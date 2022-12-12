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Новий законопроєкт про медіа не передбачає обов’язкової реєстрації для онлайн-ЗМІ, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

блогер

Новий законопроєкт про медіа не передбачає обов’язкової реєстрації для онлайн-ЗМІ, запевняє заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Реєстрація для інтернет-сайтів не є обов’язковою. Ми даємо можливість добровільно прийти в Нацраду і сказати, що хочете вважатися медіа і щоб вас закон захищав як журналіста. Є окремі статті Кримінального кодексу, що захищають журналістів", - наголосила Кравчук.

"Зараз ми провели комітет і змінили частину, яка стосується онлайн-медіа. То ми для зареєстрованих медіа змінили навіть санкцію у вигляді тимчасового блокування (було місяць). Тобто для зареєстрованих медіа навіть тимчасового блокування не буде, лише через суд. Тільки, якщо будуть писати статті "Путін-прийди, ти наш рятівник", то Нацрада може застосувати штраф, а потім звернутись до суду", - пояснила Кравчук.

"У випадку анонімних медіа – де немає ні ідентифікованих журналістів, ні власників – їх Нацрада може заблокувати без рішення суду. І з цим погоджуються всі, бо там навіть незрозуміло, кому Нацрада має писати", - пояснила депутатка.

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Для незаеєстрованих онлайн-меді, переважно регіональних, було зменшено час блокування до двох тижнів. "Повне блокування лише через суд, незалежно це зареєстроване чи незареєстроване. Була пропозиція для незареєстрованих замінити на подвійний штраф, але це фактично означає, що хтось буде відкуповуватись (зокрема і за російські гроші), платити штрафи і не знімати контент", - розповіла Кравчук.

Депутатка також уточнила, що настання санкцій треба написати три статті, які порушують законодавство України, закликають, наприклад, до вторгнення Росії і після зауважень Нацради, місяць їх не знімати. І в перших випадках – це буде просто припис, мовляв, у вас є блог, що закликає до "русскага міра" і є загроза нацбезпеці.

Кравчук вважає, що більшість онлайн-медіа пройдуть реєстрацію, зокрема, що першочерогово отримувати акредитацію. Водночас вона уточнила, що це не значить, що такі ЗМі будуть позбавлені акредитації.

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"Це на розсуд міністерств і відомств. Але завжди є обмежена кількість місць і тоді реєстрація дозволить бути в пріоритеті при акредитації, але не обов’язково. І мені здається, що це нормально, бо має ж бути якась логіка", - зазначила Кравчук.

Вона уточнила, що санкції не стосуватимуться критики влади.

Що стосується власників ютуб-платформ, то для них "Юрисдикція українського законодавства на платформи спільного доступу вона ж не поширюється, Нацрада може писати Youtube, Facebook. Але ми даємо можливість, якщо хтось на Youtube веде постійні програми, то ми даємо можливість добровільно ідентифікуватись як медіа", - пояснила Кравчук.

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Топ коментарі
+53
Голова комитета ВР по свободе слова - русская свинья Шуфрич. Больше ничего об информационной политике зеленой слизи знать не надо.
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11.12.2022 19:10
+47
Коли клоун ввімкне канали опозиції? Узурпував ЗМІ і каже що ми йдемо в Європу. Недонапольйон метр з шапкою.
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11.12.2022 19:10
+41
Може це спеціально закон, щоб закрити цензор
У зелених манічка прямо
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11.12.2022 19:07
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Може це спеціально закон, щоб закрити цензор
У зелених манічка прямо
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11.12.2022 19:07 Відповісти
Голова комитета ВР по свободе слова - русская свинья Шуфрич. Больше ничего об информационной политике зеленой слизи знать не надо.
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11.12.2022 19:10 Відповісти
Мабуть першому це не дуже подобається. Його величне его не переживе критики
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11.12.2022 20:17 Відповісти
Ничего что это копия Роскомнадзора кацапского?
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11.12.2022 20:18 Відповісти
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11.12.2022 21:56 Відповісти
на ютуб пересядемо що ж робити при такій свободі слова...
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12.12.2022 00:01 Відповісти
То очильники України досі старанно мавпують північно-східні болота?
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11.12.2022 19:09 Відповісти
Коли клоун ввімкне канали опозиції? Узурпував ЗМІ і каже що ми йдемо в Європу. Недонапольйон метр з шапкою.
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11.12.2022 19:10 Відповісти
Ну знайди мені, правдивий інтелігент, в селі кабельне ТБ! Або підключи його в селі на пенсію в 2000 грн.
Де вас, таких тупих, подоляк знаходить?
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11.12.2022 19:24 Відповісти
А я, недолуге, піклуюся не тільки про себе, як твій бог ЗЕ, але й про батьків, дідусів та бабусь, яким той "тирнет" взяти ніде - смартфони "шмигальщики" так і не роздали пенсіонерам.
І повір мені на слово: далеко не всім стареньким подобається вилизування дупи ЗЕ в "єдиному аналі".
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11.12.2022 20:42 Відповісти
чого ви всі 73/43%зебіли, такі брехливі?
Та постанова уряду Гройсмана від 13 червня 2018 року № 509 передбачала припинення трансляцій в аналоговому форматі з переходом на цифровий; і те - не на всій території України. Т2 - не вимикалось; передбачалось, що там і залишиться до 30 діючих трансльованих на той час телеканалів.
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11.12.2022 21:15 Відповісти
То може тебе уже зараз пустити на ковбасу,щоб ти нікого не тягнув, Гнида.б...ь
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11.12.2022 22:00 Відповісти
ПРОФІЛЬ

