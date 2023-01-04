"Батьківщина" підтримає будь-який конституційний законопроєкт щодо позбавлення мандатів нардепів ОПЗЖ, - Тимошенко
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Партія "Батьківщина" була й залишається головним опонентом проросійської "Партії регіонів", яка потім сховалася за назвою ОПЗЖ.
Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи відмову підписати зверненням до спікера Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій, яке підготував "слуга народу" Олег Дунда, передає Цензор.НЕТ.
"У час, коли картонні патріоти засновували "Партію регіонів", а після Помаранчевої революції призначали Януковича прем'єр-міністром, у час, коли "конструктивні" громадські організації та липові "патріоти" обслуговували "Партію регіонів" за гроші з чорної каси та допомагали фальшувати обрання Януковича президентом у 2010 році, – саме у цей час мене та "батьківщинівців" кремль та "Партія регіонів" гноїли у тюрмах та політично репресували.
"Батьківщина" виступає за позбавлення мандатів народних депутатів від ОПЗЖ (читай "Партії регіонів") у будь-який конституційний спосіб.
Так, люди, які допомагали кремлю готувати агресію проти України, не мають права сидіти у Верховній Раді!
Так, партія, чільні представники якої втекли за межі країни у перші дні війни, не може приймати рішення, від яких залежить наша Перемога!
Фракція "Батьківщина" підтримає будь-який конституційний законопроєкт, покликаний відновити справедливість та реалізувати запит суспільства на очищення влади від колаборантів.
Водночас ми очікуємо від силових структур порушення кримінальних справ проти чинних народних депутатів за зраду, та передачу їх до Верховної Ради! Де вони, ці кримінальні справи? І хто у силових структурах прикриває колаборантів?
Дійте!
Слава Україні!" - заявила Тимошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Але... якщо не платить то ти сильно продешевив... або занадто піддаєшся зовнішньому впливу через неспроможність думати власною головою...
Якщо гадаєшь що на ворі і шапка горить... то виходить що ти повністю заперечуєш той факт що Коломойський править країною списуючи собі борги через суди... Тобто заперечуєш, як таке, існування олігократії проти якої Юля боролась як могла не будучи Президентом з монобільшістю...
Это работало, когда на нее работало то, что у нее была роль оттаскивать на себя патриотов и за счет этого протаскивать разных портновых и лозинских в ВР, засоряя демократический лифт. Ей сформировали ядро из интеллигенции, которая имитирует всегда "либеральность" взглядов (впрочем, какой из сельского учителя-сексота либерал?) Во всяком случае, она подбирала на выборах тех, кто был против януковича и партии регионов. Это была вторая колонна врага, которой они уплотняли власть.
Яник владу через ахендовського передам, а цей через "вібори"...
Якщо б була справі патріотична - покликала нарід на "підтримку" що с негоем що з (п)авликом морозовим який з себе Батька Махна ліпить...
(співвідношення переглядів/коментарів)
Хто негативно ставиться до підняття ВВП - той під каблуком Ахметова/Коломока чи просто дурень тіктоковсий 73відсотковий... (який також від світовою олігократією)
ЛЮДИ НЕ ВІРТЕ
КОМЕНТАРЯМ КУПЛЕНИХ
ТВАРИН
Я не "за" Ю але Ющь її спеціально з газом підставив: відмінив дешевий контракт та поїхав кататись на лижах, а нарід нехай мерзне?
Чи як Янукович передав владу П через Охендовського?
Не забувайте НІЧОГО.
Думайте і розумійте що ОЛІГОКРАТІЯ править маніпуляціями а не правдивими словами.
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НАЦІЯ ЄДИНА!
НАЦІЯ ДО ПЕРЕМОГИ ТА ТИТУЛЬНОГО ПРАВЛІННЯ!