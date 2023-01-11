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Новости За рубежом
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Турция (3231) членство в НАТО (1215) Швеция (885) Эрдоган (821) Столтенберг (1412)

Эрдоган блокирует принятие Швеции в НАТО, хотя все условия выполнены, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

столтенберг,ердоган

Упорное нежелание Турции одобрить вступление Швеции в НАТО вызывает разочарование, поскольку Швеция добросовестно выполнила все, что Турция включила в формальные требования.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью шведской Aftonbladet, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Я говорил еще во время визита в Турцию, что Швеция уже выполнила соглашение. Это соглашение публичное, его может прочитать каждый, и оно касается экспорта оружия и сотрудничества в борьбе с терроризмом", - сказал Столтенберг.

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Турция выражает разочарование тем, что суд в Швеции отказал в выдаче всех, кого в Турции называют "террористами", и президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что сейчас он может одобрить вступление в НАТО только Финляндию, но не Швецию. Столтенберг не считает, что такая позиция создаст Швеции непреодолимые проблемы. Он уверен, что Швеция станет полноправным членом НАТО, однако не стал предположить, когда именно это может произойти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бои за Соледар и Бахмут показывают важность большей военной поддержки Украины, - Столтенберг

Генсек НАТО отметил, что, несмотря на "трудные переговоры" с Турцией, процесс принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс идет "чрезвычайно быстро" - 28 из 30 парламентов стран НАТО одобрили вступление всего за девять месяцев, хотя раньше на это обычно нужно было несколько лет.
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Топ комментарии
+13
Понабирали орбанів з ердоганами,а тепер ниєте,що геморрою нажили. Треба бути більш розбірливими у зв'язках...
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11.01.2023 13:16
+10
Бл.. яка ж тільки дурня , оце - одноголосне прийняття рішень .
За все життя , не пам'ятаю такого випадку щоб десь - у колективі , в колі друзів , чи - в сім'ї навіть , було одноголосне схвалення якихось планів , подій чи новин .. Хтось один , а обов'язково буде іншої думки , і через цього одного - всі плани інших 10 , 20 і т.д. шкереберть . Мазохізм якийсь ..
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11.01.2023 13:28
+9
Туреччина і Угорщина це такі країни які шкодять ЄС і НАТО не було б їх в НАТО і ЄС було б набагато краще.
І вони ще будуть ставити перешкоди Україні на вступ до ЄС і НАТО.
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11.01.2023 13:18
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Правила форума Совет форумчан
Шось виторговує собі. Якраз нагода.
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11.01.2023 13:16 Ответить
Понабирали орбанів з ердоганами,а тепер ниєте,що геморрою нажили. Треба бути більш розбірливими у зв'язках...
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11.01.2023 13:16 Ответить
Обирали країни а не їхніх теперишніх керівників. Гугл в поміч..
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11.01.2023 13:18 Ответить
Для того,щоби бачити далі носа-історію треба вчити,а не длубатись у тому ж носі. Шкільний підручник новітньої історії в поміч
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11.01.2023 13:22 Ответить
зазвичай я не вступаю в полеміку с самозакоханими особами, але твік нік, вкупі з порадою надихнув. Ось мій підручник:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E

Чекаю що ти свій порадиш
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11.01.2023 16:45 Ответить
Список країн нато-це СПИСОК,а не підручник. Але якщо ти так ********* інет,і з дитинства ненавидиш підручники,то нехай буде інет. Почитай,як турки поводились під час другої світової і порівняй з ******** їхньою поведінкою. І ще. Я не самозакоханий, а втомлений імбєцилами в інеті,що скрізь лізуть повчати.

Напередодні Другої світової війни Туреччина чітко не визначилася в орієнтації між ворогуючими сторонами. Після початку бойових дій у Європі, в кінці вересня - жовтні 1939 р., турецькі представники розпочали паралельні переговори з Радянським Союзом, а також Англією та Францією. Бажаючи забезпечити режим проток і свої інтереси на Балканах, Туреччина схильна була балансувати, не приєднуючись відкрито до жодної зі сторін конфлікту. 19 жовтня 1939 р. було оголошено про підписання турецько-англо-французької угоди про взаємодопомогу, що потенційно була спрямована проти середземноморського союзника Німеччини - фашистської Італії.

