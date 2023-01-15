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Запускати ракети Х-22, якою зруйнували будинок в Дніпрі, може тільки 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк армії РФ, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,дніпро

За попередньою інформацією, будинок у Дніпрі 14 січня був зруйнований унаслідок ураження російською ракетою Х-22.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що цей тип ракет був застосований у Сергіївці та Кременчуці. Його може запускати єдиний російський підрозділ - 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

"Цей тип ракет призводить до величезних людських жертв, адже ракета дуже неточна, має великі відхилення. Тож застосування такої зброї по цілях у густонаселених районах - це однозначно воєнний злочин", - йдеться у повідомленні.

Жодних військових цілей навколо місця влучення російської ракети немає - лише мирні українці, які були у власних квартирах у вихідний день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про знищені ракети Х-22 у минулому була помилковою, Україна не має засобів для їхнього збиття, - речник Повітряних сил Ігнат

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов разом із керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури та слідчими центрального апарату СБУ оглянули місце ракетних обстрілів збройними силами РФ житлового будинку в місті Дніпрі.

"Ця трагедія - не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності. Масштабне вбивство мирних громадян в Україні. Кожен важливий доказ буде задукоментовано. Слідство і прокурори встановлять і притягнуть до відповідальності як тих, хто безпосередньо запускав ракети, так і їхніх командирів, які віддали цей злочинний наказ. Все російське військове керівництво", - заявив Бєлоусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ не мають засобів для збиття ракет Х-22, яка вразила будинок у Дніпрі, - Повітряні сили

Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що в зруйнованому під’їзді врятовано 15 людей.

Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко оприлюднив інформацію про 5 загиблих та 60 поранених людей, серед яких 12 дітей.

Ввечері 14 січня Резніченко озвучив цифри в 10 загиблих та 64 поранених.

Станом на вечір 15 січня президент Зеленський назвав нові цифри - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
І що нам це дає? Пошлемо спецназ для ліквідації?
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15.01.2023 18:30
+8
Нінащо не здале наше вище політичне керівництво і МО. Бомби і ракети безкарно нищать наші міста і села, убивають наших людей, позбапвляють майбутнього наших дітей. А зеленські-подоляки-ігнати-малярки-аристовичі-арахамії-рєзнікови ... тупо *********** накшталт, "які погані окупанти", "яка відповідальність їх (десь-колись, ага...) чекає", ходять по світу з протягнутою рукою а їх уже посилають де тихо, а де явно. І ПІАРЯТЬСЯ НАВІТЬ НА КРОВІ І КІСТКАХ НАШИХ ВОЇНІВ І МИРНИХ УКРАЇНЦІВ. ***** і кому потрібні ці відосіки і пафосні монологи щоденно (а, останнім часом і подекілька разів на день...). Це суцільна брехня, замилювання очей Українцям і "перевід стрілок" зі власної бездарності, тупості і продажності вищого керівництва і МО на "проклятих москалів".
Країна , народ не захищені від ударів противника, наше "керівництво упевнено веде Україну до погибелі та й ще і умудряється заробляти на цьому політичний капітал (піаритись).
Думаю, що вже час сказати своє вагоме слово нашим військовим: солдати і офіцери на передовій, у шанцях і бліндажах, проливаючі кров під кулями орків управі спитати - чого їх домівки у тилу безкарно руйнують, їхні батьки і діти гинуть, ДЕ НАШЕ ППО, ПРО??? Адже ці ракети почали падати не сьогодні...
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15.01.2023 18:42
+8
Надо послать дрон к офицерскому жилому городку с визитом вежливости.
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15.01.2023 18:45
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Шайковка, Калужская обл.
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15.01.2023 18:25 Відповісти
І що нам це дає? Пошлемо спецназ для ліквідації?
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15.01.2023 18:30 Відповісти
можна бпла позапускати..Там 300 км по прямій
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15.01.2023 19:13 Відповісти
БПЛА - це лотерея, долетить-не долетить. І що він там наробить? Ну довбане один- два літака, і що далі? А от появився вже список якоїсь кількості тих уйобків, а це вже конкретні виконавці і конкретні цілі...от за ними і потрібно відкрити полювання, де б вони не були. "випускайте мальчиков" -слова Голди якраз актуальні...
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15.01.2023 19:34 Відповісти
нам ні, а ось одній скумбрії- можливість потішитись як тут:
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15.01.2023 20:35 Відповісти
перша .леді:
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15.01.2023 20:40 Відповісти
А чому та дивна компанія на уламках так радіє, що так *********?
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15.01.2023 21:53 Відповісти
зебіли, сер.
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15.01.2023 23:03 Відповісти
"Банкет підчас чуми".
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16.01.2023 09:36 Відповісти
агент Люська Обдрыстович - идеологический диверсант
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15.01.2023 18:31 Відповісти
ракета дуже неточна

