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Загиблих від удару росіян по Дніпру вже 29. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кількість жертв внаслідок удару росіян по багатоповерхівці Дніпра зросла до 29 осіб, поранено 73 особи.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожа ракета вбила 29 людей. 73 - поранені, 30 з них у лікарні, 12 - важкі", - написав він.
Резніченко зазначив, що загалом з-під завалів вдалося врятувати 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 людей невідома.
Він додав, що рятувальники нарешті загасили пожежу, яка зайнялася в будинку від удару. Вже розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій.
Раніше було відомо про 25 загиблих.
Топ коментарі
+22 Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
показати весь коментар15.01.2023 18:37
+22 Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
показати весь коментар15.01.2023 18:47
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Будь ласка, зачекайте...
ТЯЖКО усвідомити , що усе попередне життя було в колонії московіі
вони зкацапленi малограмотнi придурки, не знають нормально нi кацапскої, нi, звичайно,
української.
не в змозi навiть замiнити на погибших от рашистского удара...
БИТИ ТРЕБА ЗАРАЗ «ЗА ДНІПРО» ‼️‼️‼️
Пощастило тім людям які виїхали з міст або за кордон або в глухі села села Закарпаття
Але звісно народ народ не готовий переїхати туди де немає цивілізації бо рашисти здебільшого б'ють по промисловості критичній інфраструктурі
20 ч. ·
Дніпро. Під'їзд в ніщо. 72 квартири. Там мешкали від 100 до 200 людей, з них до 50 дітей. Поки знайшли 9 загиблих (черед них дівчина-підліток) і 64 поранених (з яких 14 - діти). Розбір завалів продовжується.
В цей же час у ВР спокійно засідає натовп з колишньої ОПЗЖ, навіть щось там "вимагають в держави, захищають простий народ". Бойко відхрестився від Медведчука і абсолютно впевнений в своєму праві на владу. Ще трохи - і вийде у вишиванці переконувати всіх, що справжній патріот - саме він, і саме він мусить мати владу в Україні. Колишні співробітники медведчуківського телеканалу (часів, поки він був ще регіоноала Захарченка) засновують новий телеканал, "репутаційно абсолютно чистий - ми ж власне при Медведчуку не працювали". Заступниця голови Запорізької ОВА (військової!) постить фото під ялинкою в готелі Таїланду з коментарем "цей рік був дуже непростим для мене" (це після осіннього шопінгу у Відні і публічних обвинувачень у розкраданні гуманітарки).
І ніхто не робить ніяких висновків, не бачить ніякого зв'язку між свинством і війною, тяжкою ситуацією в тилу і проблемами із забезпеченням фронту.
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На фото: Дніпро, дівчинка плаче на руїнах, котрі ще зранку були її домівкою.
Адмін зараз займается ціеі проблемою
Сердитий вітер завива...
@VictoryOksana
·
3 ч
До Бабченка під пост про Люсю прибігли росіяни з криками"как ти смєєш єва абижать".
Це так смішно і так гірко водночас. Росіяни слухають вологий шепот Люсі, їм він нра!
А тут бабах- і хтось може його не любити, ще й пофуєсосити добряче. Вечірні посиденьки з Фейгіним "працюють"!
Я хочу побачити, як придатні для цього промислові об'єкти переобладнуються у Massenvernichtungslageren (табори масового знищення), із газовими камерами та крематоріями.
Як Україна офіційно проголошує нову расову доктрину, згідно з якою істота з кацапським ДНК визнається людиноподібним шкідником, який підлягає повній ліквідації як біологічний вид.
І як із ж/д вагонів вивантажують замучених, виснажених, смердючих москалів - вигвазданих у бруді, лайні та сечі - і під гавутіння собак женуть ударами кийків та прикладів у газові камери. Мужиків, дітей, бабіщ, супоросих та із лічінусами, інвалідів... - без винятку всіх у пащу Холокосту.
Прийшов геноссе Геноцид, суки!
подивiться на цi страшнi свiтлини.
скiльки бiди та горя принесла на українську землю рашистська сволота...
Ви хоч раз бачили бiль та спiвчуття на самовдоволенiй пицi балаболки дристовича?
хто воно? яке має вiдношення до Україні ?
чому воно ще досi присутнє в українському iнформацiйному просторi ?
.
росіянці - люди???
Ось таке треба робити з кацапами, коли ЗСУ заходитиме на ворожу територію. Без зайвих розмов: усіх (і дітей включно!) у хлів - і палити живцем 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
А також газові камери, масові розстріли, газенвагени, нелюдські тортури, змагання у зґвалтуванні немовлят (скільки на *** лусне), розчленувальні вівісекції з розвішуванням тельбухів на руїнах... Жодна помста не може бути "занадто жорстокою".
За таке - треба дійти до межі демонічного озвіріння і навіть вийти за межі.
Хай увесь тремтливо-боязкий світ здригнеться, побачивши оскаженіння українців! (Зате потім боятимуться, і це добре).
І так, потім усі повернуться у свій звичайний людський стан. Так, потім багато хто топитиме спогади у ґалькоґолі, речовинах, лікуватиметься у психіатрів... Але що зробиш, a la guerre comme a la guerre.
А до кацапів має прийти Геноссе Геноцид ☠️☠️☠️