Выдворить из Крыма россиян после освобождения полуострова вполне законно, - Ташева

Все граждане России, приехавшие в Крым с нарушением миграционного законодательства Украины, после освобождения полуострова будут вынуждены уехать. Попытки РФ называть это депортацией безосновательны.

Об этом заявила Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас принципиальная позиция, она сформирована и по ней уже есть правовые нормы. Все граждане Российской Федерации, незаконно приехавшие на временно оккупированную территорию, в Крым, с нарушением миграционного законодательства и условий пересечения границы, должны выехать после освобождения территории за пределы Украинского государства, за пределы Крыма, потому что они там незаконно находились. Они приехали не через пункты пропуска "Каланчак", "Чонгар" или "Чаплинка", не запросили миграционных органов о возможности проживания там", - отметила Ташева.

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По ее словам, лиц, которым нужно было получать вид на жительство на оккупированной территории и разрешение на въезд иностранцев на оккупированную территорию, насчитывается от 500 до 800 тысяч.

Ташева указала на то, что Россия уже заявляет, что это будет "депортация крымчан".

"Каких крымчан? Речь идет о гражданах России, которые не являются крымчанами. Они являются временно проживающими на территории Крыма лицами. Их выдворение - абсолютно законный процесс, который нельзя и сравнивать с депортацией 1944 года, когда крымских татар вывезли в товарных вагонах без документов из земель, где они исторически сформировали свою государственность. Сейчас же лица, имеющие гражданство другой страны, незаконно пересекли границу и находятся на территории нашего государства. Если гражданин любой страны незаконно пересекает границу, к нему применяют принудительное выдворение. Вот и мы будем его применять", – пояснила представительница Президента Украины.

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Она отметила, что уехать придется даже тем, кто не смог по ряду обстоятельств придерживаться требований миграционного законодательства Украины.

"Есть гуманитарные принципы. Например, единичные случаи, когда человек по стечению обстоятельств фактически не может выполнить требования миграционного законодательства. В таких случаях возможны исключения, но они должны сначала выехать и подать в миграционные органы соответствующую заявку, после рассмотрения получить соответствующие разрешения. Сколько таких лиц будет – не знаем. Может, сотни, а может, 1-2 тысячи", - отметила Ташева.