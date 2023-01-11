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боєприпаси (1698) Пакистан (32) вертоліт (709)

Пакистан поставить Україні боєприпаси в обмін на модернізацію вертольотів, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пакистан

Пакистан планує в січні відправити понад сто контейнерів з боєприпасами для України через Польщу, а натомість може отримати допомогу України у модернізації вертольотів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economic Times з посиланням на джерела.

 За інформацією джерел видання, пакистанська судноплавна і брокерська фірма Project Shipping планує відправити 159 контейнерів з боєприпасами, призначеними для України, з порту Карачі до порту Гданська в Польщі в другій половині січня.

Судно під назвою BBC Vesuvius перевозитиме снаряди калібру 155 мм, заряди для реактивних снарядів M4A2, запали M82 і підривники PDM, як стверджує The Economic Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили оборонну підтримку, - Зеленський провів розмову з президентом Естонії Карісом

Натомість Пакистан може отримати українську допомогу в модернізації своїх вертольотів Мі-17, як стверджують джерела видання.

 "Українська фірма, що займається виробництвом авіаційних двигунів та промислових суднових газових турбін, допомагає в модернізації пакистанських вертольотів", - пише видання. 

 Постачальник озброєнь DMI Associates працює у співпраці з оборонними фірмами у Східній Європі над передачею замовлень українських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ бракує боєприпасів для війни проти України, - Держдеп США

The Economic Times повідомив, що Україна і Пакистан мають тісні військово-промислові зв'язки. Зокрема, Пакистан закупив понад 320 українських танків Т-80УД, які перебувають на озброєнні, з повністю сформованою екосистемою їх обслуговування, використання, забезпечення боєприпасами та запасними частинами.

У період з 1991 по 2020 рік Україна уклала з Пакистаном контракти на постачання озброєнь на загальну суму майже 1,6 млрд доларів. Як повідомляється, Пакистан уклав угоду на ремонт свого парку Т-80УД вартістю 85,6 мільйона доларів.

Крім того, минулого року Пакистан і Україна домовилися оптимізувати військові зв'язки, зокрема, у сфері оборонного виробництва, підготовки кадрів, контртерористичної діяльності та розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні налагоджено промислове виробництво 152-мм та 155-мм снарядів, - Данілов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
Марина Данилюк-Ярмолаєва

А де ж танки?

Думаю, всі читали недавнє інтерв'ю Залужного у The Economist, де він сказав, що «аби звільнити всі території, які російська армія окупувала після 24 лютого, ЗСУ потрібно хоча би 300 танків, 600-700 бойових машин піхоти і 500 гаубиць».

Ось чехи, наші друзі і котики, поремонтувати за гроші урядів США і Нідерландів (спасибі їх платникам податків) 90 танків Т-72. При цьому до кожного танка охайні і дбайливі чехи дають ще і ремонтні машини.

То де ж наші танки?

Анатолій Гриценко (2005-2007) продав військового майна на 1,31 млрд грн:

танки - 200;

БМП / БТР - 145;

вертольоти - 14;

літаки, БПЛ, планери - 8.

Юрій Єхануров (2007-2009) продав на 504,3 млн грн:

танки - 27;

БТР / БМП - 167;

вертольоти - 57;

літаки, БПЛ, планери - 67.

Валерій Іващенко (2009-2010) продав на 253,8 млн грн:

танки - 128;

БТР / БМП - 72;

вертольоти - 16;

літаки, БПЛ, планери - 33.

Михайло Єжель (2010-2012) продав на 604,7 млн грн:

танки - 340;

БМП / БТР - 191;

вертольоти - 51;

літаки, БПЛ, планери - 31.

Дмитро Саламатін (2012) продав на 250.95 млн грн:

танки - 86;

БМП / БТР - 89;

вертольоти - 85;

літаки, БПЛ, планери - 36.

Павло Лебедєв (2012-2014) продав на 217,4 млн. грн:

танки - 51;

БМП / БТР - 50;

вертольоти - 9;

літаки, БПЛ, планери - 27.

