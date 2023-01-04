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Незабаром відбудеться нова зустріч формату "Рамштайн", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував нову зустріч у форматі "Рамштайн".

Про це він сказав на онлайн-брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми покладаємо великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів. Незабаром відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн". Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень", - сказав міністр.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, також Кулеба назвав групи озброєння, яких зараз найбільше потребує українське військо. За його словами, найперше - це системи протиповітряної та протиракетної оборони і боєприпаси до них.

Також читайте: Україна очікує розгортання ЗРК Patriot у максимально стислі терміни, - Кулеба

Автор: Ольга Лузан
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рашка в цьому році в 3 рази збільшила витрати на віиськовии бюджет .
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04.01.2023 13:53 Відповісти
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04.01.2023 13:55 Відповісти
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04.01.2023 14:52 Відповісти
 
 