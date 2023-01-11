Эрдоган блокирует принятие Швеции в НАТО, хотя все условия выполнены, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Упорное нежелание Турции одобрить вступление Швеции в НАТО вызывает разочарование, поскольку Швеция добросовестно выполнила все, что Турция включила в формальные требования.
Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью шведской Aftonbladet, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"Я говорил еще во время визита в Турцию, что Швеция уже выполнила соглашение. Это соглашение публичное, его может прочитать каждый, и оно касается экспорта оружия и сотрудничества в борьбе с терроризмом", - сказал Столтенберг.
Турция выражает разочарование тем, что суд в Швеции отказал в выдаче всех, кого в Турции называют "террористами", и президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что сейчас он может одобрить вступление в НАТО только Финляндию, но не Швецию. Столтенберг не считает, что такая позиция создаст Швеции непреодолимые проблемы. Он уверен, что Швеция станет полноправным членом НАТО, однако не стал предположить, когда именно это может произойти.
Генсек НАТО отметил, что, несмотря на "трудные переговоры" с Турцией, процесс принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс идет "чрезвычайно быстро" - 28 из 30 парламентов стран НАТО одобрили вступление всего за девять месяцев, хотя раньше на это обычно нужно было несколько лет.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
Чекаю що ти свій порадиш
Напередодні Другої світової війни Туреччина чітко не визначилася в орієнтації між ворогуючими сторонами. Після початку бойових дій у Європі, в кінці вересня - жовтні 1939 р., турецькі представники розпочали паралельні переговори з Радянським Союзом, а також Англією та Францією. Бажаючи забезпечити режим проток і свої інтереси на Балканах, Туреччина схильна була балансувати, не приєднуючись відкрито до жодної зі сторін конфлікту. 19 жовтня 1939 р. було оголошено про підписання турецько-англо-французької угоди про взаємодопомогу, що потенційно була спрямована проти середземноморського союзника Німеччини - фашистської Італії.
Після військового розгрому Німеччиною Франції та інших європейських країн у Туреччині посилилися пронімецькі настрої. Хоча 18 червня 1941 р. напередодні нападу на СРСР Німеччина підписала з Туреччиною 10-річний пакт про ненапад, після початку німецько-радянської війни Туреччина оголосила 25 червня про свій нейтралітет. Туреччина дотримувалася взятих перед обома сторонами зобов'язань, хоча впродовж наступних років, особливо після радянських репресій проти мусульманських народів Криму та Кавказу, в країні посилилися антирадянські настрої. У ході війни турецькі письменники та журналісти не приховуючи своїх пронімецьких симпатій, часто відвідували німецько-радянський фронт. Восени 1941 р. у Німеччині навіть працювала офіційна турецька місія генерала Алі Фуада, яка намагалася полегшити долю військовополонених червоноармійців-мусульман.
https://studopedia.com.ua/1_18388_turechchina-pid-chas-drugoi-svitovoi-viyni.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
І вони ще будуть ставити перешкоди Україні на вступ до ЄС і НАТО.
За все життя , не пам'ятаю такого випадку щоб десь - у колективі , в колі друзів , чи - в сім'ї навіть , було одноголосне схвалення якихось планів , подій чи новин .. Хтось один , а обов'язково буде іншої думки , і через цього одного - всі плани інших 10 , 20 і т.д. шкереберть . Мазохізм якийсь ..
в нато всі європеоїди , а турки азіати.
Та й думаю натівцям Фінляндія і Швеція рідніші ніж Туреччина.
Якщо вони будуть вибирати між Фінляндією і Швецією і Туреччиною то вони виберуть перші дві країни.