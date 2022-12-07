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Грузія продовжуватиме надавати Україні гуманітарну, але не військову допомогу, - прем’єр Гарібашвілі

грузія

Грузія надавала і продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу, але вона не надаватиме військову допомогу.

Про це заявив прем'єр-міністр республіки Іраклій Гарібашвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми надаємо максимальну допомогу українським біженцям, які перебувають у нас. Українські діти здобувають у нас освіту рідною мовою. Ми розглядатимемо і надання іншої гуманітарної допомоги. Щодо надання військової допомоги, ми раніше чітко заявили: ми цього робити не будемо", - наголосив глава уряду.

Він нагадав, що "офіційні особи в Україні" заявили своє бажання, "щоб у Грузії був відкритий другий фронт". "Правляча сила в нашій країні відповідальна перед своїм народом і керується виключно інтересами свого народу й держави", - сказав Гарібашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Грузії Гарібашвілі звинуватив опозицію у відправленні добровольців в Україну

Зауважимо, за повідомленням пресслужби посольства України в Грузії, напередодні відбувся брифінг з нагоди відзначення Дня Збройних сил України. На заході тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов, серед іншого, згадав грузинських добровольців, які пліч-о-пліч з українськими воїнами ведуть боротьбу за свободу і незалежність як України.

Також очільник української дипустанови наголосив на важливості не тільки надання Україні озброєння та боєприпасів, генераторів та трансформаторів, а але й моральної підтримки героїв України та Грузії, які віддають своє життя, захищаючи країни.

Нагадаємо, 3 грудня у Донецькій області під Бахмутом загинули п'ятеро грузинських добровольців: Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія.

Також читайте: Ракетні удари РФ по цивільній інфраструктурі України - це воєнний злочин, - президентка Грузії Зурабішвілі

Автор: 

Грузія (1844) гуманітарна допомога (990) Гарібашвілі Іраклій (37)


