Запускати ракети Х-22, якою зруйнували будинок в Дніпрі, може тільки 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк армії РФ, - Офіс Генпрокурора
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За попередньою інформацією, будинок у Дніпрі 14 січня був зруйнований унаслідок ураження російською ракетою Х-22.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що цей тип ракет був застосований у Сергіївці та Кременчуці. Його може запускати єдиний російський підрозділ - 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.
"Цей тип ракет призводить до величезних людських жертв, адже ракета дуже неточна, має великі відхилення. Тож застосування такої зброї по цілях у густонаселених районах - це однозначно воєнний злочин", - йдеться у повідомленні.
Жодних військових цілей навколо місця влучення російської ракети немає - лише мирні українці, які були у власних квартирах у вихідний день.
Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов разом із керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури та слідчими центрального апарату СБУ оглянули місце ракетних обстрілів збройними силами РФ житлового будинку в місті Дніпрі.
"Ця трагедія - не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності. Масштабне вбивство мирних громадян в Україні. Кожен важливий доказ буде задукоментовано. Слідство і прокурори встановлять і притягнуть до відповідальності як тих, хто безпосередньо запускав ракети, так і їхніх командирів, які віддали цей злочинний наказ. Все російське військове керівництво", - заявив Бєлоусов.
Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.
Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що в зруйнованому під’їзді врятовано 15 людей.
Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко оприлюднив інформацію про 5 загиблих та 60 поранених людей, серед яких 12 дітей.
Ввечері 14 січня Резніченко озвучив цифри в 10 загиблих та 64 поранених.
Станом на вечір 15 січня президент Зеленський назвав нові цифри - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.
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ТОЧНІСТЬ кілька кілометрів
At this point, "an eye for an eye" is the only way Ukraine can deal with that.
Країна , народ не захищені від ударів противника, наше "керівництво упевнено веде Україну до погибелі та й ще і умудряється заробляти на цьому політичний капітал (піаритись).
Думаю, що вже час сказати своє вагоме слово нашим військовим: солдати і офіцери на передовій, у шанцях і бліндажах, проливаючі кров під кулями орків управі спитати - чого їх домівки у тилу безкарно руйнують, їхні батьки і діти гинуть, ДЕ НАШЕ ППО, ПРО??? Адже ці ракети почали падати не сьогодні...
Злили вагнергейт! "Цирк" із клістронами! Зарубали ракетну програму! Зарубали аерозвідку! Розмінували Чонгар! Шашлики на весні замість укріплення кордонів із терорашою! Продовжувати? Тут багато чого є за що колись потрібно буде комусь відповісти!
Можна, якщо це самооборона, чи якщо ООН санкціонувала. В інших випадках - це воєнний злочин аргесії за статтею 8 біс Римского Статута. Бити по невійськовим цілям, залежно від того як саме - це купа воєнних злочинів за статтею 8.
Якщо було 200 прильотів ХА-22 то де руйнування подібні до того що ми бачимо в Дніпрі!?
Їх немає! А те що є було заподіяно різними типами ракет.
Невже заради того щоби вигородити люсю Ігнат вішає локшину нам всім на вуха?!
Та хто така люся, що заради неї так нагинають штаб ППО?!!
Ви подумайте і скажіть:
Де підтвердження фактів, прильотів 200+ ракет ХА-22. Це ж не шахед у якого 50кг речовини, ХА-22 - це майже 1 000 кг вибухової речовини.
Де уламки?! Де воронки?! Де злети 200+ кацапських ТУшок та запусків з них саме ХА-22?!
Немає нічого такого і близько!!!!
А по нам запускають й Калібри, Кінжали, раніше Іскандери, ХА55...
І вони теж деякі проходять наше ППО!!!
Якщо розмірковувати згідно інформацією наданою Ігнатом то точність Ха-22 це +-0,5 км. Яка ГЕС, ТЕЦ і тп.може бути зруйнована одиночними запусками невисокоточної зброї?!
А ті руйнування про які Ви вказуєте, вони були завдані ракетами РІЗНИХ! типів.
Це просто неймовіро, що на 11місяці війни випадково спливає інформація, що агресор систематично атакує територію України надпотужною ракетою проти якої у нашого ППО повністю відсутні засоби протидії.
Вас не дивує, не бентежить, що Україну 11 місяців обстрілюють надважкими протикорабельними ракетими (Ха-22), а суспільство тільки зараз дізнається, що наше ППО не збивало і не може їх збивати!?
До того ж суспільство вводили в оману роблячи заяви що їх збивали.
Ви вважаєте, що суспільство має мовчки спостерігати як ворог нас знищує за умовах відсутності протидії з боку держави цим актам геноциду!?