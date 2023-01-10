УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8958 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Війна
2 627 26
війна (56406) Новинський (310) державна зрада (1075) ЧЕСНО (98)

Рух ЧЕСНО вніс Новинського до Реєстру держзрадників

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

новинський

Колишній народний депутат України, засновник "Смарт-Холдингу", клірик УПЦ МП Вадим Новинський внесений до Реєстру держзрадників, який ведеться Рухом ЧЕСНО з березня 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

"Вадим Новинський - класичний приклад проросійського політика, який зараз намагається своєю благодійністю відбілити свою репутацію та мати можливість після перемоги України відновити бізнес та повернутись у велику політику. Саме тому ми ведемо Реєстр державних зрадників, щоб суспільство і на виборах пам’ятало, хто підривав наш суверенітет та територіальну цілісність", - наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Як зазначає НАЗК, Новинський "підтримує дії та політику РФ, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створено реєстр держзрадників: Громадяни можуть повідомити про потенційних колаборантів

Наприкінці 2022 року Президент Зеленський своїм Указом ввів у дію рішення РНБО, яким та наклала санкції на Вадима Новинського. Водночас сам екснардеп заявив, що оскаржуватиме це рішення в українських та міжнародних судах.

Влітку 2022 року Вадим Новинський склав мандат народного депутата і наголосив на тому, що хоче зосередитися на відновленні зруйнованих храмів. Наразі він перебуває в Німеччині, і до нього їздить керівництво московського патріархату.

Водночас, за інформацією Forbes, під час війни Фондом Вадима Новинського та бізнесами Смарт-Холдингу виділено 206 млн грн на гуманітарні проєкти. Сам Новинський заявляв, що вважає широкомасштабне військове вторгнення Росії в Україну "актом агресії", якому "не може бути виправдання". Як пише видання "Наші гроші", Новинський не допомагає українській армії або замовчує про таку допомогу.

За п'ять місяців до повномасштабного вторгнення РФ брав участь у літургії на честь національного героя Росії Олександра Невського разом з патріархом РПЦ Кирилом. Також звинувачував у провалі мирних переговорів українську сторону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У реєстрі держзрадників вже 1 тис. осіб, найбільше серед них політиків, суддів та правоохоронців, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

У 2020 році став дияконом УПЦ МП. Виступав проти надання Українській церкві томоса про автокефалію. Спонсор УПЦ МП.

Був народним депутатом двох скликань від партії "Опозиційний Блок". Називав війну на сході України "громадянським конфліктом" і виступив за прямі переговори з терористами.

У 2018 році був одним із 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Громадянином України став за часів президентства Віктора Януковича, до того був громадянином РФ.

Також читайте: Більшість українців виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій,- ЧЕСНО

У 2021 році посів 8 місце у рейтингу найбагатших українців, статки Новинського оцінювались у 1,4 млрд $.

