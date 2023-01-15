УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16944 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
16 532 55
війна (56913) Дніпро місто (2154) смерть (6543) жертви (1273) Резніченко (492)

Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кількість жертв внаслідок удару росіян по багатоповерхівці Дніпра зросла до 29 осіб, поранено 73 особи.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожа ракета вбила 29 людей. 73 - поранені, 30 з них у лікарні, 12 - важкі", - написав він.

Резніченко зазначив, що загалом з-під завалів вдалося врятувати 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 людей невідома.

Читайте: Арестович відмовився від своїх слів про нібито збиту ППО російську ракету в Дніпрі: Я чітко казав, що треба розбиратися

Він додав, що рятувальники нарешті загасили пожежу, яка зайнялася в будинку від удару. Вже розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій.

Раніше було відомо про 25 загиблих.

Також читайте: Запускати ракети Х-22, якою зруйнували будинок в Дніпрі, може тільки 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк армії РФ, - Офіс Генпрокурора

Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 01
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 02
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 03
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 04
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 05
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 06
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 07
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 08
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 09
Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29 10

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
15.01.2023 18:37
+22
Alex Golobuckij

20 ч. ·

Дніпро. Під'їзд в ніщо. 72 квартири. Там мешкали від 100 до 200 людей, з них до 50 дітей. Поки знайшли 9 загиблих (черед них дівчина-підліток) і 64 поранених (з яких 14 - діти). Розбір завалів продовжується.

В цей же час у ВР спокійно засідає натовп з колишньої ОПЗЖ, навіть щось там "вимагають в держави, захищають простий народ". Бойко відхрестився від Медведчука і абсолютно впевнений в своєму праві на владу. Ще трохи - і вийде у вишиванці переконувати всіх, що справжній патріот - саме він, і саме він мусить мати владу в Україні. Колишні співробітники медведчуківського телеканалу (часів, поки він був ще регіоноала Захарченка) засновують новий телеканал, "репутаційно абсолютно чистий - ми ж власне при Медведчуку не працювали". Заступниця голови Запорізької ОВА (військової!) постить фото під ялинкою в готелі Таїланду з коментарем "цей рік був дуже непростим для мене" (це після осіннього шопінгу у Відні і публічних обвинувачень у розкраданні гуманітарки).

І ніхто не робить ніяких висновків, не бачить ніякого зв'язку між свинством і війною, тяжкою ситуацією в тилу і проблемами із забезпеченням фронту.
==
На фото: Дніпро, дівчинка плаче на руїнах, котрі ще зранку були її домівкою.
показати весь коментар
15.01.2023 18:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якби написали "московитів", то було б ясно. А так назва наче для кацапських пропагандонів написана
показати весь коментар
15.01.2023 18:36 Відповісти
Журналисти , що пишуть матеріали , скориш за все зі східа України . Їм важко писати українською , тому стільки помилок. Но крок за кроком навчаться

ТЯЖКО усвідомити , що усе попередне життя було в колонії московіі
показати весь коментар
15.01.2023 18:42 Відповісти
Киево-Могилянская академия рулит.
показати весь коментар
15.01.2023 18:56 Відповісти
.

вони зкацапленi малограмотнi придурки, не знають нормально нi кацапскої, нi, звичайно,

української.

не в змозi навiть замiнити на погибших от рашистского удара...
показати весь коментар
15.01.2023 21:54 Відповісти
На жаль в країні багато ще малоосвіченого народу. Перед нами вибір - чи постійно допомагати усім ставати українцями чи загубити націю. Так що боротьба тривае
показати весь коментар
15.01.2023 23:50 Відповісти
По перше було незрозуміло чому після удару по Дніпру загибли росіяни… дуже сумнівний заголовок…сприймається на перший погляд, якось не зовсім однозначно…
показати весь коментар
15.01.2023 18:47 Відповісти
Підтримую . Довго росшиіровувала про « загиблих від удару россіян»
показати весь коментар
15.01.2023 19:18 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2023 18:37 Відповісти
Это все ***** первый
показати весь коментар
15.01.2023 18:56 Відповісти
Пора рушить КРИМСКИЙ міст ‼️‼️‼️
показати весь коментар
15.01.2023 18:43 Відповісти
Давно пора
показати весь коментар
15.01.2023 19:28 Відповісти
Мост разрушат после того как ВСУ выйдут к Азову.
показати весь коментар
15.01.2023 20:05 Відповісти
Це фсбєшні думки
БИТИ ТРЕБА ЗАРАЗ «ЗА ДНІПРО» ‼️‼️‼️
показати весь коментар
15.01.2023 20:09 Відповісти
Смерть рашистським окупантам!!
показати весь коментар
15.01.2023 18:42 Відповісти
Війна і зараз скрізь чатує небезпека тільки десь більше десь менше.
Пощастило тім людям які виїхали з міст або за кордон або в глухі села села Закарпаття
Але звісно народ народ не готовий переїхати туди де немає цивілізації бо рашисти здебільшого б'ють по промисловості критичній інфраструктурі
показати весь коментар
15.01.2023 18:45 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2023 18:46 Відповісти
Alex Golobuckij

20 ч. ·

Дніпро. Під'їзд в ніщо. 72 квартири. Там мешкали від 100 до 200 людей, з них до 50 дітей. Поки знайшли 9 загиблих (черед них дівчина-підліток) і 64 поранених (з яких 14 - діти). Розбір завалів продовжується.