Після військового розгрому Німеччиною Франції та інших європейських країн у Туреччині посилилися пронімецькі настрої. Хоча 18 червня 1941 р. напередодні нападу на СРСР Німеччина підписала з Туреччиною 10-річний пакт про ненапад, після початку німецько-радянської війни Туреччина оголосила 25 червня про свій нейтралітет. Туреччина дотримувалася взятих перед обома сторонами зобов'язань, хоча впродовж наступних років, особливо після радянських репресій проти мусульманських народів Криму та Кавказу, в країні посилилися антирадянські настрої. У ході війни турецькі письменники та журналісти не приховуючи своїх пронімецьких симпатій, часто відвідували німецько-радянський фронт. Восени 1941 р. у Німеччині навіть працювала офіційна турецька місія генерала Алі Фуада, яка намагалася полегшити долю військовополонених червоноармійців-мусульман.

https://studopedia.com.ua/1_18388_turechchina-pid-chas-drugoi-svitovoi-viyni.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
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11.01.2023 17:52 Ответить
посилатись на ІІ світовову, перескочивши з "понабирали до НАТО", я навіть не знаю як це назвати Навіть російська пропаганда нервово палить від такої нахабної маніпуляції. Проти дат вступу країн до НАТО, ну коли "понабирали", я так зрозумів, заперечень нема?
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11.01.2023 18:16 Ответить
Я бачу,що не помилявся щодо розумових якостей... Тож пояснюю на пальцях: Член НАТО Туреччина зараз поводить себе ТАК САМО,як поводила себе під час другої світової,намагаючсь всидіти на двох стільцях і щось виторгувати з цього. Тобто,нічого нового турки не роблять,але проблеми НАТО має,бо не зважали на історичні турецькі «особливості»,коли «набирали». Мова відпочатку була САМЕ ПРО ЦЕ. ТЕПЕР ЗРОЗУМІЛО? Чи слішкамсложно? Тож косяк, мабуть,тарити легше,ніж проводити історичні паралелі?
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11.01.2023 18:47 Ответить
Боже! Які неосяжні розумові "здібності"( не якості)! Дорікати прийняттю Туреччини в НАТО, посилаючись на її історичні реалії. От дурні що не дочекались в 1952 таких змістовних обгрунтувань від сьогоднішнього "експерта". Шкода що "експерт" не копнув глибше, десь до часів Сулеймана І
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11.01.2023 19:41 Ответить
Ти би краще тут не ганьбився,бо будь-хто притомний легко зрозуміє,чому в тебе розумові САМЕ якості,а не здібності. І на майбутнє не лізь туди,де ти не компетентний.
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11.01.2023 19:47 Ответить
А зеленских не понавыбирали?
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11.01.2023 13:32 Ответить
Єта друґоє. Ві нєпанімаєтє. Це навіть порівняти неможливо,як неможливо впіхнуть ***********.
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11.01.2023 13:44 Ответить
И вообще, ты бы хоть немного изучил матчасть: Турцию приняли в НАТО в 1952 году, тогда Эрдогана еще в проекте не было, а был Иненю, последователь Ататюрка. Гугл в помощь, кто такой Ататюрк.
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11.01.2023 13:38 Ответить
Ще один свій шкільний підручник зкурив...
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11.01.2023 13:46 Ответить
схоже то не "історик" і не "воєнрук", а професійний накидач лайна на вентилятор
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11.01.2023 17:17 Ответить
Я тобі вище підручник закинув ,як ти хотів. Йди урок вчи
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11.01.2023 17:56 Ответить
Когда подобрали, там у руля были люди поадекватнее. Турция в НАТО попала и вобще потому что это было важно для сдерживания хотелок Кремля после второй мировой.
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11.01.2023 13:47 Ответить
Та де ж вас клонують??? Я мав на увазі те,що турки під час другої світової поводились САМЕ ТАК,як і зараз. Тому,нічого дивного в їхній теперішній поведінці немає,бо це все вже було.
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11.01.2023 13:58 Ответить
Понабирали та понабирають ще. Сербія, яка є послідовним прихильником кацапстану та провідником російських ідей і забаганок також стане членом ЄС та НАТО. І набагато скоріше ніж ми, нажаль. Парадокс? Ні. Це граблі, які притаманні не тільки нам українцям. На них танцюють і в Європах.
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11.01.2023 14:15 Ответить
Туреччина і Угорщина це такі країни які шкодять ЄС і НАТО не було б їх в НАТО і ЄС було б набагато краще.
І вони ще будуть ставити перешкоди Україні на вступ до ЄС і НАТО.
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11.01.2023 13:18 Ответить
Нас і так туди не приймуть з такою владою.
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11.01.2023 13:22 Ответить
Територія розположення, ось шо тут головне. Хто кому вигідніше НАТО чи ************.
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11.01.2023 13:30 Ответить
Туреччина - не член ЄС.
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11.01.2023 15:45 Ответить
Ердоган за ******** почав повторювати та виторговувати собі гешефт
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11.01.2023 13:28 Ответить
Бл.. яка ж тільки дурня , оце - одноголосне прийняття рішень .
За все життя , не пам'ятаю такого випадку щоб десь - у колективі , в колі друзів , чи - в сім'ї навіть , було одноголосне схвалення якихось планів , подій чи новин .. Хтось один , а обов'язково буде іншої думки , і через цього одного - всі плани інших 10 , 20 і т.д. шкереберть . Мазохізм якийсь ..