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Топ коментарі
+20
Ми переживемо.
Але кацапи, яких ви пустили, Грузії боком вилізуть!
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07.12.2022 17:03
+16
Быстро забыли 2008 год.
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07.12.2022 17:13
+14
Я не кажу що вони зобов'язані нам чимось допомагати (хоча у 2008 році, ми їм дали декілька систем ППО), щось дають і то добре.
Річ про тих кацапів, яких грузини до себе пустили.
Нічого хорошого з цього не буде.
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07.12.2022 17:14
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Ми переживемо.
Але кацапи, яких ви пустили, Грузії боком вилізуть!
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07.12.2022 17:03 Відповісти
да с чего они будут давать то? там армия три танка.
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07.12.2022 17:06 Відповісти
Я не кажу що вони зобов'язані нам чимось допомагати (хоча у 2008 році, ми їм дали декілька систем ППО), щось дають і то добре.
Річ про тих кацапів, яких грузини до себе пустили.
Нічого хорошого з цього не буде.
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07.12.2022 17:14 Відповісти
конечно, не будет. весь этот армагедон будет как колесо вращаться. там затихнет, там ударит. честно говоря - *******.
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07.12.2022 17:17 Відповісти
тут виходить : не треба допомагати - краще не шкодь!!!
(бо якщо не забороняє русні викрутитися і оминути санкціі - то це вже точно не гуманітарна допомога Україні)
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07.12.2022 17:07 Відповісти
Спасибо. Вас мало. Но грузины и в рядах ЗСУ хорошо ипашат кацапских уйопков.
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07.12.2022 17:05 Відповісти
Да Грузія сидит як миша під віником .
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07.12.2022 17:09 Відповісти
Быстро забыли 2008 год.
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07.12.2022 17:13 Відповісти
Их три с половиной ляма куда им рыпаться.
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07.12.2022 17:17 Відповісти
чеченців стільки ж ...
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08.12.2022 10:18 Відповісти
Грузія має населення 3,7 млн.. Це по спискам. Реально в Грузії проживає менше 2 млн. грузин. Решта вештається по всьому постсовєцькому просторі аби щось вкрасти. Промисловості нема. Вино на 90% фальсифікат. Чайні плантації вже давно здохли і навряд чи колись будуть відновлені. Грузія Україні нічим матеріальним допомогти не може. Це країна паразит. Знайшлось там пару сотень бажаючих повоювати з дальнім прицілом на громадянство бо в Грузії навіть вкрасти нічого... Грузини ледачі до крику. Мабуть найледачіший народ на всьому постсовковому просторі, але дуже ******* "керувать", бухать і трахаться. При цьому керують погано, бухати не вміють (істерять), а потрахатись так то, якщо вірити українкам, взагалі "розмах на рубль удар на копійку" (скоростріли). Та ще й з патріархальними забаганками замішаними на фальсифікованих князівських родоводах...Покажіть мені чесного і порядного грузина в Україні і я серед ночі встану на диво дивне подивитись...
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07.12.2022 17:29 Відповісти
грузины очень хорошие домушники. количество воров в законе из грузии в соотношении к другим странам - наибольшее.
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07.12.2022 17:34 Відповісти
З 1115 "злодіїв в законі" в 1991 році 795 були грузинами.
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07.12.2022 18:42 Відповісти
Мудак, а погибшие на днях под Бахмутом грузины тоже были очень хорошими домушниками? Или может быть все-таки они были хорошими солдатами, защищавшими твой дом, пока ты здесь гавно льешь на весь их народ?
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07.12.2022 23:35 Відповісти
сам ты мудак, поняло, чучело из под впн. пшол, отсель.
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08.12.2022 00:32 Відповісти
Тебя что,трахнули и не удовлетворили
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08.12.2022 02:28 Відповісти
15 років співпрацював з правозахисними організаціями. Знаю історії декількох жінок які мали справу з грузинськими альфонсами (case study).
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08.12.2022 02:53 Відповісти
Не фантазуй. У мене одна з спеціалізацій "соціологія девіантної поведінки".
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08.12.2022 05:20 Відповісти
Eсли у вас такая специальность, почему себя не изучил? Если и есть "воры взаконе" это легко обьяснить историческими потрясениями а не непарядочностью всего народа, чего не сушествует!
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08.12.2022 15:28 Відповісти
Грузію пройшов пішки декілька разів. Порядні грузини живуть в Грузії, а от всіляким авантюристам та кримінальним пройдисвітам там знаходитись небезпечно. "Історичними потрясіннями" можна виправдати будь що і будь коли, але маргінали завжди і в усі часи однакові по своїй сутності, як і "10 заповідей", яким вже понад 3000 років. "Сочі біль? Чужой карман лазіл? Нєт? ... Да! - Сочі нє біль."
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08.12.2022 19:51 Відповісти
Ани открыли в рашке кормление, поют здравицы за ***** и никто им не нужен. Еще аукнется дружба с ******.
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07.12.2022 17:30 Відповісти
******* 2
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07.12.2022 17:31 Відповісти
Ганьба боягузливій владі і уряду Грузії, низький уклін і подяка добровольцям з Грузії які б'ють рашистів в Україні, велика повага гордому народу Грузії за підтримку України.
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07.12.2022 17:36 Відповісти
Забули чиїм БУКом завалили ТУ-22М3, та низку інших рашкинських літаків?
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07.12.2022 18:33 Відповісти
Так, ми бачимо вашу гуманітарну допомогу - усі магазини завалені вашими ***********.
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07.12.2022 18:47 Відповісти
********* ростуть в Абхазії. Грузини до вирощування ******** ніякого стосунку не мають. Хіба що як спекулянти. В супермаркетах турецькі та іспанські.
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08.12.2022 05:23 Відповісти
Пам"ятаю, як свого часу до нашого порту йшли і перевантажувалися ешелони з БТР, БМП і якимись закритими великими контейнерами для братньої Грузії, котра потерпала від кацапського нападу. Воювали там і наші добровольці. Це було при Президентах Ющенку і Саакашвілі. Куценька пам"ять у грузинів ... та й з національною гідністю проблеми.
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07.12.2022 18:56 Відповісти
В мене враження, шо грузинський гонор на Міхо і закінчився.
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07.12.2022 21:44 Відповісти
дякуємо хоч за гуманітарку. Розуміємо що ви там самі під окупацією.
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07.12.2022 22:03 Відповісти
Ми що, бачимо ту гуманітарку?? Ото пам'ятаю пакет кефіру просроченого дали під магазином 26 лютого. Ото і все
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07.12.2022 22:25 Відповісти
https://youtu.be/IccDiynFnic ...