В цей же час у ВР спокійно засідає натовп з колишньої ОПЗЖ, навіть щось там "вимагають в держави, захищають простий народ". Бойко відхрестився від Медведчука і абсолютно впевнений в своєму праві на владу. Ще трохи - і вийде у вишиванці переконувати всіх, що справжній патріот - саме він, і саме він мусить мати владу в Україні. Колишні співробітники медведчуківського телеканалу (часів, поки він був ще регіоноала Захарченка) засновують новий телеканал, "репутаційно абсолютно чистий - ми ж власне при Медведчуку не працювали". Заступниця голови Запорізької ОВА (військової!) постить фото під ялинкою в готелі Таїланду з коментарем "цей рік був дуже непростим для мене" (це після осіннього шопінгу у Відні і публічних обвинувачень у розкраданні гуманітарки).

І ніхто не робить ніяких висновків, не бачить ніякого зв'язку між свинством і війною, тяжкою ситуацією в тилу і проблемами із забезпеченням фронту.
==
На фото: Дніпро, дівчинка плаче на руїнах, котрі ще зранку були її домівкою.
показати весь коментар
15.01.2023 18:47 Відповісти
Вы почитайте коменты в рашистских пабликах,хлопають в ладошки и радуються,падлы свинособачие...
показати весь коментар
15.01.2023 18:54 Відповісти
svezeispecennyj nomernoj "pavel" - riuZZge bot. Data rejestraciji 13.01.2023.
показати весь коментар
15.01.2023 23:38 Відповісти
Я його не захищаю , але 13.01 у багатьох форумчан обвалились старі нині і ленти друзів.( почитайте Раду форумчан) . Такого ще не було . Схоже фейсбук на кацапів працює

Адмін зараз займается ціеі проблемою
показати весь коментар
16.01.2023 06:01 Відповісти
Мерзотники і продажні сикуни. Це я про вище політичне керівництво і керівництво МО України. Московські ракети почали падати не сьогодні і навіть не весною А для забезпечення ППО і ПРО України не зроблено нічого. Кацапи безкарно нищать Україну , убивають Українців і позбавляють майбутнього наших дітей. А зеленські піариться на крові Українців нескінченними відосіками і пафоснисними монологами. Думаю, час сказати вагоме слово нашим військовим: солдати в шанцях проливають кров, мерзнуть і місять болото, а тим часом кацапи у тилу убивають їхніх батььків, дітей, руйнують їхні домівки. Зеленські, рєзнікови, стефанчуки - смердючі гади, коли буде забезпечена протиповітряна оборона і протиракетна КРАЇНИ І НАЦІЇ???
показати весь коментар
15.01.2023 18:56 Відповісти
Не розумію чого кацапи так радіють цим терактам, вони шо не знають шо таке "отвєтка"
показати весь коментар
15.01.2023 18:57 Відповісти
А звідки їм знати?
показати весь коментар
15.01.2023 19:12 Відповісти
та ще зовсiм недавно, 2015 року вже в Воронежi в автобусах висiли таблички "Якщо побачите забуту терористом терористичну сумку, дзвонiть щоб сповiстити". 😌
показати весь коментар
16.01.2023 08:02 Відповісти
Запалив краду в пам'ять ..Прошу помститися.
показати весь коментар
15.01.2023 18:57 Відповісти
Вже 30 .....😥
показати весь коментар
15.01.2023 18:59 Відповісти
Від удару росіян по Дніпру загибло 29 людей.
показати весь коментар
15.01.2023 19:00 Відповісти
Реве та стогне Дніпр широкий..
Сердитий вітер завива...
показати весь коментар
15.01.2023 19:00 Відповісти
ПростаОксана

