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Новини За кордоном
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Грузія (1420) Зеленський (17470) Саакашвілі Міхеіл (2105)

Зеленський закликав Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи США.

Про це він сказав у зверненні ввечері 19 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Певно, всі могли бачити, в якому стані перебуває Міхеіл Саакашвілі, в якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до влади Грузії: треба проявити милосердя. Особливо у передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Міхеілом, - це знущання, яке не личить Грузії", - сказав Зеленський.

Він запропонував перевести Саакашвілі до будь-якої лікарні України, іншої європейської держави чи США.

"Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя. Переведіть Міхеіла Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий крок", - наголосив Зеленський.

Читайте: У Саакашвілі - отруєння важкими металами і залежність від препаратів, - висновок лікаря Сміта

Нагадаємо, 20 листопада адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Повернув йому громадянство назло Пороху і тепер має головний біль.
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20.12.2022 08:34
+19
І не герой і не мученик,а просто зек. До речі,сам зе кинув за грати багатьох невинних, а назначених винними. Помилував?
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20.12.2022 08:46
+16
Шмаркля вирішив наркотою поділитись...
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20.12.2022 08:33
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20.12.2022 08:32 Відповісти
Шмаркля вирішив наркотою поділитись...
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20.12.2022 08:33 Відповісти
цур вас, ну написано ж: залежність від медичних препаратів Джерело: https://censor.net/ua/n3388063 що вживаються через ніс.
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20.12.2022 09:46 Відповісти
Мені цікаво - а що "Блазню" заважало рік тому заперти його в українську клініку? У наркологічну? Але ж він вирішив його позбавиться - бо відчув непомірний апетит "Карлсона", а гроші витрачать на нього не захотів Історія повторюється - Порошенко витурив "Карлсона" з України в Європу, а "блазенята" - у Грузію А зараз "Блазень" (як завжди) хоче в черговий раз "стать добреньким" за чужий рахунок
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20.12.2022 09:55 Відповісти
Ви маєте рацію, бо при деменції є пресимптоми і пропустити їх аж ніяк не можливо....було. На сьогодні говорити про лікування за кордоном не реально. Захворювання можна підтримати,але не зупинити. У випадку Міхо, то де народився там і згодився. Тепер революція тільки в голові
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20.12.2022 10:29 Відповісти
А що ви розумієте під поняттям "Захворювання можна підтримати,але не зупинити"? Може Ви хотіли сказать "притримати і стабілізувати стан"?
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20.12.2022 18:13 Відповісти
Повернув йому громадянство назло Пороху і тепер має головний біль.
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20.12.2022 08:34 Відповісти
Я бы на их месте отпустил. Будет гораздо хуже, если он умрет в тюрьме. Герой-мученик и т.д и т.п.
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20.12.2022 08:36 Відповісти
І не герой і не мученик,а просто зек. До речі,сам зе кинув за грати багатьох невинних, а назначених винними. Помилував?
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20.12.2022 08:46 Відповісти
Сколько раз вы были в Грузии? Что вы знаете о ее жизни за последние 30 лет? Что вы знаете о деятельности Саакашвили на посту президента этой страны?
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20.12.2022 09:47 Відповісти
Справа в тім, що я прекрасно вивчила питання Саакашвілі. А ось ви задаєтесь дискусією на платній основі. Пишіть про заслуги цієї людини, викладайте факти, а не питаннями відволікати.
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20.12.2022 10:17 Відповісти
Просто был интересен уровень познаний. Я провел несколько недель в Сванети. Это "земля обетованная" для грузин. Жил в семье коренных жителей. По их легенде вся нация произошла от семей, выходцев из данной местности. Также помимо туристического Батуми посещал более мелкие города и села. Очень много общался с местными. В общей сложности прожил там больше месяца. Летом, за пол года до войны. Отношение к Саакашвили действительно не однозначное. Но все сходятся в едином мнении, что во время его каденции Грузия вышла из глубокого совка. Вплоть до того, что во многих населенных пунктах небыло ни горных дорог (были отрезаны от цивилизации), ни банального электричества. Он там пересажал гору людей. От чиновников до мелких ментов, поэтому много обиженных. Но, что страна получила сильный рывок в развитии никто не отрицает.
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20.12.2022 11:15 Відповісти
Надо брати приклад з підходу до ціх питань у США. Саакашвілі - український громадянин . А всіх громадян своеі країни Україна мае повертати
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20.12.2022 12:08 Відповісти
Вибачте,але він також громадянин Грузії, інакше його партія в Грузії не була б.
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20.12.2022 12:11 Відповісти
