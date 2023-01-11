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Новини За кордоном
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Туреччина (2252) членство в НАТО (1407) Швеція (650) Ердоган (754) Столтенберг Єнс (1343)

Ердоган блокує прийняття Швеції до НАТО, хоча всі умови виконані, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

столтенберг,ердоган

Завзяте небажання Туреччини схвалити вступ Швеції до НАТО викликає розчарування, оскільки Швеція сумлінно виконала все, що Туреччина включила до формальних вимог.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю шведській Aftonbladet, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Я говорив ще під час візиту до Туреччини, що Швеція вже виконала угоду. Ця угода є публічною, її може прочитати кожен, і вона стосується експорту зброї та співробітництва у боротьбі з тероризмом", - сказав Столтенберг.

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Туреччина висловлює розчарування тим, що суд у Швеції відмовив у видачі всіх, кого в Туреччині називають "терористами", і президент Реджеп Тайїп Ердоган дав зрозуміти, що зараз він може схвалити вступ до НАТО лише Фінляндії, але не Швеції. Столтенберг не вважає, що така позиція створить Швеції непереборні проблеми. Він упевнений, що Швеція стане повноправним членом НАТО, однак не став робити припущень, коли саме це може статися.

Також читайте: Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України, - Столтенберг

Генсек НАТО зазначив, що навіть попри "важкі переговори" з Туреччиною, процес прийняття Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу йде "надзвичайно швидко" - 28 із 30 парламентів країн НАТО схвалили вступ всього за дев'ять місяців, хоча раніше на це зазвичай потрібно було кілька років.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Понабирали орбанів з ердоганами,а тепер ниєте,що геморрою нажили. Треба бути більш розбірливими у зв'язках...
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11.01.2023 13:16
+10
Бл.. яка ж тільки дурня , оце - одноголосне прийняття рішень .
За все життя , не пам'ятаю такого випадку щоб десь - у колективі , в колі друзів , чи - в сім'ї навіть , було одноголосне схвалення якихось планів , подій чи новин .. Хтось один , а обов'язково буде іншої думки , і через цього одного - всі плани інших 10 , 20 і т.д. шкереберть . Мазохізм якийсь ..
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11.01.2023 13:28
+9
Туреччина і Угорщина це такі країни які шкодять ЄС і НАТО не було б їх в НАТО і ЄС було б набагато краще.
І вони ще будуть ставити перешкоди Україні на вступ до ЄС і НАТО.
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11.01.2023 13:18
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Шось виторговує собі. Якраз нагода.
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11.01.2023 13:16 Відповісти
Понабирали орбанів з ердоганами,а тепер ниєте,що геморрою нажили. Треба бути більш розбірливими у зв'язках...
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11.01.2023 13:16 Відповісти
Обирали країни а не їхніх теперишніх керівників. Гугл в поміч..
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11.01.2023 13:18 Відповісти
Для того,щоби бачити далі носа-історію треба вчити,а не длубатись у тому ж носі. Шкільний підручник новітньої історії в поміч
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11.01.2023 13:22 Відповісти
зазвичай я не вступаю в полеміку с самозакоханими особами, але твік нік, вкупі з порадою надихнув. Ось мій підручник:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E

Чекаю що ти свій порадиш
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11.01.2023 16:45 Відповісти
Список країн нато-це СПИСОК,а не підручник. Але якщо ти так ********* інет,і з дитинства ненавидиш підручники,то нехай буде інет. Почитай,як турки поводились під час другої світової і порівняй з ******** їхньою поведінкою. І ще. Я не самозакоханий, а втомлений імбєцилами в інеті,що скрізь лізуть повчати.

Напередодні Другої світової війни Туреччина чітко не визначилася в орієнтації між ворогуючими сторонами. Після початку бойових дій у Європі, в кінці вересня - жовтні 1939 р., турецькі представники розпочали паралельні переговори з Радянським Союзом, а також Англією та Францією. Бажаючи забезпечити режим проток і свої інтереси на Балканах, Туреччина схильна була балансувати, не приєднуючись відкрито до жодної зі сторін конфлікту. 19 жовтня 1939 р. було оголошено про підписання турецько-англо-французької угоди про взаємодопомогу, що потенційно була спрямована проти середземноморського союзника Німеччини - фашистської Італії.

