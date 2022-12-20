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Росія тренує літаки в Білорусі для уточнення цілей в Україні, - Наєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

наєв

РФ проводить тренування літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинжал" у повітряному просторі Білорусі для уточнення цілей на території України.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування Об’єднаних сил ЗСУ.

"Зазначені тренування проводяться з єдиною метою - це уточнення цілей на території України, які призначені для нанесення ракетних ударів агресором. Але, відповідно, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози", - сказав Наєв.

За його словами, зараз на території Білорусі зосереджені друга мотострілецька дивізія першої танкової армії та авіаційне угрупування. В складі цього угрупування є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ. Крім того, там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" з балістичними ракетами до них, які призначені для застосування по цілях на території України.

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За словами Наєва, зараз цього потенціалу достатньо для створення загрози України та проведення тактичних дій.

"При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з боку Росії, та робимо щодня відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генеральним штабом ЗС України передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку", - заявив він.

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Автор: Ольга Лузан
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Відповідь може бути підготовка українських пілотів на американських літаках.
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20.12.2022 10:34 Відповісти
А Лука не думає що буде бавовна у відповідь?
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20.12.2022 10:35 Відповісти
по Беларуси тоже запрет ? вряд-ли, отыграемся по полной...
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20.12.2022 10:41 Відповісти
Будет как с пво. Сначала ощутимый ущерб Украине а потом современные самолёты. Думать на опережение запад не способен.
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20.12.2022 12:25 Відповісти
Ну дадут тебе завтра Ф-16, учиться по гайдам на ютубе будешь? Стандартная подготовка пилота - 9 месяцев. Или как союз во ВМВ, две недели а потом куча сбитых самолетов и куча трупов.
При инфраструктуру, вообще помолчим.
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20.12.2022 16:28 Відповісти
 
 