ТОЧНІСТЬ кілька кілометрів
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15.01.2023 18:33 Відповісти
Та її точність дуже залежить від дальності, чим далі тим більше розкид, дійсно, одна з самих без баштових небезпечних ракет, що застосовуються орками.
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15.01.2023 19:22 Відповісти
русские МРАЗИ
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15.01.2023 18:33 Відповісти
The primary objective - find out the list of the military personnel involved, their families (direct and expanded) and eliminate every single one of them. Consult Mossad, they have a text book for that.
At this point, "an eye for an eye" is the only way Ukraine can deal with that.
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15.01.2023 18:37 Відповісти
надо вырезать личный состав угребков - от бесчестного кымындырки до последнего техника... вместе с семьями...
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15.01.2023 18:40 Відповісти
Нінащо не здале наше вище політичне керівництво і МО. Бомби і ракети безкарно нищать наші міста і села, убивають наших людей, позбапвляють майбутнього наших дітей. А зеленські-подоляки-ігнати-малярки-аристовичі-арахамії-рєзнікови ... тупо *********** накшталт, "які погані окупанти", "яка відповідальність їх (десь-колись, ага...) чекає", ходять по світу з протягнутою рукою а їх уже посилають де тихо, а де явно. І ПІАРЯТЬСЯ НАВІТЬ НА КРОВІ І КІСТКАХ НАШИХ ВОЇНІВ І МИРНИХ УКРАЇНЦІВ. ***** і кому потрібні ці відосіки і пафосні монологи щоденно (а, останнім часом і подекілька разів на день...). Це суцільна брехня, замилювання очей Українцям і "перевід стрілок" зі власної бездарності, тупості і продажності вищого керівництва і МО на "проклятих москалів".
Країна , народ не захищені від ударів противника, наше "керівництво упевнено веде Україну до погибелі та й ще і умудряється заробляти на цьому політичний капітал (піаритись).
Думаю, що вже час сказати своє вагоме слово нашим військовим: солдати і офіцери на передовій, у шанцях і бліндажах, проливаючі кров під кулями орків управі спитати - чого їх домівки у тилу безкарно руйнують, їхні батьки і діти гинуть, ДЕ НАШЕ ППО, ПРО??? Адже ці ракети почали падати не сьогодні...
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15.01.2023 18:42 Відповісти
Я так, розумію, що ти швидко все розрулиш? Влада не така, а ти все зробиш?
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15.01.2023 19:35 Відповісти
Кожен має робити свою справу. Я займаюся своєю роботою, у мене 42 роки безперервного стажу (ти, мабуть на світі ще стільки не прожив...), два моїх сини на фронті. Влада має забезпечити оборону країни і захист свого народу. Вона (влада) зі своїми обов"язками не справляється - країна до війни спецом не підготовлена, оборонка ще до вторгнення зруйнована, ворог безкарно знищує наші міста і села, чверть території окупована, мільони біженців, діти не ходять до школи.... Така влада має бути усунена і поставлені інші більш професійні, відповідальні і НЕПРОДАЖНІ чинники. Якби у зеленського і компанії була совість, то вони пішли би у відставку (або удавилися). Якщо вони цього не зроблять - їх знесуть черговим Майданом, бо таке терпіти не змогли би навіть зулуси... Це наше право і наш обов"язок: право на життя і обов"язок забезпечити майбутнє своїм дітям.
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15.01.2023 20:33 Відповісти
Так, я ж і писав-може ти підеш країною порулиш, мабудь саме більше в цьому зі своїм стажем розумієш? Виставляй свою кандідатуру, чи кого..?
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15.01.2023 20:58 Відповісти
