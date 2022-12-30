Понад 60% опитаних в "Дії" хочуть святкувати Різдво 25 грудня

Понад 60% українців, які взяли участь у голосуванні про дату святкування Різдва, висловилися за свято 25 грудня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в опитуванні взяли участь понад 1,5 мільйони українців. Це зробила його одним з найбільш масових серед усіх опитувань в "Дії".

За дату 25 грудня проголосували 903 265 українців (58,99% голосів), за 7 січня - 390 125 осіб (25,48%). Обидві дати підтримали 12,59% учасників опитування.

Він також пообіцяв, що наступного року через "Дію" будуть проводити ще більше опитувань.

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