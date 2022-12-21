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Байден запросив Зеленського до США, оскільки війна в Україні перейшла в нову фазу, - Кірбі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден,зеленский

Президент США Джо Байден запросив свого українського колегу до Вашингтона цього тижня, оскільки війна в Україні вступила в новий етап.

Заявив в ефірі CNN речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Президент справді вірить, що оскільки ми наближаємося до зими, оскільки ми вступаємо в... нову фазу цієї війни, агресії Путіна, що це хороший час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити", – сказав він в ефірі CNN This Morning.

Очікується, що переговори будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги США разом із збереженням санкцій проти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Зеленського до Вашингтона: ЗМІ опублікували розклад зустрічі

Але Кірбі сказав, що вони також обговорять, як може закінчитися війна – делікатна тема, яка є предметом деяких розбіжностей між західними лідерами.

"Я не сумніваюся, що вони будуть обговорювати поняття президента Зеленського про "справедливий мир" і про те, як це виглядає, які його компоненти, і як ми допоможемо Україні досягти цього", – сказав він.

За словами речника речник Білого дому з питань нацбезпеки, Зеленський усвідомлював ризики, на які він йшов, покидаючи Україну, і США працюють над тим, щоб ця поїздка була безпечною.

"Ми співпрацюємо з ним і його співробітниками, щоб переконатися, що ми зможемо безпечно здійснити цю поїздку, як проїжджаючи через Сполучені Штати, так і повертаючись назад", – додав Кірбі.

Також читайте: Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США (доповнено)

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) 19 грудня заявив про ознаки того, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці, але закликає не переоцінювати здатність російських військ до успішного проведення такого наступу.

Також про можливість нового наступу в найближчі місяці заявляла українська влада, зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтервʼю виданню The Economist заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+23
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21.12.2022 19:10
+17
"Новий етап" буде, коли США дадуть ракети на 300 км, а ЗСУ звільняти хоча один метр, захоплений до 24 лютого.
А поки що, це все, лише балаканина.
І все можуть миттєво відіграти назад.
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21.12.2022 19:11
+13
тяжелее всех сегодня дерьмаку. если поехал с куклой, её надзирать - оставил залужного без присмотра. а остался надзирать за залужным, как бы тот, воспользовавшись отсутствием прямых сливов военных планов парашникам, ещё и запорожскую область не освободил. ну и зевонёт, о чём байден гутарил с зелей. и шо от в таких случаях ему на парашу куратору докладывать? ))
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21.12.2022 19:21
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Знов нагнітатиме?
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21.12.2022 19:05 Відповісти
"що це хороший час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч-на-віч і поговорити"

Чи ви думаєте обійдеться без Єрмака?
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21.12.2022 19:05 Відповісти
Звісно, але будуть зустрічі на рівні делегації. Тож не зовсім без (
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21.12.2022 19:10 Відповісти
Ну хто б сумнівався! Отримає кловун піз...лей, тобто настанов, зрозуміло, що не всі виконає. Але ж...
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21.12.2022 19:10 Відповісти
У зеленой слизи все продается и покупается. Такая она, зеленая мораль.
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21.12.2022 19:21 Відповісти
Може під туалетом підкараулить, як колись жюлька Обаму, чи то вже трамп був, не пам'ятаю
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21.12.2022 20:11 Відповісти
ты вновь срёшься лёшенька...
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21.12.2022 20:45 Відповісти
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21.12.2022 19:10 Відповісти
І "калину" сім'ї дадуть святкову - червону!)))
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21.12.2022 19:14 Відповісти
Может даже цвета "колорадки"
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21.12.2022 19:18 Відповісти
Ждьйот ньєдАждьйотся...
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21.12.2022 19:14 Відповісти
Думаю,на цей час він вже став ювіляром і приймає вітання на концерті у кобздона!
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21.12.2022 21:19 Відповісти
"Новий етап" буде, коли США дадуть ракети на 300 км, а ЗСУ звільняти хоча один метр, захоплений до 24 лютого.
А поки що, це все, лише балаканина.
І все можуть миттєво відіграти назад.
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21.12.2022 19:11 Відповісти
Да ладно ,нічого назад вже повернути неможна ,треба дотискати зепотвор до реальних реформ в країні . Питання безпеки будуть вирішені автоматично не сумніваюсь
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21.12.2022 19:27 Відповісти
Хто може? Русня? Та ти шо!
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21.12.2022 19:53 Відповісти
Чого ви всі прицепилися до США? Мало дають-то беріть своє із-під асфальту. Дякую США за підтримку і запезпечення зброєю і ************!
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21.12.2022 20:35 Відповісти
"...делікатна тема, яка є предметом деяких розбіжностей між західними лідерами."

