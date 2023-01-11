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Новини Політика України
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ВР (11730) громадянство (911) Деркач Андрій (116) Кузьмін (94) мандат (127) Медведчук (1323) Козак (115) Стефанчук Руслан (654)

Указ про втрату громадянства Медведчуком, Деркачем, Козаком і Кузьміним надійшов у ВР. Їх позбавлять мандатів, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

медведчук,козак

Указ Президента України про втрату громадянства Віктором Медведчуком, Андрієм Деркачем, Тарасом Козаком та Ренатом Кузьміним надійшов у Верховну Раду України.

Про це повідомив у телеграм-каналі спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, парламент невідкладно розгляне питання про дострокове припинення повноважень цих народних депутатів на найближчому пленарному засіданні.

"І зроблено це буде відповідно до вимог пункту 4 частини 2 статті 81 Конституції України, а не свавільних забаганок тих чи інших груп в межах Парламенту. Прийняття рішень єдиним законодавчим органом у повній відповідності до Конституції України є не тільки обов'язком Ради, але й запобіжником від їх оскарження в суді. Ще можу пообіцяти, що це лише початок шляху з очищення. Продовження незабаром", - зазначив Стефанчук.

Також читайте: На найближчому засіданні ВР позбавить мандатів 4 депутатів від заборонених партій, - Арахамія

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Тепер це не громадяни України, судити цих придурів не можна, радійте. Коломойша теж не громадянин України. Тепер в мене питання, можу я їх вбивати, вороги.
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11.01.2023 09:02
+12
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11.01.2023 09:13
+7
Тобто ми вже судити їх за зраду не зможеме. Їх *********** буде за зраду судити?
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11.01.2023 09:20
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Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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11.01.2023 08:50 Відповісти
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11.01.2023 09:00 Відповісти
Тепер це не громадяни України, судити цих придурів не можна, радійте. Коломойша теж не громадянин України. Тепер в мене питання, можу я їх вбивати, вороги.
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11.01.2023 09:02 Відповісти
Ви праві.Саме тому зекодло позбавило їх громадянства.
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11.01.2023 10:35 Відповісти
Господи, як неочікувано...... , як непомірно багато треба нагадити країні і навіть особливо не приховувати відверто ворожі дії і наміри протягом десятків років що б ця задрипана ВР по вказівці кловуна у президентському кріслі лишила громадянства кількох виродків які є членами цієї ВР.
Воістину, український народ довів що давно переріс ту систему влади яка у нас створена і після перемоги над рашапоїдним мордором має цим серйозно зайнятися щоб у владу на гарматний постріл не потрапляла та різношерстна срань яка там є зараз і була в минулому.
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11.01.2023 09:05 Відповісти
Стаю рыгоаналов под любым погонялом ником, за життя, за кацапию или как там эти твари перекрасятся и назовут свою банду надо не только лишать гражданства поголовно, а мочить их как предателейю
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11.01.2023 09:05 Відповісти
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11.01.2023 09:13 Відповісти
Тобто ми вже судити їх за зраду не зможеме. Їх *********** буде за зраду судити?
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11.01.2023 09:20 Відповісти
Вся антиукраїнська гидота в Україні за русскій язик.
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11.01.2023 09:54 Відповісти
Повноваження з цих типів зняли по закону. А якого біса Зєля позбавив їх громадянства всупереч Конституції? Чи не для того, щоб не мати права вимагати їх екстрадиції, як громадян України?
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11.01.2023 10:01 Відповісти
Тобто тепер їх і розшукувати, і переслідувати перестануть?
Скажімо, Деркача, треба було б знайти і судити як зрадника, а його просто позбавили громадянства…
Що за цирк?!
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11.01.2023 10:02 Відповісти
Падєльники своїх не здадуть.
Вони думають, що заховаються від правосуддя за допомогою зеликого зрадника, але від світового трибуналу за геноцид разом з рашистами українського народу ні паспорти, ні кордони їх не врятують.
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11.01.2023 14:26 Відповісти
Плюсую, і окремо за нік.
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11.01.2023 14:34 Відповісти
І хто наступний за списком займе їхні місця? Чого радіємо?
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11.01.2023 10:23 Відповісти
Замість суду над злочинцями маємо примітивне в ОЧКОвтіратєлдьство.
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11.01.2023 10:42 Відповісти
 
 