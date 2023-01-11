Эрдоган блокирует принятие Швеции в НАТО, хотя все условия выполнены, - Столтенберг

Упорное нежелание Турции одобрить вступление Швеции в НАТО вызывает разочарование, поскольку Швеция добросовестно выполнила все, что Турция включила в формальные требования.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью шведской Aftonbladet, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Я говорил еще во время визита в Турцию, что Швеция уже выполнила соглашение. Это соглашение публичное, его может прочитать каждый, и оно касается экспорта оружия и сотрудничества в борьбе с терроризмом", - сказал Столтенберг.

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Турция выражает разочарование тем, что суд в Швеции отказал в выдаче всех, кого в Турции называют "террористами", и президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что сейчас он может одобрить вступление в НАТО только Финляндию, но не Швецию. Столтенберг не считает, что такая позиция создаст Швеции непреодолимые проблемы. Он уверен, что Швеция станет полноправным членом НАТО, однако не стал предположить, когда именно это может произойти.

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Генсек НАТО отметил, что, несмотря на "трудные переговоры" с Турцией, процесс принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс идет "чрезвычайно быстро" - 28 из 30 парламентов стран НАТО одобрили вступление всего за девять месяцев, хотя раньше на это обычно нужно было несколько лет.