Ось дивитесь - Саакашвілі від українського громадянства не відмовлявся . Тоді держава Україна мае визволити своего громадянина
А ДЛЯ ЧОГО ЩЕ ІСНУЕ НАДБУДОВА « держава» над бізнесом ? ( ця філософія ДОПОМАГАЕ визначити що в світі першочергово, а що вторинне)
Державу створюють для захисту бізнесу ( виробництво всього необхідного для життя) . А армію створюють - оберігати бизнес та громадян ( виробництво) . Тому бізнес платить державі і армії ПОДАТКИ згідно цього суспільного договору. ( тому не доречно роздувати бюджетні видатки та працівників)
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20.12.2022 13:45 Відповісти
Зараз Ви почнете знову лемент про те, що "коли я права, то Ви починаєте упираться" Однак спробуйте відповісти на кілька питань:
- Громадянином якої країни був Саакашвілі в період вчинення інкримінованих йому злочинів?
- На території якої країни були вчинені дані протиправні діяння?
- Чи вступив вирок у законну силу?
- Чи є об"єктивна інформація про якусь насильницьку діяльність щодо повернення Саакашвілі на територію Грузії?
Дайте собі правдиву відповідь на поставлені мною питання і у вас пропаде здивування, чому ми "громадянина України Саакашвілі" не повинні вимагать повернуть в Україну
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20.12.2022 17:49 Відповісти
Типу не він здав Міхо грузинам. 😁
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20.12.2022 08:38 Відповісти
угу - сам відвіз в відділок в Тбілісі і здав
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20.12.2022 08:53 Відповісти
Угу - грузини точно знали, коли і як прибуде Міхо.
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20.12.2022 14:54 Відповісти
Відпустити в клініку України.. Оце вже клініка!
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20.12.2022 08:49 Відповісти
Ну, чого воно туди лізе?.. Суто заради піару чи що?
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20.12.2022 08:55 Відповісти
та нормально лізе - щоб не сказали що залишив напризволяще
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20.12.2022 08:57 Відповісти
ти саакозалежний дурник?
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20.12.2022 09:32 Відповісти
Щоб хто "не сказав"? Ти не таке цабе, що би тебе слухати.
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20.12.2022 09:35 Відповісти
нашому Клоуну ще в Грузію треба свою мордяку всунуть і цього дебіла Саакашвіллі сюди на лікування приперти, щоб через місяць в нього знову забирать паспорт, як Петя робив, і виперти до Польщі....
Нехай Міхо краще ще 4 роки дивиться на небо в клітинку...
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20.12.2022 09:18 Відповісти
Навіщо? Грузинська медицина чудова.
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20.12.2022 09:23 Відповісти
Вторая серия: "Мама (Юля) вмирає".
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20.12.2022 09:34 Відповісти
Zelia, take care of your country! Don't interfere in the justice of another country! Mikho is fine and not on the verge of death!
Ps. One ****** came out to protect another ******!
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20.12.2022 09:56 Відповісти
Но позвольте, как же он служил в очистке?
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20.12.2022 09:59 Відповісти
Коли нелох без суду цькував невинних по справі Шеремета, де було його милосердя? І де воно зараз, коли невинні вже кілька років є підозрюваними без вагомих доказів?
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20.12.2022 10:10 Відповісти
Нужно помочь спасти Михо
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20.12.2022 10:15 Відповісти
Нам би хто допоміг...
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20.12.2022 10:50 Відповісти
Дійсно скоро вибори треба готуватись а Саакашвилі гарний піарщик зеленського
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20.12.2022 11:42 Відповісти
Чхати хотіла )(уйлова підстилка воняшвілі на ці зверненя. В питанні Саакашвілі )(уйло, воняшвіля та барига єдині.
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20.12.2022 10:39 Відповісти
Можна було би протролити ситуацію типа - Мда...Ужас,"Бідний Йорік", але...покажіть фотографії саакашвілі, наприклад за останні три тижні. Річ у тому, що у висновку вказано про отруєння від ртути, бария, таллия (https://www.newsgeorgia.ge/mihaila-saakashvili-byl-otravlen-chrezvychajnoe-zajavlenie-advokata/) на основі зразків !волосся! та нігтів...прикметою отруєння талієм є ОБЛИСІННЯ, яке волосся МОГЛО бути використане для висновку?)) Тут інший висновок)))
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20.12.2022 10:46 Відповісти
Наче в Грузії своїх клінік немає
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20.12.2022 11:01 Відповісти
Може Ердогана просити допомогти - нехай він забере Саакашвілі із тюрми
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20.12.2022 12:09 Відповісти
нехай відповідає за вчинене... А особливо за перетраханих українок... Дожвинділась обнюхана саака, наша зелена цвіль- нехай робить висновки.
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21.12.2022 09:21 Відповісти
А що,вентилятор в дупе михо заржавів?,ну так переведіть його в общу камеру,хай зеки смащать підшибники...
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20.12.2022 12:42 Відповісти
 
 