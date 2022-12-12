Новий законопроєкт про медіа не передбачає обов’язкової реєстрації для онлайн-ЗМІ, - Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Новий законопроєкт про медіа не передбачає обов’язкової реєстрації для онлайн-ЗМІ, запевняє заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Реєстрація для інтернет-сайтів не є обов’язковою. Ми даємо можливість добровільно прийти в Нацраду і сказати, що хочете вважатися медіа і щоб вас закон захищав як журналіста. Є окремі статті Кримінального кодексу, що захищають журналістів", - наголосила Кравчук.
"Зараз ми провели комітет і змінили частину, яка стосується онлайн-медіа. То ми для зареєстрованих медіа змінили навіть санкцію у вигляді тимчасового блокування (було місяць). Тобто для зареєстрованих медіа навіть тимчасового блокування не буде, лише через суд. Тільки, якщо будуть писати статті "Путін-прийди, ти наш рятівник", то Нацрада може застосувати штраф, а потім звернутись до суду", - пояснила Кравчук.
"У випадку анонімних медіа – де немає ні ідентифікованих журналістів, ні власників – їх Нацрада може заблокувати без рішення суду. І з цим погоджуються всі, бо там навіть незрозуміло, кому Нацрада має писати", - пояснила депутатка.
Для незаеєстрованих онлайн-меді, переважно регіональних, було зменшено час блокування до двох тижнів. "Повне блокування лише через суд, незалежно це зареєстроване чи незареєстроване. Була пропозиція для незареєстрованих замінити на подвійний штраф, але це фактично означає, що хтось буде відкуповуватись (зокрема і за російські гроші), платити штрафи і не знімати контент", - розповіла Кравчук.
Депутатка також уточнила, що настання санкцій треба написати три статті, які порушують законодавство України, закликають, наприклад, до вторгнення Росії і після зауважень Нацради, місяць їх не знімати. І в перших випадках – це буде просто припис, мовляв, у вас є блог, що закликає до "русскага міра" і є загроза нацбезпеці.
Кравчук вважає, що більшість онлайн-медіа пройдуть реєстрацію, зокрема, що першочерогово отримувати акредитацію. Водночас вона уточнила, що це не значить, що такі ЗМі будуть позбавлені акредитації.
"Це на розсуд міністерств і відомств. Але завжди є обмежена кількість місць і тоді реєстрація дозволить бути в пріоритеті при акредитації, але не обов’язково. І мені здається, що це нормально, бо має ж бути якась логіка", - зазначила Кравчук.
Вона уточнила, що санкції не стосуватимуться критики влади.
Що стосується власників ютуб-платформ, то для них "Юрисдикція українського законодавства на платформи спільного доступу вона ж не поширюється, Нацрада може писати Youtube, Facebook. Але ми даємо можливість, якщо хтось на Youtube веде постійні програми, то ми даємо можливість добровільно ідентифікуватись як медіа", - пояснила Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
У зелених манічка прямо
Де вас, таких тупих, подоляк знаходить?
І повір мені на слово: далеко не всім стареньким подобається вилизування дупи ЗЕ в "єдиному аналі".
Та постанова уряду Гройсмана від 13 червня 2018 року № 509 передбачала припинення трансляцій в аналоговому форматі з переходом на цифровий; і те - не на всій території України. Т2 - не вимикалось; передбачалось, що там і залишиться до 30 діючих трансльованих на той час телеканалів.
Lorenzo Monti
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Реєстрація:08.12.2022
p s vybach rosiysʹkoyi rozkladky klaviatury u mene nemaye
2. Ну, поясни, как соотносится к Конституции и Законам Украины державный русский зелемарафон?
Плохой пример
А по суті все вірно- ЗМІ знають що робить МО на передовій зливаючи наших хлопців щоб москалі зовсім не нервували через співвідношення втрат...
Я взагалі знаю що війна це винахід "багатих" щоб нації скоріше прибрати з Землі... Слов'яни їм поперек горла сотні років... Кріпосними ж пращури москалів не просто так стали... Там також була війна на підкорення... Саме тому ніяких атакмс, літаків чи лендлізу... Швидкої перемоги будь якої з сторін МВФ не потрібно... ті ж сша чекали що орки відразу займуть лівобережну Україну по вінницькій та житомирській області... Згадайте "ми готувались підтримувати зброєю украхнських партизан через кордони Польщі"...
І все це після виходу америки з афганістану... скільки часу там прошло? скільки москаль на кордоні стояв?
Не забуваємо що сила в єдності думок та страв, допомагаємо ЗСУ та нації!
Ато будуть "пункти незламності" критикувати та порш кірюши мусолити....
А після Перемоги ще доведеться відповідати на незручні питання, як із шаурмою у Буковелі зелені гниди до війни готувалися і хто тоді горілку розливав.
Все, як на Роісє.
Нагадайте навіщо гинуть українці в цій війні...
Мої вітання з наближенням рашистскої клоунської диктатури в Україні.
поміж вилами. Влада діє цинічно і нахабно. Якось В. Портников зробив припущення, що
майдан буде. Не зараз, але буде.
Но это не про Кучмистов ГЕТьманцевых и прочих депилов..🤣👹🦍из академии наук в Трускавце...🤣
Все одно херню Блазня ніхто дивитися не буде, люди перейдуть на отримання інформації з телеграм-каналів, а там дуже активно працює рф. Це прямий шлях до втрати довіри до всієї влади, а там вже коротка дорога до остаточного вирішення питання з усіма зеленими, без суда та слідства.