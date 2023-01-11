Пакистан поставить Україні боєприпаси в обмін на модернізацію вертольотів, - ЗМІ
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Пакистан планує в січні відправити понад сто контейнерів з боєприпасами для України через Польщу, а натомість може отримати допомогу України у модернізації вертольотів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economic Times з посиланням на джерела.
За інформацією джерел видання, пакистанська судноплавна і брокерська фірма Project Shipping планує відправити 159 контейнерів з боєприпасами, призначеними для України, з порту Карачі до порту Гданська в Польщі в другій половині січня.
Судно під назвою BBC Vesuvius перевозитиме снаряди калібру 155 мм, заряди для реактивних снарядів M4A2, запали M82 і підривники PDM, як стверджує The Economic Times.
Натомість Пакистан може отримати українську допомогу в модернізації своїх вертольотів Мі-17, як стверджують джерела видання.
"Українська фірма, що займається виробництвом авіаційних двигунів та промислових суднових газових турбін, допомагає в модернізації пакистанських вертольотів", - пише видання.
Постачальник озброєнь DMI Associates працює у співпраці з оборонними фірмами у Східній Європі над передачею замовлень українських військових.
The Economic Times повідомив, що Україна і Пакистан мають тісні військово-промислові зв'язки. Зокрема, Пакистан закупив понад 320 українських танків Т-80УД, які перебувають на озброєнні, з повністю сформованою екосистемою їх обслуговування, використання, забезпечення боєприпасами та запасними частинами.
У період з 1991 по 2020 рік Україна уклала з Пакистаном контракти на постачання озброєнь на загальну суму майже 1,6 млрд доларів. Як повідомляється, Пакистан уклав угоду на ремонт свого парку Т-80УД вартістю 85,6 мільйона доларів.
Крім того, минулого року Пакистан і Україна домовилися оптимізувати військові зв'язки, зокрема, у сфері оборонного виробництва, підготовки кадрів, контртерористичної діяльності та розвідки.
Будь ласка, зачекайте...
А де ж танки?
Думаю, всі читали недавнє інтерв'ю Залужного у The Economist, де він сказав, що «аби звільнити всі території, які російська армія окупувала після 24 лютого, ЗСУ потрібно хоча би 300 танків, 600-700 бойових машин піхоти і 500 гаубиць».
Ось чехи, наші друзі і котики, поремонтувати за гроші урядів США і Нідерландів (спасибі їх платникам податків) 90 танків Т-72. При цьому до кожного танка охайні і дбайливі чехи дають ще і ремонтні машини.
То де ж наші танки?
Анатолій Гриценко (2005-2007) продав військового майна на 1,31 млрд грн:
танки - 200;
БМП / БТР - 145;
вертольоти - 14;
літаки, БПЛ, планери - 8.
Юрій Єхануров (2007-2009) продав на 504,3 млн грн:
танки - 27;
БТР / БМП - 167;
вертольоти - 57;
літаки, БПЛ, планери - 67.
Валерій Іващенко (2009-2010) продав на 253,8 млн грн:
танки - 128;
БТР / БМП - 72;
вертольоти - 16;
літаки, БПЛ, планери - 33.
Михайло Єжель (2010-2012) продав на 604,7 млн грн:
танки - 340;
БМП / БТР - 191;
вертольоти - 51;
літаки, БПЛ, планери - 31.
Дмитро Саламатін (2012) продав на 250.95 млн грн:
танки - 86;
БМП / БТР - 89;
вертольоти - 85;
літаки, БПЛ, планери - 36.
Павло Лебедєв (2012-2014) продав на 217,4 млн. грн:
танки - 51;
БМП / БТР - 50;
вертольоти - 9;
літаки, БПЛ, планери - 27.
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10.01.2023 21:23
«Причина столь катастрофической ситуации - коррупционные схемы, по которым военная техника отчуждалась, переправлялась за рубеж, иногда даже по цене металлолома. Средства из государственных оборонных заказов разворовывались чиновниками всех структур, с 2000 года это явление стало массово-хроническим.
По данным Государственной службы экспортного контроля (в период с 1992 по 2015 гг.) было продано за рубеж 1412 танков.
Тем более, что в постановлении речь об избыточном, или устаревшем военном имуществе, а то, что поновее, продают "Укроборонпром", "Укрспецэкспорт", а они не подчиняются минобороны.
Так что продажа вооружения Украины несёт коллективный характер.
1. їх не покарають.
2. Їхні статки залишаться у власності отприсків.
3. Як не ховай ті граблі - наш мудрий нарід обов'язково відшукає їх, і той стукіт держака по пустій макітрі ехом вкотре відізветься.
Тому не забудьте у звітах про Єханурова і Гриценка вказати ще Ющенка, ну а над Саламатіном і Лєбєдєвим формально був яник.
