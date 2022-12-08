У лікарнях сформовано 5-добовий запас пального для генераторів, - МОЗ

Наразі в українських лікарнях сформовано 5-добові запаси пального для роботи автономних дизель-генераторів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще на початку вересня… було ухвалено рішення забезпечити в лікарнях як мінімум 5-денний запас пального для альтернативних джерел енергопостачання. В даний час цей запас сформований, і ми продовжуємо нарощувати потужності для того, щоб ще більше розширити можливості лікарень по роботі в автономному режимі" , - сказав очільник МОЗ.

За словами Ляшка, у кожному регіоні України сформовано оперативні штаби та від департаментів охорони здоров'я облдержадміністрацій визначено відповідальних осіб, які координують доставку пального до закладів охорони здоров'я та створення його необхідних запасів на період довготривалих відключень електроенергії.

Ляшко поінформував, що у періоди відключення електроенергії аптеки в закладах охорони здоров'я продовжують роботу, оскільки вони підключаються до дизель-генераторів медустанов.

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Раніше у МОЗ повідомляли, що електропостачання в українських лікарнях забезпечують понад 3 тис. електрогенераторів, для яких щодня необхідно 1 600 тонн пального.