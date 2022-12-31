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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Видворити з Криму росіян після звільнення півострова цілком законно, - Ташева

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ташева

Усі громадяни Росії, які приїхали в Крим з порушенням міграційного законодавства України, після визволення півострова будуть змушені виїхати. Спроби РФ називати це депортацією є безпідставними.

Про це заявила Постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нас принципова позиція, вона сформована і по ній вже існують правові норми. Всі громадяни Російської Федерації, які незаконно приїхали на тимчасово окуповану територію, в Крим, з порушенням міграційного законодавства і умов перетину кордону, мають виїхати після звільнення території за межі Української держави, за межі Криму, бо вони незаконно там перебували. Вони приїхали не через пункти пропуску "Каланчак", "Чонгар" або "Чаплинка", не робили запит до міграційних органів про можливість проживання там", - зазначила Ташева.

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За її словами, осіб, яким потрібно було отримувати посвідку на проживання на окупованій території та дозвіл на в'їзд іноземців на окуповану територію, налічується від 500 до 800 тисяч.

Ташева вказала на те, що Росія вже заявляє, ніби це буде "депортація кримчан".

"Яких кримчан? Ідеться про громадян Росії, які не є кримчанами. Вони є особами, які тимчасово проживають на території Криму. Їхнє видворення - це абсолютно законний процес, який не можна й порівнювати з депортацією 1944 року, коли кримських татар вивезли в товарних вагонах без документів із земель, де вони історично сформували свою державність. Нині ж це особи, які мають громадянство іншої країни, незаконно перетнули кордон і перебувають на території нашої держави. Якщо громадянин будь-якої країни незаконно перетинає кордон, то до нього застосовують примусове видворення. От і ми будемо його застосовувати", - пояснила представниця Президента України.

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Вона зазначила, що виїхати доведеться навіть тим, хто не зміг через низку обставин дотриматися вимог міграційного законодавства України.