Далі у 2016 був непоганий звіт Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI про об'єми пиляння нашої армії. Його коментував покійний нардеп і військовий Дмитро Тимчук.
‼️‼️‼️Українська армія після розвалу Радянського Союзу отримала у спадок величезну армію: 6011 танків, 5791 бойових машин, близько 6500 одиниць артилерії, понад 1000 бойових літаків та 400 вертольотів.
‼️‼️‼️Згідно з цими даними, з 1991 по 2005 рік було здійснено величезну кількість продажів зброї з України.
Однією з головних рядків експорту стали танки Т-72, за цей період експорту пішло близько 300 машин. Вони дісталися Алжиру, Азербайджану, Сербії, Сьєрра-Леоне, Ємену, М'янмі та іншим країнам. А із справді великих контрактів - лише постачання в 1997-1999 роках Пакистану 320 танків Т-80У на 580-650 млн дол. А також продаж БТР-94, "предка" відомого БТР-3, у кількості 50 штук за 9 млн дол. Все інше йшло на продаж невеликими партіями по кілька десятків машин або взагалі поштучно.
З 1991 по 2005 рік було продано 112 вертольотів Мі-24, з яких 44 купив Алжир, 21 винищувач МіГ-29, близько 250 БМП-1 та БМП-2, 88 БТР-80 та інша техніка.
Продовжували торгувати і танками Т-72, яких продали під 400 штук, насамперед Судану, Грузії та Конго. Дуже щедрі контракти отримав і Ірак, у якому український контингент із 2003 по 2005 рік виконував миротворчу місію. За цей період вдалося продати і 33 вертольоти Мі-24 та 12 Су-25, які партіями по кілька штук купували такі країни, як Чад, Екваторіальна Гвінея, Нігерія та Конго.
‼️З 2010 по 2014 рік, згідно з даними, опублікованими народним депутатом Дмитром Тимчуком, було продано 477 танків, БМП та БТРів - 330 штук, 94 літаки та БПЛА та 145 вертольотів.
Всі інші контракти, які були укладені за Януковича, стосувалися нової техніки. Так, Казахстан замовив 100 нових БТР-4, Таїланд - 121 БТР-3 та 49 "Оплотів", ще 4 БТР-3 та 10 БТР-4 замовила Нігерія. ‼️‼️‼️При цьому українська армія з цієї техніки отримала лише поодинокі зразки, які зрідка показували на парадах.
Російську агресію Україна зустріла у 2014 році з 700 танками в строю та 1445 на складах, 2189 бойовими машинами, 1421 артилерійською системою, 206 вертольотами та 326 літаками.
10.01.2023 21:28
2014 году основную часть экспорта оружия Украины снова составили винтовки и карабины - 28 тыс. 667 штук: Канада купила 10,4 тыс. штук, США - 10 тыс. 166, Чехия - 5 тыс., Уганда - 3 тыс., Грузия - 100, ДРК - одну.
Также Украина продала в Беларусь переносные противотанковые управляемые снаряды и ракетные комплексы, еще один военный корабль в Китай, 23 танка в Нигерию и Эфиопию, 6 артсистем большого калибра в Нигерию, 5 боевых вертолетов в Хорватию и один в Чад, 62 тяжелых пулемета в Южный Судан.
В 2015 году США купили у Украины 10 тыс. винтовок и карабинов, еще 2 тыс. 544 купила Замбия. Кроме того, Замбии Украина продала 104 штурмовые винтовки, 17 легких пулеметов.
Нигерии Украина поставила 12 артсистем большого калибра, в Южный Судан - 5 боевых вертолетов, в Индонезию - 2 ракеты и ракетные установки, в Таиланд - 20 боевых бронированных машин, в Нигерию, Таиланд и Эфиопию - в общей сложности 20 танков.
За 2016 год Украина поставила 10 тыс. 10 винтовок и карабинов: в США - 10 тыс. штук, в Монголию - 10. Также США купили 85 переносных противотанковых управляемых снарядов и ракетных комплексов.
88 тяжелых пулеметов ушли в Южный Судан, 35 танков - в ДРК и Таиланд, 147 бронированных машин - в ОАЭ, Таиланд и Индонезию, 4 револьвера и пистолета - в Турцию, 43 ракеты и пусковые установки - в Польшу и Индонезию.
В 2017 году США купили у Украины 15 тыс. 40 автоматов и пистолетов-пулеметов, еще 2 тыс. - Узбекистан. Также США приобрели 790 переносных противотанковых ружей и гранатометов.
В Таиланд Украина поставила 16 танков, в Монголию - 10 винтовок и карабинов, в Иорданию - 2 гранатомета, в Турцию - 3 пусковых механизма.
и т.д.
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.