Вяликая Срана, вяликий помойка каже вяликая Кабыла рабZeи...давно так не ржал...
Убойный видос👆
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07.12.2022 22:35 Відповісти
"Мы оказываем максимальную помощь находящимся у нас украинским беженцам. Украинские дети получают у нас образование на родном языке. Мы будем рассматривать и оказание другой гуманитарной помощи".

Пока я вижу, что бОльшую помощь вы оказываете лаптекопытным дезертирам, чем украинцам, если брать в процентном отношении.
Ах да, совсем забыл, лаптекопытные "беженцы" вам же "экономику подымают".
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07.12.2022 22:40 Відповісти
Возможности Грузии оказать военную помощь Украине не больше возможностей Молдовы. Но это заявление перекрывает возможность для Грузии вступить в НАТО, принцип которого помоги соседу. И что-то я не вижу со стороны Грузии и экономических и политических действий получить возможность оказывать помощь Украине. Так что в НАТО должен вступить Баку, а не Тбилиси.
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07.12.2022 23:02 Відповісти
- Грузия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную, но не военную помощь.
- Не, ну это, - понятно...
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07.12.2022 23:50 Відповісти
Грузины сами виноваты выбрав прорашистское Гавно, сейчас самое время возвращать свои территории, вот по этому кремлевская, ботаксная Крыса и ведет себя так, а козломордых которых они впустили еще станут костью....
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08.12.2022 07:15 Відповісти
нечем возвращать ни сейчас ни в 2008, всего-то 18,000 численность боевых бригад (по состоянию на весну 2008-го, не думаю что после этого их количество значительно выросло)
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08.12.2022 09:15 Відповісти
К стате Украина сейчас то-же расплачивается за выбор Дэбилов по приколу в 19 году....
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08.12.2022 07:17 Відповісти
ну-ну, а то могли бы два с половиной танка предоставить. Всего-то на вооружении у Грузии 12 самолетов Су-25, десяток вертолетов, и то 2 штуки до 2008-го еле отремонтировали в Украине, один по прибытии в Грузии упал. Всего-то численность грузинских ВС 35,000 человек со своими уборщицами и штабов, именно боевая численность войск которые могут куда-то пойти и какие-то военные задачи решать - 18,000 человек. Соответственно практически отсутствует авиация, ВМС и противовоздушная оборона, пара других буков и иже с ними в 2008-м забрала рашка с баз, которые находились за пределами конфликтных зон в городах Сенаки и Гори. Самая дальнобойная артиллерия на вооружении Грузии стреляет не дальше 40 км. Несколько десятков джавелинов накинула США недавно и вроде все. Практически у Грузии ВС планировались для осуществления спецопераций, так как у Грузии нет никаких (материальных, технических, людских и т.д.) возможностей хоть каким-то образом создать ВС которые окажут адекватное сопротивление таким потенциальным противникам как рашка или Турция. Служил в грузинских ВС как раз весной 2008-го, до войны. Весь сценарий конфликта с рашкой исходил из того что теоретически грузинские ВС блиц-кригом берут Цхинвали и/или Сухуми при условии что рашка будет участвовать ограниченным контингентом "ихтамнетов" до 20,000 (то есть без авиации, ВМС, ракетных обстрелов и т.д.), грузинские ВС по быстрому берут под контроль Цхинвали/Сухуми, а дальше уже мировое содружество надавит на рашку чтобы те не приняли участия в дальнейшей эскалации. Ну, август 2008-го, и далее события в Украине 2014-го и 2022-го подтвердили несостоятельность этого сценария что рашка в конфликтах будет участвовать "ихтамнетами" ограниченного контингента, да и рассчитывать что международное сообщество надавит и остановит рашку тоже не стоит
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08.12.2022 09:13 Відповісти
Нужно вежливо отказаться.
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15.01.2023 12:06 Відповісти
Надають аджику і ткемалі
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12.05.2023 11:02 Відповісти
 
 