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Франція непублічно тисне на Німеччину щодо постачання Україні танків Leopard, – ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

leopard

Франція спільно з Польщею намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання Україні бойових танків Leopard 2 у межах зусиль із допомоги в протистоянні повномасштабній російській агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію Politico.

Французький чиновник повідомив виданню на умовах анонімності, що Париж тисне на Берлін, сподіваючись отримати згоду на відправку Leopard в Україну напередодні франко-німецького саміту 22 січня, присвяченого 60-річчю підписання Єлисейського договору про партнерство.

"Українці справді хочуть отримати Leopard, тому що їх багато на складах по всій Європі", – пояснив він. Оскільки виробник танків – німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann, їхнє відправлення в Україну потребує дозволу на реекспорт від країни-виробника, тобто Німеччини.

Публічно про тиск на Німеччину в питанні танків говорила Польща, чиї посадовці згадували про існування "коаліції країн", які мають танки Leopard 2.

Посадовець із Франції додав, що одним із елементів тиску на Берлін була заява президента Емманюеля Макрона про постачання французьких колісних танків: вона мала на меті "порушити табу (на відправку західних танків в Україну), щоб німці почали рухатися".

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"Між Макроном і Зеленським є "змова", і вона (розмова) була почасти інсценована, щоб зняти небажання США та Німеччини (щодо відправки танків)", – додав він.

Нагадаємо, що після розмови Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.

Крім того, за даними джерела Politico, Київ звертався до Парижа з проханням надати французькі бойові танки Leclerc. Це прохання вже розглядається урядом Франції, але там висловили застереження щодо їхнього ремонту й експлуатації, бо Leclerc уже знято з виробництва. Водночас Франція готова надати ці танки союзникам у НАТО взамін техніки, яку ті передадуть Україні.

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Нагадаємо, речник уряду Німеччини заявив, що Берлін наразі не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну. Заява пролунала після того, як міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Берлін не може виключати поставку танків Leopard.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
сподіваюсь на найближчому Рамштайні, 20-січня буде прорив у цьому напрямку
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09.01.2023 23:54
+9
В разборках между Францией и Германией виноват кто угодно, но только не производитель шашлычков на майские и конченый потребитель кокса в обмен на уничтожение ракетной программы Украины. Но самое главное, что виноват во всём этом типа Порошенко, хотя всё случилось уже после него в период 2019-2022 исключительно за деньги и по указке Куйла.
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09.01.2023 23:45
+6
А Орбан буде тиснути публічно на уряд ФРН через інвесторів які будують завод ВMW у місті Дебрецен.Німці ще незнають яку свиню їм готує угорський путінолюб.
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09.01.2023 23:50
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Головне війну не починайте, як дурні касапи..
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09.01.2023 23:38 Відповісти
Что ті сейчас перданул
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10.01.2023 07:27 Відповісти
В разборках между Францией и Германией виноват кто угодно, но только не производитель шашлычков на майские и конченый потребитель кокса в обмен на уничтожение ракетной программы Украины. Но самое главное, что виноват во всём этом типа Порошенко, хотя всё случилось уже после него в период 2019-2022 исключительно за деньги и по указке Куйла.
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09.01.2023 23:45 Відповісти
А ти що зараз пєрданув
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10.01.2023 07:29 Відповісти
А сколько Леопардов Украина выпустила до Зеленского?
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10.01.2023 02:50 Відповісти
А сколько Громов Зеля закатал в асфальт?
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10.01.2023 13:17 Відповісти
Ого, тобто, не тільки я на Цензорі тисну що Німеччина недостатньо нам дадає зброї, і, що потрібно пи Z дити Шольца не тільки політично, а й по морді ліца. Я звичайна пересічна людина,чому освіченім панам потрібні фізичні зауваження задля правильних рішень?
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09.01.2023 23:46 Відповісти
сейчас сюда набежит секта всім дякувати и гневно вопросит у вас, где ваш Леопард?
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10.01.2023 00:21 Відповісти
А Орбан буде тиснути публічно на уряд ФРН через інвесторів які будують завод ВMW у місті Дебрецен.Німці ще незнають яку свиню їм готує угорський путінолюб.
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09.01.2023 23:50 Відповісти
сподіваюсь на найближчому Рамштайні, 20-січня буде прорив у цьому напрямку
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09.01.2023 23:54 Відповісти
Прорыв конечно будет. А танков не будет.
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10.01.2023 07:11 Відповісти
Не ссі в труссі, любезний, всё будет! Будет вам и белка, будет и свисток, причем белка начнет приходить каждій день и свистеть в ухо
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10.01.2023 07:33 Відповісти
Как скажете товарисч Гиперболоид неинженера Негарина---так и будет!
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10.01.2023 21:48 Відповісти
https://youtube.com/shorts/SlWZiJPtmAA?feature=share...

Видос из Херсона ✊✊✊ Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍👍👍🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇦🇮🇦🇮🇦🇮🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺
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10.01.2023 05:45 Відповісти
https://youtu.be/O2alH8tH3h0...

Почему "спецОбосрация" путлера навчалась не 24 лютого 2022 года..,а значно раніше...
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10.01.2023 06:19 Відповісти
такой тянитолкай: леопард-леклерк
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10.01.2023 07:06 Відповісти
Штирлиц, вы почему не предупредили товарища Сралина о внезапном нападении товарища Гитлера на дохлый Ссср 22 июня?
Герр путлер,у меня после ранения на Колчаковских фронтах патологическая Амнезия ,в одно ухо влетает,в другое вылетает,
Штирлиц,вы идиот и вас зря товаристч Дзержинский рекомендовал служить в дохлом ВЧК..
Герр путлер..у нас все сдохло давно..., остались одни АналоГовнеты...
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10.01.2023 07:13 Відповісти
Франция и Британия по итогам Первой Мировой войны обязали Германию платить Репарации до 1970 года...
Вопрос... почему СССР спас Гитлера от этой ноги тяжёлой в 1933 году,приведя его к власти?
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10.01.2023 07:28 Відповісти
Це вже нагадує ,якісь ролеві ігри!Всі прям такі"стєснітєльні,скромні",ніхто не хоче бути лідером в цьому питанні...
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10.01.2023 09:19 Відповісти
Шольц опять залёг под корягу. Надо как то доставать.
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10.01.2023 10:33 Відповісти
Це називається - "нашольцити"....
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10.01.2023 15:15 Відповісти
 
 