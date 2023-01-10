Рух ЧЕСНО вніс Новинського до Реєстру держзрадників

Колишній народний депутат України, засновник "Смарт-Холдингу", клірик УПЦ МП Вадим Новинський внесений до Реєстру держзрадників, який ведеться Рухом ЧЕСНО з березня 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

"Вадим Новинський - класичний приклад проросійського політика, який зараз намагається своєю благодійністю відбілити свою репутацію та мати можливість після перемоги України відновити бізнес та повернутись у велику політику. Саме тому ми ведемо Реєстр державних зрадників, щоб суспільство і на виборах пам’ятало, хто підривав наш суверенітет та територіальну цілісність", - наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Як зазначає НАЗК, Новинський "підтримує дії та політику РФ, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці".

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Наприкінці 2022 року Президент Зеленський своїм Указом ввів у дію рішення РНБО, яким та наклала санкції на Вадима Новинського. Водночас сам екснардеп заявив, що оскаржуватиме це рішення в українських та міжнародних судах.

Влітку 2022 року Вадим Новинський склав мандат народного депутата і наголосив на тому, що хоче зосередитися на відновленні зруйнованих храмів. Наразі він перебуває в Німеччині, і до нього їздить керівництво московського патріархату.

Водночас, за інформацією Forbes, під час війни Фондом Вадима Новинського та бізнесами Смарт-Холдингу виділено 206 млн грн на гуманітарні проєкти. Сам Новинський заявляв, що вважає широкомасштабне військове вторгнення Росії в Україну "актом агресії", якому "не може бути виправдання". Як пише видання "Наші гроші", Новинський не допомагає українській армії або замовчує про таку допомогу.

За п'ять місяців до повномасштабного вторгнення РФ брав участь у літургії на честь національного героя Росії Олександра Невського разом з патріархом РПЦ Кирилом. Також звинувачував у провалі мирних переговорів українську сторону.

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У 2020 році став дияконом УПЦ МП. Виступав проти надання Українській церкві томоса про автокефалію. Спонсор УПЦ МП.

Був народним депутатом двох скликань від партії "Опозиційний Блок". Називав війну на сході України "громадянським конфліктом" і виступив за прямі переговори з терористами.

У 2018 році був одним із 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Громадянином України став за часів президентства Віктора Януковича, до того був громадянином РФ.

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У 2021 році посів 8 місце у рейтингу найбагатших українців, статки Новинського оцінювались у 1,4 млрд $.

Нагадаємо, Рух ЧЕСНО вніс до Реєстру державних зрадників зокрема і нардепів Нестора Шуфрича, Юрія Бойка та інших представників проросійської партії ОПЗЖ. Всього у реєстрі вже понад тисяча осіб.