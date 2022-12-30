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Новини Суспільство
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опитування (1405) Різдво (227) Федоров Михайло (535) Дія (450)

Понад 60% опитаних в "Дії" хочуть святкувати Різдво 25 грудня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

різдво

Понад 60% українців, які взяли участь у голосуванні про дату святкування Різдва, висловилися за свято 25 грудня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в опитуванні взяли участь понад 1,5 мільйони українців. Це зробила його одним з найбільш масових серед усіх опитувань в "Дії".

За дату 25 грудня проголосували 903 265 українців (58,99% голосів), за 7 січня - 390 125 осіб (25,48%). Обидві дати підтримали 12,59% учасників опитування.

Він також пообіцяв, що наступного року через "Дію" будуть проводити ще більше опитувань.

Також читайте: УГКЦ та ПЦУ спільно обговорять реформу церковного календаря

Понад 60% опитаних в Дії хочуть святкувати Різдво 25 грудня 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
Країна потроху одужує від совково-москало-комуняцького сатанізму.
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30.12.2022 13:21
+27
100%
Різдво треба святкувати разом з нормальним світом а не з Сатаністами-Рашистами.
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30.12.2022 13:27
+25
Запам'ятай РюззькаГаварящій- НОРМАЛЬНІ ЛЮДИ святкують Різдво 25 Грудня а 7 Января святкують Рашисти-Сатаністи й їх посіпаки та ще Совкодрочери.
Не кацап ти часом? Напиши : путин-*****, рф- страна террорист, кацап - раб *********** на швабре. Побачимо хто ти.
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30.12.2022 13:30
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Кожне опитування і аналіз має ціну. Наразі ставити питання про Різдво.
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30.12.2022 13:20 Відповісти
Справа не в ціні, а в здоровому глузді. От прийнято казати, що такого то такого то року від різдва христового. Спочатку народився Спаситель, а потім і Новий рік. А у мокшанських попів було спочатку новий рік, а потім Ісус родився. Якось не логічно. Тому святкувати треба як і всі нормальні люди 25-го грудня.
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30.12.2022 13:28 Відповісти
Це все фігня - народився, не народився. Треба просто максимально все робити не так, як кацапи, а так, як інший світ. І кінець другої світової треба 8го святкувати. Тільки таим чином ми вийдемо із впливу інформаційно-культутєрного впливу кацапів.
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30.12.2022 15:33 Відповісти
а новый год тогда когда праздновать?
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31.12.2022 00:33 Відповісти
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30.12.2022 17:10 Відповісти
Країна потроху одужує від совково-москало-комуняцького сатанізму.
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30.12.2022 13:21 Відповісти
100%
Різдво треба святкувати разом з нормальним світом а не з Сатаністами-Рашистами.
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30.12.2022 13:27 Відповісти
Запам'ятай РюззькаГаварящій- НОРМАЛЬНІ ЛЮДИ святкують Різдво 25 Грудня а 7 Января святкують Рашисти-Сатаністи й їх посіпаки та ще Совкодрочери.
Не кацап ти часом? Напиши : путин-*****, рф- страна террорист, кацап - раб *********** на швабре. Побачимо хто ти.
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30.12.2022 13:30 Відповісти
А я з вас усіх зараз постібуся: 6о 25 грудня - день зимового сонцестояння по язичницькому землеробському циклу В цей день ВСІ землероби Європи (незалежно від релігійних переконань чи імені бога якому поклонялися) святкували день перемоги Життя над Смертю Вмирав "старий" Бог і народжувався молодий І землеробський цикл починався знову А християни просто "прив"язалися до древніх вірувань
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30.12.2022 13:44 Відповісти
Яр, хочь ти не під#обуй. 🤣
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30.12.2022 13:55 Відповісти
Так а що мені "під#обувать" - якщо так воно і є? Мені оці "розборки" з датами церковних свят нагадують суперечки середньовічних монахів стосовно того скільки ангелів може поміститься на вістрі голки
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30.12.2022 14:01 Відповісти
Люди мають висловлювати свою думку, але є святкування 25 Грудня а є 7 Января.... от й виникла дискусія.... а по великому рахунку хто коли бажає хай й святкує.... але на державному рівні бажано окремо від рашистів-Сатаністів святкувати , а разом з нормальними країнами як Америка, Британія, Польща, Канада й т.п. !
А що , звідки й як почалося колись там то вже на сьогодні великого значення немає.
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30.12.2022 14:14 Відповісти
Та я не проти! Хай хто як хоче і коли хоче - тоді й святкує Я визнаю будь-яке святкування якщо воно не заважає оточуючим Я просто вказав першоджерело того з-за чого тут один одному "горло перегризають Все в сіті відносне Однак найбільш об"єктивною точкою для цього є саме день зимового сонцестояння - як народження нового циклу життя А як називають нового Бога різні люди - не так уже і суть важливо
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30.12.2022 17:32 Відповісти
Дуже цікаво було колись почути десь у нульових від попидли у телевізійному інтерв'ю на Купалу "сиводня мьі атмичаем самьій длинній день года"... Еге ж. На початку липня...
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30.12.2022 19:42 Відповісти
А попи до Купала який стосунок мають? Це - язичницьке свято
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30.12.2022 19:45 Відповісти
Жодного, але вони у цей день типу "усіх святих" відзначають. Та все одно і на Купалу посилаються, як на "народне свято". Попидло - воно і є попидло.