@VictoryOksana

·

3 ч

До Бабченка під пост про Люсю прибігли росіяни з криками"как ти смєєш єва абижать".
Це так смішно і так гірко водночас. Росіяни слухають вологий шепот Люсі, їм він нра!
А тут бабах- і хтось може його не любити, ще й пофуєсосити добряче. Вечірні посиденьки з Фейгіним "працюють"!
показати весь коментар
15.01.2023 19:14 Відповісти
Арестович з його московітською мовою забувся в який країні він живе
показати весь коментар
15.01.2023 19:21 Відповісти
Чом сльози тих людей мусять полишатись невідомщеними?!! Я не хочу бомбордування у відповідь, я хочу публічного покарання винних. Льотчика ,командира, генерала. Чом вони отримують нагороди, а не ржавого напільника в пузо?! Чом їх хвеськи пишаються статусами" мой муж бамбіл Маріупаль"?!! Нема можливості? Так і скажіть.....Всьо самому.....
показати весь коментар
15.01.2023 19:25 Відповісти
А Я ХОЧУ ПОМСТИ, великої ПОМСТИ.
показати весь коментар
15.01.2023 20:51 Відповісти
Дійсно. Бомбардування у відповідь - це замало.
Я хочу побачити, як придатні для цього промислові об'єкти переобладнуються у Massenvernichtungslageren (табори масового знищення), із газовими камерами та крематоріями.
Як Україна офіційно проголошує нову расову доктрину, згідно з якою істота з кацапським ДНК визнається людиноподібним шкідником, який підлягає повній ліквідації як біологічний вид.
І як із ж/д вагонів вивантажують замучених, виснажених, смердючих москалів - вигвазданих у бруді, лайні та сечі - і під гавутіння собак женуть ударами кийків та прикладів у газові камери. Мужиків, дітей, бабіщ, супоросих та із лічінусами, інвалідів... - без винятку всіх у пащу Холокосту.
Прийшов геноссе Геноцид, суки!
показати весь коментар
16.01.2023 07:16 Відповісти
Соболезнования жителям Днепра и Всей Украины от имени 60млн.Одэрбэйджанцев. Земля пухом умершим.
показати весь коментар
15.01.2023 19:45 Відповісти
до речi, ще що хочу згадати...

подивiться на цi страшнi свiтлини.
скiльки бiди та горя принесла на українську землю рашистська сволота...

Ви хоч раз бачили бiль та спiвчуття на самовдоволенiй пицi балаболки дристовича?

хто воно? яке має вiдношення до Україні ?

чому воно ще досi присутнє в українському iнформацiйному просторi ?





.
показати весь коментар
15.01.2023 19:47 Відповісти
Удивительно,никто не задумывается даже ни на секунду,чего так? Раньше все сбивали,а сейчас не так. Ракеты те же,но ***** за *****ом! Интересно,кто остался в Украине хоть в кого то мозги есть или вы все с 95 квартала и предательства не видите.....
показати весь коментар
15.01.2023 20:09 Відповісти
вже 10 разів сказали що такого типу ракет не збивали і не можуть
показати весь коментар
15.01.2023 21:02 Відповісти
Він арестовича наївся,повний рот
показати весь коментар
16.01.2023 01:48 Відповісти
Что запад,ООН , ОБСЕ,- кацапы - не террористы. Мразь вы,как и они.
показати весь коментар
15.01.2023 20:29 Відповісти
А де було ОПОВІЩЕННЯ, де БОМБОСХОВИЩА _ це все не припиниться доти, доки такі чорти як ця погань жирна Резніченко зі своїми тренершами буде при владі в містах -міліонниках
показати весь коментар
15.01.2023 20:49 Відповісти
Мочити їх по всьому світі! Всіх!!!
показати весь коментар
15.01.2023 21:16 Відповісти
Как там нерешительный американский дедушка прозрел или ещё нет. Сколько ещё должно погибнуть украинцев что бы дошло что Украине нужны ракеты средней дальности и безпилотники на 1000 км.
показати весь коментар
15.01.2023 21:30 Відповісти
А у них нет другого выхода. Они зажрались и воевать боятся. Если Украины не станет дохнуть придется им.
показати весь коментар
15.01.2023 22:52 Відповісти
а за кого голосували? " хуже не будет"?? хоч паржом ! ну от і результат.. ...весело...
показати весь коментар
15.01.2023 23:43 Відповісти
кацапи - люди???
росіянці - люди???
показати весь коментар
16.01.2023 00:10 Відповісти
Кацапам тільки смерть
показати весь коментар
16.01.2023 01:43 Відповісти
Иди и смотри (фрагмент)
Ось таке треба робити з кацапами, коли ЗСУ заходитиме на ворожу територію. Без зайвих розмов: усіх (і дітей включно!) у хлів - і палити живцем 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
А також газові камери, масові розстріли, газенвагени, нелюдські тортури, змагання у зґвалтуванні немовлят (скільки на *** лусне), розчленувальні вівісекції з розвішуванням тельбухів на руїнах... Жодна помста не може бути "занадто жорстокою".
За таке - треба дійти до межі демонічного озвіріння і навіть вийти за межі.
Хай увесь тремтливо-боязкий світ здригнеться, побачивши оскаженіння українців! (Зате потім боятимуться, і це добре).
І так, потім усі повернуться у свій звичайний людський стан. Так, потім багато хто топитиме спогади у ґалькоґолі, речовинах, лікуватиметься у психіатрів... Але що зробиш, a la guerre comme a la guerre.
А до кацапів має прийти Геноссе Геноцид ☠️☠️☠️
показати весь коментар
16.01.2023 07:45 Відповісти
 
 