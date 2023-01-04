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"Батьківщина" підтримає будь-який конституційний законопроєкт щодо позбавлення мандатів нардепів ОПЗЖ, - Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

тимошенко

Партія "Батьківщина" була й залишається головним опонентом проросійської "Партії регіонів", яка потім сховалася за назвою ОПЗЖ.

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи відмову підписати зверненням до спікера Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій, яке підготував "слуга народу" Олег Дунда, передає Цензор.НЕТ.

"У час, коли картонні патріоти засновували "Партію регіонів", а після Помаранчевої революції призначали Януковича прем'єр-міністром, у час, коли "конструктивні" громадські організації та липові "патріоти" обслуговували "Партію регіонів" за гроші з чорної каси та допомагали фальшувати обрання Януковича президентом у 2010 році, – саме у цей час мене та "батьківщинівців" кремль та "Партія регіонів" гноїли у тюрмах та політично репресували.

"Батьківщина" виступає за позбавлення мандатів народних депутатів від ОПЗЖ (читай "Партії регіонів") у будь-який конституційний спосіб.

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Так, люди, які допомагали кремлю готувати агресію проти України, не мають права сидіти у Верховній Раді!

Так, партія, чільні представники якої втекли за межі країни у перші дні війни, не може приймати рішення, від яких залежить наша Перемога!

Фракція "Батьківщина" підтримає будь-який конституційний законопроєкт, покликаний відновити справедливість та реалізувати запит суспільства на очищення влади від колаборантів.

Водночас ми очікуємо від силових структур порушення кримінальних справ проти чинних народних депутатів за зраду, та передачу їх до Верховної Ради! Де вони, ці кримінальні справи? І хто у силових структурах прикриває колаборантів?

Дійте!

Слава Україні!" - заявила Тимошенко.
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Топ коментарі
+21
ось і юлька-брехулька
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04.01.2023 19:46
+21
не может просто быть, чтобы от такой новости "іван сулима" не перелогинился, шоб не сказать про багіню свое золоте слово, зі сльозами змішане ))
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04.01.2023 19:47
+18
Судити і розстріляти, тут Тимошенко має рацію. Вони ж її посадили і поливали брудом як і слуги народу. Тепер Манафорта посадили, а її виправдали.
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04.01.2023 19:50
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Дятел, ты наверное на бутылке пересидел , куда всех отправляешь, Хавало свое завали и с людьми научись общаться .
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05.01.2023 06:24 Відповісти
Маси Наєм брат афериста Мустафи Наєма.
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04.01.2023 22:15 Відповісти
Масси Наем в отличии от Вас , дрыснувших в Чехию , пошел воевать ( хотя мог отсидеться дома) и потерял глаз, так что прикуси язык .
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05.01.2023 06:28 Відповісти
все предыдущие, кроме первого и последнего президенты в этой стране просто обязаны: узурпировать власть, сфотографироваться с президентом Америки и посадить Юлию Владимировну.(С)
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04.01.2023 21:15 Відповісти
Опять эта присоска появилась.
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04.01.2023 21:21 Відповісти
Еси вона паявиласся, то к победе.
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04.01.2023 22:00 Відповісти
який олігарх тобі платить та скільки?

Але... якщо не платить то ти сильно продешевив... або занадто піддаєшся зовнішньому впливу через неспроможність думати власною головою...

Якщо гадаєшь що на ворі і шапка горить... то виходить що ти повністю заперечуєш той факт що Коломойський править країною списуючи собі борги через суди... Тобто заперечуєш, як таке, існування олігократії проти якої Юля боролась як могла не будучи Президентом з монобільшістю...
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05.01.2023 04:16 Відповісти
Какое же оно изворотливое и лживое, как любой шпион! А, еще: очень хитрое, по-женски. Логики особой нет, но сыплет, "красивыми", словами.
Это работало, когда на нее работало то, что у нее была роль оттаскивать на себя патриотов и за счет этого протаскивать разных портновых и лозинских в ВР, засоряя демократический лифт. Ей сформировали ядро из интеллигенции, которая имитирует всегда "либеральность" взглядов (впрочем, какой из сельского учителя-сексота либерал?) Во всяком случае, она подбирала на выборах тех, кто был против януковича и партии регионов. Это была вторая колонна врага, которой они уплотняли власть.
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04.01.2023 21:22 Відповісти
Подвесил фигню, гебнявый?
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09.01.2023 06:40 Відповісти
у барыг истерика и аврал
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04.01.2023 21:31 Відповісти
Тимошенко-путлеровская консерва с давних времен...
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04.01.2023 21:46 Відповісти
Прблема не коштуе й копійки а як розвезли про закони в краіні у военому стани москальси посіпаки у ціей незрозумилій зраді
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04.01.2023 21:46 Відповісти
Оце Володимирівна "врізала"-потужно
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04.01.2023 21:51 Відповісти
Хочу нагадати особливо ретивим, що Петро Олексійович так провів люстрацію, що через рік усі люстровані повернулися на посади. Тобто, через дупу провів. Зеля звільнив своїм указом Тупицького. Цей указ верховним судом визнаний неконституційним. Зараз Тупицькому мають виплатити гроші за усі дні "простою". Тож, пацани усе роблять через задній прохід. То може нарешті слід прислухатися до мудрої жінки.
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04.01.2023 21:56 Відповісти
Мудра чи підводний камінь утилізації вибухового тиску невдоволених мас... це ще невідомо, але після невдоволенням хлопчика з Вінниці завчасно - закрались сумніви, вдруге - коли не боролась за 2-ге місце проти П через адмінресурс...
Яник владу через ахендовського передам, а цей через "вібори"...