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30.12.2022 19:50 Відповісти
Свято Купала (Іва́на Купа́ла, Купа́йла) - одне з давніх, дохристиянських[1] свят східних слов'ян[2], традиційне старослов'янське свято[3], що після запровадження християнства відзначали вночі перед Івановим днем 24 червня. Зараз його знову прив'язують і до сонцевороту. У зв'язку із запровадженням григоріанського календаря на державному рівні, а на рівні православної церкви ні, свято за християнською прив'язкою почало припадати на ніч 7 липня, що значно далі відстоїть від справжнього сонцевороту, який відбувається 23, 22 або іноді 21 червня[4]. Християнізована назва свята включає ім'я Івана Хрестителя[5]. Квінтесенцією свята є очищення за допомогою вогню та води - давня форма магічних дій[6]. Одне з чотирьох головних свят сонячного календаря.

Святкували Купала здавна по всій Україні, щоправда з певними відмінностями по регіонах. За радянського панування частина притаманних святу регіональних звичаїв відмерла[7]. Подібні звичаї існують у багатьох народів, особливо індоєвропейських Ліго у латвійців, Літа (Litha) у кельтів, Вардавар у вірменів, Исиах у якутів, чехів, німців, австрійців, сербів, болгар, поляків, англійців, білорусів, росіян[8].
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30.12.2022 19:55 Відповісти
Попидли цього не знають.
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30.12.2022 20:06 Відповісти
Та вони взагалі мало що знають Такі ж "зациклені" як і комуністи чи будь-які інші "сектанти" Як сказав мені один піп (п"янючий як чіп) - "Больших безбожников чем мы - нет Потому что мы знаем чего стоит эта вся "вера"
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30.12.2022 20:28 Відповісти
Нема святкування 7 січня. Є святкування за Юліанським календарем 25 грудня якого припадає на 7 січня за Григоріанським та Новоюліанським календарями. Але коли людина живе за Григоріанським календарем і , раптом, кілька разів на рік перестрибує у Юліанський... Чи це не дурість?
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30.12.2022 19:38 Відповісти
а де стьоб? може ви вчились в школі ще за совка, але українським дітям розповідають звідки взялися обряди, зокрема колядки і щедрівки, в рамках шкільної програми з укр.літ. і музики
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30.12.2022 14:08 Відповісти
Ну - якщо у "совковській" школі вивчали Джеймса Джорджа Фрезера - то я точно "совок" Безпосередньо про подібне він описує у своїй фундаментальній праці "Золота гілка" Можеш почитать (якщо "терплячки" вистачить) Бо книга серйозна (700 сторінок) Але більше за 20-30 в день осилить важкувато - дуже багато "фактури" яку треба ще й засвоїть та відкласти в пам"яті
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30.12.2022 14:17 Відповісти
"...узкая категория людей со смартфонами..."

