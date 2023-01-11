Указ про втрату громадянства Медведчуком, Деркачем, Козаком і Кузьміним надійшов у ВР. Їх позбавлять мандатів, - Стефанчук
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Указ Президента України про втрату громадянства Віктором Медведчуком, Андрієм Деркачем, Тарасом Козаком та Ренатом Кузьміним надійшов у Верховну Раду України.
Про це повідомив у телеграм-каналі спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, парламент невідкладно розгляне питання про дострокове припинення повноважень цих народних депутатів на найближчому пленарному засіданні.
"І зроблено це буде відповідно до вимог пункту 4 частини 2 статті 81 Конституції України, а не свавільних забаганок тих чи інших груп в межах Парламенту. Прийняття рішень єдиним законодавчим органом у повній відповідності до Конституції України є не тільки обов'язком Ради, але й запобіжником від їх оскарження в суді. Ще можу пообіцяти, що це лише початок шляху з очищення. Продовження незабаром", - зазначив Стефанчук.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача.
Будь ласка, зачекайте...
Воістину, український народ довів що давно переріс ту систему влади яка у нас створена і після перемоги над рашапоїдним мордором має цим серйозно зайнятися щоб у владу на гарматний постріл не потрапляла та різношерстна срань яка там є зараз і була в минулому.
Скажімо, Деркача, треба було б знайти і судити як зрадника, а його просто позбавили громадянства…
Що за цирк?!
Вони думають, що заховаються від правосуддя за допомогою зеликого зрадника, але від світового трибуналу за геноцид разом з рашистами українського народу ні паспорти, ні кордони їх не врятують.