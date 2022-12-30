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Понад 60% опитаних в "Дії" хочуть святкувати Різдво 25 грудня
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Понад 60% українців, які взяли участь у голосуванні про дату святкування Різдва, висловилися за свято 25 грудня.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в опитуванні взяли участь понад 1,5 мільйони українців. Це зробила його одним з найбільш масових серед усіх опитувань в "Дії".
За дату 25 грудня проголосували 903 265 українців (58,99% голосів), за 7 січня - 390 125 осіб (25,48%). Обидві дати підтримали 12,59% учасників опитування.
Він також пообіцяв, що наступного року через "Дію" будуть проводити ще більше опитувань.
Топ коментарі
+33 Trevo Trow
показати весь коментар30.12.2022 13:21
+27 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар30.12.2022 13:27
+25 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар30.12.2022 13:30
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Будь ласка, зачекайте...
Різдво треба святкувати разом з нормальним світом а не з Сатаністами-Рашистами.
Не кацап ти часом? Напиши : путин-*****, рф- страна террорист, кацап - раб *********** на швабре. Побачимо хто ти.
А що , звідки й як почалося колись там то вже на сьогодні великого значення немає.
Святкували Купала здавна по всій Україні, щоправда з певними відмінностями по регіонах. За радянського панування частина притаманних святу регіональних звичаїв відмерла[7]. Подібні звичаї існують у багатьох народів, особливо індоєвропейських Ліго у латвійців, Літа (Litha) у кельтів, Вардавар у вірменів, Исиах у якутів, чехів, німців, австрійців, сербів, болгар, поляків, англійців, білорусів, росіян[8].
Кацапчику - ти країну переплутав!
"узкая категория людей со смартфонами"
"Все нормальные люди"
По ваше логике получается, что нормальные люди не пользуются смартфонами? Они точно нормальные?
Это категория людей "Нам этот интернет и на.уй не нужон"?
Специалисты и эксперты, составившие перечень текущих проблем Действия:
Андрей БарановичАндрей ПерцюхАртем КарпинскийКонстантин КорсунКир ВажницкийАлександр МацькоРоман Химич
Почему бы вообще не перейти на еврейский календарь всей страной?
1). Подалі від московії і її прибацаних збоченців попів.
2). Якнайближче до європейських народів,которі, ян не дивно святкують Різдво 20-го.
Про свою віру вже написав в своєму попередньому дописі.
Все інше нахер!
Про таких, як ти, кажуть, - Ти йому сци в очі, а він все "Божу роса та божа роза"! -
Все досить! Нудно.
Дістав! І якого чорта мене потягло дискутувати з тупорилим придурком?
Пшов. Ти смішний і не цікавий.