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10.01.2023 21:23
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10.01.2023 22:31
+26
Неожиданно и приятно! Только зачем озвучивать детали сделки?
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10.01.2023 22:30
+25
Из-за жадности и воровства военных чиновников к началу военных действий на Донбассе «бронетанковый кулак» Украины был очень ослаблен. В 2014 году в ВСУ числилось всего около 690 танков и 2000 боевых машин. Хотя, после распада СССР Украина получила из состава военных округов Советской армии около 6000 танков и 6500 единиц бронированных машин и не менее 700 предприятий оборонного комплекса, способных производить практически любые образцы вооружения и военной техники.

«Причина столь катастрофической ситуации - коррупционные схемы, по которым военная техника отчуждалась, переправлялась за рубеж, иногда даже по цене металлолома. Средства из государственных оборонных заказов разворовывались чиновниками всех структур, с 2000 года это явление стало массово-хроническим.

По данным Государственной службы экспортного контроля (в период с 1992 по 2015 гг.) было продано за рубеж 1412 танков.
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10.01.2023 22:40
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Правила форума Рада форумчан
сейчас индия ука*ется
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10.01.2023 22:26 Відповісти
Индусы нашьют еще по одному бубону на кеды и будут еще выше ноги задирать на парадах
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10.01.2023 22:46 Відповісти
В Харькове крепко бабахает. Окна трясуться. Над головой слышно, как пролетает. Пока 2 раза
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10.01.2023 23:01 Відповісти
В склад пиротехники попали. Зарево на все небо.
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11.01.2023 00:10 Відповісти
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10.01.2023 23:17 Відповісти
Це вже до Фрейда )))
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10.01.2023 23:23 Відповісти
Так его, бедолагу, и прихватило, когда ему такие фотки показали
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10.01.2023 23:28 Відповісти
З.Фрейд такою х-нею не займався.
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11.01.2023 13:15 Відповісти
так это граница между Индией и Пакистаном, на заднем плане в светлой форме индийские солдаты, в черном - пакистанские.
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11.01.2023 14:47 Відповісти
То греки на такие заманухи тупо падки. ЗЫ... по хохолку на головном уборе первая мысль - времена римской империи.
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11.01.2023 00:59 Відповісти
Неожиданно и приятно! Только зачем озвучивать детали сделки?
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10.01.2023 22:30 Відповісти
Еще в августе Пакистан осуществлял поставки боеприпасов ВСУ. Видел ролик, где украинцы распаковывали 122-мм снаряды пакистанского производства.
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11.01.2023 05:06 Відповісти
ого, вотета - паварот!!!! 🤔🤔
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10.01.2023 22:30 Відповісти
Марина Данилюк-Ярмолаєва

А де ж танки?

Думаю, всі читали недавнє інтерв'ю Залужного у The Economist, де він сказав, що «аби звільнити всі території, які російська армія окупувала після 24 лютого, ЗСУ потрібно хоча би 300 танків, 600-700 бойових машин піхоти і 500 гаубиць».

Ось чехи, наші друзі і котики, поремонтувати за гроші урядів США і Нідерландів (спасибі їх платникам податків) 90 танків Т-72. При цьому до кожного танка охайні і дбайливі чехи дають ще і ремонтні машини.

То де ж наші танки?

Анатолій Гриценко (2005-2007) продав військового майна на 1,31 млрд грн:

танки - 200;

БМП / БТР - 145;

вертольоти - 14;

літаки, БПЛ, планери - 8.

Юрій Єхануров (2007-2009) продав на 504,3 млн грн:

танки - 27;

БТР / БМП - 167;

вертольоти - 57;

літаки, БПЛ, планери - 67.

Валерій Іващенко (2009-2010) продав на 253,8 млн грн:

танки - 128;

БТР / БМП - 72;

вертольоти - 16;

літаки, БПЛ, планери - 33.

Михайло Єжель (2010-2012) продав на 604,7 млн грн:

танки - 340;

БМП / БТР - 191;

вертольоти - 51;

літаки, БПЛ, планери - 31.

Дмитро Саламатін (2012) продав на 250.95 млн грн:

танки - 86;

БМП / БТР - 89;

вертольоти - 85;

літаки, БПЛ, планери - 36.