Кацапчику - ти країну переплутав!
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30.12.2022 13:39 Відповісти
У Вас с головой что-то не то.
"узкая категория людей со смартфонами"
"Все нормальные люди"
По ваше логике получается, что нормальные люди не пользуются смартфонами? Они точно нормальные?
Это категория людей "Нам этот интернет и на.уй не нужон"?
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30.12.2022 13:44 Відповісти
А 80% празднуют и 25 декабря и 7 января
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30.12.2022 13:24 Відповісти
Це так званий переходний період . Поступово святкування Різдва 7 січня стане такою ж дичиною, як святкування старого нового року 13 січня .
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30.12.2022 13:33 Відповісти
так зараз потікавші у Європу українці так і роблять
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30.12.2022 14:38 Відповісти
Дуже актуальне питання. Релігія-опіум для народу. Люба.
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30.12.2022 13:25 Відповісти
А кацапська релігія - це чистий стрихнін
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30.12.2022 13:35 Відповісти
Атеїзм - релігія
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30.12.2022 13:36 Відповісти
Релігія і віра різні речі.
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30.12.2022 13:41 Відповісти
Атеїзм - це впевненість в тому, що ніякого бога не існує. А релігія - це віра в те, що щось таки є )
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30.12.2022 14:02 Відповісти
краще бути атеістом українського патріархату, аніж кацапської секти.
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30.12.2022 14:39 Відповісти
7 Января , Різдво вигадала Сталінська-Сатанінська церква МП, котра доречі й Томасу немає. Нормальні люди святкують 25 грудня, принаймні з 2014 року. Помилки треба виправляти.
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30.12.2022 13:32 Відповісти
німці празднують 6 січня прихід волхвів до Христа з подарунками.
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30.12.2022 14:41 Відповісти
Все правильно. Треба жити за одним календарем.
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30.12.2022 13:35 Відповісти
Реальне опитування, крім того в Дії представлена більш заможна, та більш грамотна частина нашого суспільства, скажемо так, там 80% майбутнього України.
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30.12.2022 13:37 Відповісти
Существенные дефекты архитектуры приложения Дія.Обработка и хранение персональных данных в приложении Дія.Возможность перехвата и накопления персональных данных при проверке е-документов в приложении Дія.Мошенничество с использованием Дія.Возможность следить за пользователями через приложение Дія.Риски дистанционного несанкционированного проникновения в смартфон ("взлом") с установленным приложением Дія.Невозможность самостоятельно заблокировать свой аккаунт в Дія (опция Opt-Out).Риски фальсификации выборов в смартфоне с использованием приложения Дія.Риски получения повестки через Дія.Риски отсутствия доступа к интернету приложения Дія.Не все граждане могут пользоваться приложением Дія.Чрезмерная централизация системы и агрегация полномочий.Отсутствие правил использования приложения и механизма контроля за соблюдением этих правил.Игнорирование действующего законодательного регулирования по созданию программных продуктов.Создание искусственной монополии приложения Дія.Отсутствие в публичном доступе документации в приложение Дія.Отсутствие публичного доступа к исходному коду приложения Дія.Отсутствие информации о внешних независимых аудитах безопасности приложения Дія.Сомнительность объективности проведения государственной экспертизы приложения Дія.Неудовлетворительный уровень коммуникации разработчиков приложения Дія с пользователями и ИТ-специалистами.Возможность неограниченного клонирования документов в приложении Дія.Непрозрачность порядка использовать приложение Дія другими организациями.

