю підконтрольний ФСБ, але у нас чомусь його навязують на багатьох ресурсах...
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07.12.2022 01:17 Відповісти
ДТЕК и сам прекрасно справляется с дезинформацией украинцев!

Еще ни разу график отключений на сайте ДТЕК-а не соответствовал действительности!

Про подход вообще молчу: отключение с 3 ночи до 6 утра - нахера? Очевидно пиковая нагрузка в это время!
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07.12.2022 01:56 Відповісти
Слава Богу, що ДТЕК управляє не всією енергетикою України.
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07.12.2022 07:33 Відповісти
А очільник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк теж має на лобі синю галочку, шо він справжній, а не фейковий, кремлівський?
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07.12.2022 07:47 Відповісти
 
 