Павло Лебедєв (2012-2014) продав на 217,4 млн. грн:

танки - 51;

БМП / БТР - 50;

вертольоти - 9;

літаки, БПЛ, планери - 27.

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10.01.2023 21:23
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10.01.2023 22:31 Відповісти
Из-за жадности и воровства военных чиновников к началу военных действий на Донбассе «бронетанковый кулак» Украины был очень ослаблен. В 2014 году в ВСУ числилось всего около 690 танков и 2000 боевых машин. Хотя, после распада СССР Украина получила из состава военных округов Советской армии около 6000 танков и 6500 единиц бронированных машин и не менее 700 предприятий оборонного комплекса, способных производить практически любые образцы вооружения и военной техники.

«Причина столь катастрофической ситуации - коррупционные схемы, по которым военная техника отчуждалась, переправлялась за рубеж, иногда даже по цене металлолома. Средства из государственных оборонных заказов разворовывались чиновниками всех структур, с 2000 года это явление стало массово-хроническим.

По данным Государственной службы экспортного контроля (в период с 1992 по 2015 гг.) было продано за рубеж 1412 танков.
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10.01.2023 22:40 Відповісти
політичнІ корупція і проституція ось два основних чинника наших проблем
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10.01.2023 22:45 Відповісти
Согласно правительственного постановления №1919 от 28.12.2000 г. определён порядок отчуждения и последующей продажи военного имущества и вооружения. При этом перечень направлялся на утверждение кабмина. Поэтому обвинять необходимо не только миноборонцев.
Тем более, что в постановлении речь об избыточном, или устаревшем военном имуществе, а то, что поновее, продают "Укроборонпром", "Укрспецэкспорт", а они не подчиняются минобороны.
Так что продажа вооружения Украины несёт коллективный характер.
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10.01.2023 23:48 Відповісти
нет жадность на втором месте на первом месте сознательный саботаж и предательство рыго-юлька-аналтных министров по квоте кремля
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11.01.2023 03:10 Відповісти
Який сенс у тому, щоб отак "разоблачать" винних у розкраданні держави? Аже:
1. їх не покарають.
2. Їхні статки залишаться у власності отприсків.
3. Як не ховай ті граблі - наш мудрий нарід обов'язково відшукає їх, і той стукіт держака по пустій макітрі ехом вкотре відізветься.
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10.01.2023 22:41 Відповісти
смысл в том что-бы люди знали когда это плятсво началось и сколько мы потеряли вооружений за весь период - и что бы в будущем такого не повторялось
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11.01.2023 03:12 Відповісти
вже 100500 раз казали що продаж військового майна не є компетенцією міністра оборони
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10.01.2023 22:44 Відповісти
так он должен был заявить что против- или поддерживает- продажу со складов
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11.01.2023 03:13 Відповісти
От тільки міністр оборони не міг продавати сам танки, бо продавалися вони через контору, підзвітну не МО, а президентові.
Тому не забудьте у звітах про Єханурова і Гриценка вказати ще Ющенка, ну а над Саламатіном і Лєбєдєвим формально був яник.
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10.01.2023 23:08 Відповісти
Що було у 2014-2017 рр захищено грифом «секретно», бо уже була війна. Але думаю, колись і це будемо знати.

Далі у 2016 був непоганий звіт Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI про об'єми пиляння нашої армії. Його коментував покійний нардеп і військовий Дмитро Тимчук.

‼️‼️‼️Українська армія після розвалу Радянського Союзу отримала у спадок величезну армію: 6011 танків, 5791 бойових машин, близько 6500 одиниць артилерії, понад 1000 бойових літаків та 400 вертольотів.

‼️‼️‼️Згідно з цими даними, з 1991 по 2005 рік було здійснено величезну кількість продажів зброї з України.

Однією з головних рядків експорту стали танки Т-72, ​​за цей період експорту пішло близько 300 машин. Вони дісталися Алжиру, Азербайджану, Сербії, Сьєрра-Леоне, Ємену, М'янмі та іншим країнам. А із справді великих контрактів - лише постачання в 1997-1999 роках Пакистану 320 танків Т-80У на 580-650 млн дол. А також продаж БТР-94, "предка" відомого БТР-3, у кількості 50 штук за 9 млн дол. Все інше йшло на продаж невеликими партіями по кілька десятків машин або взагалі поштучно.

