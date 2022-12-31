Видворити з Криму росіян після звільнення півострова цілком законно, - Ташева
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Усі громадяни Росії, які приїхали в Крим з порушенням міграційного законодавства України, після визволення півострова будуть змушені виїхати. Спроби РФ називати це депортацією є безпідставними.
Про це заявила Постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У нас принципова позиція, вона сформована і по ній вже існують правові норми. Всі громадяни Російської Федерації, які незаконно приїхали на тимчасово окуповану територію, в Крим, з порушенням міграційного законодавства і умов перетину кордону, мають виїхати після звільнення території за межі Української держави, за межі Криму, бо вони незаконно там перебували. Вони приїхали не через пункти пропуску "Каланчак", "Чонгар" або "Чаплинка", не робили запит до міграційних органів про можливість проживання там", - зазначила Ташева.
За її словами, осіб, яким потрібно було отримувати посвідку на проживання на окупованій території та дозвіл на в'їзд іноземців на окуповану територію, налічується від 500 до 800 тисяч.
Ташева вказала на те, що Росія вже заявляє, ніби це буде "депортація кримчан".
"Яких кримчан? Ідеться про громадян Росії, які не є кримчанами. Вони є особами, які тимчасово проживають на території Криму. Їхнє видворення - це абсолютно законний процес, який не можна й порівнювати з депортацією 1944 року, коли кримських татар вивезли в товарних вагонах без документів із земель, де вони історично сформували свою державність. Нині ж це особи, які мають громадянство іншої країни, незаконно перетнули кордон і перебувають на території нашої держави. Якщо громадянин будь-якої країни незаконно перетинає кордон, то до нього застосовують примусове видворення. От і ми будемо його застосовувати", - пояснила представниця Президента України.
Вона зазначила, що виїхати доведеться навіть тим, хто не зміг через низку обставин дотриматися вимог міграційного законодавства України.
"Є гуманітарні принципи. Наприклад, одиничні випадки, коли людина за збігом обставин фактично не може виконати вимоги міграційного законодавства. У таких випадках можливі винятки, але вони теж мають спочатку виїхати й подати в міграційні органи відповідну заявку, після розгляду отримати відповідні дозволи. Скільки таких осіб буде - не знаємо. Може, сотні, а може, 1-2 тисячі", - зауважила Ташева.
Будь ласка, зачекайте...
Виявити всіх колаборантів - і на родіну - в Магадан.
Ибо создавали специальные фирмы прокладки в разных странах для работы в Крыму и что теперь ?
Півострів для орків буде острів.
Есть много понаехавших в период совка. С тех пор они ругали Украину, проявляли недовольство независимостью, голосовали за пророссийские силы, устраивали так называемые антимайданы.
И СБУ никак на таких не реагировала, они чувствовали безнаказанность, и это в итоге привело к образованию лднр и незаконных вооружённых формирований, этой войны, наконец.
Если после освобождения юго-восточных регионов с такими по-прежнему будут цацкаться, не задавят их постоянным пристальным вниманием, заслуженными репрессиями в случае продолжения антиукраинских действий, то значит всё зря. Необходимо заставить их убраться, ибо не знаете вы их по-настоящему.
Согласно переписи 2001 года, в Донецкой области украинцами назвались более 56%, а в Луганской - более 57%. Русскими назвались менее 40%. Все те "результаты" выборов были липовыми, и напоказ выставлялись только антиукраинские жители Донбасса. На самом деле патриотов там предостаточно, только условия для них там создали такие ( при полном попустительстве киевской власти ), что многие предпочитали не высовываться. Но, ведь были "Донбасс" и "Айдар", и есть много таких, кто никогда не пасовал пред руснёй, и я знаю, о чём говорю. Только нужно ставить во власть именно их, а не вражески настроенных, и без разбору.
И поддержать их. И они сделают всё необходимое. Но, сначала назначить и поддержать именно патриотов настоящих, а не тех, кто из "Метинвеста", или "регионов" бывших, которые только на словах за Украину.
приїхали на курорт, витиснули господарів з хати, що сподобалась, і качають права Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть
10 лет пусть отработают на стройках восстановления городов и сел!