Про "гарантії раїсі", за які згадував Макрон, говорити будуть?
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21.12.2022 19:11 Відповісти
Сподіваюся - так. Було б непогано, якби Байден гарантував кацапам фігурні звіздюлі в великих розмірах...
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21.12.2022 19:12 Відповісти
Сподіваємося на краще!)))
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21.12.2022 19:11 Відповісти
Назва фази - піста раССєї, або 0чко раССєї, кому більше як подобається..
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21.12.2022 19:18 Відповісти
тяжелее всех сегодня дерьмаку. если поехал с куклой, её надзирать - оставил залужного без присмотра. а остался надзирать за залужным, как бы тот, воспользовавшись отсутствием прямых сливов военных планов парашникам, ещё и запорожскую область не освободил. ну и зевонёт, о чём байден гутарил с зелей. и шо от в таких случаях ему на парашу куратору докладывать? ))
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21.12.2022 19:21 Відповісти
Да, уж, непозаздриш, але у нього ще брат є, який загинув...
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21.12.2022 19:33 Відповісти
)) а ещё абрахамия и целая команда корабельных верессучек безмозглых
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21.12.2022 19:38 Відповісти
Якби не мільярд дерев від зєлєнского, то ситуація на фронті була б набагато складніша.
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21.12.2022 19:31 Відповісти
Як Зе там без бомажки щось обговорюватиме?! Генератор випадкових слів.
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21.12.2022 19:34 Відповісти
Мабуть весь розписний, як шпаргалками на екзаменах, на всі випадки і питання
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21.12.2022 20:06 Відповісти
Деталі щодо нового пакету військової допомоги від США (з-на сума допомоги 1.85 млрд):
📌 1 батарея Patriot + **********
📌********** до HIMARS
📌 500 високоточних 155-мм снарядів
📌 10 мінометних систем 122-мм та 10 000 мін
📌 10 мінометних систем 82-мм
📌 10 мінометних систем 60-мм
📌 37 бронемашин Cougar
📌 120 машин HMMWV
📌 6 броньованих легких авто
📌 ракети HARM
📌 високоточні авіаційні **********
📌 понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї
📌 прилади нічного бачення і оптика
📌 протипіхотні міни Claymore
📌 засоби зв'язку
📌 індивідуальна броня
📌 45 000 снарядів 152-мм
📌 20 000 снарядів 122-мм
📌 50 000 реактивних снарядів до БМ-21
📌 100 000 танкових снарядів 125-мм
📌 140 генераторів
📌 супутникові термінали та послуги
📌 фінансування навчання, обслуговування та підтримка
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21.12.2022 19:38 Відповісти
Это хватит ровно на неделю
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21.12.2022 20:13 Відповісти
Ты с передовой вещаешь, свежевылупленный?
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21.12.2022 20:32 Відповісти
вас свинорылам хватит до следующей недели...
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21.12.2022 20:47 Відповісти
Сподіваюсь, Вові прочистять проходи серед тиші вашингтонських кабінетів..
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21.12.2022 19:59 Відповісти
Хапайте його там і не випускайте, поки навзамін Zєлюки не привезуть Бєню
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21.12.2022 20:03 Відповісти
"Я не сомневаюсь, что они будут обсуждать представление президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, какие его компоненты, и как мы поможем Украине добиться этого", - сказал он.

Оказывается Байдену ещё надо обсуждать представление о справедливом мире, т.е. он рассматривает альтернативы границам 1991г , альтернативы международному праву.
Собственно для этого и вытащил он Зеленского из Киева - чтобы подправить представления украинцев о справедливом мире.
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21.12.2022 20:11 Відповісти
Новая фаза называется: Украину бомбят всем подряд оружием переданым партнерами рахе странами третьего мира....а союзники Украины, страны сверхдержавы, кое-как дают пво почти через год войны....
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21.12.2022 20:25 Відповісти
Та да, зізнатися що пргласив Зе актора щоб республіканці не гнали про кримінальну справу про Байдена молодшого, якось не комільфо.
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21.12.2022 21:05 Відповісти
Злий дядя чехвостив Вовочку 🤓
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21.12.2022 21:10 Відповісти
Бубочка в щоці від поставлених задач 😁
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21.12.2022 21:12 Відповісти
оскільки ми вступаємо в... нову фазу цієї війни))
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21.12.2022 22:31 Відповісти
"американський футбол"?
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21.12.2022 23:54 Відповісти
нова фаза цієї війни - мы чего-то не знаем?
о какой фазе идет речь?

кулебу тоже 23.02 в сша пригласили...это как-то сейчас стремно пахнет...
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21.12.2022 22:34 Відповісти
Сподіваюся, що мудозвону пояснять, що не можна зливати реформи і пересирати законодавство та судову систему лише тому, що при владі ненажерні ідіоти.
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21.12.2022 23:13 Відповісти
 
 