Цікаво,що ж ти таке зробив за свої 42 роки стажу,що довів оборонку до такого стану?Мабуть,керував нею якраз і по-тихому розкрадав?Кацапня для таких,як ти,і добивається саме цього - почати змінювати владу.В мене конкретне запиткння до тебе - хто зараз захистить краіну,на твою думку?В мене,до речі,43 роки стажу і 3 синів воюють на фронті.
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16.01.2023 01:16 Відповісти
Так, так.. Думаю, що в наступного "опонента" буде вже 44 роки стажу і 4 (ні - п"ять!) синів на фронті.
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16.01.2023 09:29 Відповісти
З вашої логіки в усьому винні "зелені"не ті хто нас вбиває,а ті хто не здатен захистити...То може і не потрібно фіксувати злочини кацапів,може ми самі винні що не здатні захиститися,а ще Обама і інші винні що в нас нема ефективної ППО...А значить всі захисники повинні йти на Київ, бити "зелених",а пуйло і кацапи невинні...Дивно що навіть президент Польщі до цього недодумався ,коли ракета вбила громадян Польщі, і президент Молдови помилятися...Десь я вже це чув :"Стокгольмський синдром"...Ні !!!! Нема виправдання всім військовим злочинцям,кожен злочин має бути задокументований,розслідування і покараний!.
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15.01.2023 19:47 Відповісти
не скакай по темам. на войну забили и хотели шашлыков. нападение это следствие
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15.01.2023 20:53 Відповісти
Слідство чого?А що тоді привід,на твою думку?Що там каже Арестович?
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16.01.2023 01:21 Відповісти
Хочешь мира, готовься к войне... Нападают на слабых... Простые правила, известные тысячи лет... Но видно для многих это открытие...
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16.01.2023 09:27 Відповісти
Влада винна не менше! Не замилюй очі! Нагадати що було до 24го?
Злили вагнергейт! "Цирк" із клістронами! Зарубали ракетну програму! Зарубали аерозвідку! Розмінували Чонгар! Шашлики на весні замість укріплення кордонів із терорашою! Продовжувати? Тут багато чого є за що колись потрібно буде комусь відповісти!
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15.01.2023 22:20 Відповісти
Надо послать дрон к офицерскому жилому городку с визитом вежливости.
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15.01.2023 18:45 Відповісти
А хто у нас на разі генпрокурор, чому його не видно і чому замість нього мовить споруда на Різницькій (рівно ж як на Банковій- споруда -"охвіс" є, а конкретної особи немає)?
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15.01.2023 18:50 Відповісти
Притягнути до відповідальності усіх російських загарбників, як причетних, так і не причетних до цього варварського акту проти мирного населення, буде можливим лише у випадку повної та беззастережної капітуляції російської федерації! Усі іншу варіанти, включаючи і варіант "а-ля Зеленський", який вважає за перемогу у війні звільнення усіх українських територій у міжнародно-визнаних кордонах.- забезпечити покарання злочинців не зможуть за визначенням!
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15.01.2023 18:54 Відповісти
інформація про неточність даного типу ракет виглядає як оправдання для рашистських ракетників. Та ще й мов: не було навколо військових цілей. а по військовим цілям на території чужої країни бити можна виходить? Я вже наголосив: рашисти - нелюди. і підлягають або знищенню, або ізоляції від людської спільноти.
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15.01.2023 18:57 Відповісти
Женевська конвенція існує. Її підписували.
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15.01.2023 20:01 Відповісти
а по військовим цілям на території чужої країни бити можна виходить?