"Є гуманітарні принципи. Наприклад, одиничні випадки, коли людина за збігом обставин фактично не може виконати вимоги міграційного законодавства. У таких випадках можливі винятки, але вони теж мають спочатку виїхати й подати в міграційні органи відповідну заявку, після розгляду отримати відповідні дозволи. Скільки таких осіб буде - не знаємо. Може, сотні, а може, 1-2 тисячі", - зауважила Ташева.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
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31.12.2022 09:35
+24
Крим це Україна і нелегалам там не місце
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31.12.2022 09:30
+22
Да дай бог. Только знаю, что куча будет сидеть тише травы, ниже радаров, лишь бы не вернуться на родину-мать. А как почувствуют послабление, начнут топить за руське культура, руське язик, и за ущемление прав
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31.12.2022 09:39
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Крим це Україна і нелегалам там не місце
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31.12.2022 09:30 Відповісти
Вам би в бан ,нелегал
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01.01.2023 18:52 Відповісти
Ой не знаю. Исходя из опыта бывших союзных республик, можно сказать, что если русские завелись, их потом тяжело вывести. Хуже сорняка. Браки с местными, рождённые дети. Было бы это легко, русского мира не существовало бы
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31.12.2022 09:33 Відповісти
багато повтікають разом з сім'ями,адже у них расейскі паспорти..там є багато людей ,які не здали українські паспорти.
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31.12.2022 09:36 Відповісти
Да дай бог. Только знаю, что куча будет сидеть тише травы, ниже радаров, лишь бы не вернуться на родину-мать. А как почувствуют послабление, начнут топить за руське культура, руське язик, и за ущемление прав
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31.12.2022 09:39 Відповісти
Етнічних кацапів пропустити через фільтраційні табори, по їхньому методу і вручити паспорт негромадянина як в країнах Балтії. Діти повинні здати екзамени з української мови, історії тощо, якщо хочуть тут залишитись.
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31.12.2022 09:43 Відповісти
Запрет образования на русском языке ещё. Запрет всяких русских общин. Поле непаханное, в общем. Но я себе представляю вой правозащитников
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31.12.2022 09:54 Відповісти
А в українському правовому полі розроблено закон про колаборантів чи хоча б поправки до Кримінального кодексу на цю тему? Механізми позбавлення громадянства за співпрацю з окупантами?
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31.12.2022 09:59 Відповісти
На самом деле уже сейчас нужно подготавливать нормативную базу о непризнании решений российских судов, исполняемых на территории Украины, а также о судьбе лиц, в'ехавших на оккупированные территории, о незаконности актов гражданского состояния, выданных оккупационной властью и т.д. Именно сейчас, пока мир ещё в ****, так сказать. Если после победы, то поднимется вой правозащитных организаций и оон
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31.12.2022 10:06 Відповісти
Так,є.
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01.01.2023 18:54 Відповісти
Дустом їх, дустом!
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31.12.2022 09:51 Відповісти
для цього є дуже гарші інструменти для прополоювання цього кацапського, окупаційнорго бурʼяну, лайна і біонепотребу: машингвер геніального німця Хуго Шмайсера і стара, добра бандерівська "гіляка" !!!
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31.12.2022 09:52 Відповісти
Мои родственнички ватные, родом с Украины, но прожившие всю жизнь на рабсии, заехали в Крымнаш, продав недвижимость на рабсии, один женился на крымчанке и детей завёл, сейчас трусятся и ненавидят Украину, но воевать не хотят, уговаривали нас покончить дружбой с Западом и строить русге мир вместе с ***********. Клиника. Отправь таких взад в *********, они умрут от ненависти к нам. Такие вот мазохисты оккупанты, виноватые сами в своей вынужденной департации назад на болота.
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31.12.2022 10:30 Відповісти
Смешанные браки ?Всех за поребрик ! С Осинки не упадут апельсинки !
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31.12.2022 10:31 Відповісти
на міст їх депортувати.той шо будували...нехай перебираються..все одно рашисти самі кримський міст потім і підірвуть.
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31.12.2022 09:34 Відповісти
чемодан вокзал расея.... ну або в родючий українкий чернозем......
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31.12.2022 09:35 Відповісти
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31.12.2022 09:35 Відповісти
І які нафіг гумунітарні принципи???!!! До москалів ті принципи не застосовуються, бо вони нелюди! Та що там казати, вони навіть не скотина, так що гумунітарні принципы для тварин теж не зостосовувати!!!!
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31.12.2022 09:39 Відповісти
Відносно тварин є відповідне захисне законодавство ну і взагалі просто норми людяності - із ними не можна погано поводитись. А питання із руснею поки неврегульоване, вони і не люди і не тварини. Потвори, орки та людожери.
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31.12.2022 09:49 Відповісти
ну так !!! на гіляку цей кацапській окупаційний біонепотріб або гарно "полікувати" з машинвера Шмайсера !!!
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31.12.2022 09:54 Відповісти
Тарганів ніхто питати не буде
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31.12.2022 09:39 Відповісти
Депортувати потрібно і тих орків які приїхали в Крим до окупації. Вони і посприяли захопленню території московитами.
Виявити всіх колаборантів - і на родіну - в Магадан.
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31.12.2022 09:39 Відповісти
Написати об'яви, що всі кацапи на 10 років будуть вивозитися на Галичину для перевиховання, кожного дня ходити до пам'ятника Бандері і читати українською вірші, то ще до появи ЗСУ на перешийку русскомирська зараза буде бігти з наваленими штанцями в бік Кавказу.
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31.12.2022 09:39 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.12.2022 11:33 Відповісти
без плавзасобів, хай пливуть душевно, по домашньому
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31.12.2022 09:42 Відповісти
