Ердоган блокує прийняття Швеції до НАТО, хоча всі умови виконані, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Завзяте небажання Туреччини схвалити вступ Швеції до НАТО викликає розчарування, оскільки Швеція сумлінно виконала все, що Туреччина включила до формальних вимог.
Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю шведській Aftonbladet, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Я говорив ще під час візиту до Туреччини, що Швеція вже виконала угоду. Ця угода є публічною, її може прочитати кожен, і вона стосується експорту зброї та співробітництва у боротьбі з тероризмом", - сказав Столтенберг.
Туреччина висловлює розчарування тим, що суд у Швеції відмовив у видачі всіх, кого в Туреччині називають "терористами", і президент Реджеп Тайїп Ердоган дав зрозуміти, що зараз він може схвалити вступ до НАТО лише Фінляндії, але не Швеції. Столтенберг не вважає, що така позиція створить Швеції непереборні проблеми. Він упевнений, що Швеція стане повноправним членом НАТО, однак не став робити припущень, коли саме це може статися.
Генсек НАТО зазначив, що навіть попри "важкі переговори" з Туреччиною, процес прийняття Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу йде "надзвичайно швидко" - 28 із 30 парламентів країн НАТО схвалили вступ всього за дев'ять місяців, хоча раніше на це зазвичай потрібно було кілька років.
Будь ласка, зачекайте...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
Чекаю що ти свій порадиш
Напередодні Другої світової війни Туреччина чітко не визначилася в орієнтації між ворогуючими сторонами. Після початку бойових дій у Європі, в кінці вересня - жовтні 1939 р., турецькі представники розпочали паралельні переговори з Радянським Союзом, а також Англією та Францією. Бажаючи забезпечити режим проток і свої інтереси на Балканах, Туреччина схильна була балансувати, не приєднуючись відкрито до жодної зі сторін конфлікту. 19 жовтня 1939 р. було оголошено про підписання турецько-англо-французької угоди про взаємодопомогу, що потенційно була спрямована проти середземноморського союзника Німеччини - фашистської Італії.
Після військового розгрому Німеччиною Франції та інших європейських країн у Туреччині посилилися пронімецькі настрої. Хоча 18 червня 1941 р. напередодні нападу на СРСР Німеччина підписала з Туреччиною 10-річний пакт про ненапад, після початку німецько-радянської війни Туреччина оголосила 25 червня про свій нейтралітет. Туреччина дотримувалася взятих перед обома сторонами зобов'язань, хоча впродовж наступних років, особливо після радянських репресій проти мусульманських народів Криму та Кавказу, в країні посилилися антирадянські настрої. У ході війни турецькі письменники та журналісти не приховуючи своїх пронімецьких симпатій, часто відвідували німецько-радянський фронт. Восени 1941 р. у Німеччині навіть працювала офіційна турецька місія генерала Алі Фуада, яка намагалася полегшити долю військовополонених червоноармійців-мусульман.
https://studopedia.com.ua/1_18388_turechchina-pid-chas-drugoi-svitovoi-viyni.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
І вони ще будуть ставити перешкоди Україні на вступ до ЄС і НАТО.
За все життя , не пам'ятаю такого випадку щоб десь - у колективі , в колі друзів , чи - в сім'ї навіть , було одноголосне схвалення якихось планів , подій чи новин .. Хтось один , а обов'язково буде іншої думки , і через цього одного - всі плани інших 10 , 20 і т.д. шкереберть . Мазохізм якийсь ..
в нато всі європеоїди , а турки азіати.
Та й думаю натівцям Фінляндія і Швеція рідніші ніж Туреччина.
Якщо вони будуть вибирати між Фінляндією і Швецією і Туреччиною то вони виберуть перші дві країни.