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11.01.2023 13:28 Ответить
Пора вже НАТО та і Евросоюзу відмовлятися від прийнятя рішень при одноголосній більшості голосів. Це вже тільки стопорить всі процеси в цих організаціях. Про це вже говорила міністр Німеччини Бербок.
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11.01.2023 13:31 Ответить
Ну и гоните этого Эрдогана из НАТО, это же СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ блок, чего там азиатский султан делает?
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11.01.2023 13:32 Ответить
Навіщо писати дурню? Виключити країну з НАТО інші країни не можуть, такого не передбачено.
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11.01.2023 13:42 Ответить
Швеция и Финляндия так не думают. Иногда приходится жертвовать пешкой для сохранения более весомых фигур.
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11.01.2023 14:06 Ответить
давай вже доріслішай, твої забаганки і статутні відносини таких інституцій це трохи різні речі
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11.01.2023 17:19 Ответить
Отрабатывает договорняк с пуйлом!
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11.01.2023 13:37 Ответить
Шведы дайте Украине самолётыJAS 39 Gripen и вам не какое нато не надо будет .......
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11.01.2023 13:38 Ответить
Во время визита в Финляндию главком ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил, что JAS 39 Gripen смогут без проблем уничтожать российские «Су». Более того, Хельгессон заявил, что именно Gripen являются самолетами, предназначенными для уничтожения российских истребителей. Такое «замечательное» свойство, по его мнению, определяется способностью JAS 39 Gripen глушить радиосигнал и благодаря этому скрытно выходить на линию атаки.
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11.01.2023 13:40 Ответить
не ля ля а пусть дают Gripen
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11.01.2023 13:41 Ответить
💯🤣
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11.01.2023 13:45 Ответить
Джастин Бронк из Королевского объединенного института оборонных исследований также давал высокую оценку шведскому самолету, утверждая, что за счет развитых средств радиоэлектронной борьбы Gripen превосходит все другие современные истребители. Концерн Saab, стремясь превзойти конкурентов, выбрал не развитие стелс-технологий, а развитие средств РЭБ: ведь их всегда можно модернизировать, не перестраивая весь самолет.
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11.01.2023 13:44 Ответить
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11.01.2023 13:50 Ответить
это у Рожи что то личное
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11.01.2023 13:39 Ответить
прийняття турції у НАТО то була помилка, в них інший менталітет, ближче до сруського, Ердоган неприкритий диктатор, аналог ***** та таракана
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11.01.2023 13:45 Ответить
Прийняття Турції в НАТО перетворило Чорне море в внутрішню калюжу з якої совєцький флот не міг безконтрольно виринати де йому заманеться. Саме завдяки географічному розташуванню і контролю за Босфором Турцію прийняли в НАТО. Але в ЄС їх приймуть ще не скоро...
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11.01.2023 13:55 Ответить
Турцию принимали в НАТО в начале 50-х, когда страна в течение многих лет сближалась с Западом после реформ Ататюрка. Как показывает опыт той же Венгрии - никто не может гарантировать, что и через десятилетия страны будут продолжать следовать выбранному курсу. Вот что действительно работало бы, так это возможность выкинуть страну из НАТО, скажем, 75% голосов.
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11.01.2023 13:59 Ответить
Абсолютно верно. Тогда бы и Венгрия призадумалась о своем поведении.
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11.01.2023 14:09 Ответить
зачем "викидивать"? достаточно отказаться от дурного принципа "единогласного" голосования
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11.01.2023 17:21 Ответить
Просто ГАНДОН,,,,,
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11.01.2023 15:27 Ответить
Як і усі діктатори ! Ми теж виращуєм свого українського !
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11.01.2023 16:50 Ответить
сьогодні була новина що Туреччина постачає нам касетні брєприпаси які відповились постачати США...піди там своє слово напиши
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11.01.2023 17:22 Ответить
на мою думку Ердогану по цимбалах чим торгувати головне гроші , а це буде українське зерно чи зерно вкрадене в Україні , бронемашини і касетні ********** чи відпочинок для кацапів . просто цією жадібністю до грошей Ердогана треба вміло користуватись ...
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11.01.2023 19:13 Ответить
пердоган працуе на хуъло
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11.01.2023 20:05 Ответить
А може викинути туреччину з НАТО?

в нато всі європеоїди , а турки азіати.

Та й думаю натівцям Фінляндія і Швеція рідніші ніж Туреччина.

Якщо вони будуть вибирати між Фінляндією і Швецією і Туреччиною то вони виберуть перші дві країни.
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11.01.2023 21:04 Ответить
турки і ****** мадяри прийшли в НАТО тільки срати і вирішувати свої власні питання. Питання НАТО і колективної безпеки їм до дупи
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11.01.2023 21:47 Ответить
 
 