Специалисты и эксперты, составившие перечень текущих проблем Действия:
Андрей БарановичАндрей ПерцюхАртем КарпинскийКонстантин КорсунКир ВажницкийАлександр МацькоРоман Химич
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30.12.2022 13:50 Відповісти
Ми вже й святкували 25 грудня Різдво... гуд-бай 7 січня...
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30.12.2022 13:39 Відповісти
Ми теж.
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30.12.2022 14:29 Відповісти
Починає доходити що Нова ера від Різдва Христового починається через тиждень після його народження, а не навпаки.
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30.12.2022 13:39 Відповісти
Федоров,якщо би так сталося,що на 25 грудня до церкви прийшов мільйон чоловік,а на 7 січня-300 тис.,то звичайно Церква би дату свята перенесла.Хоча,теж не факт.Бо якщо на 25 грудня до церкви прийдуть люди,які залишать церкві по 10 гривень,а на 7 січня-по 100$,то свято Різдва буде за тими людьми,за якими Церква має на кусок хліба,бо Українська церква живе не з державного бюджету, а людських подаянь.Тому,я не розумію сенс цього голосування.Майже мільйон проголосував за 25 грудня.Ок.А скільки з цього мільйону прийшли до церкви на Різдвяну службу?
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30.12.2022 13:47 Відповісти
Хочете сказати що в церкві дві Різдвяні служби, 25 і 7?
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30.12.2022 13:53 Відповісти
Навряд чи я колись встановлю ту "дію" (до речі, якого #єра саме в ній проводилось опитування), але Різдво буду св'яткувати саме 25 грудня - у день початку збільшення світлового дня. Я вірю, але не в церкві, а в душі.
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30.12.2022 14:00 Відповісти
Бо це просто правильно і це навіть логічно!
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30.12.2022 14:01 Відповісти
Я хочу сказати,що це не Епіфаній і Святослав вийшли і сказали:"дивіться,на 7 січня до церкви йдуть дві столітні баби,а решта,все молоде,стоїть на службі на 25."Ні.Це сказав Федоров,який до Церкви не має абсолютно ніякого відношення,для якого церква-це будівля з хрестом на куполі і все.І ось такий персонаж починає вмішуватися в діла Церкви!
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30.12.2022 14:05 Відповісти
Брехня
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30.12.2022 14:14 Відповісти
Навіть не так, більшу частину тих хто святкував 7 січня, розбомбили москалі.
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30.12.2022 14:16 Відповісти
Нажаль Дія розроблена також програмерами які працюють на фсб і белоруське кдб
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30.12.2022 14:11 Відповісти
Посмотрите "Дух времени. Религия и астрология". Короткий, 20-минутный ролик, в котором вам объяснят, почему Рождество празднуют 25 декабря. Рождество Солнца. Все остальное - мифы. Читайте умные книги Карла Сагана, Юваля Харари. После этого вы вообще не будете праздновать ни 25 декабря, ни 7 января ))
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30.12.2022 14:16 Відповісти
Наше літочислення,до народження Христа і після народження Христа,насправді до Христа не має абсолютно ніякого відношення,тому що скіф Діонісій,який це літочислення вирахував-помилився.За Діонісієм Христос народився у 750 році по створенню Риму.А ******* вчені довели,що це був рік смерті царя Ірода.Кілька днів тому на Цензорі була стаття від Євстратія Зорі,в якій він акуратно просив:"люди,не все так просто в тих календарях і літочисленнях.Не пхайтеся,бо можна нарити "золоті гори ".
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30.12.2022 14:40 Відповісти
Пусть празднуют, кто им мешает?
Почему бы вообще не перейти на еврейский календарь всей страной?
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30.12.2022 14:25 Відповісти
+++++
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30.12.2022 14:33 Відповісти
Хочется запитати у всіх, хто святкує Різдво Христове 25 грудня: Коли вони святкують свято Василя Великого і Водохреща? І чи в курсі вони, що в українській традиції святкують не просто Різдво, а певний цикл зимових свят? https://www.youtube.com/watch?v=aLniS-LZDg4
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30.12.2022 14:42 Відповісти
До 30-х років минулого століття українці святкували Різдво 25-го грудня разом з всіма християнами, а після винищення українського духовнества і частини народу репресіями,голодовками і голодоморами, сталінський режим відірвав українців від спільних християнських традицій. Як приклад ось фото календаря 1927 р.:
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30.12.2022 15:04 Відповісти
Звичайно ж святкували 25-го по юліанському календарю. Але ж він астрономічно не збігається з григоріанським. Ваше фото взагалі не відповідає на моє питання. Чи готові ви стрибати в ополонку 6-го січня, навіть якщо буде тепло, не буде ні ополонки, ні морозів. Чи зачекаєте до 19-го січня? Не можна у вирішенні всіх питаннь дивитися на схід, так можна до абсурду дійти. На ЦН Євстратій Зоря написав цілий блог на цю тему.
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30.12.2022 15:17 Відповісти
Не пірнав в ополонку, не пірнаю і не збираюся, бо ще не зійшов з розуму. Я вірю тільки в людську дурість, жадібність і підлість. Все!
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30.12.2022 15:44 Відповісти
Мене не дивує, що найбільш палкими прихильниками святкування Різдва Христова 25 грудня є люди не віруючі. Якщо ви - атеїст, визнайте чесно, що вам байдуже насправді, для вас це - суто політика.
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30.12.2022 15:56 Відповісти
Мене 25-е грудня цікавить тільки з двох позицій:
1). Подалі від московії і її прибацаних збоченців попів.
2). Якнайближче до європейських народів,которі, ян не дивно святкують Різдво 20-го.
Про свою віру вже написав в своєму попередньому дописі.
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30.12.2022 16:14 Відповісти
А Иисус когда крестился прыгал в ополонку?
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30.12.2022 18:57 Відповісти
А чому Ви не виставите фото календаря за 1919рік?За 1900?А знаєте чому?Тому що Різдво завжди святкували 6 січня.Це фото,яке Ви виставили-це була спроба перевести Церкву на новий,григоріанський календар,але люди не пішли до церкви і Різдву повернули традиційну дату.25 грудня в українській традиції існувало два-три роки,але мало негативний результат, тому теперішня Церква так акуратно відноситься до питання дати Різдва,тому що можна понаприймати любих законів,але Різдво буде тоді,коли люди прийдуть до церкви.
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30.12.2022 15:35 Відповісти
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30.12.2022 15:41 Відповісти
А це календар української церкви?Для чого Ви це виставляєте?Найдіть фото календаря де є місяць січень,а не "казьонний январь".Хіба Ви не знаєте яким важким було співжиття католицизму і православ'я,тому перехід на григоріанський календар не відбувся,тому що православні і греко-католики дистанціювали себе від католиків?
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30.12.2022 15:56 Відповісти
Олвіер, виставив фото календаря. Не дякуйте. Учіться користуватися гугл - там багато що знайдете, а не тільки фото календарів 19-го та 20-го столітть .
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30.12.2022 15:47 Відповісти
Ви говорите не всю правду,тобто-маніпулюєте.Вся правда є така, що у 20х роках минулого століття Церкву пробували перевести на новий календар,змінивши дату Різдва.Але люди не пішли до церкви і Різдву повернули його традиційну дату.Так,в Україні було встановлено святкування Різдва на 25 грудня,але ця дата протрималась тільки два-три роки.
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30.12.2022 15:45 Відповісти
Я виставив фото 1911 року. Отримали? Такі ж фото є за 1903 рік.Калькулятором попробуйте користуватись.
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30.12.2022 15:50 Відповісти
Ну і які 2-3 роки? І де ви бачите на 6 січня Різдво?
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30.12.2022 15:52 Відповісти
Нащо мені гугл,коли в мене один дід був 1909 року народження,а другий 1914 і про ніяке"25 грудня" вони ніколи не заїкалися.Брешу,бо то мій дід мене навчив приказки:"як польське Різдво на льоді,то наше на воді".А про дату Різва в гуглі хай читають ті,гуртожитку виріс.
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30.12.2022 16:12 Відповісти
Ці дискусії мабуть тому, що більшість людей в нас не цікавилося як календар пов'язаний з астрономічною тривалістю року, чому ще давно багато країн перейшли на григоріанський календар, як взагалі здійснюється корекція астрономічного часу. Дата Різдва була, є і має бути 25-го грудня, і перехід на григоріанський календар ніщо інше, як корекція накопиченої за півтора тисячоліття похибки юліанського (тоді в 10 днів, нині 14). Є Інтернет, читайте, нарешті дізнаєтесь, які еталони часу були і є нині, з чим "звіряють" годинники. А щодо впертості московської церкви (яка нав'язувала юліанський календар православним церквам бувшим республікам совка) - там є і інші пояснення. Десь читав, що ніяк не могли погодитися, щоб раз на кілька років Великдень співпадав з єврейською Пасхою, можу припустити, що взагалі, як і вся політика рашки - аби не так, як на "ненависному Заході".
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30.12.2022 16:15 Відповісти
Та знаю я це все про календарі, як астрономічні,так і про юліанські з григоріанськими. Моя основна теза: подалі від московії і поближче до європейських народів від яких нас відірвали. КРАПКА!
Все інше нахер!
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30.12.2022 16:26 Відповісти
Олівер,ти просив фото? Просив! Побачив? Побачив! А тепер починаєш, якусь маячню про дідів пороти.
Про таких, як ти, кажуть, - Ти йому сци в очі, а він все "Божу роса та божа роза"! -
Все досить! Нудно.
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30.12.2022 16:20 Відповісти
Я просив фото українського церковного календаря.А цє,що ти виставив-тримай для себе і тішся своєю обмеженістю.
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30.12.2022 17:19 Відповісти
Олів'є, ти в своїй Італії чув щось про те, що Україна знаходилась під окупацією Россійської імперії? Про те що українська мова була заборонена в імперії? Заборонена і не раз? Про яке печатання українського церковного календаря ти несеш? Чи могло хоч щось печатися на релігійну тематику українською мовою? Ти тупий чи придурюєшся?
Дістав! І якого чорта мене потягло дискутувати з тупорилим придурком?
Пшов. Ти смішний і не цікавий.
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30.12.2022 17:30 Відповісти
УНР марки поштові були ввели.З тризубом і Петлюрою.Подивіться в своєму гуглі. Значить і календар був.Але,людина,яка кричить "подалі від Москви" і при цьому виставляє календар російської імперії де "25 декабря"є Різдвом,але не може знайти календар по якому Різдво є "25 грудня"-про що з таким говорити?Людина,яка живе лозунгами,а не логікою-є дурною і агресивною.
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30.12.2022 17:57 Відповісти
7-го Рождество празднуют только кацапские миньйоны типа белорашиков,сербов,грузин или армян.Все нормальные православные церкви празднуют 25-го.
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30.12.2022 19:05 Відповісти
 
 