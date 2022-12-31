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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26017) Россия (91279) Ташева (50)

Выдворить из Крыма россиян после освобождения полуострова вполне законно, - Ташева

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ташева

Все граждане России, приехавшие в Крым с нарушением миграционного законодательства Украины, после освобождения полуострова будут вынуждены уехать. Попытки РФ называть это депортацией безосновательны.

Об этом заявила Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас принципиальная позиция, она сформирована и по ней уже есть правовые нормы. Все граждане Российской Федерации, незаконно приехавшие на временно оккупированную территорию, в Крым, с нарушением миграционного законодательства и условий пересечения границы, должны выехать после освобождения территории за пределы Украинского государства, за пределы Крыма, потому что они там незаконно находились. Они приехали не через пункты пропуска "Каланчак", "Чонгар" или "Чаплинка", не запросили миграционных органов о возможности проживания там", - отметила Ташева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После освобождения Крыма нужно пересмотреть сотни тысяч решений "судов", - Ташева

По ее словам, лиц, которым нужно было получать вид на жительство на оккупированной территории и разрешение на въезд иностранцев на оккупированную территорию, насчитывается от 500 до 800 тысяч.

Ташева указала на то, что Россия уже заявляет, что это будет "депортация крымчан".

"Каких крымчан? Речь идет о гражданах России, которые не являются крымчанами. Они являются временно проживающими на территории Крыма лицами. Их выдворение - абсолютно законный процесс, который нельзя и сравнивать с депортацией 1944 года, когда крымских татар вывезли в товарных вагонах без документов из земель, где они исторически сформировали свою государственность. Сейчас же лица, имеющие гражданство другой страны, незаконно пересекли границу и находятся на территории нашего государства. Если гражданин любой страны незаконно пересекает границу, к нему применяют принудительное выдворение. Вот и мы будем его применять", – пояснила представительница Президента Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымчане готовятся к освобождению Крыма и возвращению в украинскую родную гавань, - разведка

Она отметила, что уехать придется даже тем, кто не смог по ряду обстоятельств придерживаться требований миграционного законодательства Украины.