Після військового розгрому Німеччиною Франції та інших європейських країн у Туреччині посилилися пронімецькі настрої. Хоча 18 червня 1941 р. напередодні нападу на СРСР Німеччина підписала з Туреччиною 10-річний пакт про ненапад, після початку німецько-радянської війни Туреччина оголосила 25 червня про свій нейтралітет. Туреччина дотримувалася взятих перед обома сторонами зобов'язань, хоча впродовж наступних років, особливо після радянських репресій проти мусульманських народів Криму та Кавказу, в країні посилилися антирадянські настрої. У ході війни турецькі письменники та журналісти не приховуючи своїх пронімецьких симпатій, часто відвідували німецько-радянський фронт. Восени 1941 р. у Німеччині навіть працювала офіційна турецька місія генерала Алі Фуада, яка намагалася полегшити долю військовополонених червоноармійців-мусульман.

https://studopedia.com.ua/1_18388_turechchina-pid-chas-drugoi-svitovoi-viyni.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
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11.01.2023 17:52 Відповісти
посилатись на ІІ світовову, перескочивши з "понабирали до НАТО", я навіть не знаю як це назвати Навіть російська пропаганда нервово палить від такої нахабної маніпуляції. Проти дат вступу країн до НАТО, ну коли "понабирали", я так зрозумів, заперечень нема?
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11.01.2023 18:16 Відповісти
Я бачу,що не помилявся щодо розумових якостей... Тож пояснюю на пальцях: Член НАТО Туреччина зараз поводить себе ТАК САМО,як поводила себе під час другої світової,намагаючсь всидіти на двох стільцях і щось виторгувати з цього. Тобто,нічого нового турки не роблять,але проблеми НАТО має,бо не зважали на історичні турецькі «особливості»,коли «набирали». Мова відпочатку була САМЕ ПРО ЦЕ. ТЕПЕР ЗРОЗУМІЛО? Чи слішкамсложно? Тож косяк, мабуть,тарити легше,ніж проводити історичні паралелі?
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11.01.2023 18:47 Відповісти
Боже! Які неосяжні розумові "здібності"( не якості)! Дорікати прийняттю Туреччини в НАТО, посилаючись на її історичні реалії. От дурні що не дочекались в 1952 таких змістовних обгрунтувань від сьогоднішнього "експерта". Шкода що "експерт" не копнув глибше, десь до часів Сулеймана І
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11.01.2023 19:41 Відповісти
Ти би краще тут не ганьбився,бо будь-хто притомний легко зрозуміє,чому в тебе розумові САМЕ якості,а не здібності. І на майбутнє не лізь туди,де ти не компетентний.
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11.01.2023 19:47 Відповісти
А зеленских не понавыбирали?
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11.01.2023 13:32 Відповісти
Єта друґоє. Ві нєпанімаєтє. Це навіть порівняти неможливо,як неможливо впіхнуть ***********.
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11.01.2023 13:44 Відповісти
И вообще, ты бы хоть немного изучил матчасть: Турцию приняли в НАТО в 1952 году, тогда Эрдогана еще в проекте не было, а был Иненю, последователь Ататюрка. Гугл в помощь, кто такой Ататюрк.
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11.01.2023 13:38 Відповісти
Ще один свій шкільний підручник зкурив...
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11.01.2023 13:46 Відповісти
схоже то не "історик" і не "воєнрук", а професійний накидач лайна на вентилятор
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11.01.2023 17:17 Відповісти
Я тобі вище підручник закинув ,як ти хотів. Йди урок вчи
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11.01.2023 17:56 Відповісти
Когда подобрали, там у руля были люди поадекватнее. Турция в НАТО попала и вобще потому что это было важно для сдерживания хотелок Кремля после второй мировой.
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11.01.2023 13:47 Відповісти
Та де ж вас клонують??? Я мав на увазі те,що турки під час другої світової поводились САМЕ ТАК,як і зараз. Тому,нічого дивного в їхній теперішній поведінці немає,бо це все вже було.
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11.01.2023 13:58 Відповісти
Понабирали та понабирають ще. Сербія, яка є послідовним прихильником кацапстану та провідником російських ідей і забаганок також стане членом ЄС та НАТО. І набагато скоріше ніж ми, нажаль. Парадокс? Ні. Це граблі, які притаманні не тільки нам українцям. На них танцюють і в Європах.
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11.01.2023 14:15 Відповісти
Туреччина і Угорщина це такі країни які шкодять ЄС і НАТО не було б їх в НАТО і ЄС було б набагато краще.
І вони ще будуть ставити перешкоди Україні на вступ до ЄС і НАТО.
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11.01.2023 13:18 Відповісти
Нас і так туди не приймуть з такою владою.
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11.01.2023 13:22 Відповісти
Територія розположення, ось шо тут головне. Хто кому вигідніше НАТО чи ************.
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11.01.2023 13:30 Відповісти
Туреччина - не член ЄС.
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11.01.2023 15:45 Відповісти
Ердоган за ******** почав повторювати та виторговувати собі гешефт
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11.01.2023 13:28 Відповісти
Бл.. яка ж тільки дурня , оце - одноголосне прийняття рішень .
За все життя , не пам'ятаю такого випадку щоб десь - у колективі , в колі друзів , чи - в сім'ї навіть , було одноголосне схвалення якихось планів , подій чи новин .. Хтось один , а обов'язково буде іншої думки , і через цього одного - всі плани інших 10 , 20 і т.д. шкереберть . Мазохізм якийсь ..