Можна, якщо це самооборона, чи якщо ООН санкціонувала. В інших випадках - це воєнний злочин аргесії за статтею 8 біс Римского Статута. Бити по невійськовим цілям, залежно від того як саме - це купа воєнних злочинів за статтею 8.
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15.01.2023 20:34 Відповісти
боюся, що ООН не санкціонує нашу майбутню каральну операцію в пошуках військових злочинців у раші
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15.01.2023 22:54 Відповісти
Кацапи не люди. Вони просто біологічне сміття.
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15.01.2023 20:59 Відповісти
Якщо український народ не " виставить кровавий рахунок" цій мерзенній владі - то ми не нація, ми №ідори
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15.01.2023 21:03 Відповісти
Если не давать адекватную ответу потери мирного населения будут только увеличиваться.
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15.01.2023 21:32 Відповісти
Народ, вам не здається, що главний ППОшнік Ігнат - пи**ить!?
Якщо було 200 прильотів ХА-22 то де руйнування подібні до того що ми бачимо в Дніпрі!?
Їх немає! А те що є було заподіяно різними типами ракет.
Невже заради того щоби вигородити люсю Ігнат вішає локшину нам всім на вуха?!
Та хто така люся, що заради неї так нагинають штаб ППО?!!
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16.01.2023 00:12 Відповісти
На основании чего вы сделали выводы, что больше нет нигде таких разрушений? Кременчуг? ТЭС? Заводы? В чем Игнат выгораживает люсю? Это вы выгораживаете люсю, обвиняя Игната во лжи и УТВЕРЖДАЯ этим, что это наша ПВО виновата в гибели жителей в Днепре...
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16.01.2023 09:35 Відповісти
На підставі здорового глузду.
Ви подумайте і скажіть:
Де підтвердження фактів, прильотів 200+ ракет ХА-22. Це ж не шахед у якого 50кг речовини, ХА-22 - це майже 1 000 кг вибухової речовини.
Де уламки?! Де воронки?! Де злети 200+ кацапських ТУшок та запусків з них саме ХА-22?!
Немає нічого такого і близько!!!!
А по нам запускають й Калібри, Кінжали, раніше Іскандери, ХА55...
І вони теж деякі проходять наше ППО!!!
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16.01.2023 12:59 Відповісти
Чего НЕТУ??? У нас ТЫСЯЧИ заводов УНИЧТОЖЕНЫ этими ракетными ударами... Уничтожены ГЭС и ТЕЦ. Прилеты по казармам где СОТНЯМИ гибли наши солдаты... И у вас хватает наглости заявлять, что вы всего этого не видите??? Может глаза разуете??? Я каждый день над своим домом слышу кацапские самолеты... А в начале войны их количество измерялось ДЕСЯТКАМИ в день... А ему подавай подтверждения с КАЦАПСКИХ аэродромов за более 300 дней войны, что Тушки взлетели 200 раз... Да при том количестве Тушок что есть у рашки, они за один день могут столько раз вылететь... Врут ему... Слезь с дивана и выйди на улицу осмотрись, поближе к фронту сьезди, может офигеешь от разрушений, где целых ГОРОДОВ уже по полгода нет... СТЕРТЫ С ЛИЦА ЗЕМЛИ, одни руины... И воронки по 10 метров в глубину и по 20 в ширину...
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16.01.2023 19:27 Відповісти
Включіть мізки.
Якщо розмірковувати згідно інформацією наданою Ігнатом то точність Ха-22 це +-0,5 км. Яка ГЕС, ТЕЦ і тп.може бути зруйнована одиночними запусками невисокоточної зброї?!
А ті руйнування про які Ви вказуєте, вони були завдані ракетами РІЗНИХ! типів.
Це просто неймовіро, що на 11місяці війни випадково спливає інформація, що агресор систематично атакує територію України надпотужною ракетою проти якої у нашого ППО повністю відсутні засоби протидії.
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17.01.2023 00:58 Відповісти
Вы прежде чем бред писать, хоть бы поинтересовались ТТХ этой ракеты, к примеру какой принцип наведения на цель и высота ее полета) Если для вас на 11 месяце полномасштабного вторжения(война длится на 8 лет больше) что то случайно всплывает, то это всего лишь говорит о вашем вовлечении в происходящее, не более... А все кто в теме, прекрасно знают, что баллистика не сбивается... Точно также не сбиваются ракеты которые летят на высоте 20 км, а потом по полубаллистической траектории поражают цель... Эта ракета предназначена для поражения авианосцев... Она работает по самой крупной цели именно в этих ваших +-0,5 км... Меньше слушайте других, а сами разбирайтесь в непонятных вам вопросах) Тогда не будете выглядеть так глупо)
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17.01.2023 17:24 Відповісти
Чоловіче, я бачу що Ви багато знаєте і розумієте, але схоже не можете второпати того що відбувається, про що йдеться і що повідомляється.
Вас не дивує, не бентежить, що Україну 11 місяців обстрілюють надважкими протикорабельними ракетими (Ха-22), а суспільство тільки зараз дізнається, що наше ППО не збивало і не може їх збивати!?
До того ж суспільство вводили в оману роблячи заяви що їх збивали.
Ви вважаєте, що суспільство має мовчки спостерігати як ворог нас знищує за умовах відсутності протидії з боку держави цим актам геноциду!?
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19.01.2023 18:29 Відповісти
Вот это поворот) Неужели общество проснулось?) Неужели больше не боготворит боневтика и не умиляется четырежды зеком паравознюком?) Не то ли это общество, которое еще десять лет назад требовало запретить призыв в армию, так как у нас нет врагов и не с кем воевать?) А теперь это общество СЛУЧАЙНО узнало, что все ракеты невозможно сбивать, а некоторые виды ракет вообще не сбиваются, так как это общество ИЗБИРАЛО ушлепков, которые похерили наши системы ПВО, которые были способны это сбивать? А может общество и не желало это знать? Не это ли общество еще четыре года назад, на пятом году войны, решило что рашка в войне не виновата и если сметь сменить нашу власть на прикольного клоуна, то с рашкой опять будут целоваться в десна? Не это ли общество глядя в говномарафон, считает что сидя на диване, оно уже выиграло войну? А тут вдруг прозрение нашло?) Да ладно...
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20.01.2023 02:18 Відповісти
 
 