По всій території України оголошена повітряна тривога
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По всій території України оголошена повітряна тривога: росіяни випустили ракети.
Першим о 12:18 про пуск ракет повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Доварюємо картоплю на олів'є. Окупанти вирішили нам таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет", - написав він.
"Бачу першу, не помилився - а шкода", - додав він о 12:49.
З 12:22 в різних областях почали оголошувати повітряну тривогу. Спочатку - в Миколаївській та Одеській, слідом - у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях. Далі тривогу було оголошено в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій та Житомирській областях.
Станом на 13:08 тривога оголошена по всій території України.
Міський голова Сум Олександр Лисенкопопередив про можливу ракетну небезпеку та відключення електропостачання. "Підготуйтеся, будь ласка!" - написав він у телеграмі.
Голова Сумщини Дмитро Живицький о 12:59 попередив про підльот ракет до області. "В укриття!
Ракети на підльоті до області", - написав він у телеграмі.
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Дальше будешь фильтровать по ширине носа и разрезу глаз ?
З тим, що кацапам тут не місце?
Бо це ви привели війну в Україну. Кацапи вас своїми вважають. Так і є. Мова - ідентифікатор нації.
Чомусь Львів ***** навіть не думав анексувати.
Військові, міноборони та ніхто інший ніколи не повідомляють цю інформацію.
Коментатори під кожною новиною: чому Кім, хто такий Кім, Кім піариться, чому не військові чи хтось інший.
В мене одне питання: люди, ви дебіли?