Lorenzo Monti

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:08.12.2022
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11.12.2022 22:02 Відповісти
A choho ty takyy ne hostynnyy shcho khiba zaboroneno reyestruvatysya, koly ty v 21 reyestruvavsya, tebe tezh vystavlyaly na bis, u tebe zh tezh nemaye dosi peredplatnykiv na tvoye vykhodytʹ vsi khto ************** u vas pislya 24 02 yakisʹ ne taki abo vorohy
p s vybach rosiysʹkoyi rozkladky klaviatury u mene nemaye
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11.12.2022 23:01 Відповісти
аналогове телебачення є, я зараз його дивлюся в кабелі.
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11.12.2022 22:37 Відповісти
1. Ты врешь.
2. Ну, поясни, как соотносится к Конституции и Законам Украины державный русский зелемарафон?
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11.12.2022 21:20 Відповісти
Смартфоны , вместо ОРУЖИЯ ,ЗЕУБЛЮДКИ ХОТЕЛИ РОЗДАТЬ, чтобы УЗАКОНИТЬ КАПИТУЛЯЦИЮ ,РУССКИМ НАЦИСТАМ, к которой они 2,5 года успешно готовились , но их кумир -***** путлерастович их немного кинул , напавши не только с Чонгара , где вместо минных полей им расстелили ковровую дорожку , убрав военные сопротивления
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12.12.2022 00:48 Відповісти
Швагро живе в селі на Поліссі, два повороти від траси і о диво, у нього оптоволоконний інтернет. А він пенсіонер і дружина інвалід, тобто дуже небагатий. В ютубі може дивитись любі канали.
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11.12.2022 21:42 Відповісти
V ******** navitʹ u kolyshnikh bezrobitnykh 2100, ale u nykh nemaye stazhu i vony ne platyly podatky yaki todi mozhutʹ buty pretenziyi do derzhavy, vony romy vyzhyvayutʹ i za minimalʹnu pensiyu i televizory dyvlyatʹsya po 75 dyuymiv i na krutykh mashynakh katayutʹsya
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11.12.2022 22:11 Відповісти
В кацапии также вначале СМИ давили

Плохой пример
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11.12.2022 19:14 Відповісти
Зеля мріє що колись СМІ в Україні будуть як в Московії.
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11.12.2022 19:14 Відповісти
ЗМІ
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11.12.2022 20:44 Відповісти
півтори години на редагування?)
А по суті все вірно- ЗМІ знають що робить МО на передовій зливаючи наших хлопців щоб москалі зовсім не нервували через співвідношення втрат...

Я взагалі знаю що війна це винахід "багатих" щоб нації скоріше прибрати з Землі... Слов'яни їм поперек горла сотні років... Кріпосними ж пращури москалів не просто так стали... Там також була війна на підкорення... Саме тому ніяких атакмс, літаків чи лендлізу... Швидкої перемоги будь якої з сторін МВФ не потрібно... ті ж сша чекали що орки відразу займуть лівобережну Україну по вінницькій та житомирській області... Згадайте "ми готувались підтримувати зброєю украхнських партизан через кордони Польщі"...

І все це після виходу америки з афганістану... скільки часу там прошло? скільки москаль на кордоні стояв?

Не забуваємо що сила в єдності думок та страв, допомагаємо ЗСУ та нації!
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12.12.2022 00:11 Відповісти
то не просто зелене лайно. То старий бот подляка. Здається, нещодавно він був Luca Castellini, а перед тим був Marko Lukash, а ще перед тим - Harib Da., форумні ветерани мають пам'ятати...
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11.12.2022 21:22 Відповісти
цензура интернета? рили? денег не хватит. не Китай. херней страдают во время войны.
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11.12.2022 19:23 Відповісти
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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11.12.2022 19:24 Відповісти
Свою зарплату в конверте эта зелёная чучелка уже зарегистрировала?
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11.12.2022 19:37 Відповісти
А потім почнуть іноагентами називати, як на расії?
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11.12.2022 19:46 Відповісти
роскомнадзор
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11.12.2022 19:53 Відповісти
Якось без реєстрації сайтам новинним непогано живеться. Хтось вигадав нову годівничку та готує зелених клоунів до другого терміну. Хочуть позакривати незгодних.