Якщо б була справі патріотична - покликала нарід на "підтримку" що с негоем що з (п)авликом морозовим який з себе Батька Махна ліпить...
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05.01.2023 03:59 Відповісти
люлечка тож піднапряглася і запропонувала якісний Закон про заборону гопожопників.......чи видохлася бєс закордоного пачпорту
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04.01.2023 22:19 Відповісти
За допомогою ОПЗЖистів слуги народу і "Батьківщина" крутять свій бізнес. Дуже зручно користуватись слухняними і заляканами ОПЗЖистами.
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04.01.2023 23:36 Відповісти
«Батьківщина» в «газовій» афері «Нафтогазу» була обездолена (не в долі).
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05.01.2023 00:57 Відповісти
Тобі теж п@здець, ш@л@ва. Нічого вас не спасе, дасть Бог перемогти.
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04.01.2023 23:45 Відповісти
що ти верзеш, тварина проплачена? В спам біжи зі своїми фейками, недоношений
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05.01.2023 01:05 Відповісти
Такого не потрібно, спеціально своїм брудом вимазують щоб через арбітраж аккаунт видалити. Видали і знай - тут людей 5-15 по декілька аккаунтів які цілеспрямовано маніпулюють інформацією, провокують та дискредитують. Продатися за 30 срібряних дуже легко коли нація розвалюється.
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05.01.2023 04:04 Відповісти
та коли ж вже цю падлюку викинуть на ***... як вона вже заїбала всіх... Яка нахер Конституція???? В країні - війна! Треба приймати рішення зараз, або завтра ми самі приймомо їх... і ця **** піде у звичайну тюрягу на загальний режим років на 10 мінімум. Гнати цю ****** треба з України.
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04.01.2023 23:57 Відповісти
Як колись ця бабушка української корупції просторікувала - танки повинні стояти в "казармах". Для неї - це тільки українські танки. Жодного речення стосовно війни українського народу ніхто не почув і не почує. Стара московська лисиця з побитою міллю шерстю
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05.01.2023 01:13 Відповісти
Я проти насильства, але зрадників потрібно розстрілювати.
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05.01.2023 01:22 Відповісти
Ой, старушка-вєсєлушка вилізла!
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05.01.2023 04:04 Відповісти
Ого скільки куплених ідеотів набігло... даже реклама про П відпочиває...
(співвідношення переглядів/коментарів)

Хто негативно ставиться до підняття ВВП - той під каблуком Ахметова/Коломока чи просто дурень тіктоковсий 73відсотковий... (який також від світовою олігократією)

ЛЮДИ НЕ ВІРТЕ

КОМЕНТАРЯМ КУПЛЕНИХ

ТВАРИН

Я не "за" Ю але Ющь її спеціально з газом підставив: відмінив дешевий контракт та поїхав кататись на лижах, а нарід нехай мерзне?
Чи як Янукович передав владу П через Охендовського?
Не забувайте НІЧОГО.

Думайте і розумійте що ОЛІГОКРАТІЯ править маніпуляціями а не правдивими словами.

🧧🎃🎈

НАЦІЯ ЄДИНА!
НАЦІЯ ДО ПЕРЕМОГИ ТА ТИТУЛЬНОГО ПРАВЛІННЯ!
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05.01.2023 17:44 Відповісти
Яке воно хитрюще.
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13.01.2023 22:54 Відповісти
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