З 1991 по 2005 рік було продано 112 вертольотів Мі-24, з яких 44 купив Алжир, 21 винищувач МіГ-29, близько 250 БМП-1 та БМП-2, 88 БТР-80 та інша техніка.
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10.01.2023 23:17 Відповісти
‼️За Ющенка "з молотка" пішла 91 гаубиця Д-30, 112 "Гвоздик", 40 "Акацій" та 51 "Град", основними покупцями яких стали Азербайджан, Конго та Судан.

Продовжували торгувати і танками Т-72, ​​яких продали під 400 штук, насамперед Судану, Грузії та Конго. Дуже щедрі контракти отримав і Ірак, у якому український контингент із 2003 по 2005 рік виконував миротворчу місію. За цей період вдалося продати і 33 вертольоти Мі-24 та 12 Су-25, які партіями по кілька штук купували такі країни, як Чад, Екваторіальна Гвінея, Нігерія та Конго.

‼️З 2010 по 2014 рік, згідно з даними, опублікованими народним депутатом Дмитром Тимчуком, було продано 477 танків, БМП та БТРів - 330 штук, 94 літаки та БПЛА та 145 вертольотів.
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10.01.2023 23:18 Відповісти
До Китаю "перелетіли" 3 Іл-78, до Хорватії 5 модифікованих в Україні МіГ-21, а до Естонії 2 навчально-тренувальних L-39. Ще Чад придбав 3 винищувачі МіГ-29, і 4 штурмовики Су-25, а також 2 штурмовики купив Нігер. В Ефіопію продали 265 Т-72 та ще 12 танків цього типу до Нігерії, яка також придбала 6 гаубиць Д-30 та 2 вертольоти Мі-24. Дуже активно купував у України техніку Судан: 46 САУ 2С1 "Гвоздика", 30 "Градів", 50 БМП-1, 5 гаубиць Д-30, 1 БТР-70 та 1 винищувач МіГ-29.

Всі інші контракти, які були укладені за Януковича, стосувалися нової техніки. Так, Казахстан замовив 100 нових БТР-4, Таїланд - 121 БТР-3 та 49 "Оплотів", ще 4 БТР-3 та 10 БТР-4 замовила Нігерія. ‼️‼️‼️При цьому українська армія з цієї техніки отримала лише поодинокі зразки, які зрідка показували на парадах.

Російську агресію Україна зустріла у 2014 році з 700 танками в строю та 1445 на складах, 2189 бойовими машинами, 1421 артилерійською системою, 206 вертольотами та 326 літаками.

10.01.2023 21:28
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10.01.2023 23:19 Відповісти
Що там знати? З 1992 по 2015 було продано 1412 танків. З 6000 мало б залишитись 4588, а по факту лише 690. Решта біля 4000 танків просто випарувались.
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11.01.2023 02:35 Відповісти
а тимошонка не была премьер министром тогда?
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11.01.2023 03:14 Відповісти
А премьер-министр там вообще ни при чем. Министр обороны и Министр Внутренних дел назначаются Президентом и подчиняются непосредственно Президенту, а не Премьер-министру.
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11.01.2023 11:46 Відповісти
то есть уряд в продажах вооружений никогда не учавствует ?
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11.01.2023 20:55 Відповісти
Продажей вооружений зарубеж всегда имела право заниматься только одна контора, называлась она при разных президентах по-разному, но сути это не меняет. Контора эта напрямую подчинялась и подчиняется президенту Украины - премьер-министр никогда не имел там никакого влияния. Министр обороны и министр Внутренних дел, безусловно, участвовали в схеме, ибо списывалось вооружение их приказами (хотя вряд ли по их инициативе), но дальше оно передавалось той самой структуре, подчиненной президенту для продажи.
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11.01.2023 23:14 Відповісти
А чего ж остановились, то, продолжу уже при Порохе:

2014 году основную часть экспорта оружия Украины снова составили винтовки и карабины - 28 тыс. 667 штук: Канада купила 10,4 тыс. штук, США - 10 тыс. 166, Чехия - 5 тыс., Уганда - 3 тыс., Грузия - 100, ДРК - одну.
Также Украина продала в Беларусь переносные противотанковые управляемые снаряды и ракетные комплексы, еще один военный корабль в Китай, 23 танка в Нигерию и Эфиопию, 6 артсистем большого калибра в Нигерию, 5 боевых вертолетов в Хорватию и один в Чад, 62 тяжелых пулемета в Южный Судан.

