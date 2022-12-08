УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9256 відвідувачів онлайн
Новини
1 204 8

У лікарнях сформовано 5-добовий запас пального для генераторів, - МОЗ

лікарня

Наразі в українських лікарнях сформовано 5-добові запаси пального для роботи автономних дизель-генераторів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще на початку вересня… було ухвалено рішення забезпечити в лікарнях як мінімум 5-денний запас пального для альтернативних джерел енергопостачання. В даний час цей запас сформований, і ми продовжуємо нарощувати потужності для того, щоб ще більше розширити можливості лікарень по роботі в автономному режимі" , - сказав очільник МОЗ.

За словами Ляшка, у кожному регіоні України сформовано оперативні штаби та від департаментів охорони здоров'я облдержадміністрацій визначено відповідальних осіб, які координують доставку пального до закладів охорони здоров'я та створення його необхідних запасів на період довготривалих відключень електроенергії.

Ляшко поінформував, що у періоди відключення електроенергії аптеки в закладах охорони здоров'я продовжують роботу, оскільки вони підключаються до дизель-генераторів медустанов.

Також читайте: В Україні призупинять планові операції у разі тривалого відключення світла, - МОЗ

Раніше у МОЗ повідомляли, що електропостачання в українських лікарнях забезпечують понад 3 тис. електрогенераторів, для яких щодня необхідно 1 600 тонн пального.

Автор: 

лікарня (1358) МОЗ (5391) Ляшко Віктор (1512)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А мівіни?
показати весь коментар
08.12.2022 20:57 Відповісти
Та що там мівіна.
Там закладується розхід палива в розході 20 літрів на годину. Хоча генератори, ну нехай 20 кіловат споживають не більше 7л/год, ну нехай в навантаженні відсотків 80 - 12 літрів, а це вже квартал міста можна освітлювати та обігрівати.
показати весь коментар
08.12.2022 21:13 Відповісти
Ночью надо соблюдать Светомаскировку..чуваки вы с Луны свалились?
показати весь коментар
08.12.2022 21:16 Відповісти
Ми це вже проходили, досить трусити муку через друшлак. Світломаскування актуальне зараз тільки для економії енергосистеми і ніяк по іншому вже.
показати весь коментар
08.12.2022 21:21 Відповісти
https://youtu.be/lIC6oqseljk ...

Крысы путлера нашли в Казахстане...
Шакалы Мавзолейные не унимаются со своим сраным вяличием...вставшим с колен...😝😆👆видос вверху
показати весь коментар
08.12.2022 21:10 Відповісти
Та хай продають енергію, потерпимо. Обідно що, постійно дують в вуха.
показати весь коментар
08.12.2022 21:19 Відповісти
Нарешті привладні🐖 почали робити те, що треба було ще до «шашликів»😡😠🤬👏👍‼️⚔️🇺🇦❤️💯
показати весь коментар
08.12.2022 21:59 Відповісти
Спасибо, большое, Ляшко,

за подробное информирование кацапов!
показати весь коментар
08.12.2022 22:30 Відповісти
 
 