А що не те із депортацією русні та руцкоязічних? Всяка падлюка що не бажає бути нормальним українцем повинна на білому катері відчалити до своєї смердячої історичної батьківщини. Усі хто брав участь у "референдумі", зрадив присязі, колоборанти, у кого щелепа не дозволяє української знати і т.і.
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31.12.2022 09:44 Відповісти
І це стосується не тільки Криму
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31.12.2022 10:03 Відповісти
І цілком логічно, і справедливо...
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31.12.2022 09:48 Відповісти
Так, але недостатньо радикально. Будь хто, хто не відповідає критеріям українця, після цієї війни має виїхати на свою родіну. Досить вже кримів дамбасів та іншої опезеже.
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31.12.2022 09:52 Відповісти
Ви ще вирахуйте тих росіян. Вони можуть виглядати як Данілов.
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31.12.2022 09:51 Відповісти
Після повернення Криму треба зразу почати вести облік всіх понаєхів та їх виводків та приступати до депортації на історічну родину-мать.
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31.12.2022 09:55 Відповісти
Маєш сумніви?
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31.12.2022 10:06 Відповісти
Многие сомневаются. Это даже другим мало выгодно.
Ибо создавали специальные фирмы прокладки в разных странах для работы в Крыму и что теперь ?
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31.12.2022 10:14 Відповісти
Зайдемо і в Український Краснодар.
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31.12.2022 10:16 Відповісти
Крим легше повернути і утримати військовим шляхом ніж Донбасс.
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31.12.2022 11:56 Відповісти
Для звільнення Криму потрібен флот, ударна авіація, ракети середнього радіусу дії повітряного, морського і наземного базування, сприятливі геополітичні умови (ослаблення влади кремля через внутрішні війни в нарасії), і патріот України на її чолі з командою однодумців, а не блазень-малорос зі збіговиськом ********. Нічого з вищевказаного зараз немає. А закидати трупами українських солдат-піхотинців Перекопський перешийок при спробі звільнення Криму, не маючи інших сил і засобів - це буде фіаско
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31.12.2022 10:10 Відповісти
Не мели дурниць. Достатньо контролювати міст з ордою.
Півострів для орків буде острів.
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31.12.2022 10:38 Відповісти
редко можно прочитать комментарии взрослого человека....а не диванных держите семеро всех в ************.
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31.12.2022 11:18 Відповісти
Херсон бачив як здали? Отаке буде і з Кримом.
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31.12.2022 12:27 Відповісти
Лаптям Херсон и даром не нужен был.....как и Киев...как и вся Украина....они прекрасно сами понимают что подавятся и не осилят......поэтому напрягли,захватили и сами отступили.....ИХ ЦЕЛЬ ОЧЕВИДНА ....левобережье коридор в Приднестровье и ВОДИЧКА в Крым....которую Зепредатель с бандой ермаков уже продали рашистам. С троянскими конями и с 73% малоросов войну выиграть НЕВОЗМОЖНО.Примите как ФАКТ и не стройте иллюзий.Только после распада МОРДОРА на Слава татарстанам и отдельно Ичкерии и Гражданской войны в роССии.....все вернётся сразу домой.А положить жизни украинский патриотов на штурмах и в атаках это дурость.... и даже подлость.Рашисты проходы разминировать не будут....и артиллерию не отведут
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31.12.2022 13:17 Відповісти
Жёстко действовать необходимо не только в отношении тех, кто понаехал в период оккупации.
Есть много понаехавших в период совка. С тех пор они ругали Украину, проявляли недовольство независимостью, голосовали за пророссийские силы, устраивали так называемые антимайданы.
И СБУ никак на таких не реагировала, они чувствовали безнаказанность, и это в итоге привело к образованию лднр и незаконных вооружённых формирований, этой войны, наконец.
Если после освобождения юго-восточных регионов с такими по-прежнему будут цацкаться, не задавят их постоянным пристальным вниманием, заслуженными репрессиями в случае продолжения антиукраинских действий, то значит всё зря. Необходимо заставить их убраться, ибо не знаете вы их по-настоящему.
Согласно переписи 2001 года, в Донецкой области украинцами назвались более 56%, а в Луганской - более 57%. Русскими назвались менее 40%. Все те "результаты" выборов были липовыми, и напоказ выставлялись только антиукраинские жители Донбасса. На самом деле патриотов там предостаточно, только условия для них там создали такие ( при полном попустительстве киевской власти ), что многие предпочитали не высовываться. Но, ведь были "Донбасс" и "Айдар", и есть много таких, кто никогда не пасовал пред руснёй, и я знаю, о чём говорю. Только нужно ставить во власть именно их, а не вражески настроенных, и без разбору.
И поддержать их. И они сделают всё необходимое. Но, сначала назначить и поддержать именно патриотов настоящих, а не тех, кто из "Метинвеста", или "регионов" бывших, которые только на словах за Украину.
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31.12.2022 10:15 Відповісти
"нормальні" такі собі претензії у кацапів-людожерів:
приїхали на курорт, витиснули господарів з хати, що сподобалась, і качають права Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть
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31.12.2022 10:18 Відповісти
коли почнеться реальний наступ на підходах до півострова - вони самі повтікають, причому буде паніка як в 1920 році коли червоні штурмом взяли Перекоп, будуть десятикілометрові черги на міст, на баржі та кораблі, а багато хто форсуватиме Керченську протоку на доступних плавзасобах. Прийде час - побачимо це!
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31.12.2022 11:16 Відповісти
За незаконний перетин кордону фігурант, згідно закону, повинен сплатити штраф до 8500грн якщо помножити десь хоча б на 1000000 понаїхавших отримаєм 8500000000 грн до бюджету.
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31.12.2022 12:23 Відповісти
Тупицы,примите закон, за незаконное переселение на оккупированный Крым из немытой засрашки - штраф пятьсот тысяч долларов и конфискация имущества,сами свалят.
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31.12.2022 12:32 Відповісти
Дал*а*бі, відворить слишко сладко!
10 лет пусть отработают на стройках восстановления городов и сел!
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31.12.2022 13:46 Відповісти
Всіх хто там з'явився після 14 р. нах.... Вся нерухомість власникам які були до 14року.
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31.12.2022 14:00 Відповісти
 
 