"Есть гуманитарные принципы. Например, единичные случаи, когда человек по стечению обстоятельств фактически не может выполнить требования миграционного законодательства. В таких случаях возможны исключения, но они должны сначала выехать и подать в миграционные органы соответствующую заявку, после рассмотрения получить соответствующие разрешения. Сколько таких лиц будет – не знаем. Может, сотни, а может, 1-2 тысячи", - отметила Ташева.
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Топ комментарии
+25
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31.12.2022 09:35
+24
Крим це Україна і нелегалам там не місце
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31.12.2022 09:30
+22
Да дай бог. Только знаю, что куча будет сидеть тише травы, ниже радаров, лишь бы не вернуться на родину-мать. А как почувствуют послабление, начнут топить за руське культура, руське язик, и за ущемление прав
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31.12.2022 09:39
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Крим це Україна і нелегалам там не місце
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31.12.2022 09:30 Ответить
Вам би в бан ,нелегал
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01.01.2023 18:52 Ответить
Ой не знаю. Исходя из опыта бывших союзных республик, можно сказать, что если русские завелись, их потом тяжело вывести. Хуже сорняка. Браки с местными, рождённые дети. Было бы это легко, русского мира не существовало бы
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31.12.2022 09:33 Ответить
багато повтікають разом з сім'ями,адже у них расейскі паспорти..там є багато людей ,які не здали українські паспорти.
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31.12.2022 09:36 Ответить
Да дай бог. Только знаю, что куча будет сидеть тише травы, ниже радаров, лишь бы не вернуться на родину-мать. А как почувствуют послабление, начнут топить за руське культура, руське язик, и за ущемление прав
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31.12.2022 09:39 Ответить
Етнічних кацапів пропустити через фільтраційні табори, по їхньому методу і вручити паспорт негромадянина як в країнах Балтії. Діти повинні здати екзамени з української мови, історії тощо, якщо хочуть тут залишитись.
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31.12.2022 09:43 Ответить
Запрет образования на русском языке ещё. Запрет всяких русских общин. Поле непаханное, в общем. Но я себе представляю вой правозащитников
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31.12.2022 09:54 Ответить
А в українському правовому полі розроблено закон про колаборантів чи хоча б поправки до Кримінального кодексу на цю тему? Механізми позбавлення громадянства за співпрацю з окупантами?
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31.12.2022 09:59 Ответить
На самом деле уже сейчас нужно подготавливать нормативную базу о непризнании решений российских судов, исполняемых на территории Украины, а также о судьбе лиц, в'ехавших на оккупированные территории, о незаконности актов гражданского состояния, выданных оккупационной властью и т.д. Именно сейчас, пока мир ещё в ****, так сказать. Если после победы, то поднимется вой правозащитных организаций и оон
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31.12.2022 10:06 Ответить
Так,є.
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01.01.2023 18:54 Ответить
Дустом їх, дустом!
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31.12.2022 09:51 Ответить
для цього є дуже гарші інструменти для прополоювання цього кацапського, окупаційнорго бурʼяну, лайна і біонепотребу: машингвер геніального німця Хуго Шмайсера і стара, добра бандерівська "гіляка" !!!
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31.12.2022 09:52 Ответить
Мои родственнички ватные, родом с Украины, но прожившие всю жизнь на рабсии, заехали в Крымнаш, продав недвижимость на рабсии, один женился на крымчанке и детей завёл, сейчас трусятся и ненавидят Украину, но воевать не хотят, уговаривали нас покончить дружбой с Западом и строить русге мир вместе с ***********. Клиника. Отправь таких взад в *********, они умрут от ненависти к нам. Такие вот мазохисты оккупанты, виноватые сами в своей вынужденной департации назад на болота.
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31.12.2022 10:30 Ответить
Смешанные браки ?Всех за поребрик ! С Осинки не упадут апельсинки !
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31.12.2022 10:31 Ответить
на міст їх депортувати.той шо будували...нехай перебираються..все одно рашисти самі кримський міст потім і підірвуть.
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31.12.2022 09:34 Ответить
чемодан вокзал расея.... ну або в родючий українкий чернозем......
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31.12.2022 09:35 Ответить
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31.12.2022 09:35 Ответить
І які нафіг гумунітарні принципи???!!! До москалів ті принципи не застосовуються, бо вони нелюди! Та що там казати, вони навіть не скотина, так що гумунітарні принципы для тварин теж не зостосовувати!!!!
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31.12.2022 09:39 Ответить
Відносно тварин є відповідне захисне законодавство ну і взагалі просто норми людяності - із ними не можна погано поводитись. А питання із руснею поки неврегульоване, вони і не люди і не тварини. Потвори, орки та людожери.
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31.12.2022 09:49 Ответить
ну так !!! на гіляку цей кацапській окупаційний біонепотріб або гарно "полікувати" з машинвера Шмайсера !!!
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31.12.2022 09:54 Ответить
Тарганів ніхто питати не буде
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31.12.2022 09:39 Ответить
Депортувати потрібно і тих орків які приїхали в Крим до окупації. Вони і посприяли захопленню території московитами.
Виявити всіх колаборантів - і на родіну - в Магадан.
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31.12.2022 09:39 Ответить
Написати об'яви, що всі кацапи на 10 років будуть вивозитися на Галичину для перевиховання, кожного дня ходити до пам'ятника Бандері і читати українською вірші, то ще до появи ЗСУ на перешийку русскомирська зараза буде бігти з наваленими штанцями в бік Кавказу.
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31.12.2022 09:39 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.12.2022 11:33 Ответить
без плавзасобів, хай пливуть душевно, по домашньому
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31.12.2022 09:42 Ответить
А що не те із депортацією русні та руцкоязічних? Всяка падлюка що не бажає бути нормальним українцем повинна на білому катері відчалити до своєї смердячої історичної батьківщини. Усі хто брав участь у "референдумі", зрадив присязі, колоборанти, у кого щелепа не дозволяє української знати і т.і.
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31.12.2022 09:44 Ответить
І це стосується не тільки Криму
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31.12.2022 10:03 Ответить
І цілком логічно, і справедливо...
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31.12.2022 09:48 Ответить
Так, але недостатньо радикально. Будь хто, хто не відповідає критеріям українця, після цієї війни має виїхати на свою родіну. Досить вже кримів дамбасів та іншої опезеже.
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31.12.2022 09:52 Ответить
Ви ще вирахуйте тих росіян. Вони можуть виглядати як Данілов.
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31.12.2022 09:51 Ответить
Після повернення Криму треба зразу почати вести облік всіх понаєхів та їх виводків та приступати до депортації на історічну родину-мать.
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31.12.2022 09:55 Ответить
Маєш сумніви?
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31.12.2022 10:06 Ответить
Многие сомневаются. Это даже другим мало выгодно.
Ибо создавали специальные фирмы прокладки в разных странах для работы в Крыму и что теперь ?
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31.12.2022 10:14 Ответить
Зайдемо і в Український Краснодар.
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31.12.2022 10:16 Ответить
Крим легше повернути і утримати військовим шляхом ніж Донбасс.
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31.12.2022 11:56 Ответить
Для звільнення Криму потрібен флот, ударна авіація, ракети середнього радіусу дії повітряного, морського і наземного базування, сприятливі геополітичні умови (ослаблення влади кремля через внутрішні війни в нарасії), і патріот України на її чолі з командою однодумців, а не блазень-малорос зі збіговиськом ********. Нічого з вищевказаного зараз немає. А закидати трупами українських солдат-піхотинців Перекопський перешийок при спробі звільнення Криму, не маючи інших сил і засобів - це буде фіаско
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31.12.2022 10:10 Ответить
Не мели дурниць. Достатньо контролювати міст з ордою.
Півострів для орків буде острів.
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31.12.2022 10:38 Ответить
редко можно прочитать комментарии взрослого человека....а не диванных держите семеро всех в ************.
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31.12.2022 11:18 Ответить
Херсон бачив як здали? Отаке буде і з Кримом.
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31.12.2022 12:27 Ответить
Лаптям Херсон и даром не нужен был.....как и Киев...как и вся Украина....они прекрасно сами понимают что подавятся и не осилят......поэтому напрягли,захватили и сами отступили.....ИХ ЦЕЛЬ ОЧЕВИДНА ....левобережье коридор в Приднестровье и ВОДИЧКА в Крым....которую Зепредатель с бандой ермаков уже продали рашистам. С троянскими конями и с 73% малоросов войну выиграть НЕВОЗМОЖНО.Примите как ФАКТ и не стройте иллюзий.Только после распада МОРДОРА на Слава татарстанам и отдельно Ичкерии и Гражданской войны в роССии.....все вернётся сразу домой.А положить жизни украинский патриотов на штурмах и в атаках это дурость.... и даже подлость.Рашисты проходы разминировать не будут....и артиллерию не отведут
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31.12.2022 13:17 Ответить
Жёстко действовать необходимо не только в отношении тех, кто понаехал в период оккупации.
Есть много понаехавших в период совка. С тех пор они ругали Украину, проявляли недовольство независимостью, голосовали за пророссийские силы, устраивали так называемые антимайданы.
И СБУ никак на таких не реагировала, они чувствовали безнаказанность, и это в итоге привело к образованию лднр и незаконных вооружённых формирований, этой войны, наконец.
Если после освобождения юго-восточных регионов с такими по-прежнему будут цацкаться, не задавят их постоянным пристальным вниманием, заслуженными репрессиями в случае продолжения антиукраинских действий, то значит всё зря. Необходимо заставить их убраться, ибо не знаете вы их по-настоящему.
Согласно переписи 2001 года, в Донецкой области украинцами назвались более 56%, а в Луганской - более 57%. Русскими назвались менее 40%. Все те "результаты" выборов были липовыми, и напоказ выставлялись только антиукраинские жители Донбасса. На самом деле патриотов там предостаточно, только условия для них там создали такие ( при полном попустительстве киевской власти ), что многие предпочитали не высовываться. Но, ведь были "Донбасс" и "Айдар", и есть много таких, кто никогда не пасовал пред руснёй, и я знаю, о чём говорю. Только нужно ставить во власть именно их, а не вражески настроенных, и без разбору.
И поддержать их. И они сделают всё необходимое. Но, сначала назначить и поддержать именно патриотов настоящих, а не тех, кто из "Метинвеста", или "регионов" бывших, которые только на словах за Украину.
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31.12.2022 10:15 Ответить
"нормальні" такі собі претензії у кацапів-людожерів:
приїхали на курорт, витиснули господарів з хати, що сподобалась, і качають права Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть
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31.12.2022 10:18 Ответить
коли почнеться реальний наступ на підходах до півострова - вони самі повтікають, причому буде паніка як в 1920 році коли червоні штурмом взяли Перекоп, будуть десятикілометрові черги на міст, на баржі та кораблі, а багато хто форсуватиме Керченську протоку на доступних плавзасобах. Прийде час - побачимо це!
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31.12.2022 11:16 Ответить
За незаконний перетин кордону фігурант, згідно закону, повинен сплатити штраф до 8500грн якщо помножити десь хоча б на 1000000 понаїхавших отримаєм 8500000000 грн до бюджету.
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31.12.2022 12:23 Ответить
Тупицы,примите закон, за незаконное переселение на оккупированный Крым из немытой засрашки - штраф пятьсот тысяч долларов и конфискация имущества,сами свалят.
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31.12.2022 12:32 Ответить
Дал*а*бі, відворить слишко сладко!
10 лет пусть отработают на стройках восстановления городов и сел!
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31.12.2022 13:46 Ответить
Всіх хто там з'явився після 14 р. нах.... Вся нерухомість власникам які були до 14року.
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31.12.2022 14:00 Ответить
 
 