Ато будуть "пункти незламності" критикувати та порш кірюши мусолити....

А після Перемоги ще доведеться відповідати на незручні питання, як із шаурмою у Буковелі зелені гниди до війни готувалися і хто тоді горілку розливав.
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11.12.2022 19:53 Відповісти
Щоб ви підари зелені повиздихали
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11.12.2022 20:05 Відповісти
Мусейчук у нас це Венедіктов в московії, чи Скабаєва?
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11.12.2022 20:06 Відповісти
Самими "слугами" і особливо ОПою давно мили би займатись СБУ та ДБР.

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11.12.2022 20:08 Відповісти
Він там шо, давав чесне піонерське, шо таке більше не повториться ? Другий акт одеського марлізона - так званий мер. І перевибори містечкових депутатів.
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11.12.2022 20:15 Відповісти
Тепер зелені підари вирішили заткнути і онлайн-ЗМІ.

Все, як на Роісє.

Нагадайте навіщо гинуть українці в цій війні...
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11.12.2022 20:18 Відповісти
Гарне питання чому пару патріотів не підірвали путіна з 2004 десь тихенько... Так само і з зе - чом не наважаться закрити рота? Нікому? причини?
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12.12.2022 00:15 Відповісти
дерьмак поки тренується, бере на понт з майбутнім дозвільним режимом для сайтів. Покки переписують і ділять
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11.12.2022 20:18 Відповісти
В тебе є одна проблемка, зелений трикопійковий підсмоктувачу - щоб впарювати комусь своє замовне лайно, тобі треба знайти тупіших за себе, а це нереально в Україні.
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11.12.2022 22:54 Відповісти
Так зароджалась кацапєйка.
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11.12.2022 20:39 Відповісти
зелена піdарасня в особі зеленого уйbка та його дєрьмака націлилися на узурпацію влади після завершення війни, аби убезепечитися від судового переслідування за знищення армії напередодні війни та нехтування попередженнями про напад. що ж, велика надія, що західні союзники не дадуть зеленим уродам зробити це. а якщо зелена чмота таки наполягатиме, то - маю велику надію побачити на шибениці й зелену гугняву потвору в його фірмовому обісцяному спортивному костюмі разом із дєрьмаком, хламідію та іншою ************!!!
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11.12.2022 20:41 Відповісти
Тепер кончені клоунські виродки зможуть легко звинуватити Бутусова у поширенні рашистської пропаганди, коли той підніматиме питання про здачу Півдня чи розкрадання гуманітарки Zeкомандою.
Мої вітання з наближенням рашистскої клоунської диктатури в Україні.
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11.12.2022 21:15 Відповісти
Це - не схоже на узурпацію інформаційного простору, це - узурпація! Думають, що проскочать
поміж вилами. Влада діє цинічно і нахабно. Якось В. Портников зробив припущення, що
майдан буде. Не зараз, але буде.
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11.12.2022 22:09 Відповісти
Маргарет Татчер,однажды сказала гениальную фразу...чем меньше мы лезем в экономику,тем больше в ней порядка ..
Но это не про Кучмистов ГЕТьманцевых и прочих депилов..🤣👹🦍из академии наук в Трускавце...🤣
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11.12.2022 22:11 Відповісти
щоб захистити споживачів інформації, потрібно покінчити з конченим телемарафоном!
Все одно херню Блазня ніхто дивитися не буде, люди перейдуть на отримання інформації з телеграм-каналів, а там дуже активно працює рф. Це прямий шлях до втрати довіри до всієї влади, а там вже коротка дорога до остаточного вирішення питання з усіма зеленими, без суда та слідства.
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11.12.2022 22:12 Відповісти
Мой сайт Роскомнадзор закрыл на болотах, теперь на неньке очередь настала?
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12.12.2022 00:03 Відповісти
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12.12.2022 00:17 Відповісти
И это так классно, что медиа-сайты (кстати, что это вообще такое? сайт про спорт или музыку - это медиа-сайт?) должны где-то там в заднице Ермака-Шуфрича регистрироваться, потому что так хорошо для свободы святого зелёного слова!
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12.12.2022 00:48 Відповісти
там ревизия скоро. Где гуманитарка придумали
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12.12.2022 07:08 Відповісти
 
 