В 2015 году США купили у Украины 10 тыс. винтовок и карабинов, еще 2 тыс. 544 купила Замбия. Кроме того, Замбии Украина продала 104 штурмовые винтовки, 17 легких пулеметов.
Нигерии Украина поставила 12 артсистем большого калибра, в Южный Судан - 5 боевых вертолетов, в Индонезию - 2 ракеты и ракетные установки, в Таиланд - 20 боевых бронированных машин, в Нигерию, Таиланд и Эфиопию - в общей сложности 20 танков.

За 2016 год Украина поставила 10 тыс. 10 винтовок и карабинов: в США - 10 тыс. штук, в Монголию - 10. Также США купили 85 переносных противотанковых управляемых снарядов и ракетных комплексов.
88 тяжелых пулеметов ушли в Южный Судан, 35 танков - в ДРК и Таиланд, 147 бронированных машин - в ОАЭ, Таиланд и Индонезию, 4 револьвера и пистолета - в Турцию, 43 ракеты и пусковые установки - в Польшу и Индонезию.

В 2017 году США купили у Украины 15 тыс. 40 автоматов и пистолетов-пулеметов, еще 2 тыс. - Узбекистан. Также США приобрели 790 переносных противотанковых ружей и гранатометов.
В Таиланд Украина поставила 16 танков, в Монголию - 10 винтовок и карабинов, в Иорданию - 2 гранатомета, в Турцию - 3 пусковых механизма.
и т.д.
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11.01.2023 00:45 Відповісти
По 2018-2021рр. немає даних?
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11.01.2023 02:44 Відповісти
так пр и Порохе продали новые танки что бы заработовть валюту или выполнить долгосрочный контракт - а прит воих рыгах со складов продавали НЗ и военские части разбирали по кускам
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11.01.2023 03:16 Відповісти
Это все такой лохотрон! Как говорили - мы продали 300 Т80, это позволило нам спонсировать разработку танка Оплот. А как дело дошло до производства оказалось что 50% оплота из рашинских комплектующих и делать мы его не можем. Но 300+ танков то продали... И так почти по всем направлениям...
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11.01.2023 06:12 Відповісти
Будемо сподіватися. Індія іде на йух.
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10.01.2023 22:31 Відповісти
нет индия присоединяется к нефтяному эмбарго
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11.01.2023 03:18 Відповісти
А за бал ракету с яд боеголовкой мы отремонтируем их бесплатно.
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10.01.2023 22:33 Відповісти
Думаю что Танки на сегодня не самое актуальное оружие. А вот дроны камикадзе с фугасно-осколочным зарядом и дальнобойные снайперские винтовки это именно то, что нужно для противодействия малым группам противника. А так же ракеты Атакмс для поражения скоплений живой силы, транспортных узлов и складов с БК глубоко в тылу. Вот что необходимо в больших количествах. А Танки хороши в зачистках территорий и то при условии контроля воздушного пространства.
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10.01.2023 22:39 Відповісти
У Американских сцикунов мантра:ни в коем слкучае не использовать оружие США по территории Парашки. Поэтому никаких ракет в 300 км они не дадут и поэтому Парашка сможет сколько угодно долго со своей территории обстреливать приграничные города Украины-тот-же многострадальный Харьков. А власть Зеленых даже дешевый дрон-камикадзе сделать не могут из готовых комплектующих кетая или стран запада. Не говоря уже о производстве украинских точных ракет дальностью хотя-бы 100 км. Покм запад не раздуплится с разрешением бить по территоририи парашки-полной победы не будет а будет Израиль номер 2 но только в противниках уУкраины не дикие отсталые бармалеи а все-же парашка с ее постсовковым ВПК и постоянные обстрелы территории Украины
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10.01.2023 23:16 Відповісти
не пести кацап американцы сейчас твою рашку разбирают по частям и жарят ботоксную жабу на сковородке
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11.01.2023 03:19 Відповісти
це що-анекдот? де ми їх будемо модернізовувати? в запоріжжі де прильоти чи не щодня? чи в сумах?
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10.01.2023 22:40 Відповісти
думаєш ці прильоти назавжди?
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10.01.2023 22:46 Відповісти
Ti tupii , ili dumaiesh pakestanci tupi ? Kaneshno posle peremogi
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10.01.2023 23:38 Відповісти
У нас багато постачань було Пакистану, і всілякі навяання / модернізації та тп. нашими спеціалістами пакистанських проводяться мало не щороку, як в Україні, так і з виїздом до них.
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11.01.2023 09:45 Відповісти
Мабуть, BBC Vesuvius буде пливти з солідним ескортом ВМС країн НАТО. Інакше в Пакистані були б трохи обережнішими зі зливом такої інформації всяким «джерелам».

