Зеленський закликав Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи США.
Про це він сказав у зверненні ввечері 19 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Певно, всі могли бачити, в якому стані перебуває Міхеіл Саакашвілі, в якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до влади Грузії: треба проявити милосердя. Особливо у передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Міхеілом, - це знущання, яке не личить Грузії", - сказав Зеленський.
Він запропонував перевести Саакашвілі до будь-якої лікарні України, іншої європейської держави чи США.
"Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя. Переведіть Міхеіла Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий крок", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 20 листопада адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.
Будь ласка, зачекайте...
А ДЛЯ ЧОГО ЩЕ ІСНУЕ НАДБУДОВА « держава» над бізнесом ? ( ця філософія ДОПОМАГАЕ визначити що в світі першочергово, а що вторинне)
Державу створюють для захисту бізнесу ( виробництво всього необхідного для життя) . А армію створюють - оберігати бизнес та громадян ( виробництво) . Тому бізнес платить державі і армії ПОДАТКИ згідно цього суспільного договору. ( тому не доречно роздувати бюджетні видатки та працівників)
- Громадянином якої країни був Саакашвілі в період вчинення інкримінованих йому злочинів?
- На території якої країни були вчинені дані протиправні діяння?
- Чи вступив вирок у законну силу?
- Чи є об"єктивна інформація про якусь насильницьку діяльність щодо повернення Саакашвілі на територію Грузії?
Дайте собі правдиву відповідь на поставлені мною питання і у вас пропаде здивування, чому ми "громадянина України Саакашвілі" не повинні вимагать повернуть в Україну
Нехай Міхо краще ще 4 роки дивиться на небо в клітинку...
Ps. One ****** came out to protect another ******!