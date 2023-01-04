Незабаром відбудеться нова зустріч формату "Рамштайн", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував нову зустріч у форматі "Рамштайн".

Про це він сказав на онлайн-брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми покладаємо великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів. Незабаром відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн". Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень", - сказав міністр.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, також Кулеба назвав групи озброєння, яких зараз найбільше потребує українське військо. За його словами, найперше - це системи протиповітряної та протиракетної оборони і боєприпаси до них.

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