Нагадаємо, Рух ЧЕСНО вніс до Реєстру державних зрадників зокрема і нардепів Нестора Шуфрича, Юрія Бойка та інших представників проросійської партії ОПЗЖ. Всього у реєстрі вже понад тисяча осіб.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
10.01.2023 16:42
+10
Він не зрадник,а просто ворог.Ним давно мала займатися сбу.
показати весь коментар
10.01.2023 16:43
+5
усю кацапську фсб/кгб секту занести у цей список !!!
показати весь коментар
10.01.2023 16:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
усю кацапську фсб/кгб секту занести у цей список !!!
показати весь коментар
10.01.2023 16:38 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2023 16:42 Відповісти
Супер!
показати весь коментар
10.01.2023 16:53 Відповісти
Він не зрадник,а просто ворог.Ним давно мала займатися сбу.
показати весь коментар
10.01.2023 16:43 Відповісти
Хто ж цьому ворогу допоміг отримати українське громадянство?
показати весь коментар
10.01.2023 17:06 Відповісти
рух чесно це мабудь тіпа "Спортлото" ніякіх юридичних наслідків це внесення до "Реєстру держзрадників" для новінского нести не буде. так що чергове окозамилбвання боротьби з колаборантами та зрадниками.
показати весь коментар
10.01.2023 16:44 Відповісти
Просто шлепнуть его и сказать шо так и было, не?
показати весь коментар
10.01.2023 16:46 Відповісти
Пропонуєте нам перетворитися на пуйла? ми ж--цивілізовані європейці, а не московія.
показати весь коментар
10.01.2023 17:01 Відповісти
не смішіть в цивілізованих європейців є судова система яка працює та закон обовязковий для всіх. Сьогодні Україна насрізь корумпована держава 3го світу з якої колективний запад намагається зробити цивілізовану європейську країну але мудрий нарід не сильно прагне до цього. якось так
показати весь коментар
10.01.2023 17:17 Відповісти
Я вообще то понимаю КАК такие как Новинскийи Арахамия попадают в ВРУ, и поэтомц считаю, что в депутаты, а равно и на посты в правительстве иметь право балотироваться должны только те, кто родился в Украине, и прожил в Украине до момента выдвижения на пости или в депутаты не менее 20 лет безпрерывно. Отпуск в Турции или Франции не засчитывается в разрыв проживания.
показати весь коментар
10.01.2023 16:54 Відповісти
міняти законодавство і Конституцію?
Гарна ідея, але втілення - непідьомне.
показати весь коментар
10.01.2023 16:58 Відповісти
Где вы видели трутней против меда? Было бы желание, а его у зелени нет.
показати весь коментар
10.01.2023 17:35 Відповісти
а меня больше такие как Юрченко интересуют))) Ни ума, ни бабла, ни "сосна", ни курсы никакие вести не может)))
показати весь коментар
10.01.2023 16:58 Відповісти
Ну, с такими как этот экземпляр и ему подобные все ясно. Кукловод Беня в компанию к своему тупому Буратино, подбирал более тупых, что бы Вова на их фоне выглядел Аристотелем, Декартом и Руссо одновременно.
показати весь коментар
10.01.2023 17:34 Відповісти
Прохідні списки т.з. партій привладного олігархату формується їхніми манкуртами і затверджується ворогом. Чому ж тут дивуватися. Виборна бутафорія проводиться лише щоб надати процесу вигляду легітимності.
Осмілюсь запитати чи давно ви брали участь у висуненні кандидатів до органів державної влади, як передбачено Конституцією України?
показати весь коментар
10.01.2023 19:29 Відповісти
Жодного разу не брав. Я так розумiю, шо для цього у влади э певний пригодованний контiнгент.
показати весь коментар
10.01.2023 19:34 Відповісти
Іншими словами, вся державна влада в Україні узурпована або й навіть захоплена промокшанським олігархатом.
показати весь коментар
10.01.2023 19:55 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/12/6/7129038/
показати весь коментар
10.01.2023 17:01 Відповісти
А хто клопотав за надання йому громадянства України?
показати весь коментар
10.01.2023 17:01 Відповісти
Тут це імя не можна вголос казати. Цензура жорстока на цензор.нет )))
показати весь коментар
10.01.2023 17:07 Відповісти
А что мешает сделать из ублюдка новинского святого РПЦ, повязавши ему пеньковый галстук в центре Киева?
показати весь коментар
10.01.2023 17:06 Відповісти
І що йому з того, краще законим шляхом відберіть у нього всю нерухомість, заводи, параходи це буде дія , а це просто пердіж губами
показати весь коментар
10.01.2023 17:14 Відповісти
Це відвертий ворог заарештувати його і статки які він тут "заробив".
показати весь коментар
10.01.2023 18:20 Відповісти
хто надав цій фсбшній тварині українське громадянство?
показати весь коментар
10.01.2023 18:23 Відповісти
Мы живём в другом времени!времени войн коррупции и технологий!!!церковь это труфа старой беспредельности с их стороны!деньги отмывании с девочками по баням а на утро грехи ТИП отпускали!!!церковь в наше время это просто БИЗНЕС!!!КОТОРЫЙ НАЛОГИ НЕ ПЛАТИТ!!!!!!!!А СМЫСЛ ОТ НИХ???Если человек верит в БОГА!А КТО БОГ?Вот путинХХХ!!!Явно не верит!то небылоб войн!!!Всё остальное просто ПУСТОТА!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
10.01.2023 20:34 Відповісти
 
 