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11.01.2023 13:28 Відповісти
Пора вже НАТО та і Евросоюзу відмовлятися від прийнятя рішень при одноголосній більшості голосів. Це вже тільки стопорить всі процеси в цих організаціях. Про це вже говорила міністр Німеччини Бербок.
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11.01.2023 13:31 Відповісти
Ну и гоните этого Эрдогана из НАТО, это же СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ блок, чего там азиатский султан делает?
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11.01.2023 13:32 Відповісти
Навіщо писати дурню? Виключити країну з НАТО інші країни не можуть, такого не передбачено.
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11.01.2023 13:42 Відповісти
Швеция и Финляндия так не думают. Иногда приходится жертвовать пешкой для сохранения более весомых фигур.
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11.01.2023 14:06 Відповісти
давай вже доріслішай, твої забаганки і статутні відносини таких інституцій це трохи різні речі
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11.01.2023 17:19 Відповісти
Отрабатывает договорняк с пуйлом!
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11.01.2023 13:37 Відповісти
Шведы дайте Украине самолётыJAS 39 Gripen и вам не какое нато не надо будет .......
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11.01.2023 13:38 Відповісти
Во время визита в Финляндию главком ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил, что JAS 39 Gripen смогут без проблем уничтожать российские «Су». Более того, Хельгессон заявил, что именно Gripen являются самолетами, предназначенными для уничтожения российских истребителей. Такое «замечательное» свойство, по его мнению, определяется способностью JAS 39 Gripen глушить радиосигнал и благодаря этому скрытно выходить на линию атаки.
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11.01.2023 13:40 Відповісти
не ля ля а пусть дают Gripen
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11.01.2023 13:41 Відповісти
💯🤣
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11.01.2023 13:45 Відповісти
Джастин Бронк из Королевского объединенного института оборонных исследований также давал высокую оценку шведскому самолету, утверждая, что за счет развитых средств радиоэлектронной борьбы Gripen превосходит все другие современные истребители. Концерн Saab, стремясь превзойти конкурентов, выбрал не развитие стелс-технологий, а развитие средств РЭБ: ведь их всегда можно модернизировать, не перестраивая весь самолет.
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11.01.2023 13:44 Відповісти
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11.01.2023 13:50 Відповісти
это у Рожи что то личное
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11.01.2023 13:39 Відповісти
прийняття турції у НАТО то була помилка, в них інший менталітет, ближче до сруського, Ердоган неприкритий диктатор, аналог ***** та таракана
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11.01.2023 13:45 Відповісти
Прийняття Турції в НАТО перетворило Чорне море в внутрішню калюжу з якої совєцький флот не міг безконтрольно виринати де йому заманеться. Саме завдяки географічному розташуванню і контролю за Босфором Турцію прийняли в НАТО. Але в ЄС їх приймуть ще не скоро...
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11.01.2023 13:55 Відповісти
Турцию принимали в НАТО в начале 50-х, когда страна в течение многих лет сближалась с Западом после реформ Ататюрка. Как показывает опыт той же Венгрии - никто не может гарантировать, что и через десятилетия страны будут продолжать следовать выбранному курсу. Вот что действительно работало бы, так это возможность выкинуть страну из НАТО, скажем, 75% голосов.
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11.01.2023 13:59 Відповісти
Абсолютно верно. Тогда бы и Венгрия призадумалась о своем поведении.
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11.01.2023 14:09 Відповісти
зачем "викидивать"? достаточно отказаться от дурного принципа "единогласного" голосования
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11.01.2023 17:21 Відповісти
Просто ГАНДОН,,,,,
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11.01.2023 15:27 Відповісти
Як і усі діктатори ! Ми теж виращуєм свого українського !
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11.01.2023 16:50 Відповісти
сьогодні була новина що Туреччина постачає нам касетні брєприпаси які відповились постачати США...піди там своє слово напиши
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11.01.2023 17:22 Відповісти
на мою думку Ердогану по цимбалах чим торгувати головне гроші , а це буде українське зерно чи зерно вкрадене в Україні , бронемашини і касетні ********** чи відпочинок для кацапів . просто цією жадібністю до грошей Ердогана треба вміло користуватись ...
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11.01.2023 19:13 Відповісти
пердоган працуе на хуъло
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11.01.2023 20:05 Відповісти
А може викинути туреччину з НАТО?

в нато всі європеоїди , а турки азіати.

Та й думаю натівцям Фінляндія і Швеція рідніші ніж Туреччина.

Якщо вони будуть вибирати між Фінляндією і Швецією і Туреччиною то вони виберуть перші дві країни.
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11.01.2023 21:04 Відповісти
турки і ****** мадяри прийшли в НАТО тільки срати і вирішувати свої власні питання. Питання НАТО і колективної безпеки їм до дупи
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11.01.2023 21:47 Відповісти
 
 