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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10.01.2023 22:41 Відповісти
Головне, щоб Пакистан не передав росії цю допомогу від України
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10.01.2023 22:53 Відповісти
многоходовочка
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10.01.2023 23:49 Відповісти
головне чтобы ботов кацапских по меньше было на цензоре
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11.01.2023 03:27 Відповісти
***** в Пакістані теракти зробить - от, побачите...
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10.01.2023 23:01 Відповісти
а если не зробить то что? или тебе лишь бы ляпнуть что попало
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11.01.2023 03:28 Відповісти
Неожиданно... и знать не знал что такое Пакистан окромя гашиша и постоянных военных конфликтов.... ну как бы респект..... неплохой чендж....
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10.01.2023 23:18 Відповісти
Тут головне шоб контейнери були на 40 футів.
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10.01.2023 23:26 Відповісти
Стаття, знахідка для шпигунів. Розклали по поличках усе - хто, кому, коли, кудою ... Цирк !!
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10.01.2023 23:29 Відповісти
міркую що розвідка єрєф давно про це знає. Отже Ваші хвилювання зайві
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11.01.2023 02:53 Відповісти
Будь яка розвідувальна інфа потребує підтвердження. От Таймс і підтвердив.
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11.01.2023 13:03 Відповісти
Я думав, в пакистані є лише гелікоптери.
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10.01.2023 23:41 Відповісти
Нафига давать такую развернутую инфу. Могу успокоиться, если операция по поставкам уже завершена. В противном случае, так поступает только самоубийца.
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11.01.2023 00:50 Відповісти
Та Пакистан давно допомагає Україні. Це вже не новина. Дивно лише чому вони так Україну полюбили. Що вони так за нас вписалися? Але раз вписалися, то ми раді новим друзям. Про Анголу скажу те ж саме.
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11.01.2023 02:35 Відповісти
У нас дуже тісне військово-торгове співробітництво з пакистаном уже десятиліттями. Багато техніки ми їм поставили, а потім стригли бабло на її модернізації та підготовці пакистанських спеціалістів. Модернізація для них наших вертольотів - це потокова справа, яку ми робимо на регулярній основі. Просто тепер вони зробили бартером : замість грошей **********.
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11.01.2023 09:49 Відповісти
я думаю Пакистан помогает, чтобы 1/ достать индию союзника москвы 2/ угодить лондону и Анкаре
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11.01.2023 06:36 Відповісти
Все чудово, але сподіваюся, що це все вже у нас. Бо якась дурня - давати таку розвернуту інформацію просто в інтернет, під час війни. Що заважає водолазам оркім просто ******* цей везувіус по дорозі?
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11.01.2023 09:21 Відповісти
159 контейнерів по 20 тон в контейнері ( приблизно ) = більше 3 тис тон .!! . Нічогенько так . !! Вражає .
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11.01.2023 13:01 Відповісти
 
 