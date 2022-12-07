Грузія продовжуватиме надавати Україні гуманітарну, але не військову допомогу, - прем’єр Гарібашвілі

Грузія надавала і продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу, але вона не надаватиме військову допомогу.

Про це заявив прем'єр-міністр республіки Іраклій Гарібашвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми надаємо максимальну допомогу українським біженцям, які перебувають у нас. Українські діти здобувають у нас освіту рідною мовою. Ми розглядатимемо і надання іншої гуманітарної допомоги. Щодо надання військової допомоги, ми раніше чітко заявили: ми цього робити не будемо", - наголосив глава уряду.

Він нагадав, що "офіційні особи в Україні" заявили своє бажання, "щоб у Грузії був відкритий другий фронт". "Правляча сила в нашій країні відповідальна перед своїм народом і керується виключно інтересами свого народу й держави", - сказав Гарібашвілі.

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Зауважимо, за повідомленням пресслужби посольства України в Грузії, напередодні відбувся брифінг з нагоди відзначення Дня Збройних сил України. На заході тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов, серед іншого, згадав грузинських добровольців, які пліч-о-пліч з українськими воїнами ведуть боротьбу за свободу і незалежність як України.

Також очільник української дипустанови наголосив на важливості не тільки надання Україні озброєння та боєприпасів, генераторів та трансформаторів, а але й моральної підтримки героїв України та Грузії, які віддають своє життя, захищаючи країни.

Нагадаємо, 3 грудня у Донецькій області під Бахмутом загинули п'ятеро грузинських добровольців: Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія.

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