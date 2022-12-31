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По всій території України оголошена повітряна тривога

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

карта

По всій території України оголошена повітряна тривога: росіяни випустили ракети.

Першим о 12:18 про пуск ракет повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Доварюємо картоплю на олів'є. Окупанти вирішили нам таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет", - написав він.

"Бачу першу, не помилився - а шкода", - додав він о 12:49.

З 12:22 в різних областях почали оголошувати повітряну тривогу. Спочатку - в Миколаївській та Одеській, слідом - у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях. Далі тривогу було оголошено в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій та Житомирській областях.

Станом на 13:08 тривога оголошена по всій території України.

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Міський голова Сум Олександр Лисенкопопередив про можливу ракетну небезпеку та відключення електропостачання. "Підготуйтеся, будь ласка!" - написав він у телеграмі.

Голова Сумщини Дмитро Живицький о 12:59 попередив про підльот ракет до області. "В укриття!
Ракети на підльоті до області", - написав він у телеграмі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+51
Украинцив могут остаться без свитла у новоричной ничь, зато у кацапов дед Мороз приготвил то ли 800, то ли 1000 чорних пакетих. Из Болгарию бажаю всим перемога над ордой в новом роком. Слава Украини!
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31.12.2022 13:06
+36
В Николаевской области служит мой младший сын кстати в ППО...✊💪 Слава ЗСУ та генералу Залужному Марченко 🔱❤️🖤🔱
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31.12.2022 13:02
+26
А ты не в курсе шо орки ради Понта голышом останутся,последнее отдадут.....оставить без света хохлов влажные мечты....которые надеюсь разобьются об нашу ПВО.
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31.12.2022 13:01
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цей ваш ворожий язик давно пора заборонити, а таких упоротих, як ти - виселити на парашу.
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31.12.2022 14:10 Відповісти
Да да. Всех несогласных спалить, расстрелять, повесить.
Дальше будешь фильтровать по ширине носа и разрезу глаз ?
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31.12.2022 14:26 Відповісти
Нєсогласная с чєм?))
З тим, що кацапам тут не місце?
Бо це ви привели війну в Україну. Кацапи вас своїми вважають. Так і є. Мова - ідентифікатор нації.
Чомусь Львів ***** навіть не думав анексувати.
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31.12.2022 14:31 Відповісти
Враг сейчас у дарил ракетами типа "Калибр" по центру Киева - бейте в ответ по крымскому мосту и по москве, пусть у москалей тоже будет "веселый новый год".
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31.12.2022 14:15 Відповісти
А Миколаїв таки добряче кілька хвилин назад струсонуло ! А для довбнів - Кім голова ВІЙСЬКОВОЇ адміністрації Миколаївської області ,який має інформацію з першоджерел і у першу чергу.
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31.12.2022 14:19 Відповісти
навіть не так. Про ракети завжди повідомляє Кім. Якщо ви не розумієте чому - краще мовчіть, бо ви довбень.
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31.12.2022 14:30 Відповісти
Про пуски ракет з дальної авіації завжди повідомляє Кім, а за ним - лише голови ОВА. Інфа завжди точна.
Військові, міноборони та ніхто інший ніколи не повідомляють цю інформацію.

Коментатори під кожною новиною: чому Кім, хто такий Кім, Кім піариться, чому не військові чи хтось інший.
В мене одне питання: люди, ви дебіли?
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31.12.2022 15:03 Відповісти
Люди не дебіли, вони хочуть зрозуміти, чи можде він повідомляти, чи краще це робити військовим, які фактично бачать, фіксують і повідомляють головій військової адміністрації Миколаївської облас ті. А чому тоді цей голова такого поважного органу пише свої повідомлення мовою ворога, який вбиває тут нас? Це щоб йому було зручно, щоб не вчити державну, чи зоб ворог розумів, що він робить?
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31.12.2022 15:29 Відповісти
Може. Не краще. Дальня авіація. Не бачать і не фіксують. Не військові. Перечитай ще раз. Якщо і так незрозуміло, то я не знаю що ще можна зробити
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31.12.2022 15:48 Відповісти
Ти - дебіл!!!Звідки у кіма розвіддані про пуски кацапських ракет???Це проплачений піар.В тім числі платять таким як ти, прихильникам кіма.
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31.12.2022 15:31 Відповісти
фейспалм
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31.12.2022 15:34 Відповісти
Та да, Ким их сам запускает,чтобы потом сообщать и пиарится! 🤡
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31.12.2022 19:49 Відповісти
Запускають ракети - орки,збивають ракети - ЗСУ,а кім піариться.З логічним мисленням у вас туго.Схоже що ви із зеленої секти,там всі такі.
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31.12.2022 21:37 Відповісти
Ну да, и как 15 лет работаю программистом без логического мышления, диву даюсь) видимо мне платят за красивые глаза ахаха. Бачу що ви з секті хейту заради хейту. Тепер Киму потрібно не писати про ракеті бо якийсь довбні вирішать що він піариться. Зрадодовбні in fire.
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01.01.2023 02:36 Відповісти
Оскільки програміст доволі затребувана і високооплачувана професія,та ще й з 15 річним стажем),то у вас просто не повинно вистачати часу щоб читати коменти на цензорі і відповідати форумчанам.Ви такий програміст як я іспанський льотчик.За піар кіма вам платять "реальные бабки" , бо за 15 років ви забули всі мови програмування))).
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01.01.2023 11:38 Відповісти
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