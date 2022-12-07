Грузія продовжуватиме надавати Україні гуманітарну, але не військову допомогу, - прем’єр Гарібашвілі
Грузія надавала і продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу, але вона не надаватиме військову допомогу.
Про це заявив прем'єр-міністр республіки Іраклій Гарібашвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми надаємо максимальну допомогу українським біженцям, які перебувають у нас. Українські діти здобувають у нас освіту рідною мовою. Ми розглядатимемо і надання іншої гуманітарної допомоги. Щодо надання військової допомоги, ми раніше чітко заявили: ми цього робити не будемо", - наголосив глава уряду.
Він нагадав, що "офіційні особи в Україні" заявили своє бажання, "щоб у Грузії був відкритий другий фронт". "Правляча сила в нашій країні відповідальна перед своїм народом і керується виключно інтересами свого народу й держави", - сказав Гарібашвілі.
Зауважимо, за повідомленням пресслужби посольства України в Грузії, напередодні відбувся брифінг з нагоди відзначення Дня Збройних сил України. На заході тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов, серед іншого, згадав грузинських добровольців, які пліч-о-пліч з українськими воїнами ведуть боротьбу за свободу і незалежність як України.
Також очільник української дипустанови наголосив на важливості не тільки надання Україні озброєння та боєприпасів, генераторів та трансформаторів, а але й моральної підтримки героїв України та Грузії, які віддають своє життя, захищаючи країни.
Нагадаємо, 3 грудня у Донецькій області під Бахмутом загинули п'ятеро грузинських добровольців: Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія.
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Але кацапи, яких ви пустили, Грузії боком вилізуть!
Річ про тих кацапів, яких грузини до себе пустили.
Нічого хорошого з цього не буде.
(бо якщо не забороняє русні викрутитися і оминути санкціі - то це вже точно не гуманітарна допомога Україні)
Вяликая Срана, вяликий помойка каже вяликая Кабыла рабZeи...давно так не ржал...
Убойный видос👆
Пока я вижу, что бОльшую помощь вы оказываете лаптекопытным дезертирам, чем украинцам, если брать в процентном отношении.
Ах да, совсем забыл, лаптекопытные "беженцы" вам же "экономику